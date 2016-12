LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Liga Old-Boys Constanţa la fotbal, ediţia 2012-2013, se va relua peste o lună, pe 9 şi 10 mai, de la ora 17.30, fiind programate partidele din etapa a 5-a. Până atunci, delegaţii echipelor care nu au jucat partidele din primele patru etape trebuie să stabilească datele de desfăşurare ale restanţelor. De asemenea, echipele trebuie să-şi definitiveze loturile de jucători, în această perioadă fiind permise transferurile de jucători.

STEAUA, AMENDATĂ CU 15.000 DE LEI

Clubul Steaua Bucureşti a fost sancţionat cu o penalitate de 15.000 de lei de către Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal pentru incidentele petrecute între spectatori la partida cu CSMS Iaşi, din etapa a 25-a a Ligii 1 la fotbal. Totodată, Dinamo Bucureşti a fost sancţionată cu o penalitate de 10.000 de lei pentru incidentele dintre suporteri din partida cu CFR Cluj, în timp ce antrenorul secund al formaţiei Astra Giurgiu, Dorin Roşca, a primit o suspendare de o etapă şi o penalitate de 320 de lei.

ÎNFRÂNGERE PENTRU OLĂROIU, REMIZĂ PENTRU RĂZVAN LUCESCU

Al Ain (Emiratele Arabe Unite), echipă antrenată de Cosmin Olăroiu, a fost învinsă, marţi seară, în deplasare, cu 2-1 (Nilmar 58, Jarallah Ali 87 / Yousef Ahmad 79), de formaţia Al Rayyan din Qatar, în etapa a 4-a a Grupei D a Ligii Campionilor Asiei la fotbal. Mijlocaşul Mirel Rădoi a jucat tot meciul pentru Al Ain. În schimb, El Jaish (Qatar), formaţie antrenată de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate, aseară, în deplasare, scor 1-1 (Adriano 33 / Berghush 25), întâlnirea cu Al Jazira (Emiratele Arabe Unite), tot în etapa a 4-a a Grupei A a Ligii Campionilor Asiei.

CRISTIANO RONALDO, GOLGETERUL LIGII CAMPIONILOR

Cristiano Ronaldo a marcat marţi seară ambele goluri ale echipei Real Madrid în partida de la Istanbul, scor 3-2 pentru Galatasaray, şi a ajuns la 50 de reuşite în Liga Campionilor la fotbal. Pentru prima dată în carieră, portughezul reuşeşte să marcheze în cinci partide consecutive în UCL. Cristiano Ronaldo a intrat astfel într-o galerie selectă odată cu reuşitele de la Istanbul, devenind al patrulea jucător care reuşeşte să marcheze mai mult de zece goluri într-un sezon de Ligă. Cristiano Ronaldo a înscris de 11 ori în acest an, iar recordul de 14 goluri este deţinut de trei jucători: Altafini, Van Nistelrooy şi Messi. Cristiano Ronaldo a urcat pe locul 5 în clasamentul golgeterilor all-time din UCL (inclusiv fosta Cupă a Campionilor Europeni), fiind depăşit doar de Raul (71 de goluri), Lionel Messi (59), Ruud van Nistelrooy (56) şi Thierry Henry (51).

CU ŞAPTE SEMIFINALE ÎN UCL, MOURINHO L-A EGALAT PE FERGUSON

Jose Mourinho a intrat în istoria UEFA Champions League după “dubla” cu Galatasaray Istanbul (3-0 şi 2-3). Antrenorul lui Real Madrid a ajuns într-o nouă semifinală a UCL, a treia consecutivă de când o antrenează pe Real şi a patra consecutivă pentru el. Doar patru antrenori au reuşit această performanţă (patru semifinale consecutive) de-a lungul istoriei celei mai importante competiţii europene: Helenio Herrera (Internazionale Milano), Vicente del Bosque (Real Madrid), Josep Guardiola (FC Barcelona) şi Jose Mourinho (Inter şi Real Madrid). La Real Madrid, doar alţi doi antrenori au mai reuşit să ducă echipa în trei semifinale consecutive ale competiţiei, Leo Beenhakker şi del Bosque (patru consecutive). În plus, portughezul a devenit marţi seară al doilea antrenor din istoria fotbalului care îşi trece în palmares şapte semifinale de Liga Campionilor, după Alex Ferguson. Cele trei semifinale consecutive ale lui Mourinho pe banca echipei madrilene au dus-o pe Real la un record care va fi dificil de egalat prea curând de o altă echipă: Real Madrid este în semifinalele UEFA Champions League pentru a 24-a oară în istorie. Pe locurile următoare, la mare distanţă, se află Bayern Munchen (14), FC Barcelona (14) şi AC Milan (13).

