VICTORII PENTRU HALEP ŞI CÎRSTEA LA MIAMI

Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 57 WTA, s-a calificat în turul al treilea al turneului de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 4.195.765 de dolari. Constănţeanca a învins-o, în turul secund, cu 6-1, 6-7, 7-5, după două ore şi 40 de minute de joc, pe Tamira Paszek (Austria), cap de serie nr. 26 şi locul 31 WTA. În runda următoare, Halep o va întâlni pe italianca Sara Errani, cap de serie nr. 8 şi locul 7 WTA. Halep şi-a asigurat astfel un cec în valoare de 25.450 de dolari şi 80 de puncte WTA. Aseară, Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie nr. 28, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Miami (SUA). Cîrstea a învins-o în turul al treilea, cu 6-4, 6-0, după 58 de minute, pe Angelique Kerber (Germania), a şasea favorită a competiţiei şi poziţia a şasea în ierarhia mondială. În optimi, Cîrstea o va întâlni pe Jelena Jankovic (Serbia), locul 24 WTA şi cap de serie nr. 22, care a eliminat-o, cu 7-6 (9/7), 6-4, pe Nadia Petrova (Rusia), a 11-a favorită a competiţiei şi poziţia 12 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în optimi, Cîrstea va primi 140 de puncte WTA şi un cec în valoare de 47.575 de dolari. Cîrstea a acces în turul al treilea, după ce s-a impus, cu 2-6, 7-5, 6-2, după o oră şi 43 de minute de joc, în faţa sportivei spaniole Silvia Soler-Espinosa, jucătoare venită din calificări şi ocupanta locului 70 WTA. În schimb, perechea Irina-Camelia Begu şi Alicja Rosolska (Polonia) a ratat calificarea în turul al doilea al probei de dublu, cele două fiind învinse în primul tur, cu 7-5, 7-6, de cuplul Tatjana Malek (Germania) şi Tamarine Tanasugarn (Thailanda). Begu şi Rosolska vor primi un cec de 8.140 de dolari şi 5 puncte WTA.

MERGEA ŞI MARX, ÎNVINŞI LA DUBLU LA RIMOUSKI

Perechea formată Florin Mergea şi Philipp Marx (Germania), cap de serie nr. 2, a pierdut, sâmbătă, finala probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Rimouski (Canada), dotat cu premii în valoare totală de 35.000 de dolari. Cei doi au fost învinşi, în ultimul act al probei de dublu, de cuplul australian Samuel Groth şi John-Patrick Smith, cap de serie nr. 3, 7-6, 7-6. Pentru accederea în finală, românul şi germanul au obţinut un premiu de 1.250 de dolari şi 48 de puncte ATP.

NAŢIONALA DE HANDBAL FEMININ A CÂŞTIGAT TROFEUL CARPAŢI

Naţionala feminină a României, selecţionata A, a câştigat, duminică, cea de-a 46-a ediţie a Trofeului Carpaţi, competiţie de handbal desfăşurată la Craiova. România A a câştigat turneul, graţie golaverajui superior, cu 5 puncte, la fel ca Germania. Pe locul 3 s-a situat Spania, iar pe locul 4, România B, ambele cu câte un punct. Din loturile României nu a făcut parte nicio jucătoare de la Oltchim Rm. Vîlcea, care se pregăteşte pentru semifinala cu Gyor din Liga Campionilor. Două componente ale campioanei României s-au regăsit însă în echipa Spaniei, portarul Silvia Navarro şi interul Alexandrina Barbosa. Rezultate: Germania - Spania 27-23, România A - România B 35-26, România B - Spania 25-25, România A - Germania 24-24, România B - Germania 25-29, România A - Spania 30-23.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Rezultatele echipelor româneşti în Cupele Europene la handbal masculin - Cupa Challenge, sferturi de finală, manşa retur: U. Bucovina Suceava - BB Ankara Spor 30-27 (în tur: 36-33) - echipa suceveană s-a calificat în semifinalele competiţiei. Cupa EHF, Grupa Principală D: Ştiinţa Bacău - SC Magdeburg 29-30. Ştiinţa Bacău a încheiat parcursul din Cupa EHF pe locul 3 în Grupa D, cu 2 puncte, şi ratează calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. Formaţia antrenată de selecţionerul Eliodor Voica a obţinut următoarele rezultate: 26-24 şi 23-25 cu Beşiktaş Istanbul, 18-21 şi 27-32 cu Nantes, 25-33 şi 29-30 cu SC Magdeburg.

