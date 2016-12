CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Programul partidelor pe care le vor susţine echipele româneşti în Cupele Europene la handbal - feminin, Liga Campionilor, Grupa Principală 2, sâmbătă: FTC Budapesta - Oltchim Rm. Vîlcea (ora 17.00, DigiSport 1); Cupa EHF, feminin, sferturi de finală, ambele partide la Zalău: Itxako Navarra - HC Zalău (duminică, ora 17.00), HC Zalău - Itxako Navarra (luni, ora 11.00); masculin, Cupa EHF, Grupa Principală D, etapa a 4-a: Beşiktaş Istanbul - Ştiinţa Bacău (sâmbătă, ora 15.00).

NICULESCU, BEGU ŞI DULGHERU, ÎN TURUL SECUND LA INDIAN WELLS

Jucătoarele române de tenis Monica Niculescu (locul 58 WTA), Irina-Camelia Begu (locul 53 WTA) şi Alexandra Dulgheru (locul 491 WTA) s-au calificat în turul al doilea la Indian Wells (SUA), turneu dotat cu premii în valoare totală de 5.030.408 dolari. Niculescu a învins-o, în primul tur, cu 6-0, 6-0, după 52 de minute, pe Elina Svitolina (Ucraina), jucătoare venită din calificări şi poziţia 88 în ierarhia mondială. În turul secund, Niculescu o va întâlni pe Kirsten Flipkens, cap de serie nr. 28 şi locul 31 WTA, care nu a jucat în runda inaugurală. Begu a învins-o, în runda inaugurală, cu 6-2, 6-4, după o oră şi 44 de minute, pe Heather Watson (Marea Britanie), poziţia 39 în ierarhia mondială. În turul al doilea, Begu o va întâlni pe Angelique Kerber (Germania), cap de serie nr. 4 şi locul 6 WTA, care nu a evoluat în primul tur. Dulgheru a trecut în runda inaugurală, cu 6-4, 6-4, de Michelle Larcher de Brito (Portugalia), nr. 136 mondial. Dulgheru o va întâlni în faza următoare pe sportiva chineză Shuai Peng, cap de serie nr. 32 şi locul 38 WTA. Pentru calificarea în turul secund la Indian Wells, Niculescu, Begu şi Dulgheru vor primi câte 50 de puncte WTA şi câte un cec în valoare de 16.000 de dolari. În proba de dublu de la Indian Wells, perechea Irina-Camelia Begu / Alicja Rosolska (România / Polonia) a trecut în primul tur, cu 7-5, 2-6, 10-3, de cuplul Arantxa Parra Santonja / Francesca Schiavone (Spania / Italia). În turul doi, Begu şi Rosolska vor întâlni cuplul Nuria Llagostera Vives / Zheng Jie (Spania / China), cap de serie nr. 6.

HĂNESCU, ELIMINAT DIN PRIMUL TUR LA INDIAN WELLS

Tenismanul Victor Hănescu, locul 55 ATP, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 6.046.943 de dolari. Hănescu a fost învins în primul tur, cu 7-6, 6-3, de sud-africanul Kevin Anderson, nt. 37 mondial, după o oră şi 28 de minute. Pentru participarea pe tabloul de simplu de la Indian Wells, Hănescu a obţinut un premiu de 11.000 de dolari şi 10 puncte ATP.

ADRIAN STOICA, REALES CA PREŞEDINTE AL FR GIMNASTICĂ

Preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a fost reales, vineri, în cadrul Adunării Generale, pentru un nou mandat la conducerea forului pe care îl prezidează din 2005. „A fost o Adunare Generală liniştită, cu alegeri normale. Toate lumea şi-a cântărit votul şi sper că toţi cei care am candidat am fost aleşi cu drag. Am profitat şi că este 8 Martie şi le-am felicitat pe doamne la un pahar cu şampanie”, a declarat la finalul adunării Adrian Stoica, adăugând că în următorul mandat îşi propune modificarea legislaţiei sportive. În funcţiile de vicepreşedinţi au fost aleşi Simona Amânar Tabără şi Dan Grecu.

