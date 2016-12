SUSPICIUNI ASUPRA MECIULUI CFR - GALATASARAY

Cotidianul turc Fotomac a anunţat că meciul dintre CFR Cluj şi Galatasaray Istanbul, scor 1-3, ar fi fost trucat de mafia pariurilor, iar ardelenii ar fi pierdut intenţionat partida. Principalul suspect ar fi căpitanul echipei clujene, portughezul Ricardo Cadu, care ar fi încasat suma de 100.000 de euro pentru a “rezolva” problema învingătoarei în meciul din Liga Campionilor. Oficialii campioanei României au negat orice implicare într-un eventual aranjament. Conform presei din Turcia, pe lista investigatorilor în ancheta Europol se află şi meciul CFR şi Galatasaray. La începutul acestei săptămâni, Oficiul European de Poliţie (Europol) a anunţat că a desfiinţat o reţea criminală bănuită că a trucat 380 de meciuri de fotbal, între care partide din Liga Campionilor şi din preliminariile Campionatului Mondial.

AMICAL ROMÂNIA - SLOVACIA

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, că echipa antrenată de Victor Piţurcă va susţine, pe 14 august, pe Arena Naţională din Bucureşti, o partidă de verificare împotriva reprezentativei similare a Slovaciei. Potrivit sursei citate, ora de începere a meciului România - Slovacia urmează să fie anunţată ulterior.

VICTORAŞ IACOB A REVENIT ÎN LIGA 1

Atacantul Victoraş Iacob a semnat, vineri, un contract cu U. Cluj şi s-a alăturat deja lotului antrenat de Ionel Ganea. Jucătorul în vârstă de 32 de ani, care a evoluat ultima dată la Iraklis Salonic (Grecia), a sosit la Universitatea liber de contract. Fostul atacant al echipelor Rapid Bucureşti, Oţelul Galaţi şi Steaua Bucureşti a efectuat deja vizita medicală şi s-a alăturat lotului “şepcilor-roşii”. „Am venit la Universitatea Cluj. Îmi era dor de o revenire în Liga 1”, a declarat Iacob, după discuţiile cu acţionarul Ioan Mărginean.

FINALELE CAN 2013

Ultimele două partide din ediţia a 29-a a Cupei Africii pe Naţiuni sunt programate în acest weekend în Africa de Sud - finalele pentru aur şi bronz. Pentru aur vor juca două din revelaţiile ediţiei - Nigeria şi Burkina Faso, cea de-a doua echipă fiind la prima finală într-o competiţie majoră! Favorita finalei este Nigeria care a mai câştigat această competiţie în 1980 şi 1994, iar în 2010 s-a clasat a treia (având patru bronzuri în total). Atacantul echipei Burkina Faso, Jonathan Pitroipa, va putea disputa finala, după ce Comisia de Disciplină a Confederaţiei Africane a decis să anuleze cartonaşul roşu primit de jucător în semifinala cu Ghana. În finala mică va juca una dintre marile favorite înaintea competiţiei - Ghana, care a avut o nouă prestaţie dezamăgitoare precum anul trecut când a terminat a patra. Mali are în palmares doar un loc 2 şi un loc 3 la CAN, având ocazia acum să mai câştige un bronz. Programul finalelor - sâmbătă: Mali - Ghana (ora 20.00); duminică: Nigeria - Burkina Faso (ora 20.00).

LUNI SE PUN ÎN VÂNZARE BILETELE PENTRU FINALA LIGII CAMPIONILOR

O primă tranşă de bilete pentru finala Ligii Campionilor la fotbal, programată pe 25 mai pe arena londoneză Wembley, 9.000 de bucăţi dintr-un total de 86.000, va fi pusă în vânzare între 11 februarie şi 15 februarie, exclusiv pe portalul uefa.com. Fiecare club finalist va avea dreptul la o cotă de câte 25.000 locuri, pe care le va vinde propriilor suporteri. Restul biletelor se împart între comitetul local de organizare, federaţiile naţionale, sponsori, media şi programul de ospitalitate corporativă. Preţul unui bilet variază între 60 şi 330 lire sterline (70-387 euro), iar UEFA va menţine pachetul special, pentru un adult şi un tânăr, care costă 120 lire sterline (140 euro). Preţurile sunt mai mici decât la finala de acum doi ani, când fanii de la FC Barcelona şi Manchester United au trebuit să plătească minimum 95 de euro pentru un bilet.

