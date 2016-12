U. CRAIOVA SOLICITĂ ÎNSCRIEREA ÎN EDIŢIA 2013-2014 A LIGII 1!?

Clubul Universitatea Craiova a cerut Federaţiei Române de Fotbal (FRF) şi Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) înscrierea în sezonul 2013-2014 al Ligii I şi a solicitat acestor foruri găsirea unei soluţii juridice în acest sens pentru a se încadra în condiţiile legale şi statutare, informează ediţie.ro. Gruparea patronată de Adrian Mititelu îşi argumentează cererea prin faptul că este membru asociat fondator al FRF şi al LPF, fiind exclusă “în mod abuziv şi nelegal”, şi prin faptul că a câştigat în instanţă mai multe litigii în speţa dezafilierii. Universitatea Craiova susţine că este aptă să intre în Liga 1 din punct de vedere juridic. Deşi nu are jucători în acest moment, clubul oltean precizează că există persoane juridice dispuse să sprijine revitalizarea grupării, însă acestea au condiţionat finanţarea numai dacă echipa va evolua în Liga 1. În opinia patronului Universităţii Craiova, Adrian Mititelu, care semnează cererea de înscriere în Liga 1, aceptarea de către FRF şi LPF a demersului oltenilor ar însemna, pe de o parte, o minimă reparaţie, iar pe de altă parte “ar diminua din prejudiciul creat clubului”. Totodată, FRF şi LPF şi-ar atenua, astfel, parţial, faptele săvârşite împotriva Universităţii Craiova. Secretarul general al LPF, Valentin Alexandru, a declarat, ieri, că nu a primit nicio cerere de înscriere în ediţia 2013-2014 a Ligii 1 din partea clubului Universitatea Craiova, dar a precizat că un astfel de demers ar fi “o utopie”.

FIFA VREA LEGI MAI STRICTE PRIVIND PARIURILE

Conducătorii fotbalului mondial şi-au exprimat, ieri, hotărârea de a combate “cancerul” meciurilor trucate şi dorinţa aplicării unor legi mai stricte împotriva “sindicatelor crimei”, aflate la originea a sute de scandaluri privind pariurile. “Toleranţa zero” dorită de FIFA trebuie să fie susţinută de “politici de înăsprire a legilor”, a declarat directorul de securitate al forului mondial, Ralf Mutschke, la o reuniune cu Interpol, începută, miercuri, la Kuala Lumpur. Această reuniune are loc la 15 zile după dezvăluirile privind peste 700 de meciuri din întreaga lume ce au fost trucate. Conform Europol, 380 de meciuri suspicioase au fost indentificate în Europa, toate fiind legate de un grup infracţional cu baza în Singapore. „Suntem gata să muncim împreună pentru a elimina acest cancer al fotbalului. Confederaţia Asiatică de Fotbal nu se va opri până când acest flagel nu va dispărea complet din Asia”, a declarat preşedintele interimar al AFC, Zhang Jilong, într-o alocuţiune rostită în faţa a 150 de reprezentanţi asiatici ai guvernelor, cluburilor, jucătorilor şi arbitrilor. El a admis însă ulterior, pentru AFP, că va fi dificil să se elimine trucarea meciurilor, în special în Asia, unde astfel de pariuri sunt răspândite şi extrem de profitabile. „Noi îi pedepsim pe jucători şi pe arbitri pe viaţă, dar criminalii rămân liberi, fără să fie judecaţi. Asta trebuie să se schimbe. Trebuie să cerem insistent ca legislaţiile să fie schimbate. Multe ţări nu au cadrul legislativ pentru a combate manipularea meciurilor”, a declarat Ralf Mutschke. Departamentul juridic al FIFA va participa, în luna mai, la Berlin, la o reuniune a miniştrilor europeni ai Sporturilor, în perspectiva modificării cadrelor legislative.

ANCELOTTI, LA REAL MADRID, MOURINHO, LA PSG?

Cotidianul francez Le Parisien a scris, ieri, că există posibilitatea ca grupările Real Madrid şi Paris Saint-Germain să facă schimb de antrenori în vară, urmând ca italianul Carlo Ancelotti să ajungă în Spania, iar portughezul Jose Mourinho să vină în Franţa. „Carlo Ancelotti şi-a dat acordul verbal pentru a prelua echipa Real Madrid. Ambele părţi îşi doresc să colaboreze din sezonul viitor. În ceea ce îl priveşte pe Mourinho există şanse ca el să ajungă la PSG. Dar în calea acestei afaceri stă Chelsea Londra”, a scris publicaţia franceză. Presa internaţională a scris în ultima perioadă că Jose Mourinho va pleca de la Real Madrid în vară, iar viitorul său va fi legat de PSG sau Chelsea. Publicaţiile spaniole au notat că oficialii clubului Real Madrid l-au contactat deja pe Carlo Ancelotti pentru a-l înlocui pe tehnicianul portughez.

IBRAHIMOVIC AR VREA SĂ JOACE LA BAYERN MUNCHEN

„Bineînţeles că Bundesliga m-ar atrage. Poate într-o zi voi ajunge şi acolo, mai am timp. Dacă voi veni să joc într-o zi în Germania, ar fi la Bayern Munchen. Pentru mine, este unul dintre primele cinci mari cluburi din lume”, a declarat atacantul echipei franceze Paris Saint Germain, Zlatan Ibrahimovic, într-un interviu acordat revistei specializate germane 11Freunde. Ibrahimovic a debutat în cariera sa profesionistă în 1999, la Malmoe, după care a evoluat la Ajax Amsterdam (2001-2004), Juventus Torino (2004-2006), Internazionale Milano (2006-2009), FC Barcelona (2009-2010) şi AC Milan (2010-2012).

