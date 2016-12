MEDALII CONSTĂNŢENE DE BRONZ LA CM DE KARATE

Desfăşurate la Istanbul (Turcia), la sfârşitul săptămânii trecute, întrecerile din cadrul Campionatului Mondial de Karate “Shotokan” WSKU (World Shotokan Karate Union), la care au participat peste 1.700 de sportivi din 52 de ţări, au adus mai multe medalii de bronz la individual şi echipe pentru delegaţia României. Sportivii din lotul naţional care au reprezentat cluburile constănţene CS Marea Neagră Constanţa (antrenor Florin Iordănoaia) şi CS Bujin Cernavodă (antrenor Gheorghe Bulilete) şi-au trecut în palmares cinci medalii de bronz: Laura Mihaela Ocolişan (CS Marea Neagră) - la Kumite senioare individual şi Kumite echipe senioare, Maria Georgiana Bulilete (CS Bujin) - la Kata junioare individual şi Kata echipe junioare şi Lavinia Bulilete (CS Bujin) - la Kumite echipe senioare.

CS KARATE DINAMIC, ŞAPTE MEDALII LA CE

La sfârşitul săptămânii trecute, la Eger (Ungaria), s-au desfăşurat Campionatele Europene de karate, competiţie la care au participat peste 1.200 de sportivi din 21 de ţări. Cei zece sportivi de la CS Karate Dinamic Constanţa (antrenor Gabriel Popescu) au avut evoluţii meritorii, delegaţia constănţeană obţinând şapte medalii: Enache Emilian - campion european la categoria mini-cadeţi, Ioana Ilie - dublă vicecampionaă europeană, Mădălina Miliu şi Brînduşa Popescu - vicecampioane europene, Bianca Mocanu şi Stefan Tuţă - medalii de bronz. Aceste rezultate sunt dătătoare de speranţe în perspectiva Campionatului Mondial, programat în luna octombrie, la Novi Sad.

CUPA PRESEI LA TENIS DE MASĂ

Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa, Direcţia pentru Sport şi Tineret a Judeţului Constanţa şi World Vision organizează a 11-a ediţie a Cupei Presei la tenis de masă, la feminin şi masculin, simplu şi dublu. Competiţia se va desfăşura la Complexul Cleopatra din Mamaia, săptămână viitoare, în perioada 16-18 aprilie. World Vision desfăşoară campania “Cu o carte schimbă o viaţă”, în care fiecare participant la turneu va dona cărţi destinate copiilor din mediul rural.

CN DE ATLETISM COPII

La finalul săptămânii trecute, la Bucureşti, s-a desfăşurat etapa finală a Campionatului Naţional de atletism pentru copii 1, 2 şi 3. Delegaţia constănţeană s-a întors acasă cu cinci medalii, una de aur - Darian Balagiu (LPS “Nicolae Rotaru”, lungime, copii 2, antrenor Cătălin Ganera), două de argint - David Ciolpan (LPS “Nicolae Rotaru”, 60 m, copii 1, antrenor Cătălin Ganera) şi Sebastian Savu (LPS “Nicolae Rotaru”, biatlon - 200 m, copii 3, antrenor Carmen Botea) şi două de bronz - Darian Balagiu (LPS “Nicolae Rotaru”, 50 mg, copii 2, antrenor Cătălin Ganera) şi Teodora Bălan (CS Farul, lungime, copii 2, antrenor Evelina Lisenco).

MECIUL GYOR ETO - OLTCHIM SE VA JUCA CU CASA ÎNCHISĂ

Campioana Ungariei la handbal feminin, Gyor ETO, a anunţat că s-au vândut ultimele bilete pentru partida retur din semifinalele Ligii Campionilor, programată joi, cu Oltchim Rm. Vîlcea. Meciul retur dintre Gyor şi Oltchim se va juca la Veszprem Arena, joi, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1). Sala din Veszprem are o capacitate de aproximativ 5.100 de locuri. În manşa tur, la Bucureşti, campioana Ungariei s-a impus cu 24-22, partida de joi urmând să decidă echipa calificată în finala Ligii Campionilor. În sezonul trecut, Oltchim a fost eliminată în semifinale chiar de Gyor, care a pierdut ulterior trofeul în faţa formaţiei Buducnost Podgorica.

