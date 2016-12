LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă şi duminică s-au desfăşurat meciurile din cadrul etapei a 18-a din Liga a II-a la fotbal. Rezultatele partidelor - Seria 1, sâmbătă: Delta Tulcea - FC Farul Constanţa 2-0, Sportul Studenţesc Bucureşti - ACS Buftea 1-2, CS Otopeni - Dinamo II Bucureşti 1-0, FC Botoşani - Dunărea Galaţi 5-1; duminică: Săgeata Năvodari - Chindia Tîrgovişte 4-1. CF Brăila, Unirea Slobozia şi Rapid Suceava au stat. Clasament: 1. FC Botoşani 28p (golaveraj: 24-13), 2. SĂGEATA NĂVODARI 28p (30-20), 3. Delta Tulcea 27p (26-14), 4. CS Otopeni 26p (21-16), 5. CF Brăila 26p (23-25), 6. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (23-20), 7. Unirea Slobozia 21p (24-20), 8. Dunărea Galaţi 15p (14-22), 9. Dinamo II Bucureşti 14p (20-24), 10. ACS Buftea 14p (18-29) 11. Chindia Tîrgovişte 13p (20-24), 12. Rapid CFR Suceava 13p (13-20), 13. FC FARUL CONSTANŢA 13p (17-26). Seria a II - vineri: FCM Tg. Mureş - CSM Rm. Vîlcea 1-3; sâmbătă: FC Maramureş - FC Olt 2-2, ACS Poli Timişoara - CS Mioveni 0-0; duminică: FC Bihor Oradea - Corona Braşov 2-1. FC Argeş, Luceafărul Oradea, Damila Măciuca şi UTA au stat. Clasament: 1. Corona Braşov 28p, 2. Poli Timişoara 27p, 3. UTA 23p, 4. Damila 21p (golaveraj: 18-15), 5. FC Bihor 21p (22-20), 6. FCM Tg. Mureş 21p (17-17).

CURS PENTRU ANTRENORI DE FOTBAL LICENŢĂ UEFA C

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa, prin Comisia Tehnică, organizează în perioada aprilie - mai 2013 cursul pentru obţinerea licenţei de antrenor de fotbal UEFA C. Pentru înscrierea la concursul de admitere, doritorii sunt aşteptaţi zilnic, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, la sediul Asociaţiei Judeţene de Fotbal, din strada Ion Bănescu nr. 2. Data limită pentru înscriere este 1 aprilie 2013. Examenul de admitere la curs este planificat pentru data de 2 aprilie, ora 9.00. Tot pe 2 aprilie va avea loc şi acţiunea de perfecţionare pentru cei care deţin licenţa UEFA C. Locul unde se vor desfăşura cele două acţiuni va fi anunţat în timp util. Relaţii suplimentare pot fi obţinute la telefoanele 0241.61.35.33 (sediul AJF Constanţa), 0733.10.56.53 (prof. George Focan) şi 0723.38.30.49 (Costică Bodnar).

JORDI ALBA ŞI DAVID SILVA RATEAZĂ MECIUL CU FRANŢA

Fotbalistul spaniol Jordi Alba s-a accidentat la coapsa dreaptă, vineri, la meciul cu Finlanda din grupa I a preliminariilor CM 2014, şi este indisponibil pentru următoarea confruntare a Spaniei, cu Franţa. „După ce a fost supus unor investigaţii medicale suplimentare, fotbalistul echipei FC Barcelona şi al naţionalei părăseşte lotul Spaniei şi este indisponibil pentru meciul de marţi cu Franţa. Investigaţiile realizate au arătat că există o leziune la bicepsul femural al coapsei drepte”, se arată într-un comunicat al Federaţiei Spaniole de Fotbal. Alba a arătat că este accidentat ducându-şi mâna la coapsă, în minutul 81 al meciului încheiat cu scorul de 1-1, într-un moment în care selecţionerul Vicente del Bosque făcuse deja toate schimbările. Absenţa lui Alba se adaugă celei a lui David Silva, suspendat pentru cumul de cartonaşe galbene.

