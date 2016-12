GERMANIA

Coliziune aeriană

Cel puţin o persoană a murit, iar mai multe au fost rănite ieri, într-o coliziune între două elicoptere de poliţie, în timpul unui exerciţiu deasupra Stadionului Olimpic din Berlin, au anunţat pompierii. Cauzele acidentului sunt necunoscute, dar ninsori puternice afectau ieri capitala germană. Potrivit ediţiei online a cotidianului ”Bild”, unul dintre piloţi a fost ucis în accident, iar alţi patru au fost răniţi grav. Cele două elicoptere au intrat în coliziune în zbor, în timp ce efectuau un antrenament pentru situaţii de violenţă pe stadioane. Aproximativ 400 de poliţişti erau prezenţi la acest exerciţiu, care viza efectuarea unor repetiţii în vederea unei intervenţii în cazul prezenţei unor huligani pe un stadion, potrivit ”Bild”. Un martor intervievat de postul de ştiri N-tv a declarat că trei elicoptere erau în aer. Ningea puternic, iar brusc s-a auzit un zgomot enorm şi cineva a strigat ”Toată lumea, la pământ!”. Stadionul Olimpic din Berlin a fost construit pentru Jocurile Olimpice de Hitler, în 1936 şi a găzduit finala Cupei Mondiale la Fotbal din 2006.

PAKISTAN

Atentat

Un atentat cu maşină-capcană a provocat moartea a cel puţin 12 persoane şi rănirea altor 30, ieri, într-o tabără de refugiaţi situată în apropiere de Peshawar, în nord-vestul Pakistanului. Bomba a explodat în cursul dimineţii, în apropierea biroului administraţiei centrale a Jalozai, o tabără de refugiaţi afgani dar unde se află mii de familii care au fugit din calea luptelor între forţele de securitate şi insurgenţi, în zonele tribale vecine. Un oficial de rang înalt din cadrul taberei Jalozai a confirmat acest nou bilanţ, precizând că bomba a fost ascunsă într-o maşină Suzuki. Explozia a avut loc în apropierea locului în care refugiaţii stăteau la coadă pentru a primi raţiile de mâncare. Acest atentat nu a fost revendicat. Pakistanul este devastat din 2007 de un val de atentate comise de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP, mişcarea talibanilor pakistanezi), o grupare islamistă armată, ostilă forţelor de ordine şi simbolurilor guvernemantale. Acest atac are loc la o zi după anunţarea datei oficiale a alegerilor generale, fixate la 11 mai, de preşedintele Asif Ali Zardari. ”TTP le cere musulmanilor să boicoteze orice proces condus sub jugul acestui sistem ateu şi laic”, afirmase anterior purtătorul de cuvânt al mişcării, Ehsannulah Ehsan, într-o înregistrare video difuzată pe Internet.

BULGARIA

Cod galben de ploi

Autorităţile bulgare au emis cod galben în şapte regiuni ale ţării, inclusiv capitala Sofia, unde erau aşteptate, ieri, ploi torenţiale. Avertizarea a fost emisă de Institutul de Meteorologie şi Hidrologie al Academiei Bulgare de Ştiinţe şi este valabilă pentru regiunile Sofia, Vidin, Montana, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad şi în capitală. Meteorologii preconizau precipitaţii de 20-25 de litri pe metrul pătrat. Mercurul termometrelor a scăzut, temperaturile maxime urmând să atingă între 4 şi 9 grade Celsius. Codul galben este emis în caz de vreme potenţial periculoasă şi nu se referă la evenimente meteorologice neobişnuite, scopul acestuia fiind avertizarea populaţiei.

SLOVENIA

Ex-premier retras din viaţa politică

Fostul premier conservator sloven Janez Jansa se va retrage din viaţa politică activă, după ce a pierdut încrederea Parlamentului, la sfârşitul lui februarie, a anunţat, ieri, Partidul Democratic Sloven (SDS, de centru-dreapta). Janez Jansa, în vârstă de 54 de ani, a terminat în mod oficial, ieri, al doilea mandat de premier, după un an de la preluarea funcţiei. Acuzat de corupţie, el a primit pe 27 februarie un vot de neîncredere, după mai multe săptămâni de manifestaţii împotriva politicii de austeritate şi elitei politice din ţară. Alenka Bratusek, şefa partidului de centru-stânga Slovenia Pozitivă (PS), i-a succedat în postul de premier. Noul Guvern sloven a fost învestit în Parlament, miercuri seară. El doreşte să relaxeze anumite măsuri de austeritate adoptate de Guvernul Jansa.

