FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A FOTE 2013

Duminică seară, la Braşov, s-a desfăşurat festivitatea de deschidere a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2013, care a început, cu intonarea imnului naţional al României de către corul de copii Unison şi cu parada delegaţiilor ţărilor participante. Grecia, ţara unde s-au născut Jocurile Olimpice, a deschis parada celor 45 de ţări participante, iar sportivii au prezentat steagurile în ordine alfabetică. Delegaţia României, în calitate de ţara gazdă, a defilat ultima, tricolorul fiind purtat de schiorul fondist Florin Daniel Pripici, multiplu medaliat la Campionatele Europene Under 18. Flacăra Olimpică a fost aprinsă de campionul olimpic la sabie Mihai Covaliu. În final, sportivii, arbitrii şi antrenorii au depus jurământul olimpic. Festivalul Olimpic al Tineretului European, ajuns la a 11-a ediţie, se desfăşoară la Braşov, Râşnov, Predeal şi Cheile Grădiştei - Fundata, în perioada 17-22 februarie. La cel mai mare eveniment sportiv pentru tineret organizat în România participă 900 de sportivi din 45 de ţări.

DUBLU EŞEC PENTRU SAMARA

Cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România, Eliza Samara, a luat startul, la finalul săptămânii, trecute la unul dintre cele mai puternice turnee ale începutului de an, Openul Kuweitului. Cap de serie nr. 10 în proba de simplu, sportiva legitimată la CS Farul Constanţa şi pregătită de antrenorul Viorel Filimon a pierdut, în runda inaugurală, în faţa sportivei din Coreea de Sud, Hyowon Seo, cu 0-4 (5-11, 9-11, 5-11, 11-13). În schimb, la dublu, constănţeanca şi partenera sa, rusoaica Yana Noskova, au trecut de primul tur de cuplul din Coreea de Sud alcătuit din Eunhee Lee şi Youngsook Park, cu 3-0 (11-8,11-8,12-10), dar au cedat în sferturi în disputa cu dublul chinez Meng Chen şi Yuling Zhu, cu 1-3 (8-11, 11-9, 9-11, 8-11).

ÎNCĂ DOUĂ MEDALII PENTRU ATLEŢII CONSTĂNŢENI

După ce au cucerit patru medalii, dintre care două de aur, în prima zi a etapei finale a Campionatului Naţional de atletism în sală rezervat juniorilor 1, desfăşurat la finalul săptămânii trecute la Complexul Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti, atleţii constănţeni au urcat de două ori pe podium şi sâmbătă. Campioană în proba de triplusalt, Andreea Lefcenco (CSS 1 Constanţa, antrenor Lenuţa Dragomir) a cucerit medalia de argint în proba de lungime, cu o săritură de 5,97 m. Tot pe locul secund s-a clasat şi Alexandru Floria (CS Farul), în proba de săritura cu prăjina, care a sărit peste ştacheta înălţată la 4,30 m.

LN DE HANDBAL MASCULIN, ETAPA A 14-A

Rezultate înregistrate în partidele din etapa a 14-a a Ligii Naţionale de handbal masculin: CSU Suceava - Energia Pandurii Tg. Jiu 30-24, Ştiinţa Bacău - CSM Ploieşti 36-22, Poli Timişoara - Potaissa Turda 26-29, U. Cluj - CSM Bucureşti 22-30, Dinamo Bucureşti - CS Caraş Severin 27-26. Ultima partidă din etapa a 14-a, dintre HC Odorhei şi HCM Constanţa, a fost amânată pentru 24 februarie (ora 18.00, în direct la Digi Sport 3). Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 24p, 2. Bacău 21p (golaveraj: 422-346), 3. Turda 21p (434-395), 4. Odorhei 19p, 5. Suceava 16p, 6. CSM Bucureşti 15p, 7. Caraş Severin 11p (341-329), 8. Timişoara 11p (348-354), 9. Tg. Jiu 10p, 10. Dinamo 8p, 11. CSM Ploieşti 6p, 12. U. Cluj 4p.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Rezultatele înregistrate de echipele româneşti în Cupele Europene la handbal - Liga Campionilor, feminin, Grupa Principală 2, etapa a 3-a: Oltchim Rm. Vîlcea - Zvezda Zvenigorod (Rusia) 29-25 (16-16); Cupa EHF, masculin, Grupa Principală D, etapa a 2-a: SC Magdeburg (Germania) - Ştiinţa Bacău 33-25; Cupa Challenge, masculin, optimi de finală: Bucovina Suceava - SPE Strovolos (Cipru) 35-34.

