CSU NEPTUN PROMOVEAZĂ SPORTUL ÎN RÂNDUL TINERILOR

Universitatea Maritimă Constanţa continuă activităţile de sprijinire şi promovare a sportului în rândul tinerilor. În acest sens, mâine, de la ora 12.00, la Sala Sporturilor din Medgidia, se va desfăşura o partidă amicală între echipa de handbal feminin CSU Neptun Constanţa (liderul Diviziei A, susţinută de Universitatea Maritimă Constanţa) şi o formaţie locală, alcătuită din eleve ale liceelor din Medgidia. „Este o acţiune de promovare a Universităţii Maritime, a Fundaţiei Black Sea şi a handbalului. Când timpul ne va permite, vom face şi alte acţiuni de acest fel, atât în oraş cât şi în judeţ”, a declarat directorul CSU Neptun Constanţa, Alexandru Straton. În altă ordine de idei, centrul Alla Sheiko împlineşte astăzi 25 de ani, ocazie cu care îi dorim La Mulţi Ani şi cât mai multe succese alături de CSU Neptun Constanţa.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Astăzi, de la ora 18.30, în direct la Digi Sport 2, în primul meci al etapei a 18-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, Dinamo Bucureşti va primi vizita echipei Ştiinţa Bacău. Programul celorlalte meciuri ale rundei - sâmbătă: U. Cluj - CSM Ploieşti (ora 11.30), HC Odorhei - CS Caraş Severin (ora 18.00), CSM Bucureşti - ASC Potaissa Turda (ora 18.00); duminică: HCM Constanţa - Lignitul Pandurii Tg. Jiu (ora 12.00, Digi Sport 2); marţi, 26 martie: Poli Timişoara - Bucovina Suceava. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 31p, 2. Bacău 26p, 3. Turda 25p, 4. Odorhei 22p, 5. Suceava 21p, 6. Caraş Severin 15p (golaveraj: 445-402), 7. CSM Bucureşti 15p (472-492), 8. Timişoara 15p (422-427), 9. Tg. Jiu 12p (416-451), 10. Dinamo 12p (453-527), 11. CSM Ploieşti 6p, 12. U. Cluj 4p.

SANTANA, DE LA BC FARUL, LA ALL STAR GAME 2013

Federaţia Română de Baschet a anunţat, ieri, componenţa echipelor Nord şi Sud, care se vor înfrunta în All Star Game, care va avea loc pe 18 martie, la Craiova. În urma voturilor primite din partea publicului, ale mass-media şi ale specialiştilor din cadrul FR de Baschet, componenţa celor două loturi este următoarea: echipa Nord - antrenori: Marcel Ţenter (Gaz Metan Mediaş) şi Cristian Achim (CSM Oradea): Wright, Nikolov şi Baciu (de la U. Cluj), Jovanovic şi Archie (BC Timişoara), Bubalo (BC Miercurea Ciuc), Mandache, Guţoaia şi Nicoară (Gaz Metan Mediaş), Cuic (BC Mureş), Pesic şi Ţibîrnă (CSM Oradea), Kicking (Timba Timişoara) şi Lee (CSU Atlassib Sibiu); echipa Sud - antrenori: Andelsko Mandic (SCM U Craiova) şi Tudor Costescu (BCM U Piteşti): Dzambic, Seals, Bureau şi Drăguşin (SCM U. Craiova), Popescu şi Jones (BCM U. Piteşti), Wisseh (Energia Rovinari), Petty (CSS Giurgiu), Bădilă (Dinamo Bucureşti), Darby (Energia Rovinari), Angel Santana (BC Farul Constanţa), Shepherd şi Căruţaşu (CSM Bucureşti) şi Stănescu (CSU Ploieşti). În cadrul echipei Sud au fost nominalizaţi iniţial şi Szijarto şi Burlacu, ambii de la CSU Ploieşti, dar aceştia nu pot onora invitaţia, primul fiind accidentat, iar cel de-al doilea fiind plecat în luna de miere, după ce s-a căsătorit la finalul săptămânii trecute.

