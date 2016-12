LIGA A II-A LA FOTBAL

Sâmbătă şi duminică au loc meciurile din cadrul etapei a 16-a, prima a returului, din Liga a II-a la fotbal. Programul partidelor - Seria 1, sâmbătă, ora 11.00: Săgeata Năvodari - Dinamo II Bucureşti, Sportul Studenţesc Bucureşti - FC Farul Constanţa, CS Otopeni - Dunărea Galaţi, Delta Tulcea - Rapid CFR Suceava; duminică, ora 11.00: CF Brăila - Chindia Tîrgovişte (în direct la Dolce Sport 2). Unirea Slobozia, CS Buftea şi FC Botoşani stau. Clasament: 1. Sportul Studenţesc Bucureşti 25p (golaveraj: 22-11), 2. CF Brăila 23p (20-22), 3. CS Otopeni 22p (19-14), 4. FC Botoşani 22p (17-12), 5. Delta Tulcea 20p (21-12), 6. SĂGEATA NĂVODARI 19p (23-19), 7. Unirea Slobozia 18p (21-18), 8. Chindia Tîrgovişte 13p (19-19), 9. Dunărea Galaţi 12p (11-15), 10. Rapid CFR Suceava 12p (12-17), 11. Dinamo II Bucureşti 11p (16-21), 12. ACS Buftea 11p (16-27), 13. FC FARUL CONSTANŢA 9p (13-23). Seria a II - sâmbătă, ora 11.00: FC Argeş Piteşti - Luceafărul Oradea, FCM Tg. Mureş - Damila Măciuca (în direct la Dolce Sport 2), ora 15.00: FC Bihor - CS Mioveni (Digi Sport 1). Partida FC Maramureş - Unirea Alba Iulia, scor 3-0, s-a decis la “masa verde”, după ce Unirea Alba Iulia s-a retras din campionat. CS Rm. Vîlcea, Corona Braşov şi ALRO Slatina stau. Meciul UTA - Poli Timişoara, scor 1-0, s-a jucat vineri. Clasament: 1. Corona Braşov 27p, 2. Poli Timişoara 26p, 3. UTA 20p (golaveraj: 15-9), 4. FCM Tg. Mureş 20p (15-11), 5. Damila 18p.

STEAUA, BUNĂ DE PLATĂ ÎN CAZUL “BACIU”

FC Steaua Bucureşti a pierdut procesul pe care îl avea la Tribunalul Federal din Elveţia cu FCM Bacău în cazul jucătorului Eugen Baciu, astfel că gruparea bucureşteană va trebui să plătească 800.000 de euro clubului moldav. Baciu a fost transferat de Steaua în 2004 de la FCM Bacău şi a evoluat pentru gruparea bucureşteană până în 2011. În contractul de transfer, băcăuanii au trecut o clauză potrivit căreia în cazul în care Baciu devenea jucător liber de contract, Steaua ar fi trebuit să achite suma de 800.000 de euro. Fostul patron al băcăuanilor, Dumitru Sechelariu, s-a adresat instanţelor FRF (care au dat dreptate Stelei), însă a decis să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. TAS a dat dreptate clubului FCM Bacău, iar Steaua a făcut apel la Tribunalul Federal din Elveţia, care a menţinut decizia instanţei precedente. Pe lângă cei 800.000 de euro pe care îi are de plătit către FCM Bacău, FC Steaua a fost obligată să plătească şi cheltuielile de judecată.

FINALA CUPEI SPANIEI, PE 17 MAI

Finala Cupei Spaniei la fotbal, dintre Real Madrid şi Atletico Madrid, va avea loc, vineri, 17 mai, pe arena “Santiago Bernabeu” din Madrid, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal. Finala fusese programată iniţial pe 18 mai, dar canalul public TVE, care deţine drepturile, a cerut decalarea datei deoarece finala Eurovision, concurs extrem de urmărit în Spania, are loc pe 18 mai.

CHELSEA ÎNGHEAŢĂ PREŢURILE LA BILETE PENTRU SEZONUL VIITOR

Echipa engleză Chelsea Londra a anunţat îngheţarea preţurilor la toate biletele pentru sezonul viitor, pe fondul nemulţumirii suporterilor. Fanii grupării de pe “Stamford Bridge” au protestat zgomotos la meciurile lui Chelsea după ce managerul Roberto Di Matteo, cu care echipa a cucerit Liga Campionilor în sezonul trecut, a fost demis şi înlocuit cu nepopularul Rafa Benitez, în luna noiembrie. Directorul executiv al clubului, Ron Gourlay, a motivat că îngheţarea preţurilor a fost determinată de faptul că „situaţia economică rămâne dificilă pentru mulţi oameni, iar clubul doreşte să mulţumească suporterilor pentru asistenţele constant bune pe Stamford Bridge”. Precedenta perioadă în care preţurile la bilete au rămas neschimbate a durat între 2006 şi 2010. Biletele pentru noul sezon (bilete, abonamente şi loji) se vor afla la nivelul celor din stagiunea 2011-12, precizează clubul.

BALLACK VA FI OMAGIAT DUPĂ RETRAGERE

Michael Ballack, fostul căpitan al naţionalei de fotbal a Germaniei, îşi va organiza meciul de retragere festivă pe 5 iunie, la Leipzig, în prezenţa, între alţii, a lui Jose Mourinho şi a lui Bastian Schweinsteiger. Partida, plasată sub sloganul “Salut, căpitane. O seară de clasă mondială”, va pune faţă în faţă echipa “Ballack şi prietenii săi” unei selecţionate mondiale. În vârstă de 36 de ani, Ballack s-a retras în octombrie anul trecut, după ce a purtat tricoul german de 98 de ori. Ultima sa apariţie în Mannschaft s-a petrecut în februarie 2010. Căpitan al selecţionatei care s-a clasat pe locul 3 la Mondialele din 2006, de pe teren propriu, el a jucat ultimii patru ani ani pentru Chelsea, între 2006 şi 2010. Ballack a refuzat o invitaţie din partea Federaţiei Germane de Fotbal pentru a 99-a selecţie, în meciul amical contra Braziliei, din august 2011.

XAVI A REVENIT LA ANTRENAMENTE

Mijlocaşul echipei FC Barcelona, Xavi, a revenit, vineri, la antrenamente, după ce a suferit la începutul lunii o ruptură musculară la coapsa dreaptă, a anunţat site-ul oficial al grupării catalane. Xavi nu va face parte însă din lotul pentru meciul cu Deportivo La Coruna, din campionatul Spaniei. Mijlocaşul a fost absent şi la întâlnirea cu Real Madrid, pierdută de catalani, sâmbăta trecută, scor 1-2. Potrivit presei spaniole, Xavi va fi menajat în vederea meciului din Liga Campionilor cu AC Milan, programat săptămâna viitoare.

BADSTUBER ARE NEVOIE DE ÎNCĂ O OPERAŢIE

Fundaşul german Holger Badstuber, de la Bayern Munchen, operat la genunchiul drept în luna decembrie, va mai avea nevoie de o intervenţie chirurgicală, cauzată de o inflamaţie a cicatricilor. Liderul din Bundesliga a precizat însă că recuperarea fundaşului va fi întârziată cu doar 10 zile. Badstuber a suferit o ruptură a ligamentelor încrucişate în meciul cu Borussia Dortmund, scor 1-1, disputat în decembrie 2012. Internaţionalul german, al cărui sezon fost presărat de accidentări, spera în luna ianuarie că va juca înainte de încheierea sezonului.

PARTIDA CAGLIARI - SAMPDORIA, CU PORŢILE ÎNCHISE

Liga Profesionistă Italiană de Fotbal a decis ca partida Cagliari - Sampdoria Genova, din etapa a 28-a a campionatului Italiei, să se dispute cu porţile închise. Liga Italiană a luat această decizie deoarece stadionul “Is Arenas” nu corespunde normelor în vigoare. Meciul este programat duminică, de la ora 16.00.

