INDIA

Român mort

Un inginer român a murit, ieri, pe şantierul unei hidrocentrale din nordul Indiei, într-un accident de muncă, anunţă site-ul agenţiei de ştiri Press Trust of India. Accidentul a avut loc pe şantierul hidrocentralei Parbati, situată pe râul Garsa, în districtul Kullu (nordul Indiei). Inginerul mecanic T.M., cetăţean român, repara un aparat de perforare a stâncii, într-un tunel săpat în munte. Dispozitivul i-a căzut pe piept şi pe piciorul drept, au precizat anchetatorii indieni. Românul a murit pe loc.

ITALIA

Schiori morţi

Trei schiori, un german şi doi italieni, au murit în urma unei avalanşe produse în masivul Ortles, în Alto Adige, în nord-estul Italiei, a anunţat, luni, serviciul de salvamont italian. Ei şi-au început coborârea luni după-amiază, după ce au urcat până pe vârful Beltovo di Fuori (3.214 metri) când, probabil din cauza creşterii temperaturilor, o masă de zăpadă i-a atras în avalanşă. Salvamontiştii au fost anunţaţi de un alt grup de excursionişti care începuseră căutările folosind un emiţător. Serviciul de salvamont din Solda şi Trafoi şi două elicoptere au fost mobilizate, însă nu au putut face nimic pentru turişti. În această zonă, la fel ca în întregul departament Bolzano, nivelul riscului de avalanşă este de 3, pe o scară de la 1 la 5. Un alt schior, un italian de 39 de ani, a decedat luni, la spitalul din Berna, suferind de hipotermie, după ce a fost prins într-o avalanşă în Piemont, pe versantul italian al Alpilor. Alt schior şi-a pierdut viaţa în aceeaşi zonă, duminică, tot într-o avalanşă. Marţea trecută, doi schiori de cetăţenie austriacă şi-au pierdut viaţa într-o avalanşă la Val Martello, în Alto Adige, la o altitudine de 2.800 de metri.

SPANIA

Intemperii mortale

Doi şoferi au murit luni, în sudul Spaniei, în urma prăbuşirii unui pod, din cauza ploilor puternice, aruncând în râul Yeguas, un afluent al Guadalquivir, un autoturism şi un camion, au anunţat autorităţile regionale. În întreaga Spanie, în luna martie s-au înregistrat ploi record, care au determinat creşterea nivelului râurilor şi fluviilor. Începând cu ultima săptămână a lunii martie, ploile puternice care s-au abătut asupra Spaniei au provocat inundaţii îndeosebi în Andaluzia şi Castilia şi Leon. Serviciul de Protecţie Civilă a emis, luni, un aviz de alertă de inundaţii, pentru aproape toate bazinele hidrografice ale Spaniei.

BULGARIA

Record macabru

Rata sinuciderii în Bulgaria este una dintre cele mai ridicate din Europa, au explicat experţii bulgari, pe fondul recentelor tentative de autoincendiere din această ţară. În cadrul unei conferinţe la Burgas, psihologii au explicat că sărăcia şi stresul sunt motivele principale care stau la baza valului de sinucideri din Bulgaria, din ultima perioadă, sfătuind cetăţenii să consulte un specialist de fiecare dată când simt că trec printr-o perioadă mai dificilă. Aceştia au mai precizat că bulgarii apelează rareori la serviciile psihologilor. O campanie de prevenire a sinuciderii a fost lansată în Bulgaria, în urmă cu o săptămână. În total, şase persoane care şi-au dat foc în ultima lună în Bulgaria, iar patru dintre ele şi-au pierdut viaţa. În plus, zilnic se raportează autorităţilor cazuri de sinucideri prin spânzurare sau persoane care s-au aruncat în faţa trenului, de pe poduri sau de pe clădiri înalte.

R. MOLDOVA

Alertă cu bombă

Consilierii municipali şi angajaţii Primăriei municipiului Chişinău au fost evacuaţi de urgenţă din imobil, ieri, după o alertă cu bombă. Echipele de genişti au ajuns la faţa locului pentru a verifica dacă în clădire sunt explozibili. Persoana care a sunat la poliţie şi a anunţat că a plasat o bombă a spus că este veteran de război și că a procedat astfel pentru că Primăria nu i-ar fi acordat spaţiu locativ. Pentru alertă falsă cu bombă, o persoană riscă o amendă de la 4.000 la 10.000 lei sau privaţiune de libertate până la doi ani.

