CANADA

Evadare ca-n filme

Doi deţinuţi au evadat duminică dintr-o închisoare din Quebec, cu ajutorul unui elicopter, dar unul dintre ei, apropiat al bandei Hell\'s Angels, a fost arestat după câteva ore, împreună cu doi dintre complicii săi, în timp ce arestarea celuilalt părea iminentă. Evadarea pe calea aerului, o premieră în Quebec, a fost planificată minuţios. Doi complici înarmaţi au luat ostatic pilotul elicopterului, pentru a survola închisoarea Saint-Jérôme, la 50 de kilometri de Montreal, la începutul după-amiezii şi au lansat o scară din funie pentru doi deţinuţi aflaţi pe acoperişul clădirii. Elicopterul a fost găsit la scurt timp după evadare, într-o regiune muntoasă din Mont-Tremblant, în Laurentides, de unde plecase. Pilotul, care nu a fost rănit dar se afla în stare de şoc, a fost spitalizat, iar forţele de ordine au început urmărirea fugarilor, care au părăsit elicopterul anterior, în cadrul unei scurte escale, pentru a pleca la bordul unei maşini. Poliţiştii l-au arestat pe Benjamin Hudon-Barbeau, de 36 de ani, cunoscut de poliţie ca apropiat de Hell\'s Angels, precum şi doi complici şi, în cele din urmă, ieri l-au reţinut şi pe celălalt deţinut evadat, Danny Provençal, de 33 de ani. Hudon-Barbeau, care ar fi fost rănit în timpul evadării, se afla în închisoare pentru delicte relativ minore, deţinerea unei arme interzise, deţinere de droguri sau folosirea unei cărţi de credit furate. Dar el este un personaj important în Quebec, unde a fost condamnat la 12 ani de închisoare, pentru uciderea a două persoane într-un bar. Totuşi, această condamnare a fost anulată în apel, în toamnă, un martor-cheie, o tânără, revenind asupra mărturiei sale, potrivit căreia Hudon-Barbeau ar fi deschis focul asupra celor două victime.

SUA

Explozibil într-o universitate

Campusul Universităţii Central Florida era închis, ieri dimineaţă, după ce poliţia a descoperit dispozitive explozive într-una dintre clădiri, unde a fost găsit, totodată, corpul unui bărbat ce părea că s-ar fi sinucis. Poliţia universităţii a fost alertată pentru un incendiu, către ora locală 00.20. În momentul în care răspundea la acest apel, poliţia a primit alt apel cu privire la un bărbat înarmat, precizează universitatea într-un comunicat publicat pe site. Când au sosit forţele de ordine, ele au găsit corpul unui bărbat ce părea că s-ar fi sinucis cu o armă de foc. Turnul 1 a fost evacuat, iar parcarea G închisă. Anchetând la faţa locului, poliţiştii au găsit un pistol, o puşcă de asalt şi dispozitive explozive, adaugă instituţia. Campusul acestei universităţi de la Orlando, în centrul statului Florida, a fost închis până la prânz. Potrivit presei locale, aproximativ 500 de studenţi au fost evacuaţi de poliţie, în noaptea de duminică spre luni.

BULGARIA

Nivel ridicat al apelor Dunării

Apele Dunării au crescut în Bulgaria până la un nivel critic, ieri dimineaţă, a anunţat Ministerul bulgar al Mediului. În weekend, nivelul apelor în zona oraşelor Lom şi Vidin a crescut cu un metru şi jumătate, iar ministerul a alertat deja autorităţile regionale, pentru a asigura protejarea cetăţenilor şi bunurilor din zonele respective. Ministerul a anunţat, de asemenea, că nivelul apelor este monitorizat în permanenţă şi toate instituţiile abilitate sunt pregătite să intervină. Autorităţile inspectează digurile, însă până în prezent nu s-au constatat probleme.

R. MOLDOVA

Alipirea cu Transnistria

”Chişinăul ar trebui să se alipească Transnistriei”, a declarat, în glumă, liderul de la Tiraspol, Evgheni Şevciuk, în cadrul unei conferinţe de presă. ”Am alte sugestii pentru cum ar putea fi îmbunătăţit procesul de negociere. Să se alăture Chişinăul Transnistriei şi, dintr-o dată, totul se va rezolva. Autorităţile moldoveneşti examinează aderarea Transnistriei la R. Moldova. Poate dacă ne uităm din alt punct de vedere, vom rezolva imediat toate problemele. Aceasta este o glumă, desigur”, a afirmat Şevciuc. Evgheni Şevciuc a mai declarat că Tiraspolul este îngrijorat de situaţia politică de la Chişinău.

