GERMANIA

Tragedie rutieră

Un autocar înmatriculat în România a intrat în coliziune cu un camion, ieri, pe o autostradă din sud-estul Germaniei, o persoană pierzându-şi viaţa, iar alte nouă fiind rănite în accident, scrie presa germană. Accidentul a avut loc pe Autostrada A3 (E56), în dreptul localităţii Beratzhausen, la circa zece kilometri de oraşul Regensburg. Un autocamion înmatriculat în Turcia a derapat şi s-a răsturnat pe autostradă, iar apoi a fost lovit de autocar. Potrivit poliţiei germane, bărbatul care a murit în accident se afla în camionul răsturnat. Alte nouă persoane au fost rănite în accident. În autocarul care venea din România erau 29 de persoane. Un bilanţ precedent arăta că şoferul care conducea autocarul a fost grav rănit, şoferul de schimb a decedat şi 15 pasageri au fost răniţi, din care patru grav. Poliţia germană a iniţiat o anchetă în acest caz.

SUA

Carnagiu pe şosea

Cel puţin opt persoane au murit şi alte 27 au fost rănite într-un accident rutier în care a fost implicat un autobuz, a anunţat, ieri, o televiziune americană. Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 18.30, într-o zonă rurală situată la nord de oraşul Yucaipa, statul american California. Răniţii au fost spitalizaţi în regiune şi 15 dintre ei sunt în stare critică. Potrivit unui alt post de televiziune, CBSLA, autobuzul plecase din Tijuana (Mexic) şi mergea la Big Bear Lake, o staţiune situată la nord-est de San Bernardino. Patru răniţi, doi adulţi şi doi copii, au fost internaţi la centrul medical universitar Loma Linda, a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei, pentru ”Los Angeles Times”. Un adult şi un copil sunt în stare critică.

MAREA BRITANIE

Cadavru identificat

Poliţia britanică a reuşit să stabilească identitatea tinerei românce din Coventry care a murit miercuri, după ce a fost înjunghiată în abdomen, a informat, ieri, BBC News. Georgiana Stuparu, de 23 de ani, cunoscută şi ca Yudha Marin, a fost descoperită, miercuri seară, moartă într-un apartament din Coventry. Autopsia a stabilit că tânăra a murit după ce a fost înjunghiată în abdomen. Poliţia a primit mai mult timp pentru a interoga un bărbat de 25 de ani şi o femeie de 21 de ani, arestaţi vineri, la Coventry. Alţi trei bărbaţi au fost arestaţi miercuri. Doi dintre ei, cu vârsta de 26 şi, respectiv, 34 de ani, au fost eliberaţi fără a fi puşi sub acuzare, în timp ce al treilea, de 23 de ani, a fost eliberat pe cauţiune, în aşteptarea anchetelor suplimentare. Poliţiştii West Midlands au făcut apel ca persoanele care pot oferi informaţii despre atac să îi contacteze.

FRANŢA

Anchetă excepţională

Guvernul francez a demarat, duminică, o anchetă excepţională, după ce o femeie a susţinut că a pierdut sarcina, vineri, din cauza lipsei de locuri la Maternitatea Port-Royal din Paris, unde urma să nască. În noaptea de joi spre vineri, gravida s-a prezentat la urgenţe, unde personalul de la spital a putut doar să constate moartea fătului în pântecul mamei. Femeia trebuia să se prezinte joi, pentru ca femeia să nască, la Maternitatea Port-Royal, foarte cunoscută pentru acceptarea unor cazuri de naşteri dificile. Însă, la sosirea sa la maternitate, nu mai existau locuri libere, potrivit cotidianului ”Le Parisien”. Femeia afirmă că a informat maternitatea în legătură cu faptul că fătul se mişca foarte mult. Ministrul Sănătăţii, Marisol Touraine, a cerut să fie efectuată o anchetă excepţională asupra circumstanţelor acestei drame. De asemenea, urma să aibă loc o autopsie a fătului. Ministrul şi-a exprimat ”emoţia foarte puternică cu privire la situaţia cuplului care a pierdut fătul”. Aproape 6.000 de naşteri pot să fie asigurate în sediul modern şi nou al Maternităţii Port-Royal, care a fost redeschis în februarie 2012, după mai multe luni de lucrări.

BELGIA

Succes românesc

Filiala Mişcării Reformatoare (MR) din comuna Enghien, regiunea Valonia, l-a ales preşedinte, în al doilea tur de scrutin, pe românul Davy Jurcă, în vârstă de 24 de ani, a relatat ieri ”La Derniere Heure”. Comunele Enghien şi Leuze sunt singurele din Valonia în care filialele MR nu au reuşit să aleagă un preşedinte din primul tur. La Enghien, după primul tur de scrutin în care au existat trei candidaţi, în cursă au mai rămas actualul preşedinte, la final de mandat, Alain Pfeiffer şi românul Davy Jurcă. La sfârşitul săptămânii trecute, cu prilejul celui de al doilea tur de scrutin, rata de participare a atins un nivel record. Aceste alegeri au mobilizat peste 70% dintre simpatizanţii din secţiunea locală. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată, a declarat consilierul local Philippe Streydio. În cele din urmă a fost ales preşedinte românul Davy Jurcă, care a reuşit să obţină 60% din voturi. Românul a candidat în premieră şi la alegerile comunale din octombrie anul trecut, obţinând un scor foarte bun. Absolvent al Înaltei Şcoli din provincia Liege şi al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Davy Jurcă urmează