HALEP S-A RETRAS DE LA TURNEUL DE LA DUBAI

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep s-a retras în turul al doilea al calificărilor la turneul de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de două milioane de dolari. Cap de serie nr. 8 în calificări, Halep s-a retras înaintea meciului cu slovaca Daniela Hantuchova, care conta pentru accederea în ultimul tur al calificărilor. Halep trecuse în runda inaugurală de Eleni Daniilidou (Grecia), cu 6-2, 4-6, 6-2, după două ore şi şase minute de joc. Pe tabloul principal la Dubai se află şi Sorana Cîrstea, care va juca în primul tur cu americanca Sloane Stephens.

COPIL A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA QUIMPER

Tenismanul Marius Copil, locul 173 ATP, a câştigat, duminică, turneul challenger de la Quimper (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Copil l-a învins în finală, cu 7-6, 6-4, pe al optulea favorit al turneului, francezul Marc Gicquel, locul 138 ATP, după o oră şi 22 de minute. În semifinale, Copil trecuse de israelianul Dudi Sela, al cincilea favorit şi locul 106 ATP, cu 6-3, 6-4. Copil a obţinut pentru această performanţă un premiu de 6.150 de euro şi 90 de puncte ATP.

BUTE VA BOXA ÎN LUNA MAI CU SAKIO BIKA

Boxerul Lucian Bute îl va înfrunta în luna mai pe camerunezul Sakio Bika, după ce acesta a câştigat la puncte meciul de sâmbătă cu Nikola Sjekloca, din Muntenegru, la categoria supermijlocie a versiunii WBC. Pugilistul african s-a impus categoric la puncte, cu 120-108, 119-109 şi 118-112. Bika şi Bute au mai luptat de două ori până în prezent şi de fiecare dată s-a impus pugilistul român. „Mă simt perfect. Am evoluat conform planului şi m-am pregătit exemplar. Să nu uităm că Sjekloca era neînvins până la această dispută. Acum vreau să lupt împotriva unor nume mari, precum Lucian Bute sau Andre Ward. M-aş bate cu oricare dintre cei doi”, a declarat Sakio Bika pentru ESPN.

POLOIŞTII ROMÂNI, LOCUL 3 LA CUPA VOLVO

Naţionala de polo a României a obţinut o victorie şi două înfrângeri în Cupa Volvo, turneu găzfuit de localitatea Kecskemet (Ungaria). Duminică, în ultima zi, tricolorii au cedat în faţa naţionalei de seniori a Ungariei, scor 12-9. Marcatorii echipei noastre au fost Diaconu 3 goluri, Creţu, Georgescu, Goanţă, Chioveanu, Gospodinov şi Negrean. Anterior, formaţia antrenată de Vlad Hagiu a cedat în faţa Canadei, scor 11-12, şi a trecut de naţionala de juniori a Ungariei cu 12-8. Ungaria a câştigat turneul, urmată de Canada, România şi naţionala de juniori a ţării vecine.

LIGA MOL LA HOCHEI PE GHEAŢĂ

HSC Miercurea Ciuc şi ASC Corona Braşov au reuşit victorii preţioase în Liga MOL la hochei pe gheaţă, competiţie care se apropie de play-off. Miercurea Ciuc s-a impus în Slovacia, în faţa formaţiei HC Nove Zamky, cu scorul de 3-0 (2-0, 0-0, 1-0), iar Corona a dispus tot în deplasare de Miskolci Jegesmedvek, cu 8-3. În clasament, pe primul loc se află Dab.Docler, cu 104 puncte (din 44 jocuri), urmată de Miskolci Jegesmedvek 85p (45j), HSC Miercurea Ciuc 77p (44j), HC Nove Zamky 73p (44j), ASC Corona Braşov 72p (43j), Ferencvaros-ESMTK 29p (43j) şi Ujpesti TE 19p (43j).

PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE DE LUPTE A DEMISIONAT

Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Lupte (FILA), elveţianul Raphael Martinetti, a demisionat sâmbătă, la patru zile după ce Comitetul Internaţional Olimpic a decis ca acest sport să fie scos din programul JO, începând din 2020. „Cu ocazia şedinţei extraordinare a Biroului FILA, convocată de domnul Raphael Martinetti în Phuket, un grup de delegaţi din est l-a acuzat că este vinovat de excluderea luptelor din programul olimpic. Domnul Martinetti a cerut ca Biroul să îşi arate încrederea în el pentru o campanie de salvare a luptelor în următoarele luni, dar Biroul l-a susţinut cu doar 50 la sută din voturi. Domnul Martinetti nu a folosit propriul vot pentru a-şi salva poziţia şi şi-a anunţat demisia, pentru a-i da altui preşedinte şansa de a acţiona. Domnul Martinetti va rămâne membru al Biroului până la finalul mandatului său, în 2014”, se arată într-un comunicat al FILA, în care se precizează că sârbul Nenad Lalovic a fost nominalizat ca preşedinte interimar.

AZARENKA A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA DOHA

Jucătoarea de tenis Victoria Azarenka (Belarus, cap de serie nr. 1) a câştigat, duminică, turneul de la Doha (Qatar), dotat cu premii în valoare totală de 2.369.000 de dolari. Azarenka a învins-o, în finală, cu 7-6 (8/6), 2-6, 6-3, pe Serena Williams (SUA), a doua favorită a competiţiei, la doar 24 de ore după ce i-a cedat americancei poziţia de lider în clasamentul WTA. Victoria Azarenka, în vârstă de 23 de ani, se află la al doilea succes din acest an, după ce s-a impus la Australian Open. Serena Williams revine, astăzi, în fruntea ierarhiei jucătoarelor profesioniste de tenis, urmând să devină totodată, la 31 de ani, 4 luni şi 24 de zile, cea mai în vârstă sportivă care ocupă primul loc mondial, de la introducerea actualului sistem computerizat, în 1975. Proba de dublu de la Doha a fost câştigată de perechea italiană Sara Errani / Roberta Vinci, cap de serie nr. 1, care a trecut, în finală, cu 2-6, 6-3, 10-6, de cuplul Nadia Petrova / Katarina Srebotnik (Rusia / Slovenia), cap de serie nr. 2.

DEL POTRO S-A IMPUS TURNEUL DE LA ROTTERDAM

Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro, cap de serie nr. 2 şi locul 7 ATP, a câştigat, duminică, turneul de la Rotterdam, învingându-l în finală pe francezul Julien Bennetau, locul 39 ATP, cu 7-6, 6-3. Aceasta este al 14-lea titlu al lui Del Potro. Finala de dublu de la Rotterdam a fost câştigată de perechea Robert Lindstedt (Suedia) şi Nenad Zimonjic (Serbia), care s-a impus cu 5-7, 6-3, 10-8, în faţa cuplului olandez Thiemo de Bakker şi Jesse Huta Galung.

NADAL, ÎNVINGĂTOR DUPĂ O PAUZĂ DE OPT LUNI

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, cap de serie nr. 1, a câştigat, duminică, turneul de la Sao Paulo (Brazilia), dotat cu premii în valolare totală de 519.775 de dolari, primul după o pauză de opt luni. Nadal, aflat la al doilea turneu de la revenirea pe gazon după o pauză de şapte luni din cauza unei accidentări, l-a învins, în finală, cu 6-2, 6-3, pe argentinianul David Nalbandian. În urmă cu o săptămână, la Vina del Mar, Nadal a fost învins în finală, atât la simplu, cât şi la dublu. Ultimul turneu câştigat de Rafael Nadal a fost cel de la Roland-Garros, în 2012. Proba de dublu a turneului de la Sao Paulo a fost câştigată de perechea Alexander Peya / Bruno Soares (Austria / Brazilia), cap de serie nr. 2, care a trecut, în finală, cu 6-7 (5/7), 6-2, 10-7, de cuplul Frantisek Cermak / Michal Mertinak (Cehia / Slovacia), cap de serie nr. 3.

