PARTIDE AMICALE PENTRU JUNIORII ACADEMIEI HAGI

Grupele de juniori 1998 şi 1999 ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” vor disputa, astăzi, în Bulgaria, la Kavarna, două partide de verificare. Juniorii născuţi după 1 ianuarie 1998 vor întâlni, de la ora 12.30, echipa de juniori 1997 a clubului Ludogorets Razgrad (campioana Bulgariei la seniori), iar juniorii născuţi după 1 ianuarie 1999 vor juca, de la ora 10.30, împotriva formaţiei poloneze LKS Lodz.

TURCU ŞI BOLBOAŞĂ, APROAPE DE UN ÎMPRUMUT LA ALTE FORMAŢII

FC Viitorul Cosntanţa a decis să îi împrumute în retur pe Lucian Turcu şi Mirel Bolboaşă la alte formaţii. Fundaşul stânga în vârstă de 26 de ani se află în discuţii cu Universitatea Cluj, în timp ce portarul Mirel Bolboaşă (23 ani), ar putea evolua în Liga a II-a. După ce a părăsit FC Farul în urma revenirii la gruparea constănţeană a lui George Curcă, piteşteanul în vârstă de 23 de ani este dorit de Dacia Mioveni şi CS Buftea.

PROGRAMUL ETAPELOR DIN PARTEA A DOUA A LIGII 1 LA FOTBAL

Comitetul de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat, ieri, solicitarea Ligii Profesioniste de Fotbal privind partea a doua a campionatului Ligii 1, ultimele etape ale ediţiei 2012-2013 fiind programate la următoarele date: etapa a 20-a - sâmbătă, 23 februarie; etapa a 21-a - sâmbătă, 2 martie; etapa a 22-a - sâmbătă, 9 martie; etapa a 23-a - sâmbătă, 16 martie; etapa a 24-a - sâmbătă, 30 martie; etapa a 25-a - sâmbătă, 6 aprilie; etapa a 26-a - sâmbătă, 13 aprilie; etapa 27-a - sâmbătă, 20 aprilie; etapa a 28-a - sâmbătă, 27 aprilie; etapa a 29-a - sâmbătă, 4 mai; etapa a 30-a - miercuri, 8 mai; etapa a 31-a - sâmbătă, 11 mai; etapa a 32-a - sâmbătă, 18 mai; etapa a 33-a - vineri, 24 mai; etapa a 34-a - miercuri, 29 mai.

NEŞU A URMĂRIT ANTRENAMENTUL STELEI DE LA UTRECHT

Mihăiţă Neşu, fostul jucător al Stelei, a asistat, luni seară, la prima şedinţă de pregătire din Olanda a echipei bucureştene, antrenamentul având loc pe Stadionul “Galgenwaard” al formaţiei FC Utrecht, la care fostul fundaş român a fost legitimat, informează site-ul oficial al liderului Ligii 1 la fotbal. Ţedinţa de pregatire, care a durat aproximativ două ore, a fost supervizată, din tribuna oficială, de Mihăiţă Neşu, care la final s-a salutat cu jucătorii lui Laurenţiu Reghecampf şi s-a fotografiat alături de aceştia. Mihăiţă Neşu le-a facilitat steliştilor accesul pe stadionul “Galgenwaard” după ce oficialii clubului Ajax nu le-au putut pune la dispoziţie un teren de antrenament din cauza precipitaţiilor din Amsterdam. Mihăiţă Neşu va urmări de pe Amsterdam Arena partida Stelei cu Ajax, fiind invitat de către clubul batav. Întâlnirea Ajax Amsterdam - Steaua Bucureşti, din manşa tur a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, se va disputa, joi, de la ora 20.00, pe Amsterdam ArenA.

FRANK DE BOER CONSIDERĂ PE AJAX FAVORITĂ ÎN MECIUL CU STEAUA

Antrenorul echipei Ajax Amsterdam, Frank de Boer, a declarat că formaţia sa este favorită în meciul de joi cu Steaua Bucureşti, din prima manşă a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, chiar dacă adversarul este unul bun, lucru demonstrat în campionat. „Suntem, cu certitudine, favoriţi, chiar dacă Steaua este o echipă bună, care are în componenţă mulţi jucători tineri. Nu degeaba au zece puncte avans faţă de locul doi în campionat. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, nu vom subestima Steaua”, a spus De Boer, potrivit NU Sport. Fundaşul belgian Toby Alderweireld a afirmat şi el că Steaua este un adversar care nu trebuie privit de sus. „Cred că multă lume subestimează Steaua, dar trebuie să ne asigurăm că vom obţine un rezultat cât mai bun în primul meci. Vrem să avem un drum european cât mai lung şi acesta este primul pas. Finala este la Amsterdam şi ar fi frumos s-o jucăm. Este un vis, va trebui să muncim din greu ca să-l îndeplinim”, a spus Alderweireld pentru site-ul oficial al grupării olandeze. Fundaşul Ricardo van Rhijn a menţionat că Ajax nu are decât o variantă la partida de joi, să câştige la un scor cât mai bun. „Meciul cu Steaua este important, vrem să jucăm cât mai mult pe trei fronturi: campionat, Cupă şi Liga Europa. Nu ne gândim decât la victorie în meciul de joi, este de datoria noastră s-o obţinem”, a spus Van Rhijn.