UNGARIA

Proteste anti-Orban

Aproximativ 4.000 de persoane s-au reunit duminică la Budapesta, la apelul organizaţiei Milla (Un milion pentru libertatea presei) pentru a protesta faţă de Guvernul de centru-dreapta al premierului conservator Viktor Orban. Manifestanţii purtau drapele ungare şi europene, cu bannere denunţându-l pe ”Viktator”, o referire la premier. Fostul prim-ministru tehnocrat ungar Gordon Bajnai (centru-stânga), care şi-a format propriul partid, în vederea alegerilor legislative prevăzute pentru primăvara lui 2014, a participat la această manuifestaţie, fără să ia cuvântul însă. Prevăzută iniţial pentru 15 martie, de Ziua Naţională ungară, această manifestaţie a fost amânată din cauza ninsorilor abundente care au paralizat ţara. Principalele forţe ale opoziţiei de stânga, care au făcut apel la o manifestaţie la 15 martie, nu şi-au reînnoit apelul pentru duminică. Duminică, filosoful ungar Miklos Tamas Gaspar a apreciat că opoziţia ar trebui să se gândească la boicotarea alegerilor din primăvara lui 2014. La 11 martie, Parlamentul ungar, controlat de Fidesz, a votat o a patra modificare a noii Constituţii a ţării, în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Aceasta retrage principalele competenţe Curţii Constituţionale. UE şi majoritatea capitalelor europene au reacţionat negativ faţă de noile amendamente ale Constituţiei, care provoacă îngrijorări în ceea ce priveşte prevalenţa legii, a dreptului european şi a normelor Consiliului Europei, potrivit lui Jose Manuel Barroso şi Thorbjorn Jagland, preşedintele Comisiei Europene şi, respectiv, secretarul general al Consiliului Europei.

CHINA

Vizită la Moscova

Noul preşedinte chinez, Xi Jinping, va efectua o vizită de stat în Rusia, în perioada 22-24 martie, în cursul căreia se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, a anunţat, ieri, Kremlinul. Cei doi lideri vor aborda cooperarea bilaterală îndeosebi în domeniul economic, dar şi situaţia din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, inclusiv criza din Siria, a precizat preşedinţia rusă într-un comunicat. Rusia şi China, membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, au blocat toate proiectele de rezoluţie privind sancţionarea regimului Bashar al-Assad în Siria. În cursul întâlnirii de la Moscova, cele două părţi vor discuta, de asemenea, despre o aprofundare a coordonării acţiunilor lor în cadrul ONU şi altor instanţe, ca G20 şi summit-ul ţărilor emergente (Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud), potrivit Kremlinului. Vizita în Rusia a preşedintelui chinez are loc înaintea summit-ului ţărilor emergente, de la 27 martie, la Durban, în Africa de Sud. O serie de acorduri urmează să fie semnate cu ocazia vizitei, în domeniul energetic, industriei şi investiţiilor, se mai precizează în comunicat. Rusia şi China şi-au stabilit ca obiectiv o creştere a comerţului bilateral la nivelul de 100 de miliarde de dolari în 2015 şi de 200 de miliarde de dolari în 2020.

SUA

Adolescenţi condamnaţi

Doi liceeni de 16 şi 17 ani au fost condamnaţi, duminică, la pedepse de până la doi ani de internare într-un centru pentru minori delincvenţi, în cazul violării şi filmării unei adolescente de 16 ani. Cei doi tineri din Steubenville, jucători de fotbal în echipa liceului, au izbucnit în lacrimi la aflarea verdictului. Ei au fost recunoscuţi vinovaţi că au agresat sexual, la 11 august, o tânără de 16 ani, aflată în stare de ebrietate şi inconştienţă la o petrecere, că s-au distrat pe seama ei filmând-o şi au partajat aceste imagini cu prietenii lor. Urmăriri pentru alte persoane implicate în acest caz ar putea fi declanşate. Ma\'lik Richmond, în vârstă de 16 ani, a fost condamnat la o pedeapsă de internare la cel puţin un an într-un centru pentru minorii delincvenţi. Celălalt inculpat, Trent Mays, de 17 ani, a fost condamnat la cel puţin doi ani de internare într-un centru similar. Cei doi au prezentat scuze victimei şi familiei sale. Richmond a dat asigurări că ei nu aveau nicio intenţie să comită aceste fapte.

