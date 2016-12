DEPLASARE LA PARTIDA OLANDA - ROMÂNIA

Fan clubul echipei naţionale de fotbal a României, filiala Dobrogea, organizează o deplasare, cu autocarul, la partida Olanda - România, din preliminariile Campionatului Mondial. Plecarea este programată joi, 21 martie, la ora 18.30, din Constanţa. Traseul este următorul: Constanţa - Bucureşti - Piteşti - Rm. Vîlcea - Sibiu - Deva - Arad - Nădlac - Szeged - Budapesta - Viena (unde se va viziona la televizor şi partida Ungaria - România) - Graz - Regensburg - Koln - Amsterdam (sosirea este programată sâmbătă, 23 martie, după amiază). Cei interesaţi pot afla mai multe amănunte la nr. de telefon 0786.462665, precum şi pe pagina de facebook FanClubEchipaNationalaFilialaDobrogea.

GRIGORAŞ A SEMNAT CONTRACTUL CU OŢELUL

Tehnicianul Petre Grigoraş a semnat, duminică, un contract cu gruparea Oţelul Galaţi, la şase zile după ce a părăsit echipa gălăţeană din cauza problemelor de la club. Contractul tehnicianului va fi înregistrat astăzi la LPF, zi în care Grigoraş va începe să conducă antrenamentele echipei din Galaţi. Petre Grigoraş declarase, sâmbătă seară, că a ajuns la o înţelegere cu conducerea grupării Oţelul Galaţi, astfel că în zilele următoare va semna un contract cu aceasta. Miercuri, directorul general al grupării Oţelul Galaţi, Narcis Răducan, a afirmat că sunt şanse ca Petre Grigoraş, antrenor cu care Oţelul a ajuns la un acord în ianuarie, dar care a părăsit formaţia gălăţeană la începutul săptămânii din cauza problemelor de la club, să revină la conducerea tehnică a echipei.

U. CRAIOVA SE VA ÎNSCRIE ÎN CAMPIONAT

Clubul Universitatea Craiova a anunţat oficial, sâmbătă, că a luat decizia de a se înscrie în ediţia 2013-2014 a campionatului României. Finanţatorul Adrian Mititelu afirmă într-un comunicat că, după ce gruparea din Bănie şi-a câştigat dreptul de a juca în competiţie prin deciziile instanţelor judecătoreşti, Universitatea Craiova „va face demersurile oficiale de înscriere în competiţie. Urmează ca Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal să decidă, în scurt timp, în ce competiţie fotbalistică vom evolua din sezonul viitor”. Universitatea Craiova, echipă dezafiliată de FRF în 2011, a înaintat în urmă cu o săptămână cereri de înscriere, atât către FRF, cât şi către LPF, în mod oficial. Clubul precizează că meciurile oficiale din sezonul 2013-2014 se vor disputa pe stadionul “Ion Oblemenco”, iar până pe 15 aprilie 2013 va fi numită conducerea tehnică şi executivă. În prima parte a anului 2014 vor demara lucrările pentru un nou stadion, ce urmează a fi construit de autorităţile locale pe amplasamentul actual al arenei “Ion Oblemenco”.

REAL MADRID CÂŞTIGĂ AL DOILEA “EL CLASICO” ÎN CINCI ZILE

Real Madrid a învins, sâmbătă, pe stadionul “Santiago Bernabeu”, cu 2-1 (Benzema 5, Sergio Ramos 81 / Messi 18), pe FC Barcelona, într-un meci din etapa a 26-a a campionatului Spaniei. Finalul partidei a fost tensionat: Barcelona a cerut penalty în urma unui fault asupra lui Adriano, dar arbitrul nu a dat nimic. Catalanii au protestat chiar şi după finalul meciului, iar portarul Valdes a văzut cartonaşul roşu. Real Madrid a reuşit să-şi învingă marea rivală, pe propriul teren, după aproape cinci ani! Acesta a fost al doilea “El Clasico” disputat săptămâna trecută, cele două echipe jucând şi marţi, la Barcelona, când s-a impus tot Realul, cu 3-1, în Cupa Spaniei. Au evoluat - Real Madrid: Diego Lopez - S. Ramos, Varane, Pepe, F. Coentrao (68 Arbeloa) - Essien, Modric - Benzema, Kaka (57 Khedira), Callejon - Morata (57 C. Ronaldo); FC Barcelona: Valdes - D. Alves, Pique, Mascherano, J. Alba - Thiago (85 Tello), Busquets, Iniesta - Pedro Rodriguez (77 Adriano), Messi, D. Villa (66 Alexis Sanchez).