CFR, UN ADVERSAR DIFICIL PENTRU INTER

Fundaşul echipei Internazionale Milano, Andrea Ranocchia, a declarat, ieri, pentru Sky Sport, că CFR Cluj, adversara din 16-imile de finală ale UEFA Europa League, este un adversar dificil, campioana României având experienţă în cupele europene, informează site-ul tuttomercatoweb.com. „CFR Cluj este un adversar dificil şi are o experienţă europeană bogată. Noi ne-am pregătit bine pentru această dublă manşă şi ne dorim să ne calificăm”, a spus Ranocchia. Partida Internazionale Milano - CFR Cluj, din prima manşă a 16-imilor de finală ale UEL, se va disputa joi, de la ora 22.05.

FOSTUL FOTBALIST TEODOR LUCUŢĂ A DECEDAT

Fostul fotbalist Teodor Lucuţă, triplu campion naţional cu Dinamo Bucureşti, a decedat, luni, la vârsta de 57 de ani, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Născut la 2 mai 1955 în Bucureşti, Lucuţă a fost un produs sută la sută al clubului Dinamo Bucureşti, câştigând în campionatul 1972-1973 titlul naţional de juniori cu tinerii alb-roşii, fiind chiar căpitanul echipei. În continuare, în întreaga sa carieră a evoluat ca fundaş stânga numai la Dinamo, între 1973 şi 1980 jucând 128 de partide în Divizia A şi marcând un gol. A cucerit de trei ori titlul, în ediţiile 1972-73, 1974-75 si 1976-77. De trei ori a îmbrăcat tricoul echipei naţionale a României, debutând la 16 noiembrie 1975, în meciul România - Spania 2-2. A evoluat, de asemenea, în 12 partide în cupele europene.

S-A DEFINITIVAT ŞI GRUPA B A CUPEI CONFEDERAŢIILOR

După cucerirea titlului de campioană a Africii de către Nigeria, s-a completat şi Grupa B a Cupei Confederaţiilor la fotbal, programată în iunie 2013, în Brazilia, naţionala “Vulturilor Verzi” urmând să întâlnească Spania, Uruguay şi Tahiti. La tragerea la sorţi a competiţiei din Brazilia, Spania, campioana europeană şi mondială, a fost cap de serie şi va întâlni Nigeria în ultimul meci al Grupei B, pe 23 iunie, pe stadionul “Castelao” din Fortaleza. Înainte de acest ultim meci al primei faze, Spania va înfrunta Uruguayul (16 iunie) şi Tahiti (20 iunie). În Grupa A figurează Brazilia, Italia, Mexic şi Japonia.

CINCI NIGERIENI IN ECHIPA IDEALĂ DE LA CUPA AFRICII

Nigeria, învingătoare a Cupei Africii pe Naţiuni la fotbal 2013, a furnizat aproape jumătate din echipa-tip a competiţiei, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal. Portarul Vincent Enyeama, fundaşul Efe Ambrose, mijlocaşii John Obi Mikel şi Victor Moses şi atacantul Emmanuel Emenike au fost aleşi după victoria din finală a “Super-Vulturilor”, 1-0 cu Burkina Faso. Iată echipa-tip a CAN-2013: Enyeama - Ambrose, Bakary Kone (Burkina Faso), Nando (Insulele Capului Verde) - Jonathan Pitroipa (Burkina Faso), Siaka Tiene (Coasta de Fildeş), Obi Mikel, Seydou Keita (Mali), Moses - Asamoah Gyan (Ghana), Emenike. Echipa Nigeriei a revenit, ieri, în ţară, fiind aşteptată la aeroport de sute de fani. După primirea de la aeroportul din capitala Abuja, jucătorii s-au deplasat la stadionul Naţional pentru a celebra victoria. Componenţii naţionalei Nigeriei au fost primiţi, aseară, de preşedintele ţării, Goodluck Jonathan.