DROGBA NU ŞI-A RESPECTAT CONTRACTUL, SPUNE SHANGHAI SHENHUA

Echipa Shanghai Shenhua, căreia luni i-a fost retras titlul de campioană a Chinei cucerit în 2003, ca urmare a implicării în trucarea unui meci, nu a pus capăt litigiului cu fostul său atacant, Didier Drogba, plecat la începutul acestui an în Turcia, la Galatasaray Istanbul. După ce a contestat această mutare la FIFA, care i-a dat drept de joc temporar pentru Galata fotbalistului ivorian, Shenhua asigură de această dată că are probe evidente, conform cărora Drogba nu şi-a fi respectat contractul. „Suntem siguri că Shenhua are 99 la sută şanse să câştige apelul înaintat la FIFA”, a declarat avocatul angajat de clubul chinez în acest caz. Vineri seară, Drogba a marcat un gol la prima sa apariţie în tricoul echipei Galatasaray Istanbul, cu ocazia meciului câştigat cu 2-0 în faţa formaţiei Akhisar, în cadrul etapei a 22-a a campionatului turc.

DEL PIERO ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU SYDNEY

Atacantul italian Alessandro Del Piero şi-a prelungit, ieri, contractul cu echipa australiană Sydney FC, noua înţelegere urmând să expire în 2014, informează site-ul calciomercato.com. Gruparea australiană urmează să facă anunţul oficial joi dimineaţă într-o conferinţă de presă. Presa internaţională a scris în ultima perioadă că fostul internaţional italian ar putea ajunge în Brazilia, la formaţia Flamengo. Clubul din Sydney a fost fondat în 2004, a câştigat până acum de două ori campionatul naţional, în 2006 şi 2010, şi l-a avut în rândurile sale pe fostul golgheter al echipei Manchester United, Dwight Yorke. În vârstă de 37 de ani, Del Piero, de 91 de ori internaţional, şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Juventus Torino, alături de care a câştigat campionatul Italiei de şase ori şi Liga Campionilor în 1996.

ADEL AMROUCHE, NOUL SELECŢIONER AL KENYEI

Fostul internaţional algerian Adel Amrouche a fost numit, ieri, în funcţia de selecţioner al Kenyei, el devenind astfel succesorul francezului Henri Michel, plecat în luna decembrie a anului trecut de la conducerea reprezentativei. În vârstă de 44 de ani, Amrouche a fost ales de Federaţia Kenyană de Fotbal dintre 20 de candidaţi, după ce renunţat la postul de selecţioner al reprezentativei din Burundi, pe care îl ocupa de cinci ani. „Federaţia Kenyană de Fotbal nu a ales un nume mare, dar vă asigur că sunt un antrenor care munceşte mult şi poate transforma fotbalul kenyan, un tehnician care este gata să deschidă porţile fotbalului internaţional pentru jucătorii de aici”, a declarat Amrouche într-o conferinţă de presă. „Misiunea mea este să calific echipa la Cupa Mondială din 2014 şi la Cupa Africii pe Naţiuni din 2015. Este o provocare mare, dar vreau să îmi scriu numele în analele fotbalului african”, a precizat tehnicianul. Adel Amrouche s-a aflat şi în august 2012 printre candidaţii pentru postul de selecţioner al Kenyei, însă atunci a fost numit Henri Michel.

SILVESTRE A SEMNAT CU PORTLAND TIMBERS DIN SUA

Liber de contract după ce s-a despărţit în urmă cu câteva luni de Werder Bremen, Mikael Silvestre şi-a găsit o nouă echipă. Francezul era în aşteptarea unei oferte, iar aceasta a venit de peste ocean. Mai exact de la Portland Timbers, echipă ce evoluează în Major League Soccer şi se află pe locul 8 al Conferinţei de Vest. Fostul internaţional a evoluat în cariera sa pentru echipele Rennes (1996-1999), Internazionale Milano (1998-1999), Manchester United (1999-2008), Arsenal Londra (2008-2010) şi Werder Bremen (2010-2012).

CLUBUL SANTOS, SANCŢIONAT PENTRU COMPORTAMENTUL FANILOR

Clubul brazilian Santos a fost sancţionat să dispute un meci de acasă cu porţile închise, după ce fanii au aruncat cu monede într-un fost fotbalist al echipei, Paulo Henrique Ganso, în timpul partidei cu actuala formaţie a acestuia, Sao Paulo. Un elegant conducător de joc, a cărui carieră, începută promiţător, a fost afectată de accidentări, Ganso a fost bombardat cu monede când a executat un corner şi când a părăsit terenul. Santos a câştigat meciul din 3 februarie cu 3-1. Transferul lui Ganso la Sao Paulo, de anul trecut, a fost văzut ca o trădare de fanii lui Santos, care se aşteptau ca el să rămână fidel echipei ori să semneze cu o grupare din Europa. El a fost bombardat cu monede de suporterii lui Santos şi la un meci de anul trecut, când încă mai juca la această echipă, dar se aflase că negociază cu Sao Paulo.

FOTBALIST UCIS DE OBUZE

Un fotbalist a murit şi alţi jucători au fost răniţi, miercuri, după ce două obuze de mortieră au căzut pe stadionul din cadrul unui complex sportiv din centrul oraşului Damasc, a anunţat agenţia Sana. „Două obuze de mortieră au fost lansare de terorişti asupra complexului sportiv Techrine, din cartierul Baramke, ucigând un fotbalist al echipei al-Wathba şi rănind mai mulţi jucători în timpul antrenamentului”, a menţionat Sana. Siria se confruntă de doi ani cu un conflict civil soldat cu peste 70.000 de morţi, conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite.