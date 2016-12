LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Comisia de Organizare a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal invită sâmbătă, 6 aprilie, la ora 11.00, la Restaurantul “Sport” din Constanţa, Str. Cuza Vodă, câte un reprezentant al formaţiilor participante la ediţia 2012-2013 a competiţiei pentru a fi puse la punct ultimele detalii în vederea unei organizări cât mai bune a întrecerii. Reamintim că anul trecut au fost programate primele patru etape, iar reluarea campionatului este preconizată pentru luna mai, până atunci urmând să se dispute meciurile restante.

CLUBUL OŢELUL, AMENDAT CU 10.000 DE LEI

Clubul Oţelul Galaţi a fost sancţionat cu o penalitate de 10.000 de lei de către Comisia de Disciplină a LPF pentru incidentele petrecute între spectatori la partida cu Steaua, din cadrul etapei a 24-a a Ligii 1 la fotbal, a anunţat site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal. În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii comisiei au decis suspendarea pentru două jocuri şi o penalitate de 2.000 de lei fotbaliştilor Alexandru Ţigănaşu (CSMS Iaşi) şi Valentin Negru (Gaz Metan Mediaş), ambii pentru eliminări. Fotbaliştii Răzvan Tincu (CSMS Iaşi), Ionuţ Boşneag (U. Cluj) şi Ştefan Mardare (FC Rapid), care au văzut şi ei cartonaşul roşu, au fost suspendaţi pentru un joc şi au primit o penalitate de 740 de lei.

MARICA, ÎNCÂNTAT SĂ RĂMÂNĂ LA SCHALKE ‘04

Atacantul echipei Schalke ’04 Gelsenkirchen, Ciprian Marica, a declarat, ieri, că ar fi încântat să-şi prelungească contractul cu gruparea germană, care expiră la finalul acest sezon, informează site-ul sportal.de. „Totul este în mâna clubului. Nu ştiu dacă voi mai rămâne încă un an sau mai mult. În această săptămână impresarul meu se va întâlni cu Horst Heldt (n.r. - directorul sportiv al clubului Schalke ‘04) şi abia apoi vom şti mai multe. Mă simt bine aici şi îmi place că echipa are obiective îndrăzneţe. Aş fi încântat să-mi prelungesc contractul cu Schalke ‘04”, a spus Marica. În vârstă de 27 de ani, Ciprian Marica care abia a revenit pe teren după o accidentare, este al doilea atacant al formaţiei din Gelsenkirchen, după olandezul Klaas-Jan Huntelaar.

OLĂROIU A CÂŞTIGAT ÎN LIGA CAMPIONILOR ASIEI

Echipa Al Ain (Emiratele Arabe Unite), antrenată de Cosmin Olăroiu, a învins, ieri, pe teren propriu, cu 2-1 (Kembo-Ekoko 34, Brosque 70 / Nilmar 32), formaţia Al Rayyan din Qatar, în etapa a 3-a a Grupei D a Ligii Campionilor Asiei. Mijlocaşul Mirel Rădoi a jucat tot meciul la Al Ain. În urma acestei victorii, Al Ain a urcat pe primul loc în grupă, cu şase puncte. Următorul meci pentru Al Ain în Grupa D a Ligii Campionilor Asiei va avea loc pe 9 aprilie, în deplasare, cu Al Rayyan.

KROOS AR PUTEA LIPSI PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI

Mijlocaşul echipei Bayern Munchen, Toni Kroos, ar putea fi indisponibil pentru finalul acestui sezon, după ce s-a accidentat în timpul meciului de marţi cu Juventus Torino, din Liga Campionilor. Kroos s-a accidentat în min. 14 al partidei de pe “Allianz Arena”, la un duel pentru balon cu fundaşul Stephan Lichtsteiner. Germanul a părăsit terenul sprijinit de doi membri ai staff-ului medical şi a fost înlocuit cu Arjen Robben. Primul diagnostic indică faptul că jucătorul a suferit o ruptură a muşchilor aductori de la şoldul drept, ceea ce ar însemna o perioadă de pauză cuprinsă între şase şi opt săptămâni. Antrenorul Jupp Heynckes se teme că internaţionalul german în vârstă de 23 de ani ar putea sta departe de gazon „o foarte lungă perioadă de timp”. Kroos a avut e evoluţie foarte bună în acest sezon, în care a marcat nouă goluri şi a pasat decisiv de opt ori, în toate competiţiile.

