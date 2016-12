ITALIA

Copil omorât de ciocolată

Unul dintre cei trei copii români internaţi săptămâna trecută, în Sicilia, cu simptome de otrăvire, a murit joi după-amiază, anunţă autorităţile italiene citate de site-ul publicaţiei ”Gazzetta del Sud”. Autorităţile italiene au informat că micuţul de 5 ani a murit intoxicat cu un pesticid utilizat în agricultură, care a fost identificat în dulciurile din casă. Consulul român Ioan Iacob a ţinut legătura cu familia, încă din momentul internării copiilor. Ceilalţi doi fraţi, de 7 şi 10 ani, sunt în afara oricărui pericol. Copiii au fost internaţi pe 8 martie în Spitalul Barone Lombardo din oraşul sicilian Canicattì. Ei provin dintr-o familie de români care locuieşte în orăşelul sicilian Naro. Ulterior, cei trei copii au fost transferaţi la alte unităţi medicale din Sicilia. Părinţii au declarat că cei trei copii au mâncat ciocolată, iar anchetatorii cred că este vorba de ciocolate cu lichior care ar fi putut conţine metanol.

BULGARIA

Ucisă de furtună

O tânără a fost ucisă de o schelărie care s-a prăbuşit peste ea, în oraşul Gabrovo din nordul Bulgariei, o ţară în care 27 de districte au fost plasate sub o alertă cod galben de rafale de vânt. În mai multe localităţi din nordul ţării, rafale de vânt puternice au doborât la pământ arbori şi au rupt cabluri de alimentare cu energie electrică, producând incendii şi pene de curent. De asemenea, rafale de vânt puternice au smuls acoperişuri de pe case. Aproximativ 73.000 de gospodării din 376 de localităţi bulgare erau în continuare fără curent electric, vineri, în urma vântului puternic din noaptea de joi spre vineri. Cea mai gravă situaţie se înregistrează în districtele Gabrovo şi Veliko Târnovo din centrul ţării. Sunt localităţi fără curent electric şi în districtele Târgovişte şi Şumen din nord-estul ţării.

SLOVACIA

Zăpadă mare

Transporturile erau puternic perturbate vineri în Slovacia, în urma ninsorilor abundente, iar 19.000 de gospodării erau lipsite de curent electric în estul ţării, au anunţat autorităţile locale. Un tronson al unei şosele naţionale care leagă capitala Bratislava de al doilea oraş slovac ca mărime, Kosice, a fost închis din cauza unei furtuni de zăpadă. Sute de maşini erau blocate de zăpadă iar trenurile înregistrau numeroase întârzieri în întreaga ţară. În noaptea de joi spre vineri, pompierii au evacuat circa 350 de pasageri dintr-un tren şi ocupanţii din 50 de maşini blocate de troiene formate de viscol. Au fost închise, de asemenea, mai multe rute locale, precum şi o serie de puncte de trecere a graniţelor cu Ungaria şi Polonia vecine. În sudul Poloniei, ninsorile au provocat prăbuşirea acoperişului unui supermarket. Mai multe drumuri, între care şi cele care merg către Slovacia, au fost blocate de zăpadă, iar autorităţile au interzis circulaţia camioanelor grele. La rândul său, poliţia cehă a interzis, vineri, intrarea camioanelor de peste 7,5 tone în Slovacia.

SUA

Angajat Reuters, pirat online

Un administrator al conturilor reţelelor de socializare de pe site-ul agenţiei Reuters a fost acuzat că i-a ajutat pe piraţii cibernetici din grupul Anonymous să atace site-ul publicaţiei ”Los Angeles Times”, filială a grupului Tribune Co., pentru care lucrase în trecut, a anunţat justiţia americană. Matthew Keys, redactor-şef adjunct al conturilor reţelelor de socializare de pe Reuters.com, a fost acuzat în statul California că a transmis informaţii cu scopul de a pirata date informatice protejate, a anunţat, joi, Departamentul american de Justiţie. În vârstă de 26 de ani, Matthew Keys a fost acuzat că a furnizat, în decembrie 2010, membrilor Anonymous, o grupare cunoscută pentru comiterea multor atacuri informatice, codurile de acces la serverul grupului de presă Tribune Co. şi a permis accesul acestora pe site-ul ”Los Angeles Times”, o publicaţie ce face parte din acest grup. Accesul pe site a fost întrerupt mai multe ore. Matthew Keys a fost producătorul unui post de televiziune pe internet, deţinut de Tribune Co., cu sediul în oraşul Sacramento din California, până în octombrie 2010. Dacă va fi găsit vinovat, jurnalistul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare şi o amendă de cel puţin 250.000 de dolari.

PAKISTAN

Explozie

Explozia unei bombe controlate de la distanţă s-a soldat cu trei morţi şi cinci răniţi, joi, în birourile unei televiziuni prin cablu din capitala Pakistanului, Karachi, a anunţat, vineri, poliţia. Bomba care a explodat joi era ascunsă într-un sac în apropierea intrării în birourile postului de televiziune prin cablu dintr-un cartier sărac din estul oraşului, a precizat poliţia.

