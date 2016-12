THAILANDA

Aterizare de urgenţă

Un elicopter care lua parte la exerciţii militare în nordul Thailandei a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgenţă, ieri, incidentul soldându-se cu răniţi, a anunţat un purtător de cuvânt al ambasadei americane la Bangkok. Walter Braunohler a anunţat că aparatul, un CH-46 Sea Knight, participa la manevrele Cobra Gold efectuate de americani şi aliaţi din regiune. Niciun deces nu a fost declarat dar o sursă apropiată cazului a anunţat că doi pasageri au suferit operaţii chirurgicale de urgenţă, în timp ce un al treilea a fost atins uşor. Cobra Gold este cea mai mare operaţiune anuală de exerciţii militare efectuate de armata americană în regiunea Asia-Pacific. Ea contribuie la consolidarea relaţiilor între SUA şi Thailanda, unde sunt instalate numeroase baze aeriene şi maritime americane, esenţiale pentru reţeaua logistică a celei mai mari armate din lume.

SERBIA

Lapte contaminat

Autorităţile sârbe au decis ca unele mărci de lapte să fie retrase de la vânzare, în pofida unor afirmaţii anterioare potrivit cărora calitatea laptelui este sigură, deşi produsul este contaminat cu o toxină care ar putea cauza cancerul. Hotărârea de ieri survine în contextul creşterii nemulţumirii publice provocate de afirmaţiile conform cărora autorităţile medicale ar fi ascuns, timp de mai multe săptămâni, rezultatele unor teste de laborator care arată că o mare parte din laptele vândut în Serbia conţine o concentraţie mare de aflatoxină, o formă de mucegai care poate cauza cancer, dacă este cosumat în doze mari. Documentul Guvernului nu precizează mărcile care au fost retrase. În Croaţia au fost retrase de pe piaţă patru mărci de lapte, din cauza contaminării cu aflatoxine. Concentraţii mari de toxine au fost descoperite şi în unele probe recoltate din lapte ce a fost vândut în Slovenia, Bosnia şi Macedonia.

MAREA BRITANIE

Le Pen, huiduită

Marine Le Pen, preşedinta Frontului Naţional francez, invitată să rostească un discurs la universitatea britanică din Cambridge, a fost împinsă şi primită cu huiduieli de către manifestanţi, în momentul sosirii, relatează ”Le Figaro”. Peste 200 de manifestanţi au protestat la Cambridge faţă de venirea anunţată în ultimul minut a preşedintei Frontului Naţional francez, la invitaţia asociaţiei studenţeşti The Cambridge Union, unde trebuia să participe la o dezbatere cu membrii acesteia. ”Fără nazişti aici”, ”Fără tribună pentru rasism”, ”Jos Frontul Naţional” se putea citi pe pancartele manifestanţilor, care au încercat să intre în sediul instituţiei, dar poliţiştii le-au refuzat accesul. Pe Facebook, publicaţia studenţească ”Varsity” anunţa că o petiţie în care se cerea să nu se ofere loc la tribună franţuzoaicei Marine Le Pen a strâns peste 300 de semnatari. În ceea ce priveşte asociaţia studenţilor de culoare (Black Students), membră NUS (principalul sindicat studenţesc englez), consideră că ”nu există loc în campus pentru cei care are vrea să câştige puterea prin atacarea evreilor, persoanelor de culoare, homosexualilor şi imigranţilor”. Frontul Naţional a minimizat aceste manifestaţii. Fondată în 1815, The Cambridge Union se mândreşte că pledează pentru libertatea de expresie de aproape 200 de ani.

SUA

Turneu diplomatic

Noul secretar de Stat american, John Kerry, se va deplasa, începând din 24 februarie, în nouă ţări din Europa şi Orientul Mijlociu, în primul turneu diplomatic, a anunţat Departamentul de Stat, marţi. John Kerry se va deplasa în Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia, Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate Arabe Unite şi Qatar în primul turneu diplomatic, care va dura până la 6 martie, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland. John Kerry va profita de deplasarea la Berlin pentru a reveni într-un oraş în care şi-a trăit copilăria, a precizat purtătoarea de cuvânt. În timpul trecerii pe la Paris, Kerry se va întâlni cu mai mulţi oficiali de rang înalt francezi, pentru a discuta în special situaţia din Mali. La Roma, secretarul de Stat va trebui să discute cu oficiali din cadrul opoziţiei siriene. Noul secretar de Stat, care a succedat-o pe Hillary Clinton, va trebui să abordeze problema cu actori locali ca Turcia, Egipt şi Qatar. În Egipt, John Kerry se va întâlni cu politicieni locali, cu scopul de a încuraja dialogul politic şi reformele economice. El îl va întâlni de asemenea pe secretarul general al Ligii Arabe, Nabil al-Arabi. John Kerry nu se va deplasa în Israel sau teritoriile palestiniene. În schimb, Barack Obama va merge acolo la sfârşitul lui martie, în prima sa vizită în străinătate din al doilea mandat. Acest turneu diplomatic denotă o primă diferenţă faţă de Hillary Clinton, care şi-a inaugurat postul cu un turneu în Asia. Victoria Nuland a precizat că John Kerry va merge în curând şi în Asia.