MASCHERANO, INDISPONIBIL ÎNTRE PATRU ŞI ŞASE SĂPTĂMÂNI

Fundaşul argentinian al echipei FC Barcelona, Javier Mascherano, înlocuit în timpul meciului cu PSG din Liga Campionilor, din cauza unei accidentări, va absenta de pe teren între patru şi şase săptămâni. „El a suferit o leziune a ligamentului lateral intern, al genunchiului drept, şi va fi indisponibil între patru şi şase săptămâni”, a declarat antrenorul secund Jordi Roura. Mascherano, fundaş central marţi seară, a fost înlocuit în min. 84 cu Marc Bartra.

REAL MADRID, POSIBIL AJUTOR ILEGAL PRIMIT DE LA STAT

Comisia Europeană va stabili dacă mai multe cluburi, printre care şi Real Madrid, au primit ajutor ilegal de stat, a anunţat, ieri, Antoine Colombani, purtătorul de cuvânt al comisarului european pe probleme de concurenţă, Joaquin Almunia. “Plângerile sau informaţiile” provenite de la companii şi persoane particulare cu privire la cluburi din mai multe state membre sunt în curs de examinare de către Comisia Europeană, a declarat Colombani, în cursul unei întâlniri cu presa la Bruxelles. El a precizat că nu s-a decis încă deschiderea unei anchete formale în acest caz, dar a menţionat clubul Real Madrid printre cele avute în vedere: „Pot să confirm că Real Madrid face parte din grupul de cluburi pe care le vizăm”. Potrivit cotidianului englez The Independent, Bruxelles-ul suspecteză că primăria Madridului şi gruparea Real au încheiat un acord ilegal prinvind vânzarea unui teren clubului în 1998 pentru 421.000 de euro, care a fost cumpărat înapoi în 2011 cu 22,7 milioane de euro, respectiv cu o creştere de 5.400 la sută. În loc să plătească suma respectivă clubului, primăria madrilenă a preferat să-i ofere direct clubului Real un teren pentru a-şi construi un nou stadion, ceea ce ar putea fi considerat ca un ajutor ilegal, conform legislaţiei europene.

FC PORTO, ÎN FINALA CUPEI LIGII PORTUGALIEI

Echipa FC Porto s-a calificat în finala Cupei Ligii Portugaliei, după ce a învins, ieri, pe teren propriu, cu 4-0 (J. Rodriguez 57-pen., Fernando 72, Defour 83, Mangala 90+4), formaţia Rio Ave, în semifinalele competiţiei. În finala Cupei Ligii Portugaliei, care va avea loc pe 13 aprilie, de ora 21.45, FC Porto va întâlni pe Sporting Braga, care a trecut, cu 3-2, după executarea loviturilor de departajare, de Benfica Lisabona.

CARLOS TEVEZ, CONDAMNAT LA 250 DE ORE DE MUNCĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

Atacantul echipei Manchester City, Carlos Tevez, a fost condamnat, ieri, de un tribunal englez, la 250 de ore de muncă în folosul comunităţii după ce a fost surprins conducând o maşină care nu avea asigurare obligatorie, în timp ce avea permisul suspendat, informează The Guardian. De asemenea, carnetul de conducere al lui Tevez, care a pledat vinovat, a fost suspendat pentru şase luni. Tevez a recunoscut că se afla la volanul maşinii Porsche Cayenne de culoare albă, în timp ce ieşea dintr-un club de golf, pe 7 martie. În momentul în care a fost arestat, Tevez i-a spus poliţistului care l-a oprit că “locuieşte la doar două minute distanţă de club”. Judecătorul Elizabet Depares i-a transmis lui Tevez că este un model pentru mii de oameni. „Domnule Tevez, trebuie să realizaţi că sunteţi un model pentru mii, dacă nu chiar milioane de fani. Nimeni nu este mai presus de lege şi nu ar fi trebuit să conduceţi. Am auzit că vă pare rău, iar acum depinde doar de dumneavoastră să vă asiguraţi că nu veţi reveni la tribunal”, i-a spus Depares lui Tevez. Tevez a primit şi o amendă de 1.145 de lire sterline. Ofiţerul probator care l-a intervievat pe Tevez a declarat că jucătorul argentinian şi-a arătat disponibilitatea de a lucra în folosul comunităţii. „A fost destul de clar, când am vorbit cu el şi a zis că este o lecţie pentru el şi îşi dă seama de gravitatea acţiunii sale, iar posibilitatea ca acest lucru să se repete este improbabilă”, a adăugat acesta. Avocatul lui Tevez, Gwyn Lewis, a afirmat în timpul procesului: „Toată experienţa de la arestare, până la conducerea la secţia de poliţie este o situaţie necunoscută şi înspăimântătoare pentru Carlos”. În luna ianuarie, permisul de conducere al lui Tevez a fost suspendat pentru şase luni, după ce jucătorul a fost prins în noiembrie 2012 conducând cu viteză.

