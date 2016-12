ŞTEFAN PALOŞI, ÎN SEMIFINALE LA ATENA

Dintre cei trei tenismeni constănţeni prezenţi în sferturile de finală ale “Smash Spring Tour”, turneu internaţional de categoria a treia care are loc la Atena (Grecia) şi este rezervat juniorilor sub 14 ani, doar unul singur a reuşit să se califice în faza următoare. În competiţia băieţilor, Ştefan Paloşi (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu), cap de serie nr. 2, l-a învins pe israelianul Amit Gabreal, jucător venit din calificări, cu 6-1, 6-2, şi va lupta pentru un loc în finală cu italianul Pasquale De Giorgio, cap de serie nr. 6. În întrecerea fetelor, Ramova Eva Chivu, (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Ionuţ Brătulescu), cap de serie nr. 7, a cedat în disputa cu Vasiliki Karvouni (Grecia), cu 0-6, 0-6, în timp ce Selma Cadâr (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Lenuţa Ivancu) a cedat în faţa italiencei Rosanna Maffei, cap de serie nr. 8, cu 5-7, 4-6.

CUPA ROMÂNIEI LA BOX PENTRU TINERET

Marţi, la Brăila, a început Cupa României la box pentru tineret (sportivi cu vârsta de 17-18 ani), competiţie la care participă şi doi pugilişti constănţeni. Ambii s-au înscris la categoria 69 kg, iar ghinionul a făcut ca ei să se întâlnească în primul tur, respectiv în optimi de finală! Alperen Akbal (CS Năvodari, antrenor Ferodin Ablalim) s-a impus prin abandon în prima repriză în faţa lui Ştefan Tudose (CS Farul Constanţa, antrenor Marcelică Tudoriu), iar în sferturi de finală l-a eliminat pe Mihai Nicolae (CSM Piteşti), în urma unui succes la puncte. Vineri seară, în semifinale, Akbal l-a întâlnit pe Andrei Ghionea (CSM Brăila). Finalele competiţiei sunt programate sâmbătă, de la ora 11.00.

FERODIN ABLALIM, ANTRENOR LA LOTUL NAŢIONAL DE BOX TINERET

Cunoscutul antrenor constănţean de box Ferodin Ablalim, care activează la CS Năvodari, a fost desemnat ca antrenor principal al lotului naţional de box tineret (sportivi cu vârsta de 17-18 ani). Numirea s-a făcut săptămâna aceasta, la propunerea lui Relu Auraş, antrenor-coordonator al loturilor naţionale de box ale României. Antrenor secund va fi Nicolae Cara, de la SCM Bacău. Lotul se va reuni peste o lună, la Bacău, şi va demara pregătirea pentru Campionatele Europene de la Rotterdam (12-17 august). „În Bacău va fi un stagiu de pregătire centralizată pentru aceşti boxeri, însă vor exista şi mai multe turnee de pregătire, în străinătate”, a anunţat Ferodin Ablalim. În absenţa lui Ablalim, boxerii de la CS Năvodari vor fi antrenaţi de Ion Mihai, fost campion naţional la categoria grea.

CS NĂVODARI JOACĂ PE TEREN PROPRIU ÎN DN DE RUGBY

Sâmbătă, de la ora 10.00, pe terenul “Legmas” din Năvodari, în etapa a 2-a a Diviziei Naţionale de rugby, formaţia CS Năvodari va înfrunta pe CSU Arad. După ce a pierdut în prima etapă la Petroşani, 22-48 cu Ştiinţa, echipa din Năvodari speră să obţină prima victorie din actualul sezon al eşalonului secund din rugby-ul românesc.

OLTCHIM LUPTĂ PENTRU CALIFICAREA ÎN FINALA LC

Prima manşă a semifinalei Ligii Campionilor la handbal feminin, dintre Oltchim Rm. Vîlcea şi Gyor Audi Eto KC (Ungaria) va avea loc sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), la Sala Polivalentă din Bucureşti. Partida retur va avea loc joi, 11 aprilie, la Veszprem, de la ora 20.00. În cealaltă semifinală, în prima manşă, Larvik (Norvegia) va primi vizita echipei Krim Ljubliana (sâmbătă, ora 16.15). Returul este programat în Slovenia, pe 13 aprilie.

