ALEGERI LA AJ VOLEI CONSTANŢA

Adunarea Generală Ordinară de Alegeri din cadrul Asociaţiei Judeţene de Volei (AJV) Constanţa, programată iniţial pentru data de 9 aprilie 2013, de la ora 18.00 se amână pentru data de 15 aprilie 2013, de la ora 18.00, ca urmare a disputării la Constanţa, pe 8 şi 9 aprilie, a primelor două partide dintre Club Volei Municipal Tomis Constanţa şi SCMU Craiova, din cadrul finalei Diviziei A1 la volei masculin.

CÎRSTEA, ÎN OPTIMI DE FINALĂ LA CHARLESTON

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, locul 25 WTA şi cap de serie nr. 11, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Charleston (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 795.707 de dolari. Românca a beneficiat, în turul secund, de retragerea sportivei Anabel Medina Garrigues (Spania), poziţia 59 în ierarhia mondială. Pentru calificarea în optimi de finală la Charleston, Cîrstea va primi 60 de puncte WTA şi un cec în valoare de 8.645 de dolari. Graţie acestei performanţe, Cîrstea a devenit a treia jucătoarea din România care depăşeşte suma de două milioane de dolari câştigată din tenis. Conform statisticii oferite de site-ul oficial al WTA, românca acumulase până luni 1,993 milioane de dolari americani (sumă brută) şi cu premiul de la Charleston ea va trece de două milioane de dolari. În clasamentul all-time feminin, Irina Spârlea a adunat cei mai mulţi bani în carieră dintre jucătoarele române, 2,6 milioane de dolari, fiind urmată de Monica Niculescu, care a obţinut 2,1 milioane de dolari premii.

MIHAI MARINESCU VA CONCURA ÎN FORMULA RENAULT

Mihai Marinescu va concura în acest sezon în competiţia Formula Renault 3.5 pentru echipa Zeta Corse, urmând să debuteze la Monza la sfârşitul acestei săptămâni. Decizia sa a fost luată după ce sezonul 2013 al Formulei 2 a fost anulat din cauza interesului scăzut manifestat de piloţi. Braşoveanul în vârstă de 24 de ani va concura în toate cele 17 curse ale sezonului, însă pentru moment cunoaşte numele coechipierului său doar pentru etapa inaugurală, Emmanuel Piget. Zeta Corse este o echipă nouă în competiţia Formula Renault 3.5 şi a preluat locul deţinut anterior de BVM Target. Formula Renault 3.5 utilizează monoposturi construite de producătorul italian Dallara echipate cu motoare V8 de 3.4 litri, care furnizează 530 CP la cel mult 9500 de rotaţii pe minut. Marinescu a mai concurat în Formula Renault 3.5 în sezonul 2009, când nu a obţinut vreun punct în 11 curse, însă a cunoscut parţial succesul în Formula 2. Pe parcursul celor trei sezoane consecutive petrecute aici, braşoveanul a obţinut trei victorii şi patru pole position-uri şi a terminat pe locul 5 în clasamentul general în 2011 şi 2012.

RED BULL A STABILIT UN RECORD LA SCHIMBAREA PNEURILOR

Echipa Red Bull susţine că a stabilit un timp record în Formula 1, cu ocazia Marelui Premiu al Malaysiei, de la Sepang (24 martie), atunci când mecanicii au schimbat pneurile monopostului pilotat de australianul Mark Webber în două secunde şi cinci sutimi. Precedentul record fusese înregistrat de mecanicii de la McLaren, care au efectuat operaţiunea similară la monopostul lui Jenson Button în 2,31 de secunde, în timpul Marelui Premiu al Germaniei, de anul trecut. Oficialii Red Bull precizează că, în Malaysia, au bătut de cinci ori recordul lui Button (2,13, 2,13, 2,05, 2,21, 2,26) şi estimează că timpul pentru efectuarea unui schimb de pneuri ar putea coborî în acest an sub bariera de două secunde. Red Bull a precizat că timpii au fost măsuraţi de sistemul de înregistrare de pe monoposturi, care are o precizie mai mare decât cronometrările efectuate în cadrul transmisiei TV.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Astăzi sunt programate nouă din cele zece partide ale ultimei etape din TOP16 din Euroliga de baschet masculin, mâine fiind păstrat derby-ul turc dintre Beşiktaş şi Fener, meci care contează doar pentru evitarea ultimei poziţii! În Grupa E se mai luptă doar pentru ordinea în clasament, cele patru formaţii calificate în sferturi fiind cunoscute - CSKA Moscova, Real Madrid, Panathinaikos Atena şi Anadolu Efes Istanbul. Ironia sorţii face ca aceste patru echipe să lupte între ele, toată lumea încercând să evite poziţia a patra care ar duce la un meci cu lidera din cealaltă grupă - FC Barcelona, marea favorită la trofeu! În Grupa F doar catalanii şi-au asigurat calificarea matematică, pentru celelalte trei poziţii luptând atât Maccabi şi Olympiacos (aceste două echipe pot obţine calificarea şi la înfrângere funcţie de jocul rezultatelor), fiecare cu câte opt victorii, dar şi BC Khimki, Caja Laboral şi Montepaschi, cu câte şapte victorii, care au neapărată nevoie de victorie astăzi pentru a spera la sferturi de finală. Programul de astăzi - Grupa E: Zalgiris Kaunas - Brose Baskets Bamberg, Unicaja Malaga - Alba Berlin, Panathinaikos Atena - CSKA Moscova, Real Madrid - Anadolu Efes Istanbul; Grupa F: Olympiacos Pireu - BC Khimki, Caja Laboral - Montepaschi Siena, FC Barcelona - Maccabi Tel Aviv. Meciul Beşiktaş Istanbul - Fenerbahce Ulker Istanbul se va juca vineri.

