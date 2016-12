BRAZILIA

Car alegoric în flăcări

Patru persoane au murit ieri dimineaţă, atunci când un car alegoric a luat foc în timpul unei defilări organizate în oraşul Santos, în cadrul Carnavalului de la Sao Paulo, au anunţat reprezentanţii primăriei din oraşul brazilian. Carul, care transporta mai mulţi dansatori şi aducea un omagiu ”regelui Pele”, îşi încheiase parcursul, în momentul în care una dintre platformele sale a atins un cablu electric, provocând declanşarea rapidă a unui incendiu în care patru persoane au murit carbonizate. Alte patru persoane au fost grav rănite în incendiu. Victimele defilau pentru şcoala ”Sangue Jovem” (Sânge Tânăr), creată de suporterii echipei de fotbal din Santos, oraş situat la 80 de kilometri de Sao Paulo. Carul incendiat aducea un omagiu legendarului fotbalist brazilian Pele, care a marcat istoria acestui club. Primăria şi Liga şcolilor de samba din Santos au anunţat suspendarea imediată a defilărilor în oraş. Carnavalul este celebrat de la sfârşitul săptămânii trecute în sute de oraşe din Brazilia. În urmă cu două săptămâni, incendiul produs într-o discotecă din oraşul Santa Maria a făcut 239 de victime şi a şocat întreaga Brazilie. Duminică, doi copii au fost ucişi şi 20 de persoane au fost rănite în statul brazilian Sergipe, de un camion care asigura sonorizarea în timpul carnavalului, care a intrat în mulţime, din cauza unei defecţiuni la sistemul de frânare.

RUSIA

Schimb de focuri

Aproximativ 40 de bărbaţi au fost implicaţi în schimburi de focuri, timp de 20 de minute, într-un restaurant din centrul Moscovei, incidentele soldându-se cu rănirea unei persoane. Schimburile de focuri au avut loc între două grupuri rivale, la sfârşitul săptămânii trecute, conform site-ului lifenews.ru. Ieri, lifenews.ru a postat imagini înregistrate de camerele de luat vederi. Poliţia a sosit la 20 de minute după începerea schimbului de focuri, dar protagoniştii incidentului deja plecaseră. Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost rănit la picioare şi este spitalizat.

JAPONIA

Tren deraiat

Un tren regional rapid a deraiat ieri în vestul Japoniei, după ce s-a lovit de un camion, la o trecere la nivel cu calea ferată, iar accidentul s-a soldat cu 15 răniţi, a anunţat poliţia. Accidentul s-a produs la Takasago, în prefectura Hyogo, în apropiere de gara Arai. Camionul a rămas parţial blocat pe şine, după ce trenul l-a lovit din spate. Printre cei 15 răniţi figurează şoferul camionului şi mecanicul de tren. Ceilalţi sunt pasageri ai trenului care, la ora respectivă (între 15.00 şi 16.00 ora locală), transporta 70 de persoane. Locomotiva şi un vagon au ieşit de pe şine şi s-au oprit la capătul unui peron din gara vecină. Trenul a lovit şi două maşini staţionate într-o parcare de-a lungul căii ferate. Deraierile de trenuri sunt destul de rare în Japonia, dar se întâmplă din când în când ca maşini, biciclete sau alte vehicule să fie lovite la trecerile la nivel cu calea ferată.

FRANŢA

Mai aproape de căsătoriile gay

Adunarea Naţională a Franţei (camera legislativă inferioară) a adoptat ieri proiectul de lege privind legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi a adopţiilor de către cuplurile homosexuale. La capătul a zece zile de dezbateri intense, deputaţii au adoptat textul cu 329 voturi pentru, 229 împotrivă şi zece abţineri. Conform articolul 1 al proiectului de lege, căsătoria este contractată de două persoane de sex diferit sau de acelaşi sex. Proiectul de lege, o promisiune de campanie a actualului preşedinte socialist Francois Hollande, va intra pe 4 aprilie în dezbaterea Senatului. Considerată cea mai importantă reformă în domeniul social de la abolirea pedepsei cu moartea, în 1981, legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex a fost contestată de partidele de dreapta şi a divizat societatea franceză, împotriva sa fiind organizate numeroase manifestaţii.

ITALIA

Arestare

Preşedintele grupului aeronautic şi de apărare Finmeccanica, Giuseppe Orsi, a fost arestat ieri, pentru corupţie la nivel internaţional, într-un caz de presupusă mituire a Guvernului indian, pentru vânzarea a 12 elicoptere de tip Augusta Westland, potrivit presei italine. Orsi, care este preşedintele şi administratorul delegat al Finmeccanica, era vizat de mai multe luni de o anchetă pentru corupţie, iar mai multe alte persoane, inclusiv un fost ministru, sunt deja anchetate pentru presupuse fapte similare. Judecătorul care se ocupă cu ancheta, la tribunalul de la Busto Arsizio, în apropiere de Milano, a emis un mandat de arestare pe numele preşedintelui Agusta Westland, o filială a Finmeccanica, Bruno Spagnolini, care a fost plasat sub arest la domiciliu din aceleaşi motive, şi anume corupţie la nivel internaţional, extorcare de fonduri şi îmbogăţire personală. Doi presupuşi intermediari în plata sumelor oferite ca mită, Guido Haschke şi Carlo Gerosa, rezidenţi în Elveţia, sunt vizaţi de asemenea de mandate de arestare şi cereri de extrădare către Italia. Statul italian este principalul acţionar al grupului, controlând 30,2% din capital. Această arestare are loc, de altfel, cu mai puţin de două săptămâni înainte de alegerile legislative din Italia, iar această temă ar putea să intre în campania electorală. Finmeccanica nu este singura mare companie italiană care se confruntă cu dificultăţi judiciare. Săptămâna trecută, Parchetul din Milano a deschis o anchetă vizându-l pe preşedintele gigantului energetic italian Eni, Paolo Scaroni, pentru un caz de corupţie în Algeria. În plus, un scandal în centrul căruia se află a treia cea mai importantă bancă din ţară, BMPS, ţine prima pagină de mai multe săptămâni, în Italia.

UNGARIA

Mai multă diplomaţie

Ministerul de Externe al Ungariei s-a angajat în extinderea reţelei de misiuni diplomatice în străinătate, a declarat Janos Martonyi, ministrul de resort, în ediţia de ieri a cotidianului economic ”Vilaggazdasag”. Pregătirile sunt în derulare însă implementarea planului va depinde de situaţia financiară actuală, a spus el. În ultimii ani, dificultăţile financiare au determinat Ungaria să închidă câteva misiuni diplomatice. Cu toate acestea, în opinia lui Martonyi, pare să existe o nevoie tot mai presantă pentru redeschiderea a cinci sau şase dintre ele. El a menţionat Malaezia şi Chile ca locuri în care diplomaţia ungară ar trebui să revină. Martonyi a subliniat de asemenea că Ungaria va trebui să desfăşoare mai mulţi diplomaţi specializaţi în afaceri, pentru a susţine strategia ţării de deschidere spre Est.