HC ZALĂU - METZ, ÎN SEMIFINALELE CUPEI EHF

Duminică, în prima manşă a semifinalei Cupei EHF la handbal feminin, HC Zalău va întâlni, în deplasare, de la ora 19.30, formaţia franceză Metz Handball. Meciul retur va avea loc pe 14 aprilie, de la ora 18.00. În cealaltă semifinală se vor întâlni echipele daneze FC Midtjylland şi Team Tvis Holstebro, primul fiind programat sâmbătă, pe terenul primei formaţii. Returul este programat pe 13 aprilie.

ROMÂNIA, MECI DE PALMARES ÎN BELARUS

Naţionala de handbal masculin a României va întâlni, duminică, la Minsk, de la ora 15.00 (în direct la Digi Sport 1), reprezentativa Belarusului, în etapa a 4-a a Grupei a 6-a preliminare a Campionatului European din 2014. Meciul tur, disputat miercuri, la Piatra Neamţ, a fost câştigat de Belarus, scor 34-31. În cealaltă partidă din grupă, Islanda va primi vizita Sloveniei (duminică, ora 16.00). Clasament: 1. Islanda 6p, 2. Slovenia 3p (golaveraj: 94-87), 3. Belarus 3p (94-99), 4. România 0p.

SANDU ION, NOUL PREŞEDINTE AL FR ATLETISM

Fostul sportiv Sandu Ion a fost ales, vineri, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Atletism, el primind mai multe voturi decât contracandidata sa, Gabriela Szabo. Sandu Ion a primit 113 voturi, în timp ce Szabo a fost votată de 89 de membri. Patru voturi au fost anulate. Pentru postul de preşedinte al Federaţiei Române de Atletism îşi mai anunţase candidatura fostul secretar general al forului, Traian Badea, însă acesta s-a retras din cursă vineri, când a precizat că îl susţine pe Sandu Ion şi a lansat un atac la adresa Gabrielei Szabo. La Adunarea Generală a FR Atletism au participt 206 membri cu drept de vot din cele 215 structuri afiliate. Până în prezent, postul de preşedinte al FR Atletism a fost ocupat de Sorin Matei, care nu a mai candidat.

CUPA ROMÂNIEI LA BASCHET MASCULIN

Sâmbătă şi duminică, la Sala “Constantin Jude“ din Timişoara se vor desfăşura partidele din Final Four-ul Cupei României la baschet masculin, după următorul program - sâmbătă: U. Cluj - CSU Ploieşti (ora 17.00, Digi 24 Timişoara); BC Timişoara - Gaz Metan Mediaş (ora 19.30, Digi 24 Timişoara); duminică - ora 15.30: finala mică (Digi 24 Timişoara); ora 18.00: finala mare (Digi Sport 3).

SORANA CÎRSTEA, ELIMINATĂ ÎN OPTIMI LA CHARLESTON

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea locul 25 WTA şi cap de serie nr. 11, a fost eliminată, vineri, în optimile de finală ale turneului de la Charleston (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 795.707 de dolari. Cîrstea a fost învinsă, în optimi, de Lucie Safarova (Cehia), cap de serie nr. 6 şi poziţia 19 în clasamentul mondial, scor 3-6, 7-5, 6-1 după o oră şi 49 de minute de joc. Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 8.645 de dolari.

TINERII HOCHEIŞTI ROMÂNI, ÎNVINŞI DE BRITANICI

Selecţionata de hochei pe gheaţă U-18 a României a fost învinsă de formaţia similară a Marii Britanii cu scorul de 2-1 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0), joi, după şuturile de penalitate, într-un meci din Grupa A a Diviziei a II-a a Campionatul Mondial U-18. Tricolorii au deschis scorul prin Balazs Peter (min. 23,35), dar Bobby Chamberlain (42,38) a trimis meciul în prelungiri. Floyd Taylor a fost singurul care a marcat la şuturile de departajare, aducând victoria echipei sale. În clasamentul grupei de la Tallinn (Estonia), Ungaria ocupă primul loc, cu 12 puncte, urmată de Marea Britanie 8p, România 8p, Croaţia 6p, Lituania 2p şi Estonia 0p. România va juca sâmbătă ultimul meci, cu Ungaria, de la ora 13.00.

