LIGA 1 LA FOTBAL

Programul partidelor din etapa a 22-a a Ligii 1 la fotbal - vineri: Gaz Metan Mediaş - FC Viitorul Constanţa (ora 20.30, Digi Sport 1); sâmbătă: CSMS Iaşi - CFR Cluj (ora 19.00, Digi Sport 1), Astra Giurgiu - FC Braşov (ora 19.00, Dolce Sport 1), Rapid Bucureşti - Petrolul Ploieşti (ora 21.30, Digi Sport 1); duminică: Oţelul Galaţi - Pandurii Tg. Jiu (ora 18.00, Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - Steaua Bucureşti (ora 20.30, Digi Sport 1); luni: U. Cluj - CS Turnu Severin (ora 19.00, Digi Sport 1), Dinamo Bucureşti - Concordia Chiajna (ora 19.30, Dolce Sport 1), FC Vaslui - Gloria Bistriţa (ora 21.30, Digi Sport 1).

MUTU ŞI MARICA, ÎN LOTUL PENTRU UNGARIA ŞI OLANDA

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Victor Piţurcă, a trimis faxuri de convocare de principiu pentru partidele cu Ungaria şi Olanda pentru 16 jucători care evoluează la cluburi din străinătate, printre aceştia aflându-se şi atacanţii Adrian Mutu şi Ciprian Marica. Cei doi jucători au început de curând antrenamentele, aflându-se în perioada de recuperare după accidentările suferite la începutul acestui an. Conform site-ului oficial al Federaţiei Române de Fotbal, au primit faxuri de convocare următorii jucători: Pantilimon (Manchester City), Lobonţ (AS Roma), Tamaş (West Bromwich), D. Goian (Spezia Calcio), Raţ (Şahtior Doneţk), Ştefan Radu (Lazio Roma), C. Lazăr (PAOK Salonic), Cociş (FC Rostov), Torje (Granada), Al. Maxim (VfB Stuttgart), Mutu (Ajaccio), B. Stancu (Orduspor Kulubu), Marica (Schalke ’04 Gelsenkirchen), D. Niculae (Kuban Krasnodar), Keşeru (Angers) şi Mazilu (Arsenal Kiev). Lista definitivă a jucătorilor din străinătate pentru aceste două jocuri va fi stabilită şi anunţată vineri, 15 martie, în jurul orei 14.00. Lotul de 23 de jucători, convocaţi pentru meciurile menţionate, va fi definitivat după disputarea etapei a 23-a a Ligii 1. Selecţionata României va întâlni naţionala Ungariei, pe 22 martie pe stadionul “Puskas Ferenc” din Budapesta în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2014, iar pe 26 martie va juca, tot în deplasare, împotriva echipei naţionale a Olandei, pe Amsterdam ArenA, ambele întâlniri urmând a se disputa de la ora 21.30.

DEPLASARE LA PARTIDA OLANDA - ROMÂNIA

Fan clubul echipei naţionale de fotbal a României, filiala Dobrogea, organizează o deplasare, cu autocarul, la partida Olanda - România, din preliminariile Campionatului Mondial. Plecarea este programată joi, 21 martie, la ora 18.30, din Constanţa. Traseul este următorul: Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Rm. Vîlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Szeged - Budapesta - Viena (unde se va viziona la televizor şi partida Ungaria - România) - Graz - Regensburg - Koln - Amsterdam (sosirea este programată sâmbătă, 23 martie, după amiază). Cei interesaţi pot afla mai multe amănunte la nr. de telefon 0786.462665, precum şi pe pagina de facebook FanClubEchipaNationalaFilialaDobrogea.

HAŢEGAN ŞI BALAJ, ÎN PRELIMINARIILE CM

Arbitrii Ovidiu Haţegan şi Cristian Balaj au fost delegaţi la meciuri din preliminariile Cupei Mondiale, primul la etapa din 22 martie, iar al doilea la cea din 26 martie, partidele la care vor oficia urmând a fi anunţate ulterior. Haţegan va fi ajutat de Octavian Şovre (asistent) şi Aurel Oniţa (asistent - Constanţa) şi de Istvan Kovacs (rezervă). Din brigada condusă de Balaj vor mai face parte Cristian Nica, Sebastian Gheorghe (asistenţi) şi Alexandru Tudor (rezervă). Haţegan a fost delegat şi la un meci din returul optimilor de finală ale Ligii Europa.