PORTARUL DAVID JAMES VA JUCA ÎN ISLANDA

Fostul portar ar reprezentativei Angliei şi al echipei FC Liverpool, David James (42 de ani), a anunţat, pe contul său de Twitter, că va evolua în prima ligă islandeză la Iþrottabandalag Vestmannaeyja (IBV), ocupanta locului 3 în sezonul trecut. Goalkeeperul englez a părăsit Anglia, după ce luna trecută şi-a reziliat, de comun acord, înţelegerea cu divizionara a treia engleză, Bournemouth. James, care a evoluat de 277 de ori pentru Liverpool şi de 53 de ori pentru echipa naţională a Angliei, va avea o funcţie de antrenor-jucător. La IBV, James va colabora cu fostul său coechipier de la Portsmouth, Hermann Hreidarsson, care în prezent este antrenorul principal al echipei. “Voi merge în Islanda să semnez cu IBV. Rolul meu va fi de antrenor-jucător, alături de Herman. Amândoi suntem foarte încântaţi înaintea acestei experienţe”, a scris James, pe Twitter. Unul dintre primele meciuri ale lui James la IBV va fi împotriva formaţiei Portsmouth. Meciul, care va avea loc la 16 aprilie, va fi organizat pentru strângerea de fonduri de către Portsmouth, care se confruntă în continuare cu mari probleme financiare. IBV este o echipă de pe mica insulă Vestmannaeyjar, care are o populaţie de puţin peste 4.000 de locuitori. James se antrenează cu noua sa echipă încă din luna februarie.

ACCIDENTARE GRAVĂ PENTRU RUSUL IEŞCENKO

Internaţionalul rus Andrei Ieşcenko, fundaşul stânga al echipei Anji Mahacikala, va fi indisponibil aproape întregul an 2013, din cauza unei grave accidentări. În vârstă de 29 ani, Ieşcenko a suferit o ruptură de ligamente la genunchi în cursul meciului de campionat cu FC Krasnodar, scor 0-4, disputat duminică, iar perioada sa de inactivitate este estimată la opt luni, a anunţat clubul din capitala Daghestanului. Alături de Ieşcenko, în partida cu FC Krasnodar s-a mai accidentat şi Oleg Şatov, însă probleme medicale ale acestuia impun o pauză de numai trei săptămâni. Anji, club care a făcut numeroase investiţii în ultimii ani, se confrunta deja cu indisponibilităţile mai multor jucători din lot, între care camerunezul Samuel Eto’o, căpitanul echipei, brazilianul Willian şi rusul Iuri Jirkov, toţi accidentaţi. În urma eşecului de duminică, Anji a rămas pe locul 3 în clasament, la 10 puncte în spatele liderului ŢSKA Moscova, cu opt etape înainte de finalul sezonului.

JULIO CESAR AR PUTEA REVENI LA MILANO

Brazilianul Julio Cesar (33 ani), fostul portar al lui Internazionale Milano, este foarte aproape de o revenire în Serie A din viitorul sezon, dar nu la fosta sa echipă, ci la marea rivală a acesteia, AC Milan. Julio Cesar a evoluat la Inter între 2005 şi 2012, transferându-se în Anglia, la Queens Park Rangers, în vara anului trecut. Conform cotidianului Corriere della Sera, goalkeeper-ul brazilian se va despărţi la finalul sezonului de QPR, ultima clasată din Premier League şi una dintre principalele candidate la retrogradare, iar Milan este interesată să-şi asigure serviciile sale. Portarul naţionalei Braziliei ar urma să-i ia locul lui Marco Amelia, nemulţumit cu statutul său de rezervă la gruparea “rossonera” şi care doreşte să-şi caute din vară o altă formaţie. Actualul portar titular al lui AC Milan este Christian Abbiati (35 ani), jucător pe care gruparea de pe “San Siro” intenţionează să-l păstreze şi în sezonul viitor.