SELECŢIONERUL NIGERIEI A REVENIT ASUPRA DECIZIEI DE A DEMISIONA

Selecţionerul naţionalei Nigeriei, Stephen Keshi, a revenit, ieri, asupra deciziei de a demisiona, după ce luni anunţase că va părăsi această funcţie, pentru că munca sa nu este apreciată. Într-o declaraţie semnată de selecţioner şi dată publicităţii de Federaţia Nigeriană de Fotbal, Keshi, în vârstă de 51 de ani, a anunţat că va continua munca la naţională, după ce a avut o discuţie cu ministrul Sportului. Înainte de semifinala cu Mali, nigerianul declarase că-şi va face bagajele, dacă se va simţi nedorit. El este doar al doilea antrenor din istorie, după egipteanul Mahmoud Al-Gohary, care a câştigat Cupa Africii pe Naţiuni (CAN) în calitate de jucător (în 1994, contra Zambiei) şi de tehnician. Nigeria, care a învins Burkina Faso în finala de la Johannesburg, scor 1-0, a mai câştigat CAN în 1980 şi 1994.

AC MILAN VREA SĂ PRELUNGEASCĂ ACORDUL LUI EL SHAARAWY

AC Milan vrea să prelungească acordul atacantului Stephan El Shaarawy până în 2018, oficialii milanezi şi impresarul jucătorului având deja o primă întâlnire în vederea semnării unui nou contract, a anunţat Gazzetta dello Sport. Sursa citată menţionează că la reuniunea de marţi au participat tatăl jucătorului, impresarul Roberto La Florio şi administratorul delegat al AC Milan, Adriano Galliani, scopul acestei prime întâlniri fiind stabilirea detaliilor financiare. Actualul contract al jucătorului expiră în 2017. El Shaarawy a marcat 15 goluri pentru AC Milan în Serie A în acest sezon.

CLUBUL INTER MILANO, AMENDAT CU 15.000 DE EURO

Clubul Internazionale Milano a fost amendat cu suma de 15.000 de euro, după ce suporterii săi l-au insultat, duminică, la meciul cu formaţia Chievo Verona, pe atacantul echipei AC Milan, Mario Balotelli, informează presa italiană. Fanii echipei Inter, la care evoluează şi Cristi Chivu, l-au înjurat şi au scandat expresii cu conţinut rasist la adresa lui Balotelli. Mario Balotelli, în vârstă de 22 de ani, a evoluat la Internazionale Milano în perioada 2007-2010, iar din această iarnă a fost cedat de Manchester Coty la AC Milan. Internaţionalul italian a declarat încă din vremea în care juca la Inter Milano că este suporter al echipei AC Milan. Internazionale Milano, adversara formaţiei CFR Cluj în 16-imile de finală ale UEFA Europa League, a învins, duminică, pe teren propriu, cu 3-1 (2-1), pe Chievo Verona, în etapa a 24-a a campionatului italian.

INTER L-A TRANSFERAT PE ICARDI

Atacantul argentinian al echipei Sampdoria Genova, Mauro Icardi, va juca din sezonul viitor la formaţia Internazionale Milano, urmând să semneze un contract valabil până în vara anului 2017. Pentru achiziţionarea sud-americanului, Inter Milano va plăti 15 milioane de euro, plus bonusuri în funcţie de performanţele argentinianului. Mauro Icardi, în vârstă de 19 ani, este un produs al clubului Sampdoria Genova şi a marcat în acest sezon nouă goluri în 20 de meciuri jucate în Serie A.

UCHIDA NU VA JUCA ÎN MECIUL CU GALATA

Fundaşul japonez al echipei Schalke ’04 Gelsenkirchen, Atsuto Uchida, s-a accidentat şi nu va juca în meciul cu Galatasaray Istanbul din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Uchida, în vârstă de 24 de ani, a suferit o întindere la coapsă şi nu va juca în meciul cu tur cu Galatasaray Istanbul, care va avea loc pe 20 februarie, pe stadionul “Ali Sami Yen” din Istanbul. Partida retur se va disputa pe 12 martie, la Gelsenkirchen.

DAVID VILLA A FOST EXTERNAT

Atacantul spaniol al formaţiei FC Barcelona, David Villa, a fost externat din clinica în care a fost internat, luni, din cauza unor probleme renale, a anunţat gruparea catalană. „Villa a fost internat din cauza unor probleme renale. Jucătorul a fost supus unui tratament pentru eliminarea calculilor renali şi a primit acordul pentru a părăsi spitalul”, a anunţat FC Barcelona pe site-ul oficial. Jucătorul va reveni, miercuri, la antrenamente, urmând să se decidă dacă va putea evolua în meciul cu Granada, de sâmbătă, din campionat. Atacantul în vârstă de 31 de ani a marcat un gol în meciul cu Getafe de duminică, scor 6-1.