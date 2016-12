MIHU A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA SIBIU

Jucătoare constănţeană de tenis de câmp Gloria Ioana Mihu, componentă a lotului naţional al României, a câştigat, ieri, proba de simplu a turneului de la Sibiu din cadrul Circuitului Naţional al Federaţiei Române de Tenis, turneu rezervat junioarelor sub 12 ani. În finală, sportiva legitimată la Tenis Club Idu Mamaia şi antrenată de Damian Petcu, cap de serie nr. 1, s-a impus în faţa favoritei nr. 2, Oana Corneanu (TC Oana), cu 6-4, 6-1. Graţie acestui succes, Gloria Mihu are şanse să ajungă pe primul loc în ierarhia internă la categoria de vârstă rezervată junioarelor sub 12 ani. O altă jucătoare constănţeană, Sabina Dadaciu (LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Alex Cojocaru), a evoluat, ieri, în turul secund al turneul internaţional de categoria a 3-a găzduit de localitatea Auray (Franţa) şi rezervat junioarelor sub 12 ani, dar a pierdut, cu 6-3, 6-7, 5-7, întâlnirea cu Jade Glenn Ekwe (Franţa).

RCJ FARUL ÎNTÂLNEŞTE PE STEAUA

După o perioadă de pregătire fizică, formaţia Rugby Club Judeţean Farul Constanţa va disputa, astăzi, primul meci de verificare din acest an. Rugbyştii pregătiţi de Mircea Paraschiv vor întâlni, în deplasare, de la ora 13.00, pe stadionul “Ghencea”, pe Steaua Bucureşti. Ieri, la Constanţa, au ajuns şi cei şase namibieni din lotul Farului, însă aceştia nu vor evolua în confruntarea cu echipa bucureşteană. Mâine, de Ziua Femeii, rugbyştii constănţeni vor avea o nouă acţiune. De data aceasta vor împărţi flori doamnelor şi domnişoarelor prezente vineri, 8 Martie, la orele 14.00, la Maritimo Shopping Center din Constanţa.

LN DE HANDBAL MASCULIN

Aseară s-a disputat primul meci al etapei a 17-a din Liga Naţională de handbal masculin: Ştiinţa Bacău - Poli Timişoara 28-19. Celelalte partide ale rundei vor avea loc după următorul program - sâmbătă, ora 11.00: Bucovina Suceava - HC Odorhei şi CS Caraş Severin - CSM Bucureşti, ora 18.00: CSM Ploieşti - Dinamo Bucureşti şi Pandurii Tg. Jiu - U. Cluj; duminică, ora 18.20: Potaissa Turda - HCM Constanţa (în direct la Digi Sport 3). Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 29p, 2. Bacău 26p, 3. Turda 25p, 4. Odorhei 22p, 5. Suceava 19p, 6. CSM Bucureşti 15p (golaveraj: 450-448), 7. Timişoara 15p (422-427), 8. Caraş Severin 13p, 9. Tg. Jiu 10p (386-428), 10. Dinamo 10p (428-503), 11. CSM Ploieşti 6p, 12. U. Cluj 4p.

JURATONI VA BOXA LA PROFESIONISM ÎN CADRUL AIBA

Federaţia Română de Box a anunţat că pugilistul Bogdan Juratoni (75 kg), medaliat cu bronz la Campionatul Mondial din 2011, a semnat un precontract cu Boxing Marketing Arm (BMA) privind trecerea la profesionism în cadrul AIBA - Programul APB (AIBA Pro Boxing). El va evolua la profesionism în perioada 2013-2017, urmând a primi o bursă la semnarea contractului. AIBA, prin programul APB, îi garantează lui Juratoni patru meciuri la profesionism, la fiecare dintre ele urmând să primească o bursă. Dacă va câştiga primele trei meciuri, el va boxa pentru titlul de campion al categoriei. După primul an, pugilistul român va avea ocazia să boxeze pentru burse mai mari, în funcţie de rezultatele pe care le va obţine în primul an de activitate. AIBA îi permite lui Juratoni să evolueze atât în cadrul boxului olimpic (Campionate Mondiale, Campionate Europene, Jocuri Olimpice, turnee internaţionale de amatori), cât şi la profesionism în cadrul programului APB. Bogdan Juratoni a semnat, de asemenea, un contract cu Federaţia Română de Box în care se obligă să participe la Campionatele Mondiale, Campionatele Europene şi Jocurile Olimpice, dar şi la Campionatele Naţionale, dacă ele nu se suprapun cu meciurile din APB. La lotul naţional, Juratoni se va pregăti sub comanda antrenorului coordonator Marian Simion, iar pentru meciurile de la profesionism se va antrena alături de Napoleon Gheorghe, care l-a pregătit pentru Jocurile Olimpice de la Londra.

