ACADEMIA HAGI A LĂSAT O BUNĂ IMPRESIE ŞI ÎN QATAR

Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” a participat, în perioada 10-13 martie, la un turneu în Qatar, alături de echipa gazdă Aspire Academy şi Schalke ’04 Gelsenkirchen. Cele două echipe ale Academiei Hagi participante la acest turneu, alcătuite din copii născuţi în 1998 şi 1999, au lăsat o impresie foarte bună, iar presa locală a dedicat spaţii largi acestui eveniment, la care a aparticipat şi Gheorghe Hagi. Săptămânalul “Doha Stadium Plus”, editat în limba engleză, a alocat patru dintre cele 40 de pagini vizitei lui Gheorghe Hagi în Qatar. Sunt prezentate evoluţiile echipelor Academiei Hagi în Qatar, dar şi un amplu interviu cu cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor.

CURS PENTRU ANTRENORI DE FOTBAL LICENŢĂ UEFA C

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa, prin Comisia Tehnică, organizează în perioada aprilie - mai 2013 cursul pentru obţinerea licenţei de antrenor de fotbal UEFA C. Pentru înscrierea la concursul de admitere, doritorii sunt aşteptaţi zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Data limită pentru înscriere este 1 aprilie 2013. Examenul de admitere la curs este planificat pentru data de 2 aprilie, ora 9.00. Tot pe 2 aprilie va avea loc şi acţiunea de perfecţionare pentru cei care deţin licenţa UEFA C. Locul unde se vor desfăşura cele două acţiuni va fi anunţat în timp util. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la telefoanele 0241.61.35.33 (sediul AJF Constanţa), 0733.10.56.53 (prof. George Focan) şi 0723.38.30.49 (Costică Bodnar).

NICOLAE STANCIU A SEMNAT PE CINCI ANI CU STEAUA

Mijlocaşul Nicolae Stanciu a semnat un contract cu Steaua Bucureşti pentru o perioadă de cinci ani şi are stabilită o clauză de reziliere de 20 de milioane de euro, a anunţat, ieri, finanţatorul grupării “roş-albastre”, Gigi Becali. Jucătorul va evolua la FC Vaslui până la finalul actualei ediţii de campionat, contractul intrând în vigoare din vară. „Stanciu a semnat pe cinci ani. E unul dintre cei mai talentaţi jucători din ţară, doar că trebuie să muncească foarte mult. Când îl vedeam la Vaslui pe Stanciu eram invidios că Porumboiu are un astfel de jucător bun”, a declarat Gigi Becali. Nicolae Stanciu a fost însoţit de impresarul Ana-Maria Prodan la negocierile care au durat o oră şi jumătate.

ŞAPTE ECHIPE DIN LIGA 1 LA FOTBAL NU AR TREBUI SĂ IA LICENŢA

Preşedintele executiv al CSMS Iaşi, Florin Prunea, a declarat, ieri, că sunt şapte echipe din Liga 1 la fotbal care nu ar trebui să primească licenţa pentru viitoarea ediţie de campionat. „Sunt şapte echipe care nu ar trebui să ia licenţa! În primul rând, este vorba despre acele echipe care au intrat în insolvenţă. Nu este posibil să primească loc în prima ligă astfel de echipe. Dacă li s-ar da licenţa, înseamnă că ar fi trebuit şi noi să luăm vreo 20 de jucători foarte buni în toamnă. Făceam vreo 40 de puncte, iar pe urmă renunţam la ei şi intram în insolvenţă. Nu este posibil aşa ceva. În mod sigur vor fi echipe care nu vor lua licenţa”, a spus Prunea. Oficialul formaţiei ieşene a mai precizat că este convins că gruparea ieşeană va primi licenţa: „Noi am depus dosarul de licenţiere, am discutat şi cu domnul Duru, şi a fost acceptat în totalitate. Acum aşteptăm decizia. Nu am nicio emoţie că nu vom primi licenţa”.

BILAŞCO ŞI NOVAC, LA CONCORDIA CHIAJNA

Atacantul Marius Bilaşco şi mijlocaşul Daniel Novac vor evolua la formaţia Concordia Chiajna, ei urmând să semneze înţelegeri din postura de jucători liberi de contract, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării ilfovene. Bilaşco a fost legitimat ultima oară la FC Rapid Bucureşti, în timp ce Novac a evoluat la Sportul Studenţesc Bucureşti. Cei doi fotbalişti, care se pregătesc deja sub comanda antrenorului Ilie Stan, nu fac parte din lotul formaţiei Concordia Chiajna pentru partida din deplasare cu Universitatea Cluj, programată mâine, de la ora 20.30, deoarece contractele vor fi semnate şi înregistrate la Liga Profesionistă de Fotbal în săptămâna viitoare.

PRELIMINARIILE SUD-AMERICANE ALE CUPEI MONDIALE

Rezultatele înregistrate în preliminariile Cupei Mondiale, Zona America de Sud: Bolivia - Argentina 1-1 (Martins 25 / Banega 44), Chile - Uruguay 2-0 (Paredes 10, Eduardo Vargas 78), Venzuela - Columbia 1-0 (Rondon 13), Ecuador - Paraguay 4-1 (Caicedo 38, Montero 50, 75, Benitez 54 / Caballero 15). Clasament: 1. Argentina 24p, 2. Ecuador 20p, 3. Columbia 19p, 4. Chile 15p, 5. Venezuela 15p, 6. Uruguay 13p, 7. Peru 11p, 8. Bolivia 9p, 9. Paraguay 8p.