ALEXUC, MUNTEANU ŞI PÎRVAN AU RATAT FINALELE LA CE DE LUPTE

Sâmbătă, la Campionatele Europene de la Tbilisi, Virgil Munteanu şi Alin Alexuc-Ciurariu au ratat finalele din cadrul competiţiei de la stilul greco-romane. La categoria 60 kg, Virgil Munteanu l-a învins în optimi pe danezul Tobias Fonnesbek, dar în sferturi a cedat în faţa bielorusului Maksim Kazkarski, eliminat şi el apoi de finalistul categoriei, bulgarul Serafimov Angelov. Munteanu nu a mai intrat astfel în recalificări. Alexuc-Ciurariu, la 96 kg, a trecut în optimi de polonezul Marcin Olejniczak, dar în faza următoare a fost învins de azerul Salva Gadabadze, eliminat şi el apoi în semifinale, de Artus Aleksanyan (Armenia), care va disputa finala. Sportivul român a ratat astfel recalificările şi o eventuală luptă pentru medalia de bronz. CE de la Tbilisi s-au încheiat duminică, atunci când a concurat şi Dorin Pîrvan, sportiv format la clubul LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa de antrenorii Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin. El a câştigat la puncte primul meci, cu Rafael Samurgasev (Muntenegru), apoi a fost învins de rusul Aleksey Mishin (34 de ani, campion olimpic în 2004, campion mondial în 2007 şi european în 2001, 2003, 2005, 2007 şi 2009). Cum Mishin a ajuns în finală, Pîrvan a intrat în recalificări, dar a pierdut în faţa azerului Saman Tahmasebi şi a fost eliminat din concurs.

GIMNAŞTII ROMÂNI AU RATAT FINALELE LA COTTBUS

Toţi cei patru gimnaşti români prezenţi la Turneul Maeştrilor de la Cottbus au ratat calificarea în finalele pe aparate, care au avut loc sâmbătă şi duminică. România a avut patru sportivi la turneul din Germania, care reprezintă şi prima etapă din FIG Challenge Cup, pe Vlada Cotuna, Cristian Băţagă, Ovidiu Buidoşo şi Andrei Ursache. Niciunul dintre ei nu a reuşit însă o clasare pe unul din primele opt locuri după concursurile de calificare de joi şi vineri, astfel că au ratat finalele programate sâmbătă şi duminică. Rezultatele obţinute de gimnaştii tricolori în calificări sunt următoarele: bară - Vlad Cotuna (locul 12), paralele - Vlad Cotuna (14), Cristian Băţagă (16), sărituri - Cristian Băţagă (19), inele - Cristian Băţagă (12), sol - Cristian Băţagă (18), Vlad Cotuna (41), cal cu mânere - Andrei Ursache (10) şi Ovidiu Budioşo (32). Turnel Maeştrilor de la Cottbus a fost primul concurs internaţional de anvergură al sezonului şi are loc cu mai puţin de o lună până la începerea Campionatelor Europene individuale de la Moscova (17-21 aprilie).

NAŢIONALA DE POLO PREGĂTEŞTE ULTIMELE MECIURI DIN LIGA MONDIALĂ

Naţionala de polo a României s-a reunit la Oradea, pentru ultimele două partide din cadrul grupei C a Ligii Mondiale, cu Rusia (27 martie) şi Italia (30 martie), ambele programate pe teren propriu. Antrenorul Vlad Hagiu a convocat următorii jucători: Dragoş Stoenescu, Daniel Teohari și Dimitri Goanţă (Dinamo Bucureşti), Pavel Popescu, Codrin Cotrău, Mihnea Gheorghe şi Mihai Drăguşin (Steaua Bucureşti), Mihnea Chioveanu, Nicolae Diaconu, Andrei Buşilă, Alexandru Matei, Alexandru Ghiban şi Alex Popoviciu (CSM Oradea), Andrei Iosep (Navarra), Tiberiu Negrean şi Ramiro Georgescu (Szolnok). Indiferent de rezultatele partidelor de la Oradea, tricolorii nu mai au şanse de calificare mai departe. În primele patru meciuri, România a fost învinsă de Ungaria (scor 9-12 şi 8-9) şi de Italia (5-11), reuşind o singură victorie, cu Rusia (14-13). În clasamentul grupei C, Ungaria este lider, cu 12 puncte, urmată de Italia 7p, Rusia 3p şi România 2p.

