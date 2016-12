ETAPA A 14-A ÎN LN DE HANDBAL MASCULIN

Programul etapei a 14-a a Ligii Naţionale de handbal masculin - sâmbătă: Poli Timişoara - Potaissa Turda (ora 17.00), U. Cluj - CSM Bucureşti (ora 19.00), Dinamo Bucureşti - CS Caraş Severin (ora 19.00). Meciul HC Odorhei - HCM Constanţa va avea loc pe 24 februarie, de la ora 18.00 (în direct la Digisport 3). Din această etapă s-au disputat deja partidele Bucovina Suceava - Pandurii Tg. Jiu 30-24 şi Ştiinţa Bacău - CSM Ploieşti 36-22. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 24p, 2. Bacău 21p, 3. Turda 19p (golaveraj: 405-369), 4. Odorhei 19p (404-383), 5. Suceava 16p, 6. CSM Bucureşti 13p, 7. Caraş Severin 11p (315-302), 8. Timişoara 11p (322-325), 9. Tg. Jiu 10p, 10. CSM Ploieşti 6p (359-422), 11. Dinamo 6p (336-416), 12. U. Cluj 4p.

ECHIPELE ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

Liga Campionilor, feminin, Grupa Principală 2, etapa a 3-a: Oltchim - Zvezda Zvenigorod (Rusia - sâmbătă, ora 19.00, Digisport 1); Cupa EHF, masculin, Grupa Principală D, etapa a 2-a: SC Magdeburg (Germania) - Ştiinţa Bacău (sâmbătă, ora 16.00); Cupa Challenge, masculin, optimi de finală: Bucovina Suceava - SPE Strovolos (Cipru - sâmbătă, ora 17.00).

DEBUT CU DREPTUL PENTRU SAMARA LA KUWEIT OPEN

Cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România, Eliza Samara, participă la finalul acestei săptămâni la unul dintre cele mai puternice turnee ale începutului de an, Openul Kuweitului. Dacă în proba de simplu sportiva legitimată la CS Farul Constanţa şi pregătită de antrenorul Viorel Filimon este cap de serie nr. 10, în proba de dublu, unde face pereche cu rusoaica Yana Noskova, constănţeanca a fost obligată să joace în calificări. Cele două au învins dublul format din Hoi Kem Doo Ching Wan Li (ambele din Hong Kong) şi vor întâlni în primul tur pe tabloul principal cuplul din Coreea de Sud alcătuit din Eunhee Lee şi Youngsook Park.

COPIL, ÎN SEMIFINALE LA QUIMPER

Tenismanul Marius Copil s-a calificat în semifinalele turneului challenger de la Quimper (Franţa), dotat cu premii în valoare totală de 42.500 de euro. Copil a trecut, în turul al doilea, cu 5-7, 6-4, 6-4, de luxemburghezul Gilles Muller, al doilea favorit al competiţiei, iar în sferturi l-a depăşit pe Uladzimir Ignatik (Belarus), cu 7-6, 7-5. Prin prezenţa în ultimul act al competiţiei, tenismenul român şi-a asigurat un cec în valoare de 2.130 de euro şi 33 de puncte ATP.

S-AU STABILIT LOTURILE LA ALL STAR GAME

Componenţa echipelor pentru All Star Game, meciul în care se vor întâlni cei mai buni jucători din Conferinţa de Vest şi din Conferinţa de Est din NBA, programat duminică, la Houston - Conferinţa de Est: titulari: Rajon Rondo (Boston) accidentat şi înlocuit cu Brook Lopez (Brooklyn), Dwyane Wade (Miami), Carmelo Anthony (New York), LeBron James (Miami), Kevin Garnett (Boston); rezerve: Chris Bosh (Miami), Tyson Chandler (New York), Luol Deng (Chicago), Paul George (Indiana), Jrue Holiday (Philadelphia), Kyrie Irving (Cleveland), Joakim Noah (Chicago); Conferinţa de Vest - titulari: Chris Paul (Los Angeles Clippers), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City), Blake Griffin (LA Clippers), Dwight Howard (LA Lakers); rezerve: LaMarcus Aldridge (Portland), Tim Duncan (San Antonio), James Harden (Houston), David Lee (Golden State), Tony Parker (San Antonio), Zach Randolph (Memphis), Russell Westbrook (Oklahoma City).

NAŢIONALA DE POLO, ÎN URNA A TREIA VALORICĂ

Naţionala de polo a României se va afla în urna a treia valorică pentru tragerea la sorţi a grupelor Campionatului Mondial din Spania, care va avea loc pe 24 februarie. Potrivit anunţului forului internaţional de profil (FINA), în urna a treia valorică se mai află SUA, Grecia şi Australia. Iată şi componenţa celorlalte urne valorice: Urna 1: Croaţia, Italia, Serbia, Muntenegru; Urna 2: Ungaria, Spania, Canada, Germania; Urna 4: Africa de Sud, China, Kazahstan, Noua Zeelandă. Cele 16 echipe participante vor fi împărţite în patru grupe, primele trei clasate urmând să se califice mai departe. Turneul final al Campionatului Mondial este programat în intervalul 19 iulie-4 august, la Barcelona.