HALEP, LOCUL 56 ÎN IERARHIA WTA

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a coborât o poziţie şi ocupă locul 26, cu 1.730 de puncte, în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, fiind sportiva din România cel mai bine clasată. A doua româncă din această ierarhie este Monica Niculescu, în urcare cinci poziţii, pe 46, cu 1.200p, în timp ce Irina-Camelia Begu a coborât un loc, pe 51, cu 1.170p. Ultima româncă din Top 100, constănţeanca Simona Halep, a înregistrat o urcare de o poziţie, pe 56, cu 1.075p. În clasamentul WTA de dublu, Begu a coborât o poziţie, aflându-se pe locul 57, cu 1.660p, iar Niculescu a înregistrat de asemenea o coborâre de un loc, pe 58, cu 1.595p. Primele trei poziţii în ierarhia WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare: 1. Serena Williams (SUA) 11.115p, 2. Maria Şarapova (Rusia) 10.240p, 3. Victoria Azarenka (Belarus) 9.325p.

TECĂU RĂMÂNE PE LOCUL 7 ÎN IERARHIA ATP DE DUBLU

Tenismanul Victor Hănescu şi-a păstrat locul 58 în clasamentul ATP dat publicităţii ieri, cu 789p, şi este în continuare singurul român din Top 100. Între primii 200 de jucători din lume se mai află doi români, Adrian Ungur şi Marius Copil. Ungur a urcat o poziţie, pe 123, cu 428p, iar Copil s-a menţinut pe 127, cu 418p. În clasamentul ATP de dublu, constănţeanul Horia Tecău a rămas pe locul 7, având 5.220p, în timp ce Florin Mergea a coborât două locuri, pe 69, cu 1.094p. Primele trei locuri în clasamentul ATP de simplu sunt ocupate de următorii jucători: 1. Novak Djokovic (Serbia) 12.500p, 2. Andy Murray (Marea Britanie) 8.750p, 3. Roger Federer (Elveţia) 8.670.

GAEL MONFILS VINE LA BRD NĂSTASE-ŢIRIAC TROPHY

Organizatorii turneului ATP BRD Năstase-Ţiriac Trophy, care se va disputa în perioada 23-29 aprilie la Arenele BNR din Bucureşti şi este dotată cu premii în valoare totală de 410.200 de euro, au anunţat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă numele celor trei jucători care au primit wild card-uri de acces pe tabloul principal. Doi dintre jucătorii invitaţi sunt români, Adrian Ungur şi Marius Copil, în timp ce a treia invitaţie i-a fost acordată francezului Gael Monfils. Ajuns pe locul 103 mondial, Monfils a fost clasat pe locul 7 în ierarhia ATP la 4 iulie 2011. „Actuala ediţie va fi una puternică, cred că cea mai tare de până acum. Participarea este una valoroasă, mult mai valoroasă decât la alte turnee din seria ATP 250”, a declarat Ion Ţiriac. De asemenea, Marius Copil, nr. 127 ATP, se va afla pe tabloul principal al turneului de tenis de 1000 de puncte de la Madrid, programat în perioada 5-12 mai, graţie unui wild-card pe care îl va primi din partea organizatorilor.

CADANŢU, PE TABLOUL PRINCIPAL LA KATOWICE

Jucătoarea Alexandra Cadanţu a acces, ieri, pe tabloul principal la turneul de la Katowice (Polonia), dotat cu premii totale de 235.000 de dolari, după ce a trecut în ultimul tur al calificărilor de Raluca-Ioana Olaru. Cadanţu s-a impus, cu 6-0, 6-0, în duelul cu Raluca Olaru, după o oră şi şapte minute de joc. La turneul de la Katowice participă şi Irina-Camelia Begu, care o va întâlni în primul tur pe sportiva francezã Mathilde Johansson.

PERECHEA OLARU / SOLOVIEVA, ÎN SFERTURI LA KATOWICE

Perechea Raluca-Ioana Olaru/Valeria Solovieva (România/Rusia) s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Katowice (Polonia), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Olaru şi Solovieva au învins, în primul tur, cu 6-4, 6-1, după o oră şi 13 minute, cuplul polonez Magda Linette / Katarzyna Piter. În sferturi, Olaru şi Solovieva vor întâlni învingătoarele partidei dintre perechea Anna-Lena Groenefeld / Janette Husarova (Germania / Slovacia), cap de serie nr. 1, şi cuplul ceh Karolina Pliskova / Kristyna Pliskova.

