LIGA OLD-BOYS CONSTANŢA LA FOTBAL

Comisia de Organizare a Ligii Old-Boys Constanţa la fotbal invită sâmbătă, 6 aprilie, la ora 11.00, la Restaurantul “Sport” din Constanţa, Str. Cuza Vodă, câte un reprezentant al formaţiilor participante la ediţia 2012-2013 a competiţiei pentru a fi puse la punct ultimele detalii în vederea unei organizări cât mai bune a întrecerii. Reamintim că anul trecut au fost programate primele patru etape, iar reluarea campionatului este preconizată pentru luna mai, până atunci urmând să se dispute meciurile restante.

DAN NISTOR, ÎN ATENŢIA CLUBULUI FRANCEZ TOULOUSE

Dan Nistor, mijlocaşul echipei Pandurii Tg. Jiu, se află în atenţia formaţiei franceze Toulouse, ocupanta locului 11 în Ligue 1, a anunţat, ieri, site-ul franceinfo.fr. Conform sursei citate, un oficial al grupării franceze l-a urmărit pe Dan Nistor, la Bucureşti, în meciul pe care echipa Pandurii Tg. Jiu l-a pierdut, sâmbătă, scor 0-2, cu Rapid Bucureşti, în etapa a 24-a a Ligii 1 la fotbal. Dan Nistor, în vârstă de 24 de ani, mai are contract cu clubul gorjean până în iunie 2014. El a fost achiziţionat în 2010 de la formaţia Dacia Mioveni.

STANDARD LIEGE, VICTORIE ÎN PRIMA ETAPĂ DIN PLAY-OFF ÎN BELGIA

Formaţia Standard Liege, antrenată de Mircea Rednic, a învins, ieri, în deplasare, cu 2-0 (Batshuayi 31, Buyens 44), echipa FC Bruges, în prima etapă a play-off-ului campionatului Belgiei. Adrian Cristea şi George Ţucudean au fost rezerve la Standard, primul dintre ei intrând pe teren în min. 84. „Am muncit bine timp de două săptămâni. Sunt mulţumit de prestaţia jucătorilor mei, cu excepţia unei greşeli la ocazia lui Bacca. Am meritat cele trei puncte, dar trebuie să rămânem modeşti, pentru că mai sunt multe meciuri de jucat”, a declarat Rednic la finalul partidei.

ŞI ARMENIA VREA SĂ GĂZDUIASCĂ MECIURI DE LA EURO 2020

Armenia a anunţat că intenţionează să se înscrie în cursa pentru găzduirea unor meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal din anul 2020, care urmează să se dispute în 13 oraşe din tot atâtea ţări de pe continent. În acest scop, autorităţile armene intenţionează să reconstruiască stadionul “Razdan” din capitala Erevan, pentru a-l adapta, în decurs de cinci ani, la cele mai înalte standarde impuse de UEFA. Vor fi reconstruite căile de acces, tribunele şi gazonul. Comitetul Executiv al UEFA a aprobat joi, la Sofia, regulamentul pentru prezentarea candidaturilor la organizarea EURO 2020, numele celor 13 oraşe europene care vor găzdui meciurile din cadrul competiţiei urmând să fie anunţate în septembrie 2014.

UEFA A ANUNŢAT CANDIDATURILE PENTRU COMITETUL EXECUTIV

Uniunea Europeană de Fotbal a înregistrat nouă candidaturi pentru cele opt locuri disponibile din Comitetul Executiv al forului continental, alegerile urmând să aibă loc pe 24 mai, cu ocazia Congresului UEFA de la Londra. Trei dintre cei nouă candidează în premieră pentru un loc în executivul UEFA: David Gill, directorul clubului Manchester United, Wolfgang Niersbach, preşedintele Federaţiei Germane de Fotbal, şi fostul internaţional portughez Fernando Gomes. Se vor mai prezenta la alegeri şase dintre membrii actuali ai Comitetului Executiv, ale căror mandate au ajuns la final: Giancarlo Abete, Allan Hansen, Frantisek Laurinec, Marios N. Lefkaritis, Avraham Luzon şi Michael van Praag. Totodată, UEFA a anunţat că cei patru membri europeni din Comitetul Executiv al FIFA - belgianul Michel D’Hooghe, turcul Şenes Erzik, cipriotul Marios Lefkaritis şi rusul Valeri Mutko - nu vor avea contracandidaţi la alegerile programate în luna mai, astfel că mandatelor lor vor fi reînnoite, mai mult ca sigur, pentru următorii patru ani.