BUTE ŞI PASCAL ÎŞI VOR DISPUTA CENTURA WBC DIAMOND

Lucian Bute şi canadianul Jean Pascal vor boxa pe 25 mai, la Montreal, pentru centura WBC Diamond. Aceasta valorează cel puţin 50.000 de dolari, este ornată cu aur de 18 carate, 598 de diamante şi 196 de smaralde şi rubine. Pe 26 martie, Bute şi Pascal vor susţine o conferinţă de presă la Bell Centre pentru promovarea partidei care este considerată istorică pentru boxul canadian. Pugiliştii Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Sergio Martinez, Nonito Donaire şi Bernard Hopkins au câştigat până acum centura WBC Diamond.

DAB.DOCLER A CÂŞTIGAT LIGA MOL LA HOCHEI PE GHEAŢĂ

Echipa de hochei pe gheaţă Dab.Docler a devenit, pentru al doilea an consecutiv, câştigătoarea Ligii MOL, învingând în finală cu scorul general de 4-2 formaţia HSC Miercurea Ciuc. În meciul 6, disputat vineri seară, la Miercurea Ciuc, ungurii s-au impus cu scorul de 4-0. Înfrângerea din finala Ligii MOL este cel de-al doilea eşec al ciucanilor în acest sezon, ei pierzând, tot în ultimul act, şi Cupa României. HSC Miercurea Ciuc se poate revanşa în Liga Naţională, unde luptă pentru titlu alături de ACS Corona Braşov.

FRANCOIS DELECOUR, CÂŞTIGĂTOR AL RALIULUI BRAŞOVULUI

Francezul Francois Delecour a câştigat Raliul Braşovului Tess Rally Dunlop, încheiat sâmbătă, raliu care cu siguranţă va rămâne în memoria celor implicaţi ca fiind unul dintre cele mai dramatice din ultimii ani. Pilotul francez a câştigat cursa în ultima probă specială, în care Vali Porcişteanu, cel cu care se lupta pentru victorie şi care deţinea un avans de patru secunde la start, a ieşit în decor. Piloţii unguri David Botka şi Gergo Szabo au completat podiumul clasamentului general într-o cursă în care au fost 18 abandonuri. Cea de-a 42-a ediţie a Raliului Braşovului s-a desfăşurat pe o vreme rece, total nefavorabilă, cu ploaie şi ninsoare. La start s-au înscris 53 de echipaje, lungimea traseului probelor speciale a fost de 142 de kilometri, iar lungimea totală de 442 de kilometri. La ediţia din acest an, pentru prima dată după 2004, la Raliul Braşovului a fost introdusă superspeciala Poiana de noapte.

FINALELE CUPEI CHALLENGE LA VOLEI

Duminică au fost stabilite şi câştigătoarele ediţiei 2012-2013 din Cupa Challenge la volei, Dinamo Krasnodar (la feminin) şi Copra Elior Piacenza (la masculin) valorificându-şi avantajul terenului propriu în manşa retur. Rezultate - feminin: DINAMO KRASNODAR (Rusia) - Rebecchinord Meccanica Piacenza (Italia) 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 24:26) - 15:8 în “setul de aur” - în tur: 3:2. La echipa italiană a evoluat şi Carmen Ţurlea, care a reuşit cele mai multe puncte pentru formaţia sa, 21; masculin: COPRA ELIOR PIACENZA (Italia) - Ural Ufa (Rusia) 3:0 (25:22, 25:18, 25:16) - în tur: 3:0.

SERENA WILLIAMS, ÎNVINGĂTOARE, DUPĂ CE A MERS CU BICICLETA

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, nr. 1 mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Miami, sâmbătă, învingând-o pe japoneza Ayumi Morita, scor 6-3, 6-3, după ce s-a deplasat la arenă cu o bicicletă. „Erau ambuteiaje. Toată lumea îmi spunea că stă în maşină de o oră, în condiţiile în care arena era la doar opt minute de acolo. Am cerut o maşinuţă de golf, dar hotelul nu avea aşa ceva. Mi-au propus o motocicletă, dar am refuzat. Aveau o bicicletă. Am spus: în mod normal nu merg cu bicicleta, dar astăzi da. A fost drăguţ. Deplasarea la arenă cu bicicleta este, cu siguranţă, una din cele mai frumoase amintiri ale mele”, a declarat Serena Williams.