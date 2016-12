DRAGOMIR NU MAI VREA ARBITRI STRĂINI ÎN LIGA 1

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că arbitrajul din meciul Steaua Bucureşti - FC Vaslui, scor 1-0, disputat duminică seară, în cadrul etapei a 23-a a Ligii 1 la fotbal i s-a părut unul de Divizia C, şi că se va opune viitoarelor propuneri ale conducătorilor de club din Liga 1 de a aduce delegaţii de arbitri străini. Partida Steaua - FC Vaslui a fost arbitrată de slovacul Ivan Kruzliak, ajutat de Erik Weiss şi Tomas Mokos. Oficialul ligii s-a declarat plictisit de ultimele meciuri din etapa a 23-a, FC Braşov - U. Cluj şi CFR Cluj - Rapid Bucureşti, ambele încheiate 0-0. Dragomir a deplâns situaţia financiară precară a cluburilor din Liga 1 şi apreciază că acum ar trebui să fie doar şapte echipe în prima divizie, referindu-se astfel la grupările care nu au încă datorii dovedite la bugetul de stat, pentru că nu au fost controlate de fisc. Şeful ligii împreună cu o delegaţie din partea FRF se vor întâlni la sfârşitul lunii cu premierul Victor Ponta pentru a-i expune situaţia din fotbal. În plus, Dragomir consideră că oamenii de fotbal inculpaţi în “Dosarul Transferurilor” ar trebui achitaţi de către instanţa supremă.

EXCURSIE LA PARTIDA OLANDA - ROMÂNIA

Fan clubul echipei naţionale de fotbal a României, filiala Dobrogea, organizează o excursie, cu autocarul, la partida Olanda - România, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014. Plecarea este programată joi, 21 martie, la ora 18.30, din Constanţa. Traseul este următorul: Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Rm. Vîlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Szeged - Budapesta - Viena (unde se va viziona la televizor şi partida Ungaria - România) - Graz - Regensburg - Koln - Amsterdam (sosirea este programată sâmbătă, 23 martie, după amiază). Întoarcerea în România este prevăzută pentru joi, 28 martie. Costul total al excursiei (transport, cazare, masă şi biletul de intrare la meci) este de 220 de euro. Cei interesaţi pot afla mai multe amănunte la nr. de telefon 0786.462665, precum şi pe pagina de facebook FanClubEchipaNationalaFilialaDobrogea.

AMICAL FERENCVAROS BUDAPESTA - CFR CLUJ

Echipa CFR Cluj, campioana en titre a României, va disputa, duminică, 24 martie, de la ora 18.00, la Budapesta, o partidă amicală cu formaţia Ferencvaros, a anunţat site-ul oficial al grupării ardelene. Meciul va avea loc pe Stadionul “Albert Florian”, fiind ultimul meci găzduit de arena din capitala Ungariei, înainte de a fi demolată. Campionatele din Europa sunt întrerupte în weekend, deoarece se dispută meciuri ale echipelor naţionale contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014. Vineri, de la ora 21.30, România va întâlni Ungaria, tot la Budapesta, pe stadionul “Ferenc Puskas”, în Grupa D a preliminariilor CM.

SĂPUNARU, “ABONAT” LA CARTONAŞE GALBENE

Fundaşul Cristian Săpunaru este aproape să doboare recordul de cartonaşe galbene primite într-un sezon de un fotbalist al echipei Real Zaragoza, 17, record ce datează de aproape 20 de ani. Românul a încasat 14 avertismente în cele 21 de meciuri jucate în campionat, ceea ce înseamnă o medie de mai mult de un avertisment la două partide. În sezonul 1993-1994, Santiago Aragon a primit 17 cartonaşe (avea 12 după 28 de etape), iar Săpunaru are timp să-l întreacă, ţinând cont că mai sunt zece etape din acest campionat. Aragon este urmat în acest clasament inedit de Diogo şi Paredes (cu câte 16) şi de Aguado, Ponzio, Gabi şi Ayala (cu câte 15).

ABIDAL A JUCAT PENTRU BARCELONA B

Fundaşul francez al formaţiei FC Barcelona, Eric Abidal, supus unui transplant de ficat în aprilie 2012, a jucat, ieri, într-un meci amical pentru echipa a doua a clubului, care a întâlnit gruparea franceză Istres, a declarat purtătorul de cuvânt al Barcelonei. Abidal a revenit pe teren după mai mult de un an de absenţă, ultimul său meci jucat fiiind pe 26 februarie 2012. Internaţionalul francez în vârstă de 33 de ani şi-a reluat antrenamentele alături de coechipieri la sfârşitul lunii decembrie, iar în februarie a primit avizul medical pentru a juca din nou fotbal. Operat iniţial pe 10 aprilie 2011 pentru înlăturarea unei tumori la ficat, Abidal a fost supus în aprilie 2012 unui transplant de ficat. La sfârşitul lunii decembrie, jucătorul a revenit la antrenamente. Abidal a mai petrecut apoi câteva zile în spital pentru noi investigaţii, iar la începutul lunii februarie a început din nou să se antreneze.

RAMOS, ÎNAINTEA MECIULUI 100 PENTRU NAŢIONALA SPANIEI

Fundaşul echipei naţionale de fotbal a Spaniei, Sergio Ramos, care mai are nevoie de o prezenţă pentru a atinge cifra de 100 de meciuri la prima reprezentativă, a declarat, ieri, că este o mare mândrie să poată intra în istoria fotbalului iberic. „Sper ca totul să decurgă bine şi să pot juca meciul 100 pentru naţională. Este o mare mândrie să pot intra în istoria fotbalului spaniol. Va fi un moment important în cariera mea, mai ales că sunt încă tânăr”, a spus Sergio Ramos, în vârstă de 26 de ani. Fundaşul central al formaţiei Real Madrid va deveni al şaselea jucător spaniol aflat în activitate care ajunge la meciul 100 în naţională, după Iker Casillas, Xavi Hernandez, Xabi Alonso, Fernando Torres şi Carles Puyol. Spania va întâlni reprezentativele Finlandei (vineri, la Gijon) şi Franţei (marţi, 26 martie, la Paris) în Grupa I a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014.

SA PINTO, ANTRENOR LA STEAUA ROŞIE BELGRAD

Steaua Roşie Belgrad l-a angajat pe tehnicianul portughez Ricardo Sa Pinto, în vârstă de 41 de ani, care îi succede în funcţie lui Aleksandar Jankovic, a anunţat clubul sârb. După eşecul de duminică, din meciul cu Radnicki Nis, scor 1-2, Steaua Roşie a ajuns la 11 puncte de marea rivală Partizan Belgrad şi practic a pierdut orice şansă de a câştiga titlul. Ricardo Sa Pinto, fost internaţional portughez (45 selecţii, 9 goluri) a evoluat de-a lungul carierei la Sporting Lisabona, Real Sociedad şi Standard Liege.

MICHAEL OWEN SE RETRAGE DIN ACTIVITATE

Fostul atacant al reprezentativei Angliei, Michael Owen, în vârstă de 33 de ani, a anunţat că se va retrage din activitate la finalul sezonului. Owen, care a jucat de 89 de ori în naţionala Angliei şi a marcat 40 de goluri, a jucat de-a lungul carierei pentru Liverpool, Real Madrid, Newcastle United, Manchester United, iar în prezent este legitimat la Stoke City. „Cu mare mândrie anunţ că intenţionez să mă retrag la finalul sezonului. Am fost foarte norocos în carieră şi am avut parte de un traseu la care doar aş fi putut visa. Este momentul să mă retrag. Nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul extraordinar al antrenorilor, coechipierilor, stafului, suporterilor şi sponsorilor. Mulţumesc fiecăruia în parte pentru rolul jucat în cariera mea. Mai mult decât orice mulţumesc familiei mele. Frumoasei mele soţii Lousise, mamei, fraţilor mei, Terry, Andy, Karen şi Lesley, pentru că au fost înţelegători şi au creat mediul perfect în care să cresc. Ultimul, dar nu cel din urmă, mulţumesc tată! Am reuşit! De la parcările friguroase la terorizarea celor mai buni fundaşi din lume pe cele mai mari arene. Nu aş fi reuşit fără tine”, a declarat Owen. Michael Owen a marcat 220 de goluri în cariera la echipele de club, reuşind să câştige titlul în Anglia, Cupa Angliei, Cupa Ligii (de trei ori) şi Cupa UEFA. El a câştigat Balonul de Aur în 2001.

DOI SUPORTERI AU DECEDAT ÎN POLONIA

Două persoane au murit şi alte 34 au fost rănite într-un accident de autocar în care se aflau suporteri ai echipei poloneze Lechia Gdansk, marţi dimineaţă, în apropiere de Wloclawek. „Din motive nedeterminate, autocarul a părăsit carosabilul şi s-a răsturnat. Două persoane au murit şi 34 au fost rănite, zece aflându-se în stare gravă“, a declarat Pawel Fratczak, purtător de cuvânt al serviciilor de intervenţie. De mai multe zile, condiţiile meteorologice sunt extrem de nefavorabile pentru traficul rutier în Polonia, cu polei, vânt puternic şi căderi masive de zăpadă.