GRECIA

Grevă generală

Mii de demonstranţi împotriva politicii de austeritate au ocupat, ieri, străzile din Atena, într-o nouă zi de grevă generală, prima din acest an, lansată de sindicate, în semn de protest faţă de reducerile de cheltuieli şi creşterile de taxe, măsuri ce ameninţă să împingă şomajul la 30% în 2013. Greva de 24 de ore a provocat perturbarea traficului aerian, naval şi feroviar şi a afectat funcţionarea serviciilor publice. Şcolile de stat şi administraţiile fiscale au fost închise, spitalele au preluat doar urgenţele, iar tribunalele şi-au întrerupt activitatea, din cauza grevei avocaţilor. Chiar şi pieţele de cartier au fost închise. La protest au participat şi medicii şi dentiştii cu cabinete private. La Atena, câteva mii de membri ai unui sindicat afiliat Partidului Comunist au mărşăluit paşnic spre sediul Parlamentului. Tot în capitală a fost programat un alt marş, la apelul principalelor două confederaţii sindicale, din sectoarele public şi privat. Protestele anterioare s-au soldat cu ciocniri între forţele de ordine şi tineri mascaţi, înarmaţi cu fumigene şi pietre. Aflat marţi într-o vizită la Atena, preşedintele francez Francois Hollande a exprimat ”sprijinul şi încrederea Parisului faţă de acţiunile Guvernului grec din ultimele luni”. O nouă serie de creşteri de taxe la începutul anului şi şomajul ajuns la 27% au nemulţumit însă sindicatele, într-o ţară care se confruntă cu al şaselea an de recesiune şi o creştere rapidă a sărăciei. Sindicatele sunt nemulţumite, de asemenea, de decizia Guvernului de dreapta de a rezilia contractele colective de muncă din sectorul public, în cadrul unei reforme salariale generale, care va rezulta în noi tăieri de venituri.

SPANIA

Greva continuă

În a treia zi de grevă din cele cinci convocate săptămâna aceasta la Iberia, reuniunea sindicatelor cu reprezentanţi ai conducerii companiei aeriene s-a încheiat fără niciun rezultat. Ieri, 273 de zboruri au fost anulate, iar sindicatele susţin că îşi continuă mişcările de protest, fără să excludă intensificarea mobilizărilor convocate şi pe durata lunii martie, alte zece zile de grevă, după cum informează Canal 24Horas. În terminalul T4 din aeroportul Barajas din Madrid, poliţia spaniolă continuă să menţină un contingent de mai mulţi agenţi de poliţie, însărcinaţi cu menţinerea ordinii şi după ce prima zi de grevă şi proteste de la Iberia s-a soldat cu cinci persoane arestate. Nici ieri, forţele de ordine nu au exclus o adunare spontană a angajaţilor companiei. Cea mai amplă grevă din istoria companiei aeriene spaniole Iberia a început luni, cu 20.000 de angajaţi convocaţi de sindicate să înceteze lucrul în semn de protest faţă de restructurările începute de conducere şi care vor duce la concedierea a peste 3.800 de persoane, aproape 20% din întreg personalul. Potrivit unor estimări externe, aceste zile de grevă ar putea ajunge să coste liniile aeriene spaniole pierderi cuprinse între 50 şi 100 de milioane de euro.

LIBAN

Pedeapsa capitală

Procurorii libanezi cer condamnarea la moarte a fostului ministru pro-sirian Michel Samaha şi a şefului serviciilor de informaţii siriene, Ali Mamluk, acuzaţi de atentate împotriva unor personalităţi siriene. În actul de acuzare, judecătorul de instrucţie Riad Abu Ghida cere condamnarea la moarte a fostului ministru libanez Michel Samaha şi a şefului Siguranţei naţionale siriene, generalul Ali Mamluk, într-un dosar privind transportul de substanţe explozive din Siria în Liban în scopul asasinării unor personalităţi politice libaneze.