PRELIMINARIILE CM DIN 2014, ZONA CONCACAF

Rezultate înregistrate în partidele disputate în etapa a 3-a a Zonei CONCACAF din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2014: Costa Rica - Jamaica 2-0 (Umana 22, Calvo 82), Panama - Honduras 2-0 (Tejada 2, Perez 75), Mexic - SUA 0-0. Clasament: 1. Panama 5p, 2. Costa Rica 4p, 3. SUA 4p, 4. Honduras 4p, 5. Mexic 3p, 6. Jamaica 2p. Primele trei clasate în grupă se califică la turneul final al Cupei Mondiale. A patra clasată va disputa un baraj cu câştigătoarea zonei Oceania.

CECH, LA MECIUL 100 PENTRU NAŢIONALA CEHIEI

Marţi seară, în victoria de la Erevan contra Armeniei, scor 3-0, în preliminariile CM 2014, portarul Petr Cech a evoluat pentru a o suta oară în echipa naţională a Cehiei. În vârstă de 30 de ani, portarul echipei Chelsea Londra este al doilea jucător ceh care ajunge la 100 de selecţii, primul fiind mijlocaşul Karel Poborsky (118). Cech a debutat la prima reprezentativă în februarie 2002, într-un meci contra Ungariei, scor 2-0. El a evoluat la patru turnee finale importante, Europenele din 2004, 2008 şi 2012 şi Mondialele din 2006. Votat de şase ori cel mai bun fotbalist al ţării, Petr Cech a mai evoluat pentru Sparta Praga şi Rennes, înainte de a semna pentru Chelsea, în 2004.

AUDIENŢĂ RECORD LA MECIUL FRANŢA - SPANIA

Înfrângerea de marţi a echipei Franţei în faţa Spaniei, scor 0-1, în preliminariile CM 2014, a înregistrat o audienţă de 10,3 milioane de telespectatori. Aceasta a fost cea mai bună audienţă pentru un meci din campania de calificare a selecţionatei “Cocoşului Galic” începând din noiembrie 2009, de la barajul controversat cu Irlanda (1-1).

MESSI, ONORAT DE PREŞEDINTELE BOLIVIEI

Preşedintele bolivian Evo Morales a ţinut să-l întâlnească pe starul argentinian Lionel Messi la finalul meciului dintre Bolivia şi Argentina, scor 1-1, disputat marţi seară, la La Paz, în preliminariile CM 2014. Morales a intrat în vestiarul stadionului “Hernando Silas” din capitala boliviană pentru a-i oferi un poncho andin şi alte cadouri lui Messi, argentinianul dăruindu-i în schimb tricoul său.

PROBLEME PENTRU FOTBALIŞTII ARGENTINIENI ÎN LA PAZ

Pentru majoritatea echipelor care ajung în La Paz, capitala Boliviei, oraş situat la peste 3.500 de metri altitudine, problema înălţimii este una care depăşeşte cu mult dificultatea adversarului din teren. Naţionala Argentinei nu a făcut excepţie şi abia a scos un 1-1 în faţa Boliviei, într-un meci în care Lionel Messi a vomitat pe teren, iar Mascherano şi Di Maria au avut nevoie de măşti de oxigen pentru a putea respira!

AMICAL PARIS SAINT-GERMAIN - REAL MADRID, LA GOTEBORG

Echipa franceză Paris Saint-Germain şi formaţia spaniolă Real Madrid vor juca un meci amical pe stadionul “Ullevi” din Goteborg, pe 27 iulie, au anunţat, ieri, organizatorii evenimentului. „Aducerea echipei Real Madrid în Suedia este un vis devenit realitate”, a declarat Affe Akbari, directorul general al companiei Sport & Evenemang, cea care organizează meciul amical. Întâlnirea se va disputa cu două săptămâni înainte de începerea viitoarei ediţii a campionatului francez. Oraşul Goteborg a găzduit în august 2012 un meci amical între echipa spaniolă FC Barcelona şi formaţia engleză Manchester United, încheiat la egalitate, scor 0-0.

PREŞEDINTELE LUI NAPOLI VREA SCHIMBĂRI MAJORE ÎN FOTBALUL ITALIAN

Perioada de regres pe care o înregistrează fotbalul din Italia cere schimbări majore în Serie A. Unul dintre promotorii ideii de reformare este patronul lui Napoli, Aurelio De Laurentiis, acesta considerând absolut necesare modificări în campionatul din Peninsulă. În opinia lui De Laurentiis, numărul formaţiilor angrenate în Serie A ar trebui să fie mai mic de 20, 16 echipe fiind suficiente. Mai mult, acesta consideră imperative investiţiile în infrastructură, respectiv în stadioane noi, şi promovarea mai multor jucători tineri. „Avem nevoie de arene cu facilităţi, unde suporterii care plătesc 10 euro pentru un bilet să poată vedea meciul în condiţii la fel de bune ca fanii care achită 100 de euro”, a declarat patronul napoletan.

ŞAHTIOR ÎL VREA PE QUAGLIARELLA

Oficialii clubului ucrainean Şahtior Doneţk doresc să-l achiziţioneze pe atacantul Fabio Quagliarella, al cărui contract cu Juventus Torino se va încheia la finalul actualului sezon, a anunţat, miercuri, site-ul calciomercato.com. Sursa citată notează că antrenorul Mircea Lucescu îl doreşte pe Quagliarella pentru a întâri echipa pentru sezonul viitor al Ligii Campionilor. Fabio Quagliarella, în vârstă de 30 de ani, a evoluat în cariera sa la formaţiile AC Torino, AC Fiorentina, Chieti, Ascoli, Sampdoria Genova, Udinese, SSC Napoli şi Juventus Torino.