PORTUGALIA

Ploi puternice

Ploi puternice afectează de mai multe zile Portugalia, unde 69 de drumuri, poduri şi tuneluri erau blocate ieri, în continuare, din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren, a anunţat Autoritatea Naţională portugheză pentru Protecţie Civilă (ANPC). În districtul Santrem, la 80 de kilometri nord de Lisabona, cel mai afectat de intemperii, 42 de drumuri şi poduri erau blocate de ape, iar satele Reguengo do Alviela şi Caneiras erau izolate din cauza unei revărsări a fluviului Tajo. În districtul Lisabona, trei drumuri către centrul şi nordul ţării erau blocate. Ploaia s-a mai liniştit ieri dar drumuri continuau să fie blocate în zece districte din centrul ţării, Aveiro, Braga, Coimbra, Evora, Leiria, Lisabona, Portalegre, Santarem, Setubal, Viseu, dar şi Faro, în sudul Portugaliei. Satul Valonguinho, în districtul Viseu, era izolat în urma prăbuşirii provocate de ploaie a unei părţi a drumului municipal de acces în localitate. Doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 50 de ani au murit vineri, după ce maşina lor a fost antrenată de o alunecare de teren, în timp ce circulau pe un drum, la Arouca, la 20 de kilometri de Porto.

MYANMAR

Arşi de vii

13 persoane, între care mai mulţi copii, au murit ieri într-un incendiu izbucnit într-o şcoală musulmană din Rangoon, în Myanmar, în contextul tensiunilor religioase dintre budişti şi musulmani, în timp ce poliţia sugerează că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit. Poliţia naţională a declarat că cele 13 persoane care şi-au pierdut viaţa făceau parte dintr-un grup de 70 de persoane care dormeau în clădire la momentul izbucnirii incendiului. Violenţele interreligioase au provocat moartea a 43 de persoane, începând cu 20 martie, când a avut loc o ceartă între un comerciant musulman şi clienţii săi, la Meiktila, în centrul ţării.

PAKISTAN

Atac mortal

Aproximativ 50 de bărbaţi înarmaţi au atacat, în noaptea de luni spre marţi, o centrală electrică din nord-vestul Pakistanului, provocând moartea a şapte persoane şi distrugând o parte din instalaţii. Atacatorii au luat cu asalt, în jurul orei 02.30, centrala de la Badh Bher, situată la periferia oraşului Peshawar, capitala provinciei Khyber Pakhtunkhwa, unde sunt frecvente atentatele comise de talibani şi de alte grupări ce au legături cu reţeaua teroristă al-Qaida. Pakistanul este devastat din 2007 de un val de atentate comise de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP, mişcarea talibanilor din Pakistan), o grupare islamistă armată ostilă forţelor de ordine, Guvernului şi alegerilor generale prevăzute pentru 11 mai. Partidele pakistaneze se tem că atentatele ar putea perturba reuniunile politice, chiar organizarea acestui scrutin cheie pentru consolidarea democraţiei în această ţară cu 180 de milioane de locuitori.

CHINA

Bilanţ tragic

O alunecare de teren de amploare din apropierea unei mine de cupru din Tibet a provocat moartea a 36 de persoane, 47 fiind încă date dispărute, potrivit unui nou bilanţ provizoriu, anunţat de presa oficială, ieri. Alunecarea de teren care s-a produs vineri dimineaţă a blocat 83 de mineri sub două milioane de metri cubi de pământ. Operaţiunile de salvare, care au mobilizat peste 3.500 de persoane, au fost întrerupte luni, din cauza riscului de noi alunecări de teren. Slavatorii lucrează cu mâinile goale, pentru a evita să deterioreze mai rău cadavrele minerilor, dar şi pentru că incidentul a afectat drumurile, împiedicând transportul rutier de echipamente. Salvatorii se confruntă şi cu problema zăpezii, locul aflându-se la 4.600 de metri altitudine. Minerii extrăgeau cupru şi alte metale, lucrând pentru o filială a companiei China National Gold Group Corporation (CNGG), una dintre cele mai mari companii chineze. Regiunile muntoase din Tibet sunt afectate frecvent de alunecări de teren, accentuate de activităţile de minerit. În ultimii ani, China a descoperit resurse miniere importante în Tibet, între care milioane de tone de cupru, zinc, plumb şi miliarde de tone de minereu de fier, potrivit presei oficiale.

BULGARIA

Pericol de atentat

O unitate militară a Gardienilor Revoluţiei iraniene a efectuat operaţiuni de monitorizare a singurei sinagogi din Sofia, probabil pentru a pregăti un atac terorist, conform unor surse din cadrul serviciilor de spionaj israeliene citate într-un raport al Institute for Near East Policy. Potrivit raportului, activităţile Forţei Qods, o unitate a Gardienilor Revoluţiei din Iran, sunt similare cu cele efectuate de un membru Hezbollah, Hossam Taleb Yaacoub, înainte de comiterea atentatului antiisraelian din iulie 2012, în parcarea aeroportului din Burgas. Informaţiile privind monitorizarea sinagogii au fost transmise de oficiali din cadrul serviciilor secrete israeliene institutului care are sediul la Washington. În februarie, autorităţile bulgare au acuzat mişcarea şiită libaneză de implicare în atentatul antiisraelian comis în iulie 2012 în staţiunea Burgas. La rândul său, Israelul a cerut insistent UE să introducă Hezbollah pe lista organizaţiilor teroriste. Mişcarea şiită libaneză Hezbollah are legături cu regimul islamist de la Teheran, care îi oferă finanţare şi armament.

