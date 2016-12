CEHIA

Explozie mortală

Cel puţin două persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost rănite într-o explozie de gaz care a distrus o clădire de trei etaje, ieri dimineaţă, în centrul oraşului ceh Frenstat-pod-Radhostem. Deflagraţia a avut loc la ora 4.00 dimineaţa. Printre răniţi se numără trei copii, a declarat şeful echipelor de intervenţie, Lukas Humpl. Un bărbat şi o femeie sunt în stare critică. Alţi doi copii sunt daţi dispăruţi.

ITALIA

Seism

Un cutremur de 4,8 grade pe Scara Richter a avut loc în centrul Italiei, între Roma şi Napoli, o persoană murind de frică, însă daunele materiale nu sunt semnificative, scrie ”Corriere della Sera”, în ediţia online de ieri. Cutremurul a avut loc sâmbătă, la ora locală 22.16, la adâncimea de zece kilometri. Epicentrul seismului a fost localizat în apropiere de localitatea Sora şi de Insula Liri, în zona Munţilor Ernici-Simbruini. Cutremurul a fost resimţit în oraşul Napoli şi la periferia Romei, stârnind panică în rândul locuitorilor. O femeie în vârstă de 63 de ani de pe Insula Liri a murit de frică, din cauza seismului.

PAKISTAN

Baie de sânge

Cel puţin 47 de persoane au fost ucise, iar alte aproximativ 200 au fost rănite, sâmbătă, într-un atac cu bombă comis în sud-vestul Pakistanului, anunţă poliţia pakistaneză. Dispozitivul, acţionat de la distanţă, a explodat în oraşul Hazara, unde şiiţii sunt majoritari, în apropiere de Quetta, capitala provinciei Balucistan. Bilanţul iniţial era de zece morţi. Printre victime se numără femei şi copii.

IRAK

Atentate

Mai multe atacuri cu maşini-capcană au avut loc ieri, în cartiere şiite din Bagdad, soldându-se cu moartea a cel puţin şapte persoane şi rănirea altor 40, anunţă surse medicale şi din cadrul serviciilor de securitate. Trei maşini-capcană au explodat în cartierul Sadr City, a patra la al-Amin şi a cincea în Al-Husseiniyah. Cel puţin şapte persoane au fost ucise, iar alte 46 au fost rănite în aceste atentate.

GRECIA

Atac la o mină de aur

Persoane cu cagule pe feţe au atacat, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, în nordul Greciei, instalaţii ale grupului minier canadian Eldorado Gold, specializat în exploatarea aurului, anunţă poliţia elenă. Circa 40 - 50 de bărbaţi au atacat cu sticle incendiare echipamente ale firmei Hellenic Gold, filiala elenă a grupului Eldorado Gold, în regiunea Halkidiki. Unul dintre agenţii de pază a fost transferat la spital, cu probleme respiratorii şi cu răni uşoare. Autorităţile au reţinut scurt timp 27 de persoane. Prezenţa grupului canadian suscită opoziţia a numeroşi locuitori ai acestei regiuni turistice din nordul Greciei.

SUA

Român condamnat

Un român a fost condamnat la un an de închisoare, în SUA, pentru implicare în fraude electronice, conform unui comunicat oficial al Departamentului american al Justiţiei. Gabriel Sain a fost condamnat de Tribunalul din New Haven, statul american Connecticut, la 12 luni şi o zi de închisoare, declară purtătorul de cuvânt al instanţei, Thomas Carson. Sain, originar din Craiova, este acuzat că în perioada 2005- 2007 s-a ocupat cu trimiterea de email-uri frauduloase clienţilor North Fork Bank, cu scopul de a obţine informaţii despre conturile acestora. Gabriel Sain face parte dintr-un grup de 18 suspecţi trimişi în judecată de Parchetul din New Haven. El a fost arestat în România, pe 31 iulie 2012 şi a fost extrădat în SUA, în august.

FRANŢA

Protest

Aproximativ 80 de oameni au participat sâmbătă la o acţiune de protest, după ce şapte persoane de naţionalitate română au fost evacuate dintr-o casă ocupată ilegal în apropiere de Polyclinique du Parc din Caen, în nord-vestul Franţei. Manifestaţia a avut loc sâmbătă dimineaţă, în faţa Prefecturii din Calvados, la iniţiativa organizaţiei Collectif 14, care militează pentru drepturile străinilor. Collectif 14 a comunicat că a aflat ”cu stupoare şi indignare” despre expulzarea familiei de români, ”în plină iarnă şi fără niciun menajament”. Un bebeluş de zece săptămâni şi un alt copil, în vârstă de 4 ani, au de suferit în urma evacuării. Asociaţia a denunţat condiţiile în care a avut loc evacuarea. ”Nu putem tolera condiţiile de executare şi metodele utilizate”, a atenţionat aceasta, precizând că 15 poliţişti au participat la expulzarea familiei şi au depus pe trotuar puţinele bunuri ale acesteia.

BULGARIA

Proteste de amploare

Mii de bulgari au protestat ieri în 15 oraşe, faţă de facturile mari la electricitate primite la sfârşitul lunii ianuarie, în timp ce Guvernul întârzie să liberalizeze piaţa energiei. La Sofia, aproximativ 3.000 de oameni au scandat ”Mafia” şi ”Demisia”, în faţa Ministerului Economiei şi Energiei şi în faţa Parlamentului. Ei purtau pancarte pe care scria: ”Răbdarea noastră a ajuns la capăt” şi ”Electricitate + şomaj = genocid”. La Plovdiv, aproximativ 3.000 de manifestanţi au cerut naţionalizarea celor trei companii de distribuire a energiei electrice: EVN (Austria), CEZ (Cehia) şi Enero Pro (Bulgaria). La Varna, peste 5.000 de persoane au denunţat tarifele mari la electricitate.