UEFA VA ANALIZA AFIRMAŢIILE PREŞEDINTELUI CLUBULUI MALAGA

UEFA a anunţat că studiază afirmaţiile făcute de preşedintele clubului Malaga, Abdullah Bin Nasser Al-Thani, potrivit cărora rasimul a dus la eliminarea echipei antrenate de Manuel Pellegrini din Liga Campionilor, cu referire la greşeala de arbitraj de la ultimul gol înscris de Borussia Dortmund. Al-Thani consideră că echipa sa a fost eliminată din Liga Campionilor din “rasism” şi cere UEFA să deschidă o anchetă, după înfrângerea suferită, scor 2-3 (Joaquin 25, Eliseu 82 / Lewandowski 40, Reus 90+1, Felipe Santana 90+3), marţi seară, în meciul cu Borussia, de la Dortmund. Echipa germană a marcat două goluri în ultimele 70 de secunde ale prelungirilor şi a reuşit calificarea în semifinalele competiţiei. Potrivit Malaga, ultimele două goluri ale germanilor, înscrise de Marco Reus şi Felipe Santana, au fost din ofsaid. După meci, antrenorul echipei spaniole, Manuel Pellegrini, l-a criticat pe arbitrul scoţian Craig Thomson, însă şi al doilea gol marcat de Eliseu pentru Malaga a fost din ofsaid.

OFICIALII FC BARCELONA I-AU OFERIT ŞEICULUI AL-KHELAIFI MÂNCAREA PREFERATĂ

Conducerile FC Barcelona şi Paris Saint-Germain au participat la dineul oficial înaintea meciului din sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, manşa retur, iar catalanii au solicitat ca la masă să fie servit orez cu fructe de mare, mâncarea preferată a şeicului Nasser Ghanim Al-Khelaifi, care patronează echipa franceză. Potrivit cotidianului catalan Sport, oficialii catalani i-au cerut lui Paco Perez, chef la un restaurant cu două stele Michelin din Girona, să gătească orez cu fructe de mare special pentru şeicul qatariot, după ce au aflat că aceasta este mâncarea preferată a liderului de la PSG. Dineul oficial dinaintea partidei a avut loc la “Palauet Albeniz”, reşedinţa regelui Juan Carlos când vizitează Barcelona.

DEL PIERO, “JUCĂTORUL ANULUI” LA SYDNEY FC

Atacantul italian Alessandro Del Piero, fostul star al echipei de fotbal Juventus Torino şi al “Squadrei Azzurra”, a fost desemnat “jucătorul anului” la Sydney FC, în primul său sezon din liga profesionistă a Australiei. În vârstă de 38 ani, Del Piero a marcat 14 goluri pentru Sydney FC, primind şi titlul de golgheter al echipei de la Antipozi, în cadrul unei ceremonii care a avut loc marţi seara. Prezenţa atacantului italian a avut un rol important în creşterea interesului faţă de campionatul australian. Sydney FC a înregistrat o medie de 18.637 de spectatori la meciurile de pe teren propriu, fiind lider şi la capitolul audienţă tv. După ce a semnat iniţial un contract pe un an, cu opţiune pentru un sezon suplimentar, Del Piero şi-a dat deja acordul de a evolua pentru Sydney FC şi în viitoarea ediţie din A-League. Chiar dacă a beneficiat de serviciile golgheterului italian, Sydney FC nu a reuşit să se califice în playoff, clasându-se pe locul 7 la finalul sezonului regulat.