DI MARIA A SUFERIT O LEZIUNE MUSCULARĂ

Înlocuit chiar înaintea pauzei meciului cu Manchester United, din returul optimilor de fnală ale Ligii Campionilor, mijlocaşul Angel Di Maria a suferit o leziune musculară la coapsa stângă (ischio-gambieri), a anunţat clubul spaniol Real Madrid. Durata indisponibilităţii argentinianului, înlocuit de brazilianul Kaka în meciul de marţi seară, de pe “Old Trafford”, nu este cunoscută încă.

FERGUSON AR PUTEA FI SANCŢIONAT DE UEFA

UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva clubului Manchester United, ai cărui jucători nu şi-au respectat marţi obligaţiile mediatice după înfrângerea (1-2) suferită în faţa echipei Real Madrid, echivalentă cu eliminarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Comisia de Disciplină a forului european va studia acest dosar pe 21 martie. Potrivit UEFA, antrenorul lui Manchester United, Alex Ferguson, este vinovat că nu s-a prezentat la conferinţa de presă organizată după meci. Scoţianul şi jucătorii săi nu au mai acordat obişnuitele “flash interviews” pentru mass-media care deţin drepturile, înainte de a pleca la vestiare. Sancţiunile prevăzute de UEFA merg de la un simplu avertisment la amendă.

MANCHESTER UNITED DESCHIDE ŞCOLI DE FOTBAL ÎN NORD-ESTUL JAPONIEI

Clubul Manchester United va deschide şcoli de fotbal în nord-estul Japoniei, zonă afectată de tsunami şi de accidentul nuclear din martie 2011, a anunţat, ieri, o firmă parteneră a grupării engleze. Începând din 26 martie, aproximativ 100 de tineri japonezi vor începe un stagiu de cinci zile, la care va fi prezent şi fostul internaţional englez Andy Cole. Alte stagii vor avea loc periodic, până în 2015. Cutremurul şi valurile tsunami din 11 martie 2011 au devastat nord-estul Japoniei, bilanţul fiind de 15.880 de morţi şi de 2694 de dispăruţi.

BUCCHI L-A ÎNLOCUIT PE BERGODI LA PESCARA

Fostul antrenor al echipei de rezerve a clubului italian Pescara, Christian Bucchi, a fost numit în fruntea primei formaţii, aflată în prezent pe un loc retrogradabil din Serie A. Bucchi îl înlocuieşte pe Cristiano Bergodi, concediat după înfrângerea de pe teren propriu contra lui Udinese, 0-1 în etapa trecută. În vârstă de 36 de ani, Bucchi devine cel mai tânăr antrenor confirmat în acest sezon în Serie A, având un an mai puţin decât Andrea Stramaccioni, tehnicianul lui Inter Milano. Al treilea antrenor al Pescarei în acest sezon, Bucchi este al 12-lea nou tehnician din prima divizie italiană, în acest campionat. Astfel, Serie A are toate şansele să-şi doboare recordul de schimbări de antrenori, stabilit anul trecut, cu 19 tehnicieni concediaţi, într-un campionat cu 20 de echipe.

VELEZ SARSFIELD, SANCŢIONATĂ PENTRU INCIDENTELE CAUZATE DE SUPORTERII SĂI

Clubul argentinian Velez Sarsfield va juca toate meciurile din deplasare în grupa a 4-a a Copei Libertadores fără susţinerea suporterilor săi, în urma sancţiunii primite din cauza incidentelor cauzate de fanii săi înaintea meciului cu Penarol Montevideo (1-0), pe 26 februarie. Suporterii lui Velez au primit interdicţia de a face deplasarea până cel puţin la semifinale, a anunţat clubul pe site-ul său oficial. Velez Sarsfield, care va juca şi meciul de marţea viitoare de pe teren propriu cu Penarol fără spectatori, a primit o amendă de circa 75.000 euro (100.000 dolari).

FOSTUL FOTBALIST ERWIN SANCHEZ, CONDAMNAT LA DOI ANI DE ÎNCHISOARE

Fostul fotbalist Erwin “Platini” Sanchez, selecţionerul Boliviei în perioada 2006-2009, a fost condamnat la doi ani de închisoare într-un caz de achiziţionare ilegală a unei proprietăţi în Santa Cruz. „El a fost condamnat la doi ani de închisoare, dar păgubiţii solicită daune”, a declarat Raul Paniagua, reprezentant al acuzării. Sanchez, primul bolivian care a înscris un gol la un turneu final al Cupei Mondiale (n.r. - în 1994, împotriva Spaniei) poate face apel.