AFGANISTAN

Atentat dejucat

Serviciile de informaţii afgane au afirmat vineri că au dejucat un atentat cu bombă al insurgenţilor talibani, care ar fi putut distruge un cartier întreg din capitala Kabul. Directoratul Naţional pentru Securitate (NDS) a precizat că a găsit marţi, în cursul unui raid, 7.800 de kilograme de explozibil ascuns în saci cu ciment, încărcaţi într-un camion în estul Kabulului. Explozibilul ar fi putut distruge totul, pe o rază de 1,5 kilometri. Dacă ar fi fost detonat, ar fi fost o catastrofă pentru locuitorii oraşului. Potrivit oficialilor, atentatul a fost planificat de consiliul central al talibanilor şi reţeaua Haqqani, un grup fondat în anii ’80, de către liderul de război Jalaluddin Haqqani, pentru a lupta împotriva invaziei sovietice în Afganistan. Reţeaua, calificată drept teroristă de SUA, şi-a multiplicat atacurile în Afganistan, însă sediul său central este localizat în zonele tribale pakistaneze. Serviciile de informaţii afgane nu au furnizat vineri nicio dovadă concretă presei, în ceea ce priveşte implicarea acestor grupări în complot, însă au afirmat că au ucis cinci persoane şi au arestat alte două, în timpul percheziţiilor. Sâmbăta trecută, nouă civili au fost ucişi într-un atentat sinucigaş, revendicat de talibani, la Kabul, în timp ce noul secretar american al Apărării, Chuck Hagel, se deplasa în capitala afgană.

GERMANIA

Zboruri anulate

Mai mult de o treime (228 de sosiri şi plecări) din zborurile programate pentru vineri au fost anulate pe aeroportul din Dusseldorf, din cauza grevei personalului de la sol. Greva a avut loc la apelul sindicatelor din domeniul serviciilor Ver.di, care încearcă să obţină o creştere a salariilor pentru 34.000 de angajaţi în Renania de Nord-Westfalia cu aproximativ 30% (între 2,50 euro/oră şi 3,64 euro/oră). Actuala grevă este a noua de la începutul acestui an pe aeroporturile din regiune. Anterior, patru greve au avut loc pe aeroportul din Dusseldorf şi tot atâtea pe aeroportul din Köln/Bonn. Pentru vineri erau programate 609 zboruri pe aeroportul din Dusseldorf, de care ar fi trebuit să beneficieze 58.600 de pasageri. Greva a început vineri, la ora locală 04.00 şi a durat până la miezul-nopţii. Aeroportul din Dusseldorf este al treilea cel mai solicitat aeroport din Germania, după cele din Frankfurt şi München. În 2012, traficul de pasageri a totalizat 20,83 milioane de persoane pe acest aeroport.

INDIA

Alertă

Aeroporturile din India au fost plasate în stare de alertă pentru a-l împiedica pe ambasadorul Italiei să părăsească ţara, din cauza scandalului privind doi militari italieni urmăriţi pentru crime în India şi care nu s-au întors după ce au fost eliberaţi provizoriu. Potrivit unei surse din cadrul Ministerului de Interne, autorităţile care se ocupă de imigraţie au primit prin fax un ordin prin care au fost alertate ”pentru ca Daniele Mancini (ambasadorul Italiei) să nu poată pleca fără autorizaţie”. O altă sursă din cadrul aceluiaşi minister a anunţat că instituţia din care face parte urmează ordinul Curţii Supreme de a-l împiedica pe ambasadorul italian să părăsească India. Cea mai înaltă jurisdicţie din ţară a dat, joi, o hotărâre privind interzicerea părăsirii teritoriului de către Daniele Mancini, până luni, atunci când se va ţine următoarea audiere în acest caz. Cei doi militari italieni, însărcinaţi cu asigurarea securităţii pe un petrolier italian, sunt acuzaţi de uciderea a doi pescari. Ei susţin că i-au recuperat de la piraţi în largul coastelor Kerala, la 15 februarie 2012. Militarii s-au întors în Italia la 23 februarie, după ce Curtea Supremă din India i-a eliberat provizoriu pentru o lună, în vederea participării la alegerile legislative, deoarece Italia nu autorizează votul prin corespondenţă. Autorităţile de la Roma au anunţat luni că ei nu vor reveni în India. Decizia Curţii Supreme pare să încalce normele diplomatice privind garantarea libertăţii de mişcare pentru ambasadorii străini. Potrivit articolul 29 al Convenţiei de la Viena, care reglementează relaţiile diplomatice, diplomaţii nu pot fi supuşi la nicio formă de arestare sau de detenţie. Un purtător de cuvânt din cadrul Ministerului indian de Externe a anunţat joi că, în cazul în care agentul diplomatic se supune de bună voie competenţei unei instanţe, atunci decizia justiţiei se aplică. De peste un an, acest caz tensionează relaţiile între New Delhi şi Roma. Italia consideră că justiţia indiană nu trebuie să se implice în cazul celor doi militari italieni, deoarece faptele s-au produs în apele internaţionale.

SPANIA

Proteste

Mii de studenţi spanioli au manifestat joi la Madrid, împotriva reducerilor bugetare care au afectat şcolile şi universităţile, defilând în spatele unei pancarte uriaşe pe care era scris: ”Educaţia noastră nu va plăti pentru datoria voastră”. Guvernul de dreapta condus de Mariano Rajoy şi-a anunţat acum un an intenţia de a economisi trei miliarde de euro pe an în sectorul educaţiei, în cadrul politicii sale de austeritate ce vizează stabilizarea finanţelor publice. Regiunile, care gestionează acest buget alături de cel al sănătăţii, au fost de asemenea autorizate să crească taxele de înscriere la universitate cu 50%, trecând în medie de la 1.000 de euro la 1.500 de euro şi să crească cu 20% numărul studenţilor pe grupă. Însă conform sindicatului studenţilor, care face apel la protest pentru a apăra universitatea publică şi faţă de şomajul tinerilor, cinci miliarde de euro ar fi fost deja economisite din bugetul educaţiei şi 80.000 de posturi suprimate în rândul cadrelor profesorale.