ROMÂNIA U16 A REMIZAT CU FRANŢA

Echipa naţională de fotbal under 16 a României a terminat la egalitate, ieri, pe teren propriu, scor 2-2 (Târcoveanu 49, B. Vâlceanu 66 / Bayrac 4, 21), cu reprezentativa similară a Franţei, într-un meci amical disputat la Centrul de Fotbal Buftea, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. S-au disputat două reprize a câte 40 minute. Antrenorul principal Adrian Bumbescu a folosit următorii jucători: Arpad Tordai - Victor Rogoza (68 Florentin Pham), Cristian Manea, Ionuţ Cioplanta (41 Horia Bigiu), Alexandru Tănase - Dragoş Nedelcu, Andrei Târcoveanu - Alin Manea, Robert Vâlceanu, Ronaldo Deaconu (58 Bogdan Vâlceanu) - Alexandru Stoica. Toţi cei cinci jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” au fost titulari: portarul Tordai, fundaşii Cr. Manea (căpitanul echipei) şi Rogoza, mijlocaşul Nedelcu şi atacantul Stoica.

CUPA “FRIENDS” LA MINIFOTBAL

Cupa “Friends” la minifotbal, competiţie inclusă în Campionatul Naţional de minifotbal, continuă în acest weekend cu meciurile din etapa a 24-a, antepenultima din sezonul regulat. Partidele vor avea loc pe terenul bazei sportive “Friends” din Constanţa (Bd. Aurel Vlaicu, vizavi de Silozul Traian), după următorul program - sâmbătă: Store - Blue Team (ora 14.00); Easy - Detectors (15.00); Doraly Mall - Tomis Nord (16.00); FBT & Valea Dacilor - Black Sea (17.00); Club Auto Tomis - Km 4-5 (19.00); Cetăţenii - Excelsior (20.00); duminică: Palas - CFR (12.30); Victoria Cumpăna - Auto Garage (13.30); Arsenal Inel II - Triumf (14.30); Macul Roşu - Tomis Juniors (15.30); Poarta 6 - Crazy Team (16.30); Juventus - Flamengo Boys (17.30); Cariocas - Expert Media Team (18.30); Tiki Taka - Soveja (19.30).

HALEP, ÎN TURUL SECUND LA INDIAN WELLS

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep, nr. 56 mondial, s-a calificat în turul al doilea la Indian Wells, (SUA), turneu dotat cu premii în valoare totală de 6.046.943 de dolari. Halep a trecut, în primul tur, cu 6-2, 6-0, de Lauren Davis (SUA, locul 72 WTA), după o oră şi 18 minute de joc. În turul secund, Halep va juca în compania sportivei slovace Dominika Cibulkova, a 12-a favorită, care nu a evoluat în runda inaugurală. Pentru calificarea în turul al doilea, Halep şi-a asigurat un cec de 16.000 de dolari şi 50 de puncte WTA.

STANCA ŞI-A REZILIAT CONTRACTUL CU OLTCHIM

Preşedintele CS Oltchim Rm. Vîlcea, Petre Berbecaru, a declarat că a fost reziliat contractul jucătoarei Ionela Stanca. „Pot anunţa că a avut loc rezilierea contractului. Stanca nu va face nici deplasarea de mâine (n.r - astăzi) la Budapesta, pentru meciul cu FTC. Clubul a făcut pentru ea mai mult decât pentru orice jucătoare română, inclusiv plata pe perioada cât a fost însărcinată. Este prima româncă ce ne întoarce spatele, deşi a mâncat o pâine bună la noi timp de şase ani. Dar cred că noi, clubul şi cu mine, suntem de vină pentru tot. Trebuia să ştiu că dacă o jucătoare trădează o dată, o va mai face şi a doua şi a treia oară. De aceea, atenţionez toate cluburile interesate de un contract cu ea: nu o interesează decât propria persoană şi nu ezită să trădeze. Ea fost plătită inclusiv pe luna decembrie, deci practic, vorbim de restanţe pe luna ianuarie, pentru că salariile pe februarie nu se plătesc încă”, a declarat Berbecaru. Acesta a mai precizat că în privinţa celorlalte trei handbaliste care îşi depuseseră memorii similare - Navarro, Barbosa şi Pineau - s-a ajuns la o înţelegere ca ele să continue la Oltchim.