MESSI L-A EGALAT PE DI STEFANO

Lionel Messi, vedeta echipei FC Barcelona, a înscris pentru a 18-a oară în carieră într-o confruntare cu Real Madrid, sâmbătă, în partida contând pentru etapa a 26-a a campionatului Spaniei, egalându-l astfel pe fostul component al grupării madrilene, Alfredo Di Stefano. Acesta a marcat 18 goluri pentru Real Madrid în confruntările cu FC Barcelona, în perioada 1953-1964. Messi a mai stabilit un record sâmbătă, devenind primul jucător din campionatul Spaniei care înscrie în 16 meciuri consecutive.

FINAL TENSIONAT LA DERBY-UL CORSICII

Derby-ul Corsicii, dintre Bastia şi AC Ajaccio, s-a terminat cu victoria gazdelor, scor 1-0 (Maoulida 47), dar şi cu o bătaie generală între jucători. Problemele au început cu zece minute înainte de final, când Chalme, de la Ajaccio, a fost eliminat, iar nervii au cedat definitiv după terminarea partidei. Scandalul s-a lăsat cu cinci eliminaţi, ceea ce înseamnă că s-a doborât un record care data de peste 100 de ani, în ceea ce priveşte eliminările dintr-un singur meci. La echipa oaspete, Adrian Mutu nu a fost inclus nici măcar în lot, fiind nerefăcut după o accidentare.

SCANDAL LA INTER, ÎNTRE CASSANO ŞI STRAMACIONI

Atacantul Antonio Cassano nu a fost inclus în lotul lui Internazionale Milano pentru meciul de duminică, de la Catania, din campionatul de fotbal al Italiei, după ce a avut o dispută la antrenament cu tehnicianul Andrea Stramaccioni. Conform presei locale, Cassano a fost suspendat de club după ce a fost aproape să se ia la bătaie cu Stramaccioni, vineri. „Ce s-a întâmplat la noi se putea întâmpla în orice vestiar din Serie A. N-a existat niciun contact fizic, doar o discuţie, cum au mai fost în trecut”, a explicat Stramaccioni, care a precizat că atacantul îşi va relua luni antrenamentele alături de coechipieri şi că va face parte din lotul Interului pentru meciul de joi, din optimile de finală ale UEFA Europa League, contra formaţiei engleze Tottenham. Inter s-a impus la Catania, cu 3-2 (Alvarez 52, Palacio 70, 90+2 / Bergessio 7, Marchese 19). Cristi Chivu a evoluat tot meciul pentru Inter.

BENDTNER, ARESTAT DUPĂ CE A CONDUS ÎN STARE DE EBRIETATE

Fotbalistul danez Nicklas Bendtner a fost reţinut în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a condus în stare de ebrietate prin centrul oraşului Copenhaga, informează presa italiană. Bendtner, împrumutat de Arsenal la Juventus, se află în Danemarca, unde se recuperează după o accidentare. Într-o postare pe Twitter, Bendtner a cerut scuze fanilor şi prietenilor pentru că a condus în stare de ebrietate. „Dragi prieteni, am fost arestat pentru că am condus în stare de ebrietate. Cer scuze fanilor şi prietenilor pentru că am condus după ce am consumat alcool. Nu este bine să bei şi să conduci. Îmi asum întreaga responsabilitate”, a postat Bendtner pe Twitter. Impresarul Jesper Lynghus a precizat pentru presa locală: „El a fost fost condus la secţie în jurul orei 2.00, după ce a condus pe contrasens în centrul oraşului. Se pare că avea o alcoolemie superioară limitei legale. I-am spus să-şi facă bagajele şi îl trimit în Italia”.

ÎNCĂ UN SUPORTER UCIS ÎN ARGENTINA

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a murit şi un copil de 11 ani a fost rănit, sâmbătă, la Buenos Aires, într-o confruntare între grupuri de suporteri. Bărbatul, împuşcat în piept, a murit la spital, iar băiatul de 11 ani, rănit la mijloc tot prin împuşcare, este în afara pericolului. Incidentele au avut loc în cartierul La Plata, cu puţin înainte de meciul de ligă secundă dintre echipa locală, Gimnasia y Esgrima, şi formaţia Nueva Chicago. Partida a fost suspendată cu puţin înainte de final, când Gimnasia conducea cu scorul de 4-0, din cauza unor incidente în tribune. Aceasta este al doilea suporter ucis în decurs de o săptămână în confruntările între grupuri rivale de suporteri, în Buenos Aires. Miercuri, un fan al formaţiei Tigre a decedat după ce a fost împuşcat în timpul unei încăierări între fani.