CASSANO ŞI-A BOTEZAT BĂIEŢELUL LIONEL

Atacantul echipei Internazionale Milano, Antonio Cassano, a devenit tatăl unui băieţel care va purta numele Lionel, în onoarea argentinianului Lionel Messi. Carolina Marcialis, soţia lui Cassano, a postat pe contul de Twitter: „S-a născut Lionel”, acesta fiind al doilea copil al cuplului, după Christopher, născut în aprilie 2011. Cassano a precizat, la un post de televiziune, că soţia sa nu dorea ca pe fiul lor să-l cheme Lionel, dar până la urmă a acceptat: „Este a doua mare bucurie a vieţii mele, după naşterea primului fiu. I-am pus numele Lionel, în onoarea celui mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, idolul meu. Sper să joace fotbal ca tatăl lui, pentru că este imposibil să joace ca Messi. I-am spus Carolinei că aş vrea să-l cheme Lionel, ea nu voia, dar în cele din urmă mi-a făcut o surpriză şi a acceptat”. Şi Inter Milano l-a felicitat pe Cassano pe site-ul oficial.

CAHILL NU VA EVOLUA ÎN MECIUL CU SAN MARINO

Fundaşul formaţiei Chelsea Londra, Gary Cahill, nu va evolua în meciul pe care naţionala Angliei îl va susţine în compania echipei statului San Marino, vineri, în preliminariile CM de fotbal din 2014. Cahill a fost consultat de medicii naţionalei Angliei, care i-au recomandat să nu evolueze cu San Marino, însă este posibil să joace cu Muntenegru, pe 26 martie. Pentru a suplini absenţa lui Cahill, în lotul Angliei a fost convocat fundaşul echipei Newcastle United, Steven Taylor.

ALEXANDER FREI VA FI DIRECTOR SPORTIV LA LUCERNA

Atacantul lui FC Basel, Alexander Frei, care şi-a anunţat retragerea din activitate la finalul actualului sezon, va deveni director sportiv la clubul FC Lucerna. Fostul internaţional elveţian (33 de ani, 84 de selecţii, 42 goluri), care în acest sezon a marcat 6 goluri pentru FC Basel în campionat, cunoaşte bine clubul la care va activa ca director sportiv, deoarece a evoluat la FC Lucerna între 1999 şi 2000.

CACERES STĂ O LUNĂ DUPĂ ACCIDENTUL RUTIER SUFERIT

Internaţionalul uruguayan Martin Caceres, victima unui accident rutier produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, va fi indisponibil aproximativ o lună de zile. Fundaşul lui Juventus Torino, în vârstă de 25 de ani, a suferit o amplă tăietură la cap, care a necesitat 30 de puncte de sutură, precum şi o ruptură a cvadricepsului, a anunţat reprezentantul jucătorului, fostul internaţional uruguayan Daniel Fonseca. Caceres va rata astfel meciurile pe care naţionala Uruguayului le va disputa cu Paraguay şi Chile, în preliminariile CM 2014, precum şi partidele pe care Juventus le are programate în această perioadă.

FIFA, ÎNGRIJORATĂ DE ABUZUL DE MEDICAMENTE ANTIINFLAMATORII

Abuzul de medicamente antiinflamatorii este o problemă mai mare decât dopajul în rândul jucătorilor de fotbal, a afirmat preşedintele comitetului medical al FIFA, belgianul Michel D’Hooghe. Acest abuz este în creştere în rândul jucătorilor de vârsta adolescenţei, care încearcă să combată contuziile sau oboseala musculară cu astfel de substanţe, care mai târziu au efecte grave asupra rinichilor, stomacului sau intestinelor. Cel mai îngrijorător este faptul că problema afectează jucători din ce în ce mai tineri. Acest lucru a devenit evident mai ales la CM U-17, organizat în 2011 în Mexic, iar de atunci situaţia s-a agravat. FIFA a lansat un prim avertisment important legat de abuzul de antiinflamatoare nesteroidiene la CM 2010, unde echipele trebuiau să anunţe federaţia internaţională cu 72 de ore înaintea unui meci ce medicamente folosesc jucătorii. Folosirea în creştere a acestor medicamente se leagă de numărul foarte ridicat de meciuri pe care le dispută jucătorii într-un sezon. Medicii din cadrul FIFA au indicat că un jucător nu ar trebui să evolueze în mai mult de 60 de jocuri într-un sezon, dar numeroşi fotbalişti apar în mai multe partide.