BÂTĂ DE BASEBALL PLINĂ DE SÂNGE ÎN LOCUINŢA LUI PISTORIUS

Poliţia sud-africană a găsit o bâtă de baseball plină de sânge în locuinţa lui Oscar Pistorius, multiplul campion paralimpic inculpat pentru uciderea iubitei sale Reeva. „Bâta era plină de sînge, criminaliştii vor spune despre ce este vorba“, a declarat o sursă apropiată anchetei, care a menţionat că Reeva avea capul “zdrobit”. Poliţiştii au trei ipoteze, conform City Press: Pistorius şi-ar fi agresat iubita cu bâta, Reeva ar fi utilizat-o pentru a se apăra sau sportivul s-a folosit de bâtă pentru a sparge uşa de la baia în care tânăra s-a refugiat. Oscar Pistorius, 26 de ani, ar fi tras primul glonţ din cameră, înainte ca Reeva să reuşească să se închidă în baie. Ea a fost atinsă de patru gloanţe de 9mm, din care două au fost în cap. Potrivit City Press, Pistorius şi-a sunat tatăl în jurul orei 03.20, joi dimineaţă, cerându-i să vină cât mai repede la el. Însă nu a sunat nici la poliţie, nici la ambulanţă. Cel care a chemat autorităţile a fost tatăl unei prietene a lui Pistorius. În momentul în care familia sa a sosit, Pistorius cobora scările purtând în braţe trupul tinerei şi tremurând. Reeva Steenkamp, 29 de ani, respira încă şi el a încercat s-o resusciteze. Era îmbrăcată în cămaşă de noapte, iar poliţiştii au găsit geanta ei şi iPad-ul pe jos, în camera lui Oscar. El i-ar fi spus surorii sale Aimee că s-a întâmplat ceva îngrozitor şi că a confundat-o pe Reeva Steenkamp cu un hoţ. Însă cele trei surse citate de City Press exclud această posibilitate, subliniind că nu au existat urme de intrare prin efracţie.

MO FARAH VA CONCURA LA MARATON

Atletul britanic Mo Farah, campion olimpic la 5.000 m şi la 10.000 m, a anunţat, sâmbătă, că va debuta în 2014 în proba de maraton, la Londra. „Voi debuta în proba de maraton, la Londra, în 2014. Ca pregătire, voi participa la un semimaraton, la 21 aprilie 2013. Acest lucru îmi va permite să înţeleg parcursul. Mi-am dorit dintotdeauna să alerg la maratonul de la Londra. Să fac acest lucru în calitate de dublu campion olimpic va fi ceva special”, a declarat Farah. Mo Farah a participat pentru prima dată la un semimaraton, în 2011, la New York. El a câştigat atunci competiţia cu timpul de o oră şi 23 de secunde, un record al Marii Britanii.