PAVLIUCENKOVA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MONTERREY

Jucătoarea rusă Anastasia Pavliucenkova a câştigat, duminică, pentru a treia oară turneul WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Pavliucenkova a învins-o în finală, cu 4-6, 6-2, 6-4, pe sportiva germană Angelique Kerber. Jucătoarea din Rusia s-a mai impus la Monterrey în 2010 şi în 2011. La ediţia din acest an, Pavliucenkova a trecut în semifinale de românca Monica Niculescu.

SERENA WILLIAMS A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA CHARLESTON

Serena Williams, nr. 1 mondial, şi-a păstrat titlul la turneul de la Charleston (Carolina de Sud), după ce a trecut, duminică, în finală, de sportiva sârbă Jelena Jankovici, scor 3-6, 6-0, 6-2. Serena Williams şi-a adjudecat al doilea titlu consecutiv, după cel de la Miami, al treilea în Carolina de Sud (după 2008, 2012) şi al 49-lea al carierei. Americanca în vârstă de 31 de ani a câştigat 71 din ultimele 75 de meciuri disputate. Proba de dublu a revenit cuplului Kristina Mladenovic / Lucie Safarova (Franţa / Cehia), care a trecut de perechea Andrea Hlavackova / Liezel Huber (Cehia / SUA), scor 6-3, 7-6 (8/6).

SERBIA, CANADA ŞI ARGENTINA, ÎN SEMIFINALELE CUPEI DAVIS

Echipele Serbiei şi Canadei s-au calificat în semifinalele Cupei Davis, în urma rezultatelor înregistrate în weekend, în întâlnirile cu Statele Unite ale Americii, respectiv Italia, şi vor fi adversare în faza următoare a competiţiei. Serbia s-a impus în întâlnirea de la Boise cu SUA, scor 3-1, deşi în meciul de simplu de duminică Novak Djokovic s-a accidentat la glezna dreaptă încă din primul set. Djokovic a continuat să joace, în ciuda durerilor. „Este o emoţie foarte mare să joc pentru ţara mea şi cred că de aceea am continuat să joc. Încă nu ştiu cu exactitate ce am la gleznă. Pot doar să spun că nu este în regulă. M-am speriat când m-am accidentat. Nu ştiu cum s-a întâmplat asta. Am jucat cu dureri timp de 30 de minute, iar apoi antiinflamatoarele au început să aibă efect şi am încheiat bine. Cred că şi Sam Querrey avea o problemă, la umăr, şi nu a putut să servească aşa cum o făcea înainte”, a declarat Djokovic. Canada a învins, cu 3-1, Italia, la Vancouver, în timp ce Argentina a trecut, cu 3-2, de naţionala Franţei, la Buenos Aires.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Imediat după terminarea partidelor din TOP16, Euroliga de baschet masculin programează meciurile din sferturile de finală (în care se va juca după sistemul cel mai bun din cinci partide), după următorul program: CSKA Moscova - Caja Laboral, Olympiacos Pireu - Anadolu Efes, FC Barcelona - Panathinaikos Atena, Real Madrid - Maccabi Tel Aviv. Prima partidă, cea dintre FC Barcelona şi Panathinaikos Atena este programată chiar în această seară (celelalte meciuri se joacă mâine), pentru a evita concurenţa cu meciul european al celeilalte secţii a clubului, cea de fotbal. Spaniolii pleacă drept mari favoriţi, dar grecii s-au impus în Spania, acum trei săptămâni, la Madrid, în disputa cu Real, în meciul care le-a adus calificarea în sferturile de finală!

RAIKKONEN, LA MOTOCROS ÎN BELGIA

Pilotul finlandez al echipei de Formula 1 Lotus-Renault, Kimi Raikkonen, a participat la o şedinţă de antrenamente de motocros în Belgia, profitând de pauza de trei săptămâni între etapele a doua şi a treia din Marele Circ. În cei doi ani în care a stat departe de Formula 1, Raikkonen a pus bazele unei echipe, Ice1, care participă în competiţii de raliuri, dar care are şi o secţie de motocros. Site-ul oficial al echipei prezintă imagini cu pilotul finlandez la ghidonul unei motociclete, în plină acţiune pe un traseu din Belgia. De obicei, echipele de Formula 1 le interzic piloţilor, prin contract, să practice anumite sporturi considerate a fi periculoase, iar motocrosul este unul dintre acestea. Însă nu este cazul lui Raikkonen, cunoscut pentru stilul său rebel în relaţia cu şefii... Campionul mondial din 2007, acum pe locul 2 în clasamentul piloţilor, va reveni weekend-ul acesta pe circuitul de Formula 1, la Marele Premiu al Chinei, programat duminică la Shanghai.