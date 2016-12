FC RAPID, AMENDAT CU 40.000 DE LEI

Fotbal Club Rapid Bucureşti va primi o amendă în valoare de 40.000 de lei din partea Jandarmeriei pentru că a permis accesul unor persoane interzise pe stadioane sau având asupra lor materiale pirotehnice, se arată într-un comunicat. Potrivit sursei citate, pe timpul partidei de fotbal dintre Rapid şi Dinamo, scor 0-1 (Dănciulescu 64), disputată duminică, pe stadionul “Giuleşti-Valentin Stănescu” din Bucureşti, în etapa a 21-a a Ligii 1, mai mulţi suporteri au folosit în exces materiale pirotehnice, până în acest moment fiind identificate şase persoane, cărora le-au fost întocmite acte de constatare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere şi folosire de articole pirotehnice. Cele şase persoane riscă închisoare de la doi la cinci ani şi interzicerea accesului la competiţiile sau jocurile sportive pe o perioadă de la unul la trei ani. Totodată, au mai fost aplicate şase sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.000 de lei pentru provocare şi participare la scandal în locuri publice. Firma de pază va fi sancţionată cu amendă în valoare de 1.000 de lei, pentru nerespectarea măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi competentă teritorial cu ocazia aprobării planului de acţiune.

STEAUA A AVANSAT 15 LOCURI ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Echipa CFR Cluj a urcat o poziţie şi ocupă locul 29, cu 191,5 puncte, în clasamentul pe luna februarie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Următoarea echipă din România este Steaua Bucureşti, care a urcat de pe locul 51 pe poziţia 36, cu 187p. Rapid Bucureşti a urcat în clasament de pe 118 pe 117, cu 115p, tot o urcare înregistrând şi FC Vaslui, de pe 158 pe 149, cu 100,5p. De asemenea, Dinamo Bucureşti a urcat de pe locul 223 pe 207, cu 87p, iar Petrolul Ploieşti, care luna trecută ocupa poziţia 302, se află acum pe locul 279, cu 76p. Astra Giurgiu a reuşit o urcare de 20 de locuri, de pe 328 pe 308, cu 73p. De asemenea, Concordia Chiajna a urcat de pe 375 pe 367, cu 67p, iar Oţelul Galaţi a coborât de pe 386 pe 389, cu 64p. Ultima echipă română din clasamentul IFFHS, Pandurii Tg. Jiu, a urcat de pe locul 458 pe 426, cu 60p.

CHELSEA, PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL IFFHS

Echipa Chelsea Londra, adversara Stelei în optimile de finală ale UEFA Europa League, a urcat pe primul loc, cu 307 puncte, în clasamentul pe luna februarie stabilit de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), în care liderul din ultimele 22 de luni, FC Barcelona, ocupă poziţia a cincea, cu 283p. Pe locul 2 al ierarhiei se află Atletico Madrid, cu 304p, urmată de Bayern Munchen, cu 292p, şi Corinthians, 287p. Următoarele cinci poziţii ale topului sunt ocupate de Boca Juniors (281p), Real Madrid (277p), Juventus Torino (241p), Internazionale Milano (234p) şi Sao Paulo (230p). Echipa lunii februarie a fost desemnată Bayern Munchen.

RAMI ŞI COSTA NU JOACĂ MIERCURI

Valencia va întâlni, în deplasare, echipa Paris Saint-Germain, miercuri, de la ora 21.45, în manşa retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, fără fundaşii centrali Adil Rami şi Ricardo Costa, accidentaţi, a anunţat ieri, clubul spaniol. În absenţa lui Costa şi Rami, axa centrală a apărării Valenciei va fi formată din Victor Ruiz şi Jeremy Mathieu. În tur, PSG s-a impus în Spania, scor 2-1.

BECKHAM, AMBASADOR AL FOTBALULUI CHINEZ

Fotbalistul englez al formaţiei Paris Saint-Germain, David Beckham, a fost numit ambasador al Superligii din China (CSL), au anunţat, ieri, organizatorii campionatului de fotbal. „Beckham va veni în China pentru a promova fotbalul în rândul tinerilor şi pentru a fi ambasador al Superligii chineze”, a anunţat CSL într-un comunicat. Fotbalistul englez ar urma să efectueze trei vizite în China în timpul sezonului, care se dispută din martie până în noiembrie. „Sosirea sa va atrage atenţia lumii asupra fotbalului chinez, iar angajamentul său personal va ajuta fotbalul din China să devină mai cunoscut în lume”, a precizat CSL.