MICHAEL JORDAN A ÎMPLINIT 50 DE ANI

Michael Jordan a împlinit, duminică, 50 de ani, iar la zece ani de la ultimul său meci, liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) profită încă de moştenirea lăsată de el. “MJ“ este considerat cel mai bun jucător din istoria baschetului, datorită performanţelor din teren, concretizate prin şase titluri de campion NBA cu echipa Chicago Bulls şi două medalii olimpice de aur, dar şi pentru că a fost “piatra de temelie” a NBA-ului modern. Înaintea lui, jucători legendari au câştigat mai multe titluri (Bill Russell), au marcat mai multe puncte (Kareem Abdul Jabbar) au combinat statistici mai răsunătoare (Oscar Robertson, Wilt Chamberlain), dar niciunul nu a devenit “Greatest of All Time“ pentru că niciunul nu a schimbat atît de mult NBA-ul. Chiar dacă unii consideră că LeBron James l-ar putea detrona cândva, Jordan doarme liniştit. “Este simplu. Nu va exista niciodată un alt Michael Jordan“, asigură Dwyane Wade, coechipier cu James la Miami. Cariera lui Jordan a coincis cu debutul recunoaşterii internaţionale a NBA, cu prosperitatea NBA şi apariţia de sponsori cheltuitori precum Nike, firmă a cărei marcă de încălţăminte Air Jordan este încă profitabilă, deşi numeroşi cumpărători nu l-au văzut evoluând pe Jordan. Michael Jordan s-a născut în Brooklyn, New York, la 17 februarie 1963, fiind al patrulea din cei cinci copii ai lui Deloris şi James R. Jordan. În septembrie 1989 s-a căsătorit cu Juanita Vanoy, având trei copii, Jeffrey Michael, Marcus James şi Jasmine. Jordan şi Vanoy au divorţat în decembrie 2006, iar Juanita a primit 168 de milioane de dolari în urma partajului. În decembrie 2011,el s-a logodit cu modelul Yvette Prieto. În 1993, la prima retragere, Jordan a semnat un contract cu echipa de baseball Chicago White Sox, însă a revenit în baschet în 1995, retrăgându-se din nou în 1999 şi revenind în 2001. În 2003, s-a retras definitiv, iar în prezent este patronul echipei Charlotte Bobcats, un club din NBA. Mulţi fani încă speră că el va pune în aplicare cuvintele din 2009, când a fost inclus în Hall of Fame: “Într-o zi poate veţi vedea că joc baschet la 50 de ani”.

OSCAR SCHMIDT VA FI INCLUS ÎN HALL OF FAME-UL NBA

Fostul jucător brazilian Oscar Schmidt, mare vedetă a baschetului în anii \'80, va fi inclus în Hall of Fame-ul ligii profesioniste nord-americane (NBA). Schmidt, care a fost desemnat ca membru special de către instituţia americană de la Springfield (Massachusetts), este deja membru în Hall of Fame-ul baschetului internaţional, din 2010. Brazilianul, care a împlinit sâmbătă 55 de ani, a fost de trei ori cel mai bun marcator al turneului olimpic, de şapte ori (1984-1992) al campionatului Italiei şi de opt ori (1996-2003) al campionatului Braziliei.

SCHIOAREA MIKAELA SHIFFRIN, CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA 17 ANI

Schioarea americană Mikaela Shiffrin a devenit campioană mondială la slalom special la vîrsta de numai 17 ani, sâmbătă, în ultima probă feminină din cadrul Campionatelor Mondiale de schi alpin de la Schladming (Austria). Ea le-a depăşit pe celelalte medaliate, austriaca Michaela Kirchgasser şi suedeza Frida Hansdotter, cu 22, respectiv 26 de sutimi. Shiffrin, deja câştigătoare a trei slalomuri din cadrul Cupei Mondiale în această iarnă, este una din tinerele laureate ale Campionatelor Mondiale de schi alpin 2013. Cu acest titlu, care se adaugă celor trei câştigate de Ted Ligety (slalom super-uriaş, super-combinată şi slalom uriaş), echipa SUA a terminat prima în clasamentul pe medalii, cu patru de aur şi una de bronz (Julia Mancuso, la super-G).

MARCEL HIRSCHER A CUCERIT TITLUL MONDIAL LA SLALOM SPECIAL

Austriacul Marcel Hirscher (23 de ani) a obţinut titlul de campion mondial la slalom special masculin, ultima cursă a Campionatelor Mondiale de schi alpin, desfăşurată duminică la Schladming (Austria). În faţa a peste 40.000 de spectatori prezenţi la cursă, Hirscher i-a devansat pe germanul Felix Neureuther, cu 42 de sutimi, şi pe compatriotul său Mario Matt, cu 65 de sutimi. El a adus Austriei singurul titlu individual la aceste Mondiale şi al doilea după cel de la echipe. Austria, cu un total de 8 medalii (2 de aur, 2 de argint şi 4 de bronz), a fost devansată în clasamentul pe medalii de SUA (4 de aur şi una de bronz) şi a fost urmată de Franţa (2-1-1), Slovenia (1-2-0), Germania (1-1-2), Norvegia (1-0-1), Italia (0-2-0), Suedia (0-1-1), Croaţia (0-1-0) şi Elveţia (0-1-0).