GERMANIA

Zboruri anulate

Cea mai importantă companie aeriană germană, Lufthansa, a anulat peste 670 de zboruri prevăzute ieri în Europa, din cauza unei greve de avertisment a personalului său de la sol de pe aeroporturi germane, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Lufthansa şi-a anunţat ieri intenţia de a anula aproximativ 500 de zboruri, un număr revăzut în creştere. Aeroporturile din Frankfurt şi Munchen, cele mai importante terminale Lufthansa, au fost afectate de această grevă organizată de Sindicatul Verdi, dar şi cele din Berlin, Hamburg, Dusseldorf şi Koln. Compania a hotărât să anuleze aproape toate zborurile în Germania şi în Europa, între orele locale 5.00 şi 12.00 pe aeroporturile în care a avut loc greva de avertisment. Călătorii au fost informaţi miercuri după prânz şi au putut începe să îşi modifice biletul de avion sau să opteze pentru tren, a anunţat Lufthansa. Greva, organizată la apelul Verdi, vizează să exercite presiuni asupra conducerii înainte de lansarea unor noi negocieri, astăzi, asupra unor revendicări salariale. Verdi reclamă o creştere salarială de 5,2% pe o perioadă de 12 luni, pentru aproximativ 33.000 de salariaţi la sol ai Lufthansa în Germania şi cere garantarea locului de muncă. Însă, potrivit unui oficial sindical care participă la negocieri, Christine Behle, negocierile se anunţă lungi şi dificile, fără să se aştepte vreun acord astăzi.

SUA

Acuzat de terorism

Un presupus membru al reţelei teroriste al-Qaida a fost declarat vinovat, miercuri, la New York, pentru că a luptat împotriva unor soldaţi americani în Afganistan şi pentru că a planificat un atac cu bombă împotriva unor clădiri diplomatice ale SUA în Nigeria. Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, în vârstă de 43 de ani, este născut în Arabia Saudită dar pretinde că are naţionalitate nigeriană. El riscă închisoarea pe viaţă. Harun a fost acuzat de un mare juriu din Brooklyn de complot cu scopul de a ucide soldaţi americani în Afganistan, de a arunca în aer clădiri diplomatice americane din Africa şi de a furniza material de susţinere al-Qaida. Potrivit actului de acuzare citit în absenţa sa, miercuri, el a călătorit în Afganistan în 2001 şi, după ce a fost format militar în tabere de antrenament ale al-Qaida, a plecat să lupte împotriva soldaţilor americani intraţi în ţară după atentatele din 11 septembrie 2001. Harun este suspectat că a încercat să ucidă personal militar al SUA în Afganistan între 2002 şi 2003, a precizat biroul procurorului federal din Brooklyn. În 2003, el ar fi fost format pentru a arunca în aer clădiri diplomatice americane din Nigeria. După arestarea unui presupus complice al său, în 2005, el a părăsit Nigeria, după care a fost arestat în Libia, unde a petrecut mai mulţi ani în închisoare, înainte de a încerca, la eliberarea sa, în 2011, să ajungă în Italia, la bordul unui vapor cu refugiaţi. În urma unei altercaţii cu poliţia italiană, pe navă, el a intrat sub custodia autorităţilor. Ulterior, el a fost extrădat în SUA, în octombrie 2012. Harun nu numai că a încercat, dar a şi comis acte de terorism împotriva americanilor. În prezent, el este judecat de justiţia americană, a subliniat un oficial de rang înalt al FBI, George Venizelos.

ITALIA

Enel se extinde

Şeful grupului italian de utilităţi Enel, Fulvio Conti, intenţionează să depăşească perioada de stagnare a profitului din ultimii trei ani, prin extinderea pe pieţele în creştere rapidă din Europa de Est şi America Latină. Enel obţine 60% din EBITDA - profitul înainte de dobânzi, taxe, depreciere şi amortizare - din Italia şi Spania, iar restul din Europa de Est, America Latină şi de la divizia de energie regenerabilă. Cererea pentru energie va creşte cu 4,9% anul acesta în America Latină şi cu 1,6% în Rusia, faţă de un declin de 2% în Spania şi de 0,1% în Italia, conform datelor Enel. Cererea slabă de energie şi taxele mai ridicate din Italia şi Spania, ambele aflate în recesiune, afectează câştigurile Enel. Compania a estimat, pentru 2013, un declin al profitului net ajustat la 3 miliarde de euro, de la 3,5 miliarde de euro în 2012 şi nu se aşteaptă la o redresare până în 2015. Enel, care a obţinut accesul pe pieţele din America Latină când a achiziţionat grupul spaniol Endesa, în 2009, este prezent pe piaţa din Chile, Argentina, Brazilia, Peru şi Columbia. Alte operaţiuni internaţionale includ o participaţie majoritară în compania de utilităţi Slovenske Elektrarne din Slovacia, o reţea de distribuţie în România, zăcăminte de gaze naturale în Rusia, prin compania SeverEnergia şi o participaţie majoritară în grupul rusesc de utilităţi Enel OGK-5. Conti a declarat că grupul Enel este bine poziţionat în Europa de Est, în special pe piaţa din Rusia şi este încrezător că America Latină va oferi oportunităţi importante de dezvoltare. Firma se va concentra şi pe noi proiecte de energie regenerabilă în Africa de Sud şi Turcia. La sfârşitul lui 2012, datoria netă a Enel se ridica la 42,9 miliarde de euro, fiind cea mai îndatorată companie energetică din Europa. Şeful Enel a promis să va lua măsuri pentru reducerea datoriei la 37 miliarde de euro până în 2014, prin vânzarea unor active în valoare de şase miliarde de euro. Enel este prezentă şi în România, unde a înregistrat, în 2012, o creştere a profitului operaţional cu 13% comparativ cu 2011, până la 231 milioane de euro, faţă de 205 milioane de euro raportate anterior.