MALAEZIA

Senator australian reţinut

Un senator australian a fost reţinut la intrarea în Malaezia şi urmează să fie deportat, autorităţile malaeziene reproşându-i că reprezintă ”un risc la adresa securităţii”. Senatorul Nick Xenophon a fost reţinut sâmbătă dimineaţă, pe aeroportul din Kuala Lumpur. El făcea parte dintr-o delegaţie care urma să aibă întâlniri cu oficiali malaezieni. Xenophon a criticat frecvent situaţia drepturilor omului din Malaezia. ”Agenţii pentru imigraţie au fost politicoşi şi acţionează la ordine venite de sus. Mi s-a spus că sunt un risc la adresa securităţii şi că nu pot intra în Malaezia”, a declarat Xenophon. ”Am mai fost în această ţară şi am făcut o serie de afirmaţii privind situaţia democraţiei. Este clar că cineva din Guvernul malaezian nu mă vrea aici”, a explicat senatorul australian. Incidentul riscă să declanşeze o criză diplomatică între Malaezia şi Australia.

ISRAEL

A început procesul lui Lieberman

Procesul fostului ministru israelian de Externe Avigdor Lieberman, care a demisionat în decembrie, fiind acuzat de fraudă şi abuz de încredere, a început ieri, la Ierusalim. Lieberman, liderul formaţiunii ultranaţionaliste Israel Beiteinu, aliată cu Likud, partidul premierului Benjamin Netanyahu, a declarat recent că este sigur că va fi achitat şi aşteaptă să preia din nou portofoliul Afacerilor Externe, în viitorul guvern israelian. Lieberman este acuzat că a obţinut, în decembrie 2009, promovarea fostului ambasador israelian în Belarus, Zeev Ben Arieh, care i-ar fi furnizat informaţii confidenţiale despre o anchetă care îl viza. Lieberman susţine că este nevinovat şi a confirmat că Zeev Ben Arieh i-a trimis o scrisoare care conţinea documente confidenţiale.

GRECIA

Cutremur

Un seism cu magnitudinea de 5 grade pe Scara Richter a fost înregistrat ieri în Marea Mediterană, la 34 de mile de Kalamata, în sudul Greciei, a anunţat Reuters, citând o informaţie de la agenţia SUA de supraveghere geologică. Cutremurul a avut loc la ora locală 07.42 şi nu a produs victime şi pagube materiale. În 1999, un cutremur de 5,9 grade s-a soldat cu 143 de morţi în această ţară cu un grad ridicat de seismicitate, dar în care majoritatea mişcărilor telurice nu produc daune.

CIPRU

Alegeri prezidenţiale

Alegătorii din Republica Cipru au fost chemaţi ieri la urne, pentru desemnarea noului preşedinte, pe fondul recesiunii care afectează grav această ţară. Aproximativ 545.000 de ciprioţi au fost aşteptaţi la urne. Candidatul de dreapta Nicos Anastasiades a câştigat din primul tur scrutinul prezidenţial din Republica Cipru, conform sondajelor de tip exit-poll. Potrivit sondajelor, citate de televiziunea publică cipriotă, Anastasiades a fost creditat cu 51,1% din voturi, cu mult în faţa principalului adversar, Stavros Malas (27,3%), susţinut de comuniştii din cadrul Akel, partidul preşedintelui actual, Demetris Christofias. Nicos Anastasiades are 66 de ani şi este liderul celui mai mare partid al opoziţiei, Disy (de dreapta).

ECUADOR

Alegeri generale

Cetăţenii din Ecuador au fost chemaţi la urne, ieri, în alegerile parlamentare şi prezidenţiale, favoritul scrutinului prezidenţial fiind Rafael Correa, un politician de stânga. Aflat la putere de şase ani, acest economist în vârstă de 49 de ani ar urma să câştige din primul tur un nou mandat, până în 2017, ultimul pe care i-l permite Constituţia. Lider carismatic şi popular, Correa îl devansa net, potrivit sondajelor, pe bancherul conservator Guillermo Lasso, principalul rival din totalul de şapte candidaţi. Alegătorii au fost chemaţi să îi desemneze şi pe cei 137 de membri ai Parlamentului.

FRANŢA

Eliberarea lui Ocalan

Între 10.000 şi 45.000 de etnici kurzi, conform autorităţilor şi organizatorilor, au defilat sâmbătă, la Strasbourg, pentru a cere eliberarea liderului PKK, Abdullah Ocalan şi pentru ”a se face dreptate după asasinarea la Paris a trei activiste kurde”, relatează AFP. Manifestanţii, veniţi din mai multe ţări europene, în principal din Germania, Franţa, Belgia, Olanda şi Luxemburg, purtau pancarte pe care scria ”Kurdistanul liber” şi portrete ale lui Abdullah Ocalan. În fruntea convoiului, zeci de femei aveau tricouri albe cu portrete ale activistelor kurde asasinate la Paris, pe 9 ianuarie. ”Ne aflăm aici pentru a cere dreptate în cazul celor trei colege”, a declarat Mahmoud Erol, reprezentantul Asociaţiei Culturale Mesopotamia. Un turc în vârstă de 30 de ani care a făcut parte din Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a fost inculpat în cazul celor trei crime.