HOCHEIŞTII CIUCANI VOR JUCA FINALA LIGII MOL

Hocheiştii de la HSC Miercurea Ciuc au obţinut calificarea în finala Ligii MOL, după ce au eliminat echipa slovacă HC Nove Zamky cu scorul general de 3-0. Miercuri, ciucanii au câştigat, cu 4-1, partida disputată în deplasare, după ce au fost conduşi cu 1-0. Miercurea Ciuc va juca în finală cu învingătoarea semifinalei dintre Dab.Docler şi Miskolci Jegesmedvek, în care prima echipă conduce la general cu 2-1. Se joacă în sistemul “cel mai bun din cinci partide”.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele trei partide din cadrul etapei a zecea a TOP16 din Euroliga de baschet masculin sunt programate în această seară, derby-ul zilei fiind meciul dintre Khimki şi Montepaschi, ruşii având mare nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa de calificare în sferturi! Deşi este singura echipă care a învins pe FC Barcelona, Khimki a pierdut la Istanbul, cu Fener (care are doar două victorii!) şi apoi acasă cu Olympiacos, o înfrângere în această seară putând s-o retrogradeze în clasament sub Maccabi, în afara locurilor calificante! Rezultate de miercuri seară, ambele întâlniri contând pentru Grupa E: Alba Berlin - Anadolu Efes 86-91 şi Brose Baskets Bamberg - CSKA Moscova 58-78. Astăzi sunt programate următoarele partide - Grupa E: Unicaja Malaga - Panathinaikos Atena; Grupa F: BC Khimki - Montepaschi Siena şi Beşiktaş Istanbul - Caja Laboral. Aseară s-au jucat trei meciuri - Grupa E: Zalgiris Kaunas - Real Madrid 104-105; Grupa F: Olympiacos Pireu - FC Barcelona 77-90 şi Fenerbahce Ulker Istanbul - Maccabi Tel Aviv 85-94.

FINAL DE SEZON PENTRU AUSTRIACA MARLIES SCHILD

Schioarea austriacă Marlies Schild, regina slalomului special în ultimii ani, a pus capăt sezonului actual din cauza unor noi probleme la genunchiul drept, preferând să se concentreze pe obiectivul său principal, Jocurile Olimpice de la Soci (7-24 februarie 2014). „Din cauza noilor probleme de la genunchiul drept, îmi închei definitiv sezonul. Vreau să mă odihnesc şi să continuu terapia pentru a fi în formă maximă în sezonul următor”, a anunţat campioana mondială din 2011 (Garmisch-Partenkirchen, Germania). Sportiva în vârstă de 31 ani nu va lua parte la ultimele două slalomuri din acest sezon, programate pe 10 martie la Ofterschwang (Germania) şi pe 16 martie la Lenzerheide (Elveţia). Accidentată la genunchiul drept după o căzătură la un antrenament, pe 20 decembrie, în staţiunea suedeză Are, Schild a fost operată a doua zi de o fisură la ligamentul intern al genunchiului drept. Medicii i-au recomandat trei luni de pauză, însă, după şase săptămâni, ea şi-a pus din nou schiurile în picioare şi a luat startul în slalomul special de la Mondiale, pe 16 februarie! La Schladming, în faţa propriilor fani, Schild s-a clasat abia a 9-a, într-o cursă câştigată de tânăra schioare americană Mikaela Shiffrin (17 ani). De patru ori câştigătoare a Cupei Mondiale la slalom special (2007, 2008, 2011, 2012), Marlies Schild totalizează 33 de victorii în această disciplină, una mai puţin decât recordul deţinut de elveţianca Vreni Schneider. Aurul olimpic este singurul titlu care îi lipseşte în palmares.

CAMPIOANA OLIMPICĂ LA ÎNĂLŢIME DIN 2008 ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA

Atleta belgiană Tia Hellebaut, campioană olimpică în proba de săritura în înălţime în 2008, la Beijing, şi-a anunţat miercuri retragerea definitivă din cariera sportivă. Hellebaut a declarat că este dezamăgită de locul 8 obţinut la Campionatele Europene de sală de la Goteborg, de săptămâna trecută, şi a precizat că nu mai are resurse pentru a concura la nivel înalt. Tia Hellebaut, în vârstă de 35 de ani, care a practicat şi heptatlonul, a fost campioană mondială de sală la pentatlon în 2008 şi campioană europeană la săritura în înălţime în 2006.

MANAUDOU, NEVOITĂ SĂ FACĂ ÎNTRERUPERE DE SARCINĂ

Laure Manaudou, prima campioană olimpică a înotului francez, care s-a retras din activitate în luna ianuarie, a fost nevoită să recurgă la o întrerupere de sarcină, ea fiind însărcinată cu al doilea copil. „În declaraţia oficială de retragere din 30 ianuarie v-am anunţat că sunt însărcinată a doua oară. Astăzi, vă anunţ cu tristeţe că această sarcină a trebuit să fie întreruptă din motive medicale”, a anunţat ea miercuri. Manoudou era însărcinată în patru luni. În 2009, ea şi-a întrerupt cariera sportivă pentru a naşte, în aprilie 2010, o fetiţă, Manon, al cărei tată este un alt mare înotător francez, Frederick Bousquet.