PAKISTAN

Vizită istorică

Preşedintele egiptean, Mohamed Morsi, a ajuns ieri la Islamabad, pentru prima vizită bilaterală a unui şef de stat egiptean în Pakistan după Gamal Abdel Nasser, în anii \'60, potrivit televiziunii publice pakistaneze. Preşedintele Morsi, care conduce o delegaţie de nivel înalt, a fost primit de oficiali politici pakistanezi şi de diplomaţi, pe pista unui aeroport militar. Întrevederile cu preşedintele pakistanez, Asif Ali Zardari, ar urma să se încheie cu semnarea unor acorduri bilaterale pentru consolidarea cooperării în privinţa cercetării şi tehnologiei şi a schimburilor comerciale între cele două ţări. Preşedintele Morsi şi-a anulat în ultimul minut, în noiembrie, o vizită prevăzută la Islamabad pentru a participa la summitul D-8 (Developing Eight), un forum al cărui scop este consolidarea cooperării economice între opt ţări musulmane mari (Indonezia, Malaezia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Turcia, Egipt şi Nigeria). Vizita preşedintelui egiptean are loc la două zile după încheierea legislaturii în Pakistan, preludiu pentru alegerile naţionale aşteptate la jumătatea lui mai şi a căror dată precisă urmează să fie anunţată în curând de preşedintele Zardari.

INDIA

Scandal diplomatic

Preşedintele Curţii Supreme din India a afirmat ieri că ambasadorul Italiei, care a ajutat la negocierea eliberării provizorii a doi soldaţi italieni urmăriţi pentru crimă în India, nu are dreptul la imunitate diplomatică. Ambasadorul Daniele Mancini s-a oferit drept garant pentru întoarcerea în India a celor doi soldaţi, autorizaţi să rămână o lună în ţara lor, pentru a participa la alegerile legislative, dar Italia a anunţat săptămâna trecută că aceştia nu se vor mai întoarce, provocând nemulţumirea Indiei. Cei doi fugari, care se ocupau de servicii de securitate pe un petrolier italian, sunt urmăriţi în justiţie în India, pentru uciderea a doi pescari indieni pe care ei susţin că i-au crezut piraţi, în largul Kerala, la 15 februarie 2012. Cazul a generat tensiuni puternice între New Delhi şi Roma, care apreciază că acest caz nu ţine de justiţia indiană deoarece faptele s-au petrecut în apele internaţionale. Avocatul ambasadorului a argumentat că diplomatul se bucură de imunitate conform normelor internaţionale care garantează libertatea de mişcare a diplomaţilor. El a promis totodată că clientul său va rămâne în India. Ministerul indian de Externe a apreciat, de asemenea, că Mancini ar fi renunţat la imunitatea sa diplomatică, supunându-se de bunăvoie jurisdicţiei Curţii Supreme, prin semnarea unei declaraţii sub jurământ, care garanta întoarcerea soldaţilor. Fără protecţie juridică, ambasadorul ar putea fi urmărit pentru ultraj împotriva unui magistrat. Următoarea audiere a Curţii Supreme a fost fixată pentru 2 aprilie.

CHINA

Misterul... porcilor

Peste 13.000 de porci morţi au fost scoşi din principalul râu din Shanghai, a anunţat, ieri, presa oficială chineză, în timp ce originea acestor animale rămâne un mister. Serviciile municipale din Shanghai au colectat 9.460 de purceluşi şi porci adulţi care pluteau în apele râului Huangpu, potrivit cotidianului ”Shanghai Daily”, autorităţile prefecturii vecine Jiaxing (provincia Zhejiang) recuperând la rândul lor 3.601, potrivit agenţiei China Nouă. La 12 zile după ce au fost descoperiţi primii porci morţi în apele râului, situaţie care a provocat îngrijorarea locuitorilor capitalei economice chineze, nu numai că nu a fost stabilită nicio responsabilitate, dar aceştia continuă să fie aruncaţi în fluviu. Metropola acuză crescătorii de porci din prefectura Jiaxing că se debarasează de animale aruncându-le în apele râului. Dar autorităţile din Jiaxing nu au recunoscut până în prezent astfel de acţiuni din partea vreunuia dintre crescătorii de animale şi susţin că nu sunt singurele responsabile. Huangpu, râul emblematic din Shanghai, alimentează cu apă 22% dintre cele 23 de milioane de locuitori. După ce a analizat probele, Guvernul din Shanghai a afirmat că în ultimele zile, rezultatele obţinute sunt normale, în pofida scepticismului general.