ARGENTINA ŞI COLUMBIA, TOT MAI APROAPE DE CM 2014

Rezultate înregistrate în partidele disputate în etapa a 12-a a preliminariilor CM de fotbal din 2014, zona America de Sud: Columbia - Bolivia 5-0 (Torres 20, Valdez 49, Gutierrez 62, Falcao 86, Armeno 90+3), Uruguay - Paraguay 1-1 (Suarez 82 / Benitez 86), Argentina - Venezuela 3-0 (Higuain 28, 58, Messi 44-pen.), Peru - Chile 1-0 (Farfan 87). Ecuador a stat. Clasament: 1. Argentina 23 de puncte (10 jocuri), 2. Columbia 19p (9j), 3. Ecuador 17p (9j), 4. Uruguay 13p (10j), 5. Venezuela 12p (10j), 6. Chile 12p (10j), 7. Peru 11p (10j), 8. Bolivia 8p (10j), 9. Paraguay 8p (10j). Etapa a 12-a va avea loc mâine.

MEXICUL PIERDE TEREN ÎN PRELIMINARIILE CM 2014

Rezultate înregistrate în partidele disputate în etapa a doua a grupei finale din zona Concacaf, contând pentru preliminariile CM de fotbal din 2014: Honduras - Mexic 2-2 (Costly 77, Bengtson 80 / Hernandez 28, 54), SUA - Costa Rica 1-0 (Dempsey 16), Jamaica - Panama 1-1 (Elliott 22 / Henriquez 65). Clasament: 1. Honduras 4p, 2. SUA 3p, 3. Panama 2p, 4. Mexic 2p, 5. Jamaica 2p, 6. Costa Rica 1p. Primele trei clasate în grupă se califică la turneul final din Brazilia. A patra clasată va disputa un baraj cu câştigătoarea zonei Oceania.

COSTA RICA VREA REJUCAREA MECIULUI CU SUA

Federaţia de Fotbal din Costa Rica (FCF) va solicita să rejoace meciul pierdut vineri, în deplasare, scor 0-1, în faţa naţionalei SUA, în preliminariile CM 2014, susţinând că terenul era impracticabil. Oficialii din Costa Rica sunt de părere că arbitrul Johel Aguilar ar fi trebuit să oprească jocul disputat la Denver în condiţii foarte dificile. Preşedintele federaţiei, Eduardo Li, a precizat că partida s-a desfăşurat „în condiţii preistorice” şi că „a fost pusă în pericol integritatea fizică a jucătorilor, pe acel teren alunecos”. FCF va trimite un protest oficial la FIFA, reclamând suspendarea arbitrului şi rejucarea meciului.

REAL MADRID VA DEPUNE PLÂNGERE ÎMPOTRIVA DOCTORULUI EUFEMIANO FUENTES

Clubul Real Madrid a anunţat că va depune plângere împotriva doctorului Eufemiano Fuentes, principalul acuzat din procesul privind scandalul de dopaj Puerto, ce se desfăşoară la Madrid. „Având în vedere tentativa lui Fuentes de a induce în eroare opinia publică, cu rea intenţie, în ceea ce priveşte natura relaţiei sale cu clubul, Real Madrid va depune plângere imediat împotriva lui Fuentes”, se arată într-un comunicat al grupării spaniole. Fuentes a creat confuzie vineri, la finalul audierii în procesul Puerto, afirmând că Real Madrid are o datorie faţă de el, fără să precizeze dacă datoria are legătură cu unele servicii medicale. Real Madrid a recunoscut existenţa unei datorii faţă de medic, dar a precizat că nu are legătură cu vreun serviciu medical, ci este legată de sumele reclamate de Fuentes de la club pentru mărturia sa în procesul pentru calomnie intentat cotidianului Le Monde în 2006. Atunci, clubul l-a propus pe Fuentes ca martor, deoarece în informaţia falsă publicată de cotidian se preciza că exista un contract al lui Fuentes cu clubul, pentru tratarea jucătorilor, iar acesta a negat că ar avea vreo relaţie cu clubul. Cotidianul Le Monde a fost condamnat la plata unor daune de 300.000 de euro către Real Madrid, tribunalul considerând că jurnalul s-a bazat pe o singură sursă, „cu credibilitate îndoielnică”.