JOAO ROCHA, FOST PREŞEDINTE AL SPORTING LISABONA, A MURIT LA 82 DE ANI

Joao Rocha, preşedinte al clubului Sporting Lisabona în perioada 1973-1986, a murit, vineri, la Lisabona, la vârsta de 82 de ani. Joao Rocha este considerat una dintre figurile emblematice ale clubului lusitan, după ce, în cei 13 ani de cu el la conducere, echipa a câştigat trei titluri de campioană a Portugaliei, de trei ori Cupa Portugaliei şi Supercupa Portugaliei. Sporting este în criză în acest sezon: rezultatele nefavorabile au condus la demiterea a trei antrenori din octombrie şi la demisia conducerii în februarie. Alegeri pentru conducerea clubului sunt programate pe 23 martie.

EYSSERIC, SUSPENDAT PÂNĂ LA FINALUL SEZONULUI

Mijlocaşul echipei OGC Nice, Valentin Eysseric, care i-a fracturat piciorul jucătorului formaţiei AS Saint-Etienne, Jeremy Clement, sâmbătă, în campionatul Franţei, a fost suspendat 11 meciuri, ceea ce înseamnă că el nu va mai putea evolua în acest sezon. „Am explicat ce s-a întâmplat şi cum mă simt. Au ascultat ce am avut de spus. Nu am nimic de reproşat în privinţa sancţiunii”, a declarat Eysseric la finalul şedinţei Comisiei de Disciplină a Ligii Franceze de Fotbal, precizând că nu intenţionează să facă apel. Eysseric a discutat cu Clement după meciul de sâmbătă şi şi-a cerut scuze. Ca urmare a accidentării, Clement va fi indisponibil cinci sau şase luni, în cazul în care nu vor exista complicaţii.

DOI FANI ARGENTINIENI, CONDAMNAŢI LA ÎNCHISOARE PE VIAŢĂ

Doi suporteri argentinieni au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă pentru că au ucis un poliţist în 2010, în timpul unei bătăi între două facţiuni rivale de fani ai echipei Estudiantes de La Plata. Poliţistul a fost ucis cu un glonţ tras în cap, în timp ce supraveghea gara din La Plata. Violenţele între suporteri afectează de mai mult timp fotbalul argentinian. În 2012, au murit 11 fani.

BRUNO, 22 DE ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU CRIMĂ

Brazilianul Bruno Fernandes, fostul căpitan al echipei Flamengo, a fost condamnat, vineri, la 22 de ani de închisoare pentru uciderea fostei sale amante. Bruno (28 de ani) a recunoscut în faţa judecătorilor din Contagem că a programat în 2010 asasinarea Elizei Samudio, un model în vârstă de 25 de ani. Tânăra apelase la instanţă pentru a-l determina pe fotbalist să-l recunoască pe fiul său, Bruno, care avea atunci patru luni. Fotbalistul este încarcerat de peste doi ani, fiind condamnat şi în 2010, la patru ani şi jumătate de închisoare, pentru că a răpit-o pe Eliza, a pălmuit-o şi a forţat-o să bea o substanţă ce putea să-i provoace avortul. Vineri, Bruno a fost condamnat pentru că a comandat uciderea femeii, ceea ce el a negat: „Nu ştiam, nu am comandat crima, dar am acceptat-o”. Potrivit brazilianului, crima a fost organizată de un prieten al său, Luiz Ferreira Romão, alias “Macarrao”. Macarrao a fost condamnat, în noiembrie 2012, la 15 ani de închisoare pentru omor calificat, pentru sechestrarea şi reţinerea Elizei Samudio, fosta amantă a lui Bruno, răpită alături de fiul ei Bruninho, atunci în vârstă de patru luni. În timpul procesului, acuzatul a afirmat că Bruno a fost cel care a comandat uciderea femeii. Bruno a fost condamnat pentru că i-ar fi cerut altui prieten, “Bola”, fost poliţist, să o stranguleze pe tânără şi să îi facă trupul să dispară, dându-l de mâncare la câini, dar şi pentru răpirea copilului. El a mărturisit că a avut nouă complici, între care şi o fostă amantă şi fosta sa soţie.