ROGGE SE VA ÎNTÂLNI CU PREŞEDINTELE FEDERAŢIEI INTERNAŢIONALE DE LUPTE

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Jacques Rogge, se va întâlni cu şeful Federaţiei Internaţionale de Lupte (FILA) pentru a discuta în ce fel acest sport îşi poate salva locul la Jocurile Olimpice din 2020. Comisia Executivă a CIO a decis marţi să excludă luptele dintre cele 26 de discipline de bază ale programului olimpic ce va intra în vigoare la JO 2020. În aceste condiţii, FILA urmează să candideze pentru singurul loc rămas vacant în programul JO 2020, la concurenţă cu alte şapte sporturi: squash, escaladă, karate, wushu, baseball/softball, wakeboard şi role. CIO urmează să valideze acest program în cadrul sesiunii sale plenare de la Buenos Aires, din luna septembrie. Decizia CIO a fost aspru criticată de federaţiile de lupte din lumea întreagă. Luptele, ce au rămas în programul pentru JO 2016 de la Rio de Janeiro, mai au şansa de a fi prezente în 2020, dacă vor convinge CIO să revină asupra deciziei comisiei sale executive.

TESSA WORLEY, CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA SLALOM URIAŞ

Franţuzoaica Tessa Worley a câştigat joi medalia de aur în proba feminină de slalom uriaş din cadrul Campionatelor Mondiale de schi alpin de la Schladming (Austria). Au mai urcat pe podium slovena Tina Maze, care a sosit la o secundă şi 12 sutimi, şi austriaca Anna Fenninger, la 1,18. Medaliată cu bronz în această probă acum doi ani, la Mondialele de la Garmisch-Partenkirchen (Germania), Worley (23 ani) a cucerit a patra medalie pentru delegaţia Franţei de la debutul Campionatelor Mondiale, şi a doua de aur, după succesul lui Marion Rolland, duminică, în proba de coborâre. Carole Merle a fost ultima franţuzoaică medaliată cu aur la slalom uriaş, în 1993, la Morioka (Japonia). Worley a câştigat în carieră şapte probe de slalom uriaş în Cupa Mondială, iar în acest sezon numără trei podiumuri (St. Moritz, Courchevel, Semmering), toate în disciplina sa preferată. Pentru Maze, acest argint reprezintă a treia sa medalie la Campionatele Mondiale de la Schladming, după aurul de la slalom super-uriaş şi argintul de la super-combinată.

TED LIGETY, TRIPLU CAMPION MONDIAL LA SCHLADMING!

Americanul Ted Ligety a devenit primul schior după 45 de ani care cucereşte trei medalii de aur la o ediţie a Campionatelor Mondiale de schi alpin, după legendarul Jean-Claude Killy, francezul care în 1968 urca de patru ori pe prima treaptă a podiumului. Ligety şi-a apărat vineri, la Schladming (Austria), titlul cucerit acum doi ani, la Garmisch-Partenkirchen, în urma unor evoluţii aproape perfecte în cele două manşe. Pe locurile următoare s-au clasat Marcel Hirscher (Austria), la 81 de sutimi, şi Manfred Moelgg (Italia), la 1,75 secunde. Unul dintre favoriţii la medalii, norvegianul Aksel Lund Svindal, s-a clasat al patrulea, la doar patru sutimi de Moelgg! Ligety, care la Schladming s-a mai impus la super-G şi la super-combinată, a devenit şi primul american cu două titluri mondiale la slalom uriaş, egalând totodată recordul lui Bode Miller, până acum singurul american cu patru medalii de aur la CM. Campionatele Mondiale de la Schladming se încheie în acest week-end: sâmbătă are loc slalomul special feminin, iar duminică proba similară masculină.

PISTORIUS RESPINGE CU FERMITATE ACUZAŢIA DE OMOR

Multiplul campion paralimpic Oscar Pistorius a respins cu fermitate acuzaţia de omor pentru care a fost inculpat, într-un comunicat dat publicităţii de familia sportivului şi de agentul său. Multiplul campion paralimpic, acuzat de uciderea prietenei sale, va rămâne încarcerat, audierea în cazul său fiind amânată de către magistratul în faţa căruia sportivul a compărut vineri. Judecătorul Desmond Nair a amânat pentru marţi şi miercuri audierea în care apărarea ar urma să solicite eliberarea pe cauţiune a lui Pistorius, oferindu-i astfel „timpul necesar pentru a face cercetări şi a se afla în cea mai bună poziţie pentru a pleda”. Potrivit unui magistrat, parchetul se pregăteşte să solicite schimbarea încadrării juridice a faptei în omor cu premeditare, pentru care pedeapsa maximă ar fi de închisoare pe viaţă. Oscar Pistorius, arestat joi dimineaţă după după ce poliţia a descoperit la domiciliul său trupul neînsufleţit al iubitei sale, Reeva Steenkamp, a rămas în detenţie la un comisariat din Pretoria.

LEBRON JAMES A STABILIT UN NOU RECORD ÎN NBA

Americanul LeBron James a stabilit un nou record în Campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA), devenind primul jucător care înscrie cel puţin 30 de puncte în cursul a şase meciuri consecutive, după victoria cu 117-104 a echipei sale, Miami Heat, în faţa lui Portland Trail Blazers. În analele NBA, LeBron James (28 ani) i-a întrecut pe Adrian Dantley şi Moses Malone, singurii jucători care reuşiseră să înscrie 30 de puncte în cinci meciuri consecutive. Vedeta echipei Miami Heat, care a reuşit în acest meci 30 de puncte, 6 recuperări şi 9 pase decisive, fiind secondat de Chris Bosh (32p, 11 recuperări) şi Dwayne Wade (24p, 9 recuperări, 7 pase decisive).