LUCIAN BUTE, AL 5-LEA SEMIGREU AL VERSIUNII WBC

Boxerul român Lucian Bute figurează pe locul 5 în clasamentul categoriei semigrea dat publicităţii de World Boxing Council (WBC) pentru luna aprilie. Campionul este americanul Chad Dawson, iar prima poziţie a clasamentului este ocupată de britanicul Tony Bellew, în timp ce canadianul Jean Pascal, adversarul lui Bute în 25 mai, la Montreal, ocupă locul al doilea. Bute mai este devansat în clasament de Isaac Chilemba (Malawi) şi de canadianul Adonis Stevenson . Pe locul 7 al ierarhiei se află rusul Denis Gracev, învins de Bute într-un meci desfăşurat la finalul anului trecut. La categoria welter, unde titlul WBC este deţinut de americanul Floyd Mayweather, românul Jo Jo Dan ocupă locul 6 în clasament, fiind devansat de Luis Carlos Abregu (Argentina), Amir Khan (Marea Britanie), Ed Paredes (SUA), Leonard Bundu (Sierra Leone) şi Antonin Decarie (Canada). Un alt român care apare în clasamentele WBC este Bogdan Dinu, locul 40 la categoria grea, campionul fiind Vitali Kliciko.

JO JO DAN, VICTORIOS ÎN FAŢA CUBANEZULUI FRIAS

Boxerul român Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, l-a învins la puncte pe cubanezul Damian Frias, într-un meci de la categoria welter desfăşurat joi noaptea, pe durata a opt reprize, în gala profesionistă care a avut loc la Roseland Ballroom din New York. Românul a obţinut o victorie în unanimitate (76-75, 78-73 şi 78-73) şi a ajuns la un bilanţ de 31 de victorii şi 2 înfrângeri la profesionişti. Frias a suferit a şaptea înfrângere, palmaresul său cuprinzând şi 19 victorii şi un egal. Ionuţ Ion (31 de ani) a arătat un box de calitate şi a fost aproape să reuşească un KO în repriza a şasea, când Frias a fost salvat de gong după o serie de lovituri bune ale lui Jo Jo Dan.

ARMSTRONG NU VA PARTICIPA LA US MASTERS SWIMMING

Organizatorii US Masters Swimming au anunţat oficial, joi, că fostul rutier Lance Armstrong nu va putea participa la competiţia de înot de la Austin, în care americanul era înscris pentru trei probe. Federaţia Internaţională de Nataţie (FINA) ceruse ca organizatorii US Masters Swimming să nu accepte participarea lui Armstrong (41 de ani) la competiţia ce va avea loc în acest week-end, în Texas. „Este o competiţie locală şi nu ştiu ce se petrece acolo, dar am ţinut să amintim de regula conform căreia toţi membrii afiliaţi la FINA trebuie să recunoască şi să respecte deciziile tuturor instanţelor semnatare ale Codului Antidoping. Dacă această regulă nu se va aplica, am putea fi determinaţi să decidem o sancţiune, dar cred că nu se va ajunge acolo”, a declarat joi seară directorul executiv al FINA, Cornel Mărculescu.

PILOT-FEMEIE DE 18 ANI, RECRUTAT DE RED BULL

Un pilot-femeie de numai 18 ani, olandeza Beitske Visser, a fost recrutat în Junior Team al Red Bull şi va continua ucenicia într-un campionat german de monoplasuri, a anunţat echipa de Formula 1. Născută pe 10 martie 1995, Beitske Visser este prima femeie pilot care intră în Red Bull Junior Team, care i-a permis germanului Sebastian Vettel să urce toate treptele sportului automobilistic până la trei titluri consecutive de campion mondial în F1 (2012-2012). În 2012, în timpul primului său sezon în ADAC, deci într-un monoplas, Visser, venită din karting, a câştigat două curse şi a încheiat pe locul 8 campionatul. Ea face parte dintr-un efectiv de şase piloţi pe care Red Bull va continua să-i formeze pentru a ajunge într-o zi la cel mai înalt nivel, ca şi Vettel. Printre ceilalţi membri ai Red Bull Junior Team, figurează anul acesta şi spaniolul Carlos Sainz Jr, fiul fostului campion mondial de raliuri, care concurează în GP3, o competiţie ce se dispută în deschiderea mai multor Mari Premii de F1.