NICU VLAD A RĂMAS PREŞEDINTELE FR DE HALTERE

Nicu Vlad a fost reales, în unanimitate, preşedinte al Federaţiei Române de Haltere cu prilejul Adunării Generale de alegeri care s-a desfăşurat ieri la sediul MTS, acesta fiind al patrulea său mandat consecutiv. Pentru că a fost unicul candidat la preşedinţie, votul a fost deschis şi Nicu Vlad (49 de ani) a întrunit toate sufragiile delegaţilor cu drept de vot, 30 la număr. El a fost ales prima oară ca preşedinte în anul 2000. Printre cei şapte membri ai Biroului Federal se numără şi fostul halterofil constănţean Angheluş Beşleagă, actualmente antrenor al sportivilor de la CS Farul Constanţa şi LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa.

BEGU, ÎNVINSĂ ŞI LA DUBLU LA INDIAN WELLS

Perechea formată din Irina-Camelia Begu şi Alicja Rosolska (Polonia) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.030.408 dolari. Cele două au fost învinse, în turul al doilea, cu 7-6, 6-3, după o oră şi 31 de minute, de cuplul Nuria Llagostera Vives / Jie Zheng (Spania / China), cap de serie nr. 6. Pentru performanţa reuşită la Indian Wells, Irina-Camelia Begu şi Alicja Rosolska vor primi 140 de puncte în clasamentul de dublu şi un cec în valoare de 16.993 de dolari.

ROMÂNIA, PE LOCUL 8 LA CM FEMININ DE ŞAH PE ECHIPE

Înaintea ultimei runde a Campionatului Mondial feminin de şah pe echipe, care se va încheia astăzi la Astana (Kazahstan), în clasament conduce Ucraina, cu 15 puncte, iar România este pe locul 8 din 10 participante, cu 5 puncte. În penultima rundă, a opta, România a fost învinsă de Georgia cu scorul de 3-1. Irina Bulmaga a adus punctul echipei noastre, prin victoria obţinută în faţa Nanei Dzagnidze. Ucraina este urmată în clasament de China, cu 13p, şi de Rusia, cu 12p. În ultima rundă, România va întâlni formaţia SUA.

GHIŢĂ VA LUPTA CU SAKI, PE 6 APRILIE

Cunoscutul luptător român de K-1 Daniel Ghiţă va urca în ring cu olandezul de origine turcă Gokhan Saki, pe 6 aprilie, la Istanbul, în gala “Glory 6 Kick Boxing World Championship”, care va avea loc în Ulker Sports Arena, în cadrul circuitului Glory Sports International (GSI). Învingătorul din această confruntare îl va întâlni pe olandezul Semmy Schilt într-un meci pentru titlul mondial al circuitului Glory la categoria grea. „Daniel Ghiţă ocupă locul doi în clasamentul mondial, iar Gokhan Saki este pe 3, deci acest meci va determina care dintre ei va deveni pretendentul la titlul mondial Glory la categoria grea, deţinut în prezent de Semmy Schilt”, a declarat Marcus Luer, directorul GSI. Ghiţă (46 de victorii, dintre care 35 prin KO, şi 8 înfrângeri) şi Saki (79 - 55, 16) se întâlnesc pentru a doua oară în cariera lor, după ce olandezul s-a impus în decembrie 2010, la Tokyo, la puncte, după un meci care a avut nevoie de extra-round. În finala din decembrie 2012, de la Tokyo, Ghiţă a pierdut în faţa lui Schilt prin decizia arbitrilor. Circuitul Glory World Series oferă premii de până la 2 milioane de dolari câştigătorilor turneelor de Grand Slam cu 16 luptători, dar cuprinde şi piramide de 8, precum şi super-fight-uri.

16 VICTORII CONSECUTIVE PENTRU AZARENKA

Jucătoarea de tenis Victoria Azarenka (Belarus), principala favorită turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 5.030.408 dolari, s-a calificat în optimile de finală ale competiţiei, după ce a învins-o pe Kristen Flipkens (Belgia), obţinând astfel a 16-a victorie consecutivă de la începutul sezonului. Azarenka, deţinătoarea titlului la Indian Wells, s-a impus, cu 3-6, 6-3, 6-0, după o oră şi 46 de minute, urmând să joace în optimi cu poloneza Urszula Radwanska. Azarenka, nr. 2 mondial, încearcă să devină prima femeie care îşi păstrează titlul la Indian Wells, după Martina Navratilova în 1991.

