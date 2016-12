EXCURSIE LA PARTIDA OLANDA - ROMÂNIA

Fan clubul echipei naţionale de fotbal a României, filiala Dobrogea, organizează o excursie, cu autocarul, la partida Olanda - România, din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014. Plecarea este programată joi, 21 martie, la ora 18.30, din Constanţa. Traseul este următorul: Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Rm. Vîlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Szeged - Budapesta - Viena (unde se va viziona la televizor şi partida Ungaria - România) - Graz - Regensburg - Koln - Amsterdam (sosirea este programată sâmbătă, 23 martie, după amiază). Întoarcerea în România este prevăzută pentru joi, 28 martie. Costul total al excursiei, incluzând cazare, masă şi biletul de intrare la meci, este de 220 de euro. Cei interesaţi pot afla mai multe amănunte la nr. de telefon 0786.462665, precum şi pe pagina de facebook FanClubEchipaNationalaFilialaDobrogea.

HC ZALĂU, ÎN SEMIFINALELE CUPEI EHF

Echipa de handbal feminin HC Zalău s-a calificat luni, pe teren propriu, în semifinalele Cupei EHF, după ce a învins formaţia spaniolă Itxako Navarra, scor 39-20 (17-10) şi în manşa retur a sferturilor competiţiei. În prima partidă, disputată tot la Zalău, duminică, echipa antrenată de Gheorghe Tadici s-a impus cu 31-22 (15-10). În penultimul act al Cupei EHF, HC Zalău se va duela cu învingătoarea din dubla dintre Astrakhanochka (Rusia)-Metz Handball (Franţa). În tur, rusoaicele au învins pe Metz, cu 26-19, partida retur fiind programată pe 16 martie, în Franţa. Semifinalele sunt programate în 6-7, respectiv 13-14 aprilie. HC Zalău s-a calificat în sferturi după ce a eliminat formaţia portugheză Juve Lis, scor general 54-22, în dublă manşă disputată, de asemenea, la Zalău. În sezonul trecut, HC Zalău a jucat finala competiţiei.

CÎRSTEA, ÎNVINSĂ LA INDIAN WELLS

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, locul 29 WTA şi cap de serie nr. 27, a fost eliminată în turul al treilea de la Indian Wells, turneu dotat cu premii în valoare totală de 5.030.408 de dolari. Cîrstea a fost învinsă, cu 6-7 (3/7), 6-3, 6-4, de poloneza Agnieszka Radwanska, a treia favorită şi locul 4 WTA, după două ore şi 30 de minute. Pentru prezenţa în turul al treilea, Cîrstea a obţinut 80 de puncte WTA şi un cec de 26.000 de dolari.

HĂNESCU, ELIMINAT LA INDIAN WELLS

Perechea formată din tenismanul român Victor Hănescu şi germanul Frank Moser a ratat calificarea în turul al doilea al probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells. Hănescu şi Moser au fost învinşi în primul tur, cu 6-4, 6-4, de cuplul Huey Treat / Jerzy Janowicz (Filipine / Polonia). Pentru prezenţa în primul tur, Hănescu şi Moser au obţinut un cec de 9.102 dolari.

LOS ANGELES VREA SĂ ORGANIZEZE JO DIN 2024

Los Angeles vrea să organizeze din nou, pentru a treia oară, Jocurile Olimpice, ediţia din 2024, anul în care se vor împlini patru decenii de la precedenta competiţie supremă găzduită de metropola californiană, cea din 1984. Prima oară, “Oraşul Îngerilor” a primit sportivii olimpici în 1932. Intenţia pentru JO din 2024 a fost concretizată printr-o scrisoare adresată de primarul Antonio Villaraigosa către Comitetul Olimpic al SUA (USOC), care a trimis recent un mesaj către 35 dintre cele mai mari oraşe americane, pentru a se gândi la o eventuală candidatură pentru JO din 2024.

SEBASTIEN OGIER A CÂŞTIGAT RALIUL MEXICULUI

Sebastien Ogier (VW Polo R) a câştigat Raliul Mexicului, a treia etapă a Campionatului Mondial de raliuri, devansându-i pe finlandezul Mikko Hirvonen (Citroen DS3) şi pe belgianul Thierry Neuville (Ford Fiesta RS). Acesta este primul succes în Mexic al lui Ogier şi al doilea din acest an pentru francez, după cel din Suedia. Francezul şi-a consolidat astfel poziţia în fruntea Campionatului Mondial, iar Volkswagen a reuşit prima victorie într-un raliu disputat pe un traseu pe pământ, fără şosele asfaltate. Etapa a 4-a a CM de raliuri va avea loc în perioada 11-14 aprilie, în Portugalia.

TINA MAZE A EGALAT RECORDUL LUI HERMANN MAIER ŞI POATE CUCERI TOATE GLOBURILE DE CRISTAL!

Slovena Tina Maze a câştigat proba de slalom special desfăşurată duminică în staţiunea germană Offerschwang, reuşind să egaleze cu această ocazie recordul austriacului Hermann Maier, care a urcat de 22 de ori pe podium într-un sezon din Cupa Mondială de schi alpin, în ediţia 1999-2000. Maze le-a devansat cu 25 de sutimi pe elveţianca Wendy Holdener (19 ani) şi cu 75 de sutimi pe americanca Mikaela Shiffrin (17 ani), ultima fiind campioana mondială de luna trecută, de la Schladming. Schioarea slovenă a preluat astfel conducerea în clasamentul Cupei Mondiale de slalom special (are 595 de puncte, iar Shiffrin 588p), fiind pe cale să devină prima schioare care câştigă cinci Globuri de Cristal într-un singur sezon! Ea şi-a asigurat deja titlul la general şi la slalom uriaş, stabilind totodată un nou record de puncte acumulate într-un singur sezon (are acum 2.254 de puncte). Tina Maze este lider la slalom super-uriaş (are 420p, iar Julia Mancuso 365p), însă poate cuceri şi globul coborârii, fiind a doua, cu 339p, după Lindsay Vonn (340p), care este accidentată şi a încheiat deja sezonul. Pe locul 3 se află Maria Hoefl-Riesch, cu 272p. Mai sunt de disputat doar finalele Cupei Mondiale, care încep miercuri la Lenzerheide (Elveţia).

IVICA KOSTELIC A CÎŞTIGAT SLALOMUL DE LA KRANJSKA GORA

Croatul Ivica Kostelic a câştigat slalomul special de la Kranjska Gora (Slovenia), desfăşurat duminică în cadrul Cupei Mondiale masculine de schi alpin, devansându-l cu 0,19 secunde pe austriacul Marcel Hirscher, care şi-a asigurat micul Glob de Cristal în această specialitate, şi cu 0,34 secunde pe compatriotul acestuia, Mario Matt. În clasamentul general al Cupei Mondiale conduce Hirscher, care şi-a mărit la 149 de puncte avansul faţă de norvegianul Aksel Lund Svindal, cu patru curse înainte de finalul sezonului, respectiv finalele de la Lenzerheide.

TIGER WOODS, LA A 76-A VICTORIE ÎN CIRCUITUL PGA

Americanul Tiger Woods şi-a adjudecat duminică victoria în prestigiosul turneu de golf Doral (Florida), contând pentru circuitele PGA şi EPGA, obţinând a 76-a victorie din carieră la o competiţie din campionatul american. Woods, care a acumulat în clasamentul final 269 de puncte, a fost urmat de compatriotul său Steven Stricker (271p), în timp ce locul trei a fost partajat între nord-irlandezul Graeme McDowell, americanul Phil Stricker, spaniolul Sergio Garcia şi australianul Adam Scott (274p). Tiger Woods, în vârstă de 38 de ani, are în palmares 18 titluri în Campionatul PGA/EPGA, categorie de turnee inferioară celor din circuitul de Mare Şlem. Americanul, al cărui ultim succes la un turneu major datează din 2008 (US Open), va concura în Mastersul de la Augusta, din aprilie, unde va încerca să câştige un al 15-lea titlu de Mare Şlem.

OSCAR PISTORIUS NU ESTE ÎN PRAGUL SINUCIDERII

Multiplul campion paralimpic Oscar Pistorius este distrus de moartea prietenei sale, dar nu este “în pragul sinuciderii”, a anunţat familia acestuia într-un comunicat, după ce un prieten al sportivului a afirmat contrariul într-un interviu televizat. „Oscar Pistorius este profund îndoliat însă, în ciuda circumstanţelor tragice, nu este în pragul sinuciderii”, a anunţat familia în acest comunicat în care Arnold Pistorius, unchiul lui Oscat, precizează: „Oscar, deşi este distrus, este convins că are un scop în viaţă şi trăieşte pentru acest lucru. Informaţiile din presă care susţin contrariul sunt false”. Arnold Pistorius mai spune că familia este alături de Oscar şi “se roagă pentru cel care rămâne un fiu, un frate şi un nepot”. Într-un interviu ce va fi difuzat luni de BBC, Mike Azzie, un prieten al sportivului, nu a ezitat să spună că aceste este “în pragul sinuciderii”. „După ce am discutat cu el, pot să spun că este un om distrus şi chiar că este în pragul sinuciderii. Acest lucru mă îngrijorează”, a spus Mike Azzie în documentarul “Pistorius: ce s-a întâmplat cu adevărat”. Oscar Pistorius a fost inculpat pentru uciderea cu premeditare a prietenei sale, după ce a împuşcat-o mortal pe aceasta, în noaptea de 13 spre 14 februarie. Reeva Steenkamp, în vârstă de 30 de ani, era fotomodel sud-african şi prezentatoare TV, care a apărut pe coperta revistei FHM şi a fost imaginea cosmeticelor Avon în Africa de Sud. Pistorius a fost eliberat pe cauţiune, la Pretoria, urmând să compară din nou în faţa tribunalului pe 4 iunie.