LAKERS A RETRAS TRICOUL LUI SHAQUILLE O’NEAL

Gruparea Los Angeles Lakers a retras, marţi seară, în pauza confruntării cu Dallas Mavericks jucată în Staples Center, tricoul cu numărul 34 al baschetbalistului Shaquille O’Neal, care a evoluat pentru formaţia din oraşul îngerilor dimp de opt ani. Tricoul lui O’Neal este al nouălea pe care Los Angeles Lakers l-a retras, înaintea lui fiind cele ale lui Jerry West (44), Wilt Chamberlain (13), Elgin Baylor (22), Kareem Abdul-Jabbar (33), James Worthy (42), Gail Goodrich (25), Jamaal Wilkes (52) şi Magic Johnson (32). Jeanie Buss, fiica lui Jerry Buss, principalul acţionar al LA Lakers, stins din viaţă la jumătatea lunii februarie, i-a înmânat lui “Shaq” o replică înrămată a tricoului cu numărul 34. „Este un vis devenit realitate. O binecuvântare. Dar nu am reuşit de unul singur. Am avut multe ajutoare: coechipieri grozavi, organizare bună din partea familiei Buss şi un lider adevărat, în persoana lui Phil Jackson”, a declarat O’Neal. Acesta a jucat opt sezoane pentru Los Angeles Lakers, din 1996 până în 2004, şi a câştigat trei titluri consecutive în NBA, între 2000 şi 2002, fiind desemnat MVP al finalei în fiecare dintre aceşti ani. În cariera sa a înregistrat 13.895 de puncte, 6.090 de recuperări şi 1.278 de “capace”.

“OLD TRAFFORD”, RETRAS DIN CURSA PENTRU GĂZDUIREA DE MECIURI LA CM DE RUGBY

Gruparea engleză Manchester United a decis să retragă stadionul “Old Trafford” din cursa pentru găzduirea meciurilor de la Cupa Mondială de rugby din 2015, de teamă ca noua suprafaţă de joc care va fi montată în această vară să nu se deterioreze, informează The Guardian. Pe “lista scurtă” în locul stadionului Old Trafford, organizatorii au decis să treacă arena Etihad a rivalilor de la Manchester City, care are însă cu 15.000 de locuri mai puţin decât “Teatrul Viselor”. Această retragere a stadionului “Old Trafford” reprezintă o mare lovitură pentru Rugby World Cup Limited, firma care trebuie să vândă 2,9 milioane de tichete pentru a strânge suma de 80 de milioane de lire sterline, pe care s-a angajat să o vireze către International Rugby Board, înainte de a primi dreptul de organizare a Cupei Mondiale. Cupa Mondială va avea loc între lunile septembrie şi octombrie 2015, iar United încearcă să evite programarea unor meciuri de rugby în aceeaşi perioadă cu partidele din grupele Ligii Campionilor la fotbal. “Old Trafford” va găzdui în iarnă două meciuri de rugby în 13, iar administratorii arenei se tem că 30 de sportivi în acelaşi timp pe gazon ar periclita starea acestuia. La finalul sezonului, Manchester United va schimba gazonul de pe “Old Trafford”, urmând să renunţe la suprafaţa sută la sută naturală şi să treacă la un mix cu fibre de iarbă artificială.

MAGNUS CARLSEN VA LUPTA CU ANAND PENTRU TITLUL MONDIAL

Magnus Carlsen (Norvegia) a câştigat Turneul Candidaţilor la şah, desfăşurat la Londra, şi îl va întâlni pe actualul campion mondial, indianul Viswanathan Anand, pentru titlul suprem. Carlsen s-a impus cu un total de 8,5 puncte din 14 posibile în turneul la care au participat cei mai buni jucători din lume, pentru desemnarea adversarului campionului mondial. Pe locul doi s-a clasat Vladimir Kramnik (Rusia), tot cu 8,5 puncte. În ultima rundă, Carlsen a pierdut la Peter Svidler (Rusia), iar Kramnik a fost învins de Vasili Ivanciuk (Ucraina). Premiile totale acordate la acest turneu au fost valoare de 510.000 euro. Meciul pentru titlul mondial va avea loc în luna noiembrie 2013.

ATLETA OLGA KUZENKOVA, SUSPENDATĂ DOI ANI PENTRU DOPAJ

Atleta rusă Olga Kuzenkova, medaliată cu aur în proba de aruncarea ciocanului la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, a fost suspendată doi ani pentru dopaj, a anunţat Federaţia Rusă de Atletism, care a dezvăluit că eşantioanele furnizate de Kuzenkova la Camapionatele Mondiale de la Helsinki din 2005, unde a cucerit medalia de aur, conţineau substanţe interzise. Aceeaşi sancţiune a primit şi Svetlana Kriveleva, medaliată cu bronz în proba de aruncarea greutăţii la Jocurile Olimpice din 2004. Rezultatele obţinute de Kuzenkova în perioada 12 august 2005 - 11 august 2007 vor fi şterse, iar performanţele realizate de Kriveleva în perioada august 2004 - august 2006 vor fi anulate. Kuzenkova a fost deposedată de titlul mondial cucerit în 2005, iar podiumul de la acea competiţie va fi următorul: 1. Yipsi Moreno (Cuba); 2. Tatiana Lisenko (Rusia); 3. Manuela Montebrun (Franţa).