MARADONA VREA SĂ-L ANTRENEZE PE MESSI LA BARCELONA

Argentinianul Diego Maradona a declarat că visul său este să ajungă să îl antreneze pe compatriotul său Lionel Messi la FC Barcelona, echipă pentru care a evoluat şi fostul selecţioner al Argentinei, în perioada 1982-84. „Visul meu este să îl antrenez cândva pe Leo la Barca”, a declarat Maradona într-un interviu pentru cotidianul Marca. Tehnicianul argentinian a precizat că el nu a afirmat niciodată că este mai bun decât Messi, fotbalist cu care este comparat frecvent. Maradona l-a apărat pe Lionel Messi, criticat în ultimele zile pentru prestaţiile din meciurile cu FC Milan (scor 0-2 în Liga Campionilor) şi Real Madrid (1-3 şi 1-2 în Cupa Spaniei şi în Campionatul Spaniei). „Nu cred că pentru două meciuri au dreptul să îl omoare pe Messi”, a spus Maradona. În schimb, Diego Maradona a criticat actuala gestiune a clubului catalan, de asemenea regretând plecarea tehnicianului Pep Guardiola: „Barca s-a dezmembrat total după plecarea lui Guardiola”. Maradona consideră că FC Barcelona este obosită şi a avut o pregătire proastă vara trecută: „S-au dus să joace meciuri amicale în China sau în alte astfel de ţări pentru că li s-a plătit o mică avere”.

BAYERN VREA SĂ PLĂTEASCĂ O SUMĂ URIAŞĂ PENTRU NEYMAR

Vicecampioana Germaniei, Bayern Munchen, intenţionează să plătească suma de 86 de milioane de lire sterline (aproximativ 107,5 milioane de euro) pentru transferul atacantului brazilian al echipei Santos, Neymar (21 de ani). Jucătorul brazilian, care mai este în atenţia lui Chelsea Londra, FC Barcelona şi Real Madrid, ar deveni astfel subiectul celui mai scump transfer din istoria fotbalului, depăşindu-l pe Cristiano Ronaldo, pentru care Real Madrid a plătit în 2009 aproximativ 96 de milioane de euro celor de la Manchester United. Patronul grupării londoneze, Roman Abramovici, nu va face o contraofertă din cauza introducerii de către UEFA a Fair-Play-ului financiar.

TOTTI, AL DOILEA CEL MAI BUN MARCATOR DIN ISTORIA CAMPIONATULUI ITALIAN

Căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti, a urcat pe locul doi în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria campionatului Italiei, după ce a transformat un penalty în meciul cu Genoa de duminică, scor 3-1. Totti a înscris al 225-lea gol al său în minutul 16 al partidei contând pentru etapa a 27-a din Serie A. El a fost ovaţionat de fanii prezenţi în tribune, care aşteptau de câteva luni ca Totti să îl egaleze pe suedezul Gunnar Nordahl. Totti a înscris toate golurile pentru AS Roma, grupare pentru care evoluează la echipa mare din sezonul 1992-1993. Italianul se alătură pe locul doi legendarului suedez de la AC Milan, dar se află la 49 de goluri de primul clasat, Silvio Piola (274 de goluri). Piola, campion mondial în 1938, a înscris 274 de goluri pentru echipele Pro Vercelli, Lazio Roma, Juventus Torino şi Novara, în perioada 1929-1954. În clasamentul celor mai buni marcatori din istoria campionatului Italiei, pe locul 4 se află Giuseppe Meazza (Internazionale Milano, AC Milan, Juventus) şi Jose Altafini (AC Milan, Napoli, Juventus), cu câte 216 goluri fiecare. Antonio Di Natale este următorul jucător activ din acest clasament, locul 13 cu 168 de goluri.

PESCARA L-A DEMIS PE CRISTIANO BERGODI

Cristiano Bergodi a fost demis din funcţia de antrenor principal al echipei Pescara, duminică, din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare. Clubul italian a mai anunţat că numele viitorului antrenor va fi comunicat până marţi. Bergodi a fost numit la Pescara în 20 noiembrie, înlocuindu-l pe Giovanni Stroppa. Tehnicianul italian în vârstă de 48 de ani a antrenat în România echipele FC Naţional, CFR Cluj, Rapid Bucureşti, Politehnica Iaşi şi Steaua Bucureşti. Pescara ocupă locul 19 în Serie A, penultimul, cu 21 de puncte.

SEZONUL VIITOR DIN SERIE A VA ÎNCEPE PE 25 AUGUST

Liga Profesionistă Italiană a anunţat, ieri, că sezonul viitor din Serie A va începe pe 25 august şi se va încheia pe 18 mai 2014, informează Gazzetta dello Sport. Sezonul viitorul al campionatului italian se va întrerupe în perioada de iarnă între 23 decembrie 2013 - 4 ianuarie 2014. Finala Cupei Italiei va avea loc pe 16 aprilie 2014, la Roma, în timp ce Supercupa Italiei se va disputa pe 10 august, la Beijing, dacă finalistele nu vor fi implicate în preliminariile cupelor europene.