TRAIANOS DELLAS, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI AEK ATENA

Fostul internaţional grec Traianos Dellas a fost numit, ieri, în funcţia de antrenor principal al echipei AEK Atena până la finalul sezonului, după demiterea germanului Ewald Lienen, a anunţat gruparea elenă. Numit la începutul sezonului, antrenorul german în vârstă de 59 de ani nu a reuşit să aibă rezultate foarte bune cu AEK Atena. „Ca jucător, Traianos Dellas a scris istorie pentru AEK Atena, iar acum va prelua funcţia de antrenor până la finalul sezonului”, se arată în comunicatul clubului din Atena. Traianos Dellas, în vârstă de 37 de ani, a făcut parte din naţionala Greciei care a câştigat titlul european în 2004. El şi-a încheiat cariera de fotbalist în vara anului trecut la AEK Atena. Gruparea din capitala Greciei, care se confruntă cu mari dificultăţi financiare, a acumulat 30 de puncte în 28 de etape şi ocupă locul 14, cu un punct avans faţă de primul loc retrogradabil, cu două etape înainte de finalul sezonului.

UEFA A SANCŢIONAT DINAMO KIEV DIN CAUZA RASISMULUI

Comisia de Disciplină a UEFA a decis ca formaţia ucraineană Dinamo Kiev să dispute următoarele două meciuri, dintre care unul cu suspendare, de pe teren propriu din cupele europene fără spectatori, din cauza atitudinii rasiste a fanilor la meciul din Liga Campionilor cu PSG. Potrivit uefa.com, gruparea ucraineană a înaintat deja apel. Fanii ucraineni au scandat sloganuri rasiste la meciul cu PSG, din 21 noiembrie 2012, din grupele Ligii Campionilor, dar şi la partida cu Girondins Bordeaux, din 16-imile Ligii Europa, disputată la 14 februarie. Primul meci cu porţile închise va avea loc în următorul sezon al competiţiei în care Dinamo Kiev se califică, în timp ce a doua partidă fără spectatori este cu suspendare, pe o perioadă probatorie de trei ani.

JUCĂTORII CARE SE VOR FACE VINOVAŢI DE RASISM VOR FI SUSPENDAŢI ZECE MECIURI

Secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, a declarat, ieri, că forul european va înăspri pedepsele pentru jucătorii şi oficialii care se vor face vinovaţi de remarci rasiste, propunând o suspendare pentru zece meciuri, în timp ce în cazul fanilor sancţiunile pot ajunge până la suspendarea stadioanelor, la care se va aplica şi o amendă de minimum 50.000 de euro, informează clickliverpool.com. În ultimii ani, mai multe cazuri de rasism din Anglia au atras atenţia. Atacantul echipei FC Liverpool, Luis Suarez, a fost suspendat pentru opt meciuri, după ce l-a insultat pe fundaşul formaţiei Manchester United, Patrice Evra. Căpitanul echipei Chelsea Londra, John Terry, a fost achitat de un tribunal după ce l-ar fi jignit pe fundaşul formaţiei Queens Park Rangers, Anton Ferdinand, la doar câteva săptămâni după incidentul dintre Suarez şi Evra. Totuşi, Terry a fost suspendat pentru patru meciuri de către Federaţia Engleză de Fotbal. În decembrie 2012, jucătorii de culoare ai echipei sub 21 de ani a Angliei au făcut obiectul unor scandări rasiste din partea fanilor sârbi la meciul din preliminariile Campionatului European. Sârbii au fost amendaţi cu aproximativ 70.000 de euro, iar patru jucători ai “plavilor” au fost suspendaţi până la patru meciuri, în timp ce antrenorii au fost suspendaţi pentru doi ani.

VIITORUL LUI BECKHAM LA PSG DEPINDE DE FISCUL FRANCEZ

Starul englez David Beckham nu se opune ideii de a rămâne la Paris Saint-Germain şi în sezonul următor, fiind interesat de proiectul clubului din capitala Franţei, însă nu va semna un nou contract în orice condiţii. Conform cotidianului Le Parisien, oficialii lui PSG au început negocierile cu administraţia fiscală franceză pentru a găsi un acord în privinţa viitoarelor venituri ale mijlocaşului englez. Iniţial, Beckham urma să rămână la Paris doar cinci luni, perioadă insuficient de lungă pentru a fi obligat să plătească impozitele în Franţa. Lucrurile s-ar schimba, însă, dacă se va instala în Hexagon pentru o perioadă mai lungă. Obiectul discuţiilor îl reprezintă astfel totalitatea veniturilor fotbalistului englez, estimate la 35 milioane euro pe an, majoritatea obţinute din contractele publicitare, câştiguri realizate în afara teritoriului francez. Dacă se va decide să-şi continue cariera în Franţa, principala grijă a lui David Beckham va fi să nu înregistreze pierderi pe plan financiar.