CHELSEA A ELIMINAT PE MANCHESTER UNITED DIN CUPA ANGLIEI

Cheslea Londra s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei, după ce a învins la rejucare, pe Manchester United, cu scorul de 1-0. Primul meci, disputat pe Old Trafford, s-a terminat la egalitate, 2-2, astfel că a fost nevoie de a doua partidă, pe Stamford Bridge. Demba Ba a marcat golul victoriei, în min. 49, printr-o execuţie superbă, care l-a lăsat fără reacţie pe portarul David de Gea. În penultimul act al competiţiei, pe 14 aprilie, Chelsea va da piept cu campioana en-titre din Premier League, Manchester City. În cealaltă semifinală, pe 13 aprilie, se vor întâlni Millwall, formaţie din liga a doua, şi Wigan Athletic. Ambele partide vor avea loc pe stadionul Wembley.

BARCELONA, PROBABIL CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ CARE A JUCAT VREODATĂ PE PLANETĂ

Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic, fotbalistul formaţiei Paris Saint-Germain, a declarat, ieri, că adversara din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, FC Barcelona, este “probabil cea mai bună echipă care a jucat vreodată pe această planetă”. „Va fi un meci greu. FC Barcelona este fără îndoială cea mai bună echipă actuală şi probabil cea mai bună echipă care a jucat vreodată pe această planetă. Îi ştim, le place să ţină mingea şi toată lumea cunoaşte posesia lor. Dar şi noi vom vrea posesie, suntem acasă”, a spus Ibrahimovic, care consideră că în prezent, cu siguranţă, cel mai bun fotbalist din lume este Lionel Messi: „A câştigat toate aceste Baloane de Aur. Poate ar trebui să i se dea numele Messi, să nu se mai numească Balonul de Aur, pentru că după părerea mea el va mai câştiga acest trofeu de câteva ori. Bate toate recordurile posibile. Nu ştiu dacă este cel mai bun din toate timpurile, trebuie să se retragă şi după aceea să ne pronunţăm în această privinţă. Acum e greu de spus”. Partida Paris Saint-Germain - FC Barcelona, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, este programată în această seară, la Paris, de la ora 21.45.

PSG VREA SĂ-I PĂSTREZE PE BECKHAM ŞI ANCELOTTI

Preşedintele clubului Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, a declarat că echipa sa vrea să-l păstreze pe englezul David Beckham, în timp ce antrenorul italian Carlo Ancelotti va rămâne pe banca tehnică şi în sezonul viitor. Fostul internaţional englez, în vârstă de 37 ani, a semnat pe 31 ianuarie un contract pe o durată de cinci luni cu PSG. În ceea ce priveşte viitorul lui Ancellotti, Nasser a precizat: „Nu înţeleg de ce toată lumea îşi pune această problemă, când echipa are şapte puncte avans faţă de Olympique Marseille, este în sferturile de finală ale Ligii Campionilor şi în Cupa Franţei. Deci Ancelotti mai are încă un an de contract şi pot să afirm că el va rămâne sută la sută pe banca tehnică”.

PAOLO DI CANIO, NOUL ANTRENOR AL ECHIPEI SUNDERLAND

Tehnicianul italian Paolo Di Canio a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei Sunderland, după demiterea lui Martin O’Neill, a anunţat clubul englez. Di Canio, în vârstă de 44 de ani, a semnat un contract pe doi ani şi jumătate şi va conduce luni primul antrenament. Fost jucător la Juventus Torino, AC Milan, Lazio Roma, West Ham United şi Celtic Glasgow, Paolo Di Canio a antrenat formaţia Swindon Town, din liga a treia engleză, în perioada 2011-2013. Conducerea clubului Sunderland a renunţat la serviciile tehnicianului Martin O’Neill, după înfrângerea înregistrată în meciul cu Manchester United, scor 0-1, în etapa a 31-a a campionatului Angliei. Oficialii grupării engleze au luat această decizie ca urmare a unei serii de opt meciuri fără victorie. O’Neill se afla la conducerea tehnică a echipei Sunderland din decembrie 2011, când i-a succedat lui Steve Bruce. Sunderland ocupă locul 16 în clasamentul campionatului englez, cu un punct avans faţă de prima poziţie retrogradabilă. O’Neill, în vârstă de 61 de ani, este al cincilea antrenor demis în acest sezon în Anglia, după Roberto Di Matteo (Chelsea Londra), Mark Hughes (Queens Park Rangers), Nigel Adkins (Southampton) şi Brian McDermott (Reading).

PRIMA ELIMINARE PENTRU CAMBIASSO, ÎN SERIE A

Mijlocaşul argentinian al echipei Internazionale Milano, Esteban Cambiasso, a fost suspendat o etapă în campionatul italian, după eliminarea din meciul cu Juventus Torino, scor 1-2. Cambiasso a fost eliminat pentru prima dată în 227 de meciuri jucate în Serie A, după ce a avut o intervenţie foarte dură asupra lui Sebastian Giovinco, exact în momentul în care arbitrul de centru fluiera finalul meciului. Argentinianul şi-a cerut imediat scuze, dar a mers şi la vestiarul formaţiei torineze pentru a sta de vorbă cu Giovinco. Cambiasso nu va putea evolua în partida pe care Inter o va disputa sâmbătă, în deplasare, cu Atalanta Bergamo, în etapa a 31-a.