FERGUSON, AMENDAT CU 12.000 DE LIRE STERLINE

Antrenorul echipei Manchester United, Alex Ferguson, a fost amendat cu 12.000 de lire sterline (14.000 de euro), pentru că a criticat un arbitru-asistent la meciul cu Tottenham, scor 1-1, disputat pe 20 ianuarie. Ferguson i-a reproşat arbitrului asistent că nu a semnalat un penalty pentru un presupus fault la Wayne Rooney. Ferguson a adăugat că gruparea sa şi asistentul au o “problemă”, referire la un meci din 2010 cu Chelsea Londra, când un gol marcat de Didier Drogba, aflat în poziţie de ofsaid, a fost acordat.

TRABELSI NU MAI ESTE ANTRENORUL TUNISIEI

Selecţionerul Sami Trabelsi a demisionat de la conducerea tehnică a naţionalei Tunisiei, la aproximativ o săptămână de la eliminarea acestei echipe în primul tur al Cupei Africii pe Naţiuni (CAN), a anunţat site-ul oficial al Federaţiei Tunisiene de Fotbal. „Biroul federal a luat act de solicitarea selecţionerului naţional Sami Trabelsi de a pune capăt contractului său pe cale amiabilă şi a decis, în consecinţă, rezilierea înţelegerii”, se arată într-un comunicat al forului. Khaled Ben Yahia, Nabil Maaloul şi Maher Kenzari sunt antrenorii cu care federaţia tunisiană negociază pentru postul de selecţioner. Tunisia a încheiat pe locul 3 în Grupa D, la ediţia din acest an a CAN. Sami Trabelsi se afla la conducerea tehnică a naţionalei tunisiene din martie 2011.

LAMPARD AR PUTEA RĂMÂNE LA CHELSEA

Autorul unui sezon foarte bun la Chelsea (10 goluri în 17 meciuri jucate în Premier League), Frank Lampard, căruia îi expiră contractul în luna iunie, părea că s-a resemnat cu plecarea în această vară de la echipa londoneză. Însă patronul Roman Abramovici, care dorea să se despartă de Lampard pentru a continua întinerirea efectivului său, şi-ar fi schimbat părerea, anunţă cotidianul Daily Mail. O primă reuniune s-ar fi ţinut deja joi, la Londra, iar tema discuţiei a fost prelungirea cu un an a contractului mijlocaşului în vârstă de 34 ani.

SEDIUL CLUBULUI BEITAR IERUSALIM A FOST INCENDIAT

Sediul clubului Beitar Ierusalim a fost incendiat, la câteva zile după ce gruparea a achiziţionat doi fotbalişti musulmani din Cecenia, ceea ce a provocat reacţia de ură a unei părţi a suporterilor echipei israeliene. Acest incident a avut loc vineri, la o zi după ce justiţia israeliană a decis ca patru fani ai echipei Beitar să fie judecaţi pentru scandări cu caracter rasist la un meci şi la un antrenament. Beitar Ierusalim a anunţat pe 26 ianuarie că i-a achiziţionat de la clubul rus Terek Groznîi pe jucătorii ceceni Zaur Sadaev şi Dzhabrail Kadaev.

UN FOTBALIST GREC A FOST DEPISTAT POZITIV

Fotbalistul echipei AEK Atena, Christos Arkoudas, a fost depistat pozitiv cu oxilofrină, în urma unui control antidoping efectuat în luna ianuarie. Arkoudas a fost testat la partida pe care AEK Atena a disputat-o cu OFI Creta, pe 26 ianuarie. El poate să facă apel şi are dreptul la o contraexpertiză, care ar urma să se facă săptămâna viitoare. Dacă şi contraexpertiza va avea rezultat pozitiv, jucătorul ar putea fi suspendat pentru cel mult doi ani, conform codului disciplinar al Federaţiei Elene de Fotbal.

CAGLIARI, OBLIGATĂ SĂ JOACE LA TORINO

Liga Italiană de Fotbal a obligat echipa Cagliari să joace pe stadionul Olimpic din Torino meciul de pe teren propriu contra lui AC Milan, din etapa a 24-a din Serie A. Arena clubului sard este în continuare socotită prea şubredă pentru a putea găzdui meciuri de primă ligă în acest moment, iar autorităţile fotbalistice caută permanent noi locaţii pentru a programa jocurile lui Cagliari. „Prefectul din Cagliari a estimat că stadionul Is Arenas nu poate face faţă afluxului de spectatori aparţinând grupurilor de suporteri rivali”, se arată într-un comunicat al Ligii. În urmă cu câteva zile, jucătorii de la Cagliari ameninţaseră că nu vor intra pe teren la meciul cu Milan dacă Liga le va muta din nou meciul de pe Is Arenas, iar adversarii anunţaseră că vor să îi susţină în acest demers. Anul trecut, la finalul lunii noiembrie, Cagliari a pierdut la masa verde jocul cu AS Roma, fiindcă preşedintele clubului a decis să cheme suporterii la stadion, deşi Liga hotărâse ca partida să se dispute cu porţile închise.