PREMIER LEAGUE, PREGĂTITĂ SĂ ADOPTE TEHNOLOGIA LINIEI PORŢII DIN SEZONUL VIITOR

Secretarul general al federaţiei engleze de fotbal (FA), Alex Horne, este încrezător că Premier League va aproba joi, la o reuniune a cluburilor, introducerea tehnologiei liniei porţii din sezonul viitor. FA doreşte introducerea oficială a tehnologiei în meciurile din presezon, după ce a susţinut acest demers în ultima perioadă. Tehnologia liniei de poartă a fost testată la un amical Anglia - Belgia, din iunie 2012. Arena Wembley şi alte 20 de stadioane vor fi echipate cu noua tehnologie, dacă Premier League se va declara de acord. Săptămâna trecută, FIFA a ales sistemul GoalControl ca furnizor oficial al tehnologiei liniei porţii pentru Cupa Confederaţiilor găzduită de Brazilia în luna iunie. Tehnologia liniei porţii a fost utilizată cu succes şi la Campionatul Mondial al cluburilor de la sfârşitul anului 2012, desfăşurat în Japonia. GoalControl este un sistem bazat pe 14 camere de înaltă viteză, instalate în stadion, care permit urmărirea poziţiei balonului în trei dimensiuni. Dacă balonul trece complet linia porţii, unitatea centrală în care sunt adunate datele trimite în mai puţin de o secundă un semnal cifrat către ceasul-receptor al arbitrului.

PATRU FOTBALIŞTI MALTEZI, SUSPENDAŢI PE VIAŢĂ PENTRU TRUCAREA MECIURILOR

Patru fotbalişti maltezi din prima ligă au fost suspendaţi pe viaţă din cauză că au fost implicaţi în trucarea de meciuri. Gaetan Spiteri (Hamrun Spartans), Julian Briffa (Mqabba FC), precum şi fraţii Jermain şi Chris Brincat (Floriana FC) au fost găsiţi vinovaţi de manipularea unui meciuri disputate în campionat, în 2012. Briffa ar putea beneficia de o reducere a pedepsei, datorită faptului că a colaborat cu investigatorii. Jucătorii pot înainta apel în termen de trei zile. Anul trecut, internaţionalul maltez Kevin Sammut a fost suspendat pe viaţă de UEFA, pentru că a fost implicat în trucarea unui meci cu Norvegia în 2007, în preliminariile EURO 2008. Jucătorul aşteaptă rezolvarea apelului său la TAS.

UN PORTAR ARGENTINIAN, ACUZAT DE FAVORIZAREA UNUI CRIMINAL

Portarul argentinian al echipei San Lorenzo, Pablo Migliore, care a fost plasat în detenţie preventivă la sfârşitul lunii martie, a fost pus sub acuzare pentru favorizarea unui criminal, au anunţat surse judiciare. „Migliore se află în detenţie preventivă de la 31 martie şi a fost pus sub acuzare pentru favorizarea unui criminal”, a declarat sursa, care a dorit să rămână anonimă. Portarul argentinian a fost arestat, la Rosario, după meciul de campionat cu Newell’s Old Boys. El este acuzat că a ascuns în propria casă un membru al unei facţiuni violente a suporterilor clubului Boca Juniors, fosta sa formaţie, care era acuzat de uciderea unui vecin, în august 2011, la Buenos Aires. Conform codului penal argentinian, infracţiunea de favorizare a criminalului se pedepseşte cu închisoare între şase luni şi şase ani. Avocaţii lui Pablo Migliore au afirmat că portarul l-a ascuns pe criminal de frica represaliilor la care ar fi fost supus în cazul în care ar fi refuzat.