BOLT ŞI ENNIS, CÂŞTIGĂTORII PREMIILOR LAUREUS

Atletul jamaican Usain Bolt a fost ales sportivul anului 2012, în noaptea de la luni spre marţi, la Rio de Janeiro, în cadrul galei de decernare a premiilor Laureus, sportiva anului fiind desemnată britanica Jessica Ennis, campioană olimpică la heptatlon, premierea fiind efectuată de Nadia Comăneci. Americanul Michael Phelps, sportivul cu cele mai multe medalii olimpice, a primit un trofeu de onoare. Reprezentativa de golf a Europei a fost desemnată echipa anului, după ce a câştigat Ryder Cup. Tenismanul Andy Murray a fost ales “Revelaţia anului”, în timp ce campionul olimpic de la 400 metri garduri, Felix Sanchez, a câştigat la categoria “Revenirea anului”. Cel mai bun sportiv paralimpic a fost desemnat înotătorul brazilian Daniel Dias. Gala de la Rio a fost prezentată de actorii americani Eva Longoria şi Morgan Freeman. Create în 1999, premiile Laureus invită mii de jurnalişti din toată lumea să facă nominalizările la diferitele categorii. Apoi, din lista de nominalizaţi, 48 de foşti mari sportivi, printre care se află Nadia Comăneci şi Ilie Năstase, decid câştigătorii.

IVICA KOSTELIC VA FI OPERAT LA GENUNCHI

Croatul Ivica Kostelic, câştigător duminică în proba de slalom special de la Kranjska Gora (Slovenia), va suferi pe 9 aprilie o nouă intervenţie chirurgicală la genunchiul drept, a zecea, după finalele de la Lenzerheide (Elveţia). „Medicii consideră că mobilitatea genunchiului drept al lui Ivica este jenată de osteofite (n.r. - excrescenţe osoase) şi de fabella (n.r. - un os al genunchiului), hotărându-se ablaţia lor prin intervenţie chirurgicală”, se arată într-un comunicat al federaţiei croate de schi alpin. Kostelic a fost examinat duminică seară la Bad Ragaz (Elveţia), după victoria din Slovenia, şi va fi operat la Basel, unde se va decide dacă meniscul său va fi recusut sau parţial extirpat. Recuperarea schiorului croat în vârstă de 33 de ani ar putea dura aproximativ două luni, el putând reveni pe pârtie după trei luni de la operaţie.

START ÎN FINALELE CUPEI MONDIALE LA SCHI ALPIN

Astăzi vor debuta la Lenzerheide (Elveţia) finalele ediţiei 2012-2013 a Cupei Mondiale la schi alpin. Programul cuprinde câte două probe pe zi, una feminină şi una masculină, după cum urmează: astăzi coborâre, mâine slalom super-uriaş, sâmbătă slalom uriaş masculin şi slalom special feminin, iar duminică slalom uriaş feminin şi slalom special masculin. La startul finalei fiecărei discipline se pot alinia primii 25 de schiori din clasamentul fiecărei discipline plus sportivii care au acumulat minimum 500 de puncte în clasamentul general al acestei ediţii (inclusiv cei care depăşesc 500p la Lenzerheide) plus campionii mondiali şi olimpici în exerciţiu plus campionii mondiali de juniori. Vor primi puncte în clasament numai primii 15 clasaţi (şi nu primii 30, ca în cursele obişnuite din Cupa Mondială). Astăzi sunt programate cursele de coborâre, în care ambele globuri de cristal sunt încă în joc, spre deosebire de alte discipline. La masculin mai au şanse la primul loc patru schiori, Aksel Lund Svindal (Norvegia) 439p, Klaus Kroell (Austria) 381p, Dominik Paris (Italia) 378p şi Christof Innerhofer (Italia) 370p, iar la feminin există doar două pretendente, Tina Maze (Slovenia) 339p şi Maria Hoefl-Riesch (Germania) 272p. Dacă Maze şi Riesch nu punctează, globul coborârii îi va reveni americancei Lindsay Vonn, care este lider cu 340p, dar s-a accidentat şi a încheiat deja sezonul! În clasamentul general feminin, Maze este lider detaşat, cu 2.254p, a doua fiind Riesch, cu doar 1.065p. La masculin, se luptă pentru Marele Glob de Cristal Marcel Hirscher (Austria), cu 1.375p, şi Svindal, cu 1.226p.