SIRIA

Anchetă ONU

ONU va ancheta asupra unei eventuale utilizări a unor arme chimice în Siria, ca răspuns la o solicitare din partea Damascului, a anunţat, ieri, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon. El a precizat că ”această anchetă, care va fi pusă cât mai rapid în practică, va viza incidente specifice, semnalate de Guvernul sirian”. Ban Ki-moon a reafirmat că ”utilizarea armelor chimice de către una sau cealaltă tabără din Siria, indiferent de circumstanţe, ar reprezenta o crimă monstruoasă şi o crimă împotriva umanităţii”. Guvernul sirian şi opoziţia armată se acuză reciproc că au utilizat arme chimice în regiunile Alep şi Damasc. Guvernul sirian a depus, miercuri, o cerere oficială în vederea efectuării unei anchete ONU. Evocând această cerere, Ban Ki-moon a declarat că, fiind sesizat în acest dosar de către un stat membru, el are ca mandat să ancheteze, în virtutea rezoluţiilor pertinente ale ONU. Parisul, Londra şi Washingtonul au anunţat miercuri că intenţionează să ceară, la rândul lor, o anchetă ONU, dar care să vizeze toate acuzaţiile de utilizare a unor arme chimice în Siria, formulate de ambele tabere. Ban Ki-moon a apreciat că deplina coperare a tuturor părţilor va fi esenţială pentru ancheta ONU, inclusiv acordarea unui acces fără probleme pe teritoriul sirian. El a precizat că misiunea de anchetă va fi pregătită de serviciile sale, în coperare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice. Pregătirile vor viza un mandat global al misiunii, alcătuirea acesteia şi condiţiile de securitate.

EGIPT

Rating retrogradat

Moody\'s Investors Service a revizuit în scădere ratingul obligaţiunilor guvernamentale ale Egiptului, de la B3 la Caa1, concluzionând astfel revizuirea ratingului iniţiată în 12 februarie. Perspectiva atribuită ratingului este negativă, ceea ce înseamnă că ar putea fi retrogradat din nou calificativul atribuit Egiptului. Moody\'s a explicat că retrogradarea Egiptului vine ca urmare a turbulenţelor politice care au afectat semnificativ economia ţării, a deteriorării serviciului de plăţi externe, a sporirii vulnerabilităţilor economice şi politice şi a creşterii riscului de intrare în incapacitate de plată. De asemenea agenţia este îngrijorată de lipsa predictabilităţii politicilor economice şi fiscale şi a temerilor privind incapacitatea Guvernului de a asigura sprijin financiar de la FMI. Moody\'s avertizează că ratingul Egiptului ar putea fi retrogradat în cazul instabilităţii în sistemul bancar şi a creşterii costurilor de finanţare. Agenţia ar putea revizui în creştere calificativul Egiptului, dacă se va implementa cu succes un program de reformă economică şi fiscală sprijinit de FMI, prin care se vor atenua considerabil presiunile asupra finanţelor Guvernului şi vor sprijini serviciul de plăţi externe. De asemenea, Moody\'s va ţine cont de îmbunătăţirea stabilităţii politice şi a încetării turbulenţelor politice. Cu o economie slăbită după doi ani de tensiuni politice, Egiptul este presat să reducă subvenţiile responsabile pentru un sfert din cheltuielile statului. Cea mai mare parte a acestor subvenţii sunt pentru combustibili, mai degrabă decât pentru alimente, iar Guvernul a anunţat deja că începând din luna iulie va introduce cartele electronice pentru combustibilii subvenţionaţi. Reducerea cheltuielilor este o condiţie vitală pentru ca Guvernul de la Cairo să obţină un împrumut de 4,8 miliarde de dolari de la FMI şi a evita o criză a balanţei de plăţi.