NANTES A CERUT TAS SĂ SUSPENDE EMBARGOUL TRANSFERULUI DE JUCĂTORI

Clubul francez FC Nantes a cerut Tribunalului Arbitral pentru Sport de la Lausanne să suspende embargoul de un an pentru transferuri, dictat de FIFA din cauza transferului jucătorului din Guineea Ismael Bangoura, de la Al Nasr, fără a intra în tratative cu gruparea din Dubai. La rândul său, Al Nasr a cerut la TAS o despăgubire de 4,5 milioane de euro, cu titlu de compensaţie, solicitând FIFA ca Nantes şi Bangoura să plătească în solidar. TAS a anunţat că o hotărâre este aşteptată în circa patru luni, iar Nantes, care vrea să promoveze în prima ligă franceză, doreşte suspendarea embargoului pentru a se putea întări pentru Ligue 1. În ianuarie 2012, Nantes l-a determinat pe Bangoura să rupă contractul cu Al Nasr, iar FIFA a luat atât măsura embargoului pentru transferuri faţă de francezi, până în ianuarie 2014, cât şi suspendarea fotbalistului african pentru patru luni.

BENDTNER, SUSPENDAT ŞASE LUNI DIN ECHIPA DANEMARCEI

Atacantul formaţiei Juventus Torino, Nicklas Bendtner, a fost suspendat şase luni din echipa naţională a Danemarcei, după ce a fost arestat pentru că a condus în stare de ebrietate, a anunţat, ieri, Federaţia Daneză de Fotbal (DBU). „DBU i-a cerut lui Nicklas Bendtner să-şi petrească următoarele şase luni reflectând la viitorul său în echipa naţională”, a anunţat federaţia. Bendtner, în vârstă de 25 de ani, împrumutat de Arsenal la Juventus, se află în Danemarca, unde se recuperează după o accidentare. Într-o postare pe Twitter, Bendtner a cerut scuze fanilor şi prietenilor pentru că a condus în stare de ebrietate, el fiind reţinut după ce a rulat pe contrasens. „Dragi prieteni, am fost arestat pentru că am condus în stare de ebrietate. Cer scuze fanilor şi prietenilor pentru că am condus după ce am consumat alcool. Nu este bine să bei şi să conduci. Îmi asum întreaga responsabilitate”, a postat Bendtner pe Twitter. „DBU respectă dreptul fiecărui jucător la viaţă privată, dar are şi reguli privind comportamenul în public al fiecărui internaţional”, a menţionat forul de la Copenhaga.

SCAUNE SPECIALE PENTRU SPECTATORII OBEZI LA CM DIN 2014

Fanii obezi care vor dori să asiste din tribune la meciurile din cadrul Cupei Mondiale de fotbal din 2014 vor avea locuri special amenajate pe stadioanele din Brazilia, însă ei vor trebui să plătească de două ori valoarea unui tichet normal de intrare, informează The Sun. Scaunele speciale vor putea susţine greutăţi de până la 254 kg, însă preţul de acces la meciuri va fi dublu. Stadionul “Castelao” din Fortaleza (64.000 de locuri) are prevăzute 120 de scaune pentru persoanele obeze. La Cupa Confederaţiilor din luna iunie, un bilet pentru persoanele obeze costă 57 de dolari, faţă de preţul obişnuit de 28,5 dolari. Scaunele duble sunt deja o obişnuinţă în transportul public din Brazilia. Potrivit Christian Science Monitor, la nivel mondial sunt 1,5 miliarde de persoane obeze, în timp ce procentajul în Brazilia este de 15 la sută dintr-o populaţie de aproximativ 194 de milioane.

FOSTUL FOTBALIST URUGUAYAN LUIS CUBILLA A ÎNCETAT DIN VIAŢĂ

Luis Cubilla, fost fotbalist uruguayan în anii ‘60-’70 şi antrenor de succes, în special cu gruparea din Paraguay, Olimpia Asuncion, a încetat din viaţă la 72 de ani, din cauza unui cancer la stomac, a anunţat, ieri, familia fostului jucător. Cubilla a evoluat de-a lungul carierei pentru Penarol Montevideo (Uruguay), FC Barcelona (Spania), River Plate (Argentina) şi Nacional (Uruguay), câştigând Copa Libertadores de trei ori, Cupa Intercontinentală de două ori şi Cupa Spaniei (1963). Cubilla a participat cu Uruguay la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1962, 1970 şi 1974). Ca antrenor, el a câştigat de zece ori titlul de campion în Paraguay, unul în Uruguay şi unul în Columbia, dar şi de două ori Copa Libertadores şi o dată Cupa Intercontinentală.