FRANŢA

Ministru inculpat

Fostul ministru francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, a fost pus sub acuzare pentru fraudă fiscală, după ce a recunoscut că deţine un cont în străinătate, afirmă avocatul său, Jean Veil. Jerome Cahuzac, care susţine că este nevinovat, a demisionat din funcţie pe 19 martie, după ce Parchetul a anunţat începerea unei anchete privind o presupusă fraudă fiscală. Cazul este cu atât mai interesant cu cât fostul ministru a făcut o prioritate din combaterea evaziunii fiscale.

CIPRU

Doi ani răgaz

Cipru dispune de răgaz până în 2018, cu doi ani mai mult decât s-a convenit iniţial, pentru a îndeplini obiectivele impuse de creditorii internaţionali în schimbul programului de asistenţă în valoare de 10 miliarde de euro, a anunţat, ieri, Guvernul cipriot. Perioada de implementare a măsurilor cuprinse în programul de asistenţă a fost extinsă cu doi ani, din 2016 până în 2018, în ideea de a reduce presiunea asupra economiei cipriote, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului cipriot, Christos Stylianides. Cipru are acum la dispoziţie cinci ani pentru a ajunge la un excedent primar (fără serviciul datoriei) de 4% din Produsul Intern Brut. Stylianides a apreciat că relaxarea permite păstrarea de locuri de muncă, precizând că în perioada de ajustare vor fi eliminate 4.500 de posturi de funcţionari, faţă de 5.000 cât erau prevăzute iniţial. Săptămâna trecută, Cipru a ajuns la un acord cu creditorii internaţionali pentru un plan de asistenţă care va permite Ciprului să beneficieze de un împrumut de 10 miliarde de euro în schimbul unor măsuri drastice, precum închiderea celei de a doua bănci cipriote, Laiki Bank. De asemenea, autorităţile cipriote au acceptat taxarea depozitelor bancare mai mari de 100.000 de euro, reforme structurale, privatizări şi majorarea impozitelor pe companii de la 10% la 25%.

UNGARIA

Licitaţie de elicoptere

Ministerul ungar al Apărării plănuieşte să achiziţioneze elicoptere prin licitaţie, după alegerile de anul viitor, ci nu printr-un acord cu un alt stat, scrie cotidianul ”Magyar Nemzet” în ediţia de ieri. Ministerul se află în proces de examinare a unor modalităţi de modernizare a flotei de elicoptere aparţinând forţelor armate, având în vedere că durata de viaţă a elicopterelor de fabricaţie sovietică achiziţionate în anii \'70 şi \'80 sau a celor primite ulterior, cu titlul de donaţie de la Germania şi Finlanda, urmează să expire în zece ani. Guvernul intenţionează să aşeze pe alte baze acest proces. În loc de un acord cu un alt stat, avut în vedere anterior, Guvernul, în urma unor consultări, va organiza o licitaţie internaţională adresată producătorilor. Câştigătorul licitaţiei va fi anunţat anul viitor, după alegeri, în vederea evitării unor posibile presiuni politice.

EGIPT

Toxiinfecţie alimentară

Aproape 500 de studenţi de la Universitatea Al-Azhar din Cairo au fost internaţi în spital, ca urmare a unei toxiinfecţii alimentare, a anunţat, ieri, un înalt oficial din domeniul sănătăţii, Khaled el-Khateib. Potrivit oficialului citat, toate cele 479 de cazuri de intoxicaţie alimentară provin de la căminele studenţeşti din cartierul Nasr City din Cairo. Persoanele cu simptome de toxiinfecţie alimentară au fost internate în mai multe spitale din Cairo. Ieri, preşedintele Egiptului, Mohamed Morsi, i-a vizitat pe studenţii internaţi într-unul din spitalele din capitală. Cazurile de toxiinfecţie alimentară au apărut după ce studenţii au luat luni masa în cămine. Intoxicaţia alimentară nu este ceva neobişnuit în căminele studenţeşti din Egipt, unde standardele de igienă elementară nu sunt deseori respectate, dar cazurile apărute în aceste zile sunt cele mai numeroase din ultimii ani.