NAŢIONALA DE RUGBY VA ÎNTÂLNI BELGIA

Sâmbătă, de la ora 16.00, echipa naţională de rugby a României va întâlni Belgia la Bruxelles, în Cupa Europeană a Naţiunilor. România a câştigat toate cele trei meciuri disputate până acum în actuala ediţie a competiţiei, reuşind să învingă Portugalia (19-13), Rusia (29-14) şi Spania (25-15). Echipa de start anunţată de FR Rugby este următoarea: Fercu, Adrian Apostol (RCJ Farul Constanţa), Dascălu, Vlaicu, Manole, Dimofte, Surugiu, Lazăr, Rădoi, Ion, Ursache, Sârbe, Lucaci, Macovei, Carpo. Rezerve: Căpăţână, Tamba, Pungea, Coste, Mitu, Căplescu, Gal, Niacşu. Meciul se va juca pe stadionul “Roi Baudouin” şi va fi condus de o brigadă de arbitri scoţieni, formată din Andy Ireland, Gary Gordon şi Stephen Hart. Partida poate fi urmărită online, pe site-ul www.e-k.tv, începând cu ora 15.50.

ROMÂNIA, PE LOCUL 6 ÎN CM FEMININ DE ŞAH PE ECHIPE

După cinci runde, Rusia conduce cu 16 puncte în Campionatul Mondial feminin de şah pe echipe, ce se desfăşoară până pe 13 martie la Astana (Kazahstan), iar România a urcat pe locul 6 din 10 participante, cu 8,5 puncte. În ultimele runde, România a terminat la egalitate, 2-2, cu Ucraina, India, Kazahstan şi Turcia. Rusia este urmată în clasament de China şi Ucraina, cu câte 13 puncte fiecare. La competiţia ce reuneşte cele mai valoroase echipe ale lumii, participă Ucraina, Georgia, China, Franţa, Turcia, Kazahstan, SUA, India, România şi Rusia.

MECIUL BUTE - PASCAL, ÎN PERICOL DIN CAUZA UNUI PROMOTOR

Meciul de box dintre Lucian Bute şi Jean Pascal, prevăzut pentru data de 25 mai în Canada, este în pericol din cauza unei dispute contractuale dintre adversarul românului şi promotorul lui. Pascal, campion mondial WBC la semigrea, după ce l-a detronat pe Adrian Diaconu, şi-a pierdut centura în mai 2011, în faţa lui Bernard Hopkins. Canadianul mai este legat de contract pentru un singur meci cu promotorul Groupe Yvon Michel (GYM), care încearcă să prelungească înţelegerea cu două meciuri, cel cu Bute, urmat de lupta cu Dawson, şi apoi revanşa cu Bute. „În mod normal, ar fi meciul contra lui Chad Dawson şi apoi voi renegocia cu Yvon Michel. Dar Yvon încearcă să lipească încă două meciuri şi cred că asta e lăcomie, o mare lăcomie. Nu este corect şi din cauza lui s-ar putea ca meciul contra lui Bute să cadă”, a explicat în presa canadiană Pascal, 30 ani, care colaborează cu GYM din 2005.

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI LA RUGBY

Etapa a patra din actuala ediţie a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby are ca derby meciul dintre Scoţia şi Ţara Galilor, echipele clasate pe poziţiile 3 şi respectiv 2! Galezii au nevoie de victorie pentru a mai spera la cucerirea trofeului, dar Scoţia este revelaţia actualei ediţii şi o victorie astăzi i-ar garanta prezenţa pe podium la final. La Dublin Franţa are neapărată nevoie de victorie, în caz contrar riscând să se aleagă cu... lingura de lemn! Pe Twickenham nu se poate pune problema învingătoarei, Anglia fiind cea mai în formă echipă europeană a momentului. Programul etapei a 4-a - sâmbătă: Scoţia - Ţara Galilor (ora 16.30); Irlanda - Franţa (ora 19.00); duminică: Anglia - Italia (ora 17.00). Clasament: 1. Anglia 6p, 2. Ţara Galilor 4p, 3. Scoţia 4p, 4. Irlanda 2p, 5. Italia 2p, 6. Franţa 0p.

LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI FEMININ

Sâmbătă şi duminică, la Istanbul, în Sala “Burhan Felek”, este programat Final Four-ul Ligii Campionilor la volei feminin. Programul partidelor - sâmbătă, ora 14.00: Rabita Baku - Unendo Yamamay Busto Arsizio (în direct la Digi Sport 2), ora 17.00: Galatasaray Daikin Istanbul - Vakifbank Istanbul; duminică, ora 14.00: finala mică (în direct la Digi Sport 3), ora 17.00: finala mare.

ŞASE CAZURI NOI DE DOPAJ LA CM DE ATLETISM DIN 2005

Şase cazuri de dopaj au fost descoperite după noi analize ale eşantioanelor de la Campionatele Mondiale din 2005, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Atletism (IAAF). “Cele şase cazuri de dopaj sunt: Andrei Mihnevici (Belarus), Ivan Tihon (Belarus), Vadim Deviatovski (Belarus), Tatiana Kotova (Rusia), Nazdeia Ostapciuk (Belarus) şi Olga Kuzenkova (Rusia). În aceste cazuri se deschid proceduri disciplinare”, se arată într-un comunicat al IAAF. Olga Kuzenkova, campioană olimpică în 2004 şi campioană mondială la Helsinki, la aruncarea ciocanului, s-a retras din activitate în 2007. Numele sportivei Tatiana Kotova, specialistă în săritura în lungime, a fost dat publicităţii din februarie, când atleta a fost suspendată provizoriu după primele analize ale eşantioanelor de la Helsinki 2005, competiţie la care rusoaica a obţinut medalia de argint. În plus, Ivan Tihon, triplu campion mondial la aruncarea ciocanului, căruia IAAF i-a cerut să nu participe la ediţia din 2012 a Jocurilor Olimpice. Tihon a avut probleme din cauza eşantioanelor de la JO de la Atena (2004). De asemenea, el a fost depistat pozitiv la JO din 2008, la fel ca alt sportiv din Belarus, Vadim Deviatovski, şi el prezent pe lista IAAF. Mihnevici, campion mondial în 2003 la aruncarea greutăţii şi multiplu medaliat, s-a clasat pe locul 10 la Helsinki. Nadzeia Ostapciuk a fost descalificată, anul trecut, de la JO de la Londra, după două controale antidoping ce au relevat prezenţa unui agent anabolizant în urină.

UN HOCHEIST A PARALIZAT DUPĂ UN BODICEC

Un jucător elveţian de hochei pe gheaţă, victima unui violent atac din partea unui adversar, în timpul unui meci din divizia secundă, disputat marţi seară, va rămâne paralizat ca urmare a acestui accident. În urma forţei exagerate a coliziunii, Ronny Keller, fundaş la Olten, a fost propulsat cu capul direct în mantinela patinoarului. Rămas imobilizat pe gheaţă, jucătorul s-a plâns imediat că nu-şi mai simte picioarele. Transferat la centrul elveţian pentru paraplegici de la Nottwil, unde a fost operat de urgenţă, diagnosticul medicilor a confirmat joi cele mai rele temeri. „Ca urmare a unei grave accidentări la a patra vertebră dorsală a lui Ronny Keller, paraplegia va fi permanentă”, a anunţat Michael Baumberger, medicul-şef al clinicii. Hocheistul de 33 de ani, care nu a suferit nicio leziune cerebrală, ar putea părăsi terapia intensivă în câteva zile. Împotriva autorului atacului, atacantul Stefan Schnyder, de la Langenthal, a fost deschisă o procedură disciplinară.