ARGINT PENTRU ROMÂNIA LA CE DE SCRIMĂ JUNIORI

Scrimera Amalia Tătăran a cucerit medalia de argint în proba feminină de spadă la Campionatele Europene de juniori de la Budapesta, după ce a fost învinsă în finală de franţuzoaica Auriane Mallo, cu scorul de 15-14. Tătăran câştigase în primul tur la altă sportivă din Hexagon, Philippine Tachot, cu 15-8, apoi a dispus de Alexandra Ehler (Germania) cu 15-5, în optimi a depăşit-o pe Abigail Stech (Germania) cu 15-10, în sferturi a învins-o pe Lizaveta Hlistunova (Belarus) cu 15-13, iar în semifinale a obţinut un succes cu 15-13 în faţa rusoaicei Tatiana Gudkova. Adela Danciu a terminat pe locul 22, iar Claudia Naboiu s-a clasat pe 29. La floretă, Maria Boldor a încheiat pe locul 5, după ce a fost învinsă în sferturile de finală de rusoaica Adelina Zaghidulina, cu 15-7. Isabelle Stan a ocupat locul 23, iar Reka Balogh a fost a 24-a. În proba masculină de sabie, Iulian Teodosiu s-a clasat pe locul 13, George Iancu pe 32, Cristian Biţucă pe 33, iar Dragoş Sîrbu pe 47. Săptămâna trecută, Maria Boldor câştigase medalia de argint la floretă individual în cadrul Europenelor de cadeţi de la Budapesta, care au premers întrecerile juniorilor din capitala Ungariei.

CIUCANII MAI AU NEVOIE DE O VICTORIE PENTRU A JUCA FINALA LIGII MOL

Echipa de hochei pe gheaţă HSC Miercurea Ciuc conduce cu scorul general de 2-0 în semifinala Ligii MOL cu formaţia slovacă HC Nove Zamky, după victoriile cu 5-3 şi 7-0 obţinute în meciurile disputate la sfârşitul săptămânii trecute. Ciucanii mai au nevoie de o singură reuşită pentru a se califica în finala competiţiei şi au la dispoziţie trei partide, programate două în deplasare şi una pe teren propriu, duminică. Dacă vor mai obţine cel puţin o victorie, harghitenii vor întâlni în finala Ligii MOL formaţia care va câştiga semifinala dintre formaţiile maghiare Dab.Docler şi Miskolci Jegesmedvek. După două meciuri, scorul general este 1-1.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a zecea din TOP16 a Euroligii de baschet masculin a programat aseară primele două partide ale rundei, ambele contând pentru Grupa E: Alba Berlin - Anadolu Efes şi Brose Baskets Bamberg - CSKA Moscova. Astăzi se mai joacă trei meciuri, ieşind în evidenţă cel din Grecia, dintre Olympiacos - actuala deţinătoare a trofeului şi FC Barcelona - marea favorită la victoria finală în acest an. Dacă poziţiile din clasament din acest moment se vor păstra până la final, cele două echipe s-ar putea reîntâlni în... primul meci din Final Four, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, la Istanbul, când grecii au reuşit marea surpriză, eliminându-i pe spanioli. Programul de astăzi - Grupa E: Zalgiris Kaunas - Real Madrid; Grupa F: Olympiacos Pireu - FC Barcelona şi Fenerbahce Ulker Istanbul - Maccabi Tel Aviv.

ARMSTRONG AR PUTEA PIERDE LEGIUNEA DE ONOARE

Fostul ciclist american Lance Armstrong ar putea pierde şi distincţia Legiunea de Onoare, în urma demarării unei anchete de către oficialii francezi, după ce sportivul a recunoscut că s-a dopat în timpul celor şapte Tururi ale Franţei câştigate. Armstrong a fost decorat cu Legiunea de Onoare în grad de Cavaler în 2005, în semn de apreciere după cele şapte victorii consecutive din Turul Franţei. Americanul a recunoscut că s-a dopat în timpul disputării acestor curse şi titlurile i-au fost retrase. Legiunea de Onoare este cea mai importantă decoraţie a statului francez şi este în dese rânduri acordată pentru merite militare, fiind iniţiată de Napoleon Bonaparte, în 1820.

BOOGERD A RECUNOSCUT ŞI EL CĂ S-A DOPAT

Ciclistul olandez Michael Boogerd, unul dintre cei mai cunoscuţi rutieri ai fostei echipe Rabobank, a recunoscut că s-a dopat în perioada 1997-2007, într-un interviu difuzat miercuri seară de postul public olandez NOS. Boogerd, în vârstă de 40 de ani, a recunoscut că a folosit EPO, transfuzii de sânge şi cortizon. Olandezul a mai spus că victoria de etapă de la La Plagne, din Turul Franţei 2002, cel mai important succes din cariera sa, s-a datorat dopajului. „Pot să înţeleg că publicul percepe acum această victorie ca pe o înşelăciune. Am utilizat produse dopante doar în anumite perioade, mai ales în antrenamente şi înaintea competiţiilor. Eu vorbesc pentru mine, nu pentru alţii, a declarat olandezul, care a refuzat să dea detalii cu privire la o reţea de dopaj. Campion al Olandei în 1997, 1998 şi 2006, Boogerd a obţinut două victorii de etapă în Turul Franţei (1996 şi 2002), iar în 1999 a câştigat cursele Paris-Nisa şi Amstel Gold Race. Michael Boogerd este al optulea membru al echipei Rabobank care mărturiseşte că s-a dopat. Echipa Rabobank a fost redenumită în acest an Blanco Pro Cycling, după ce banca olandeză care susţinea formaţia s-a retras din ciclism în octombrie 2012, după scandalul de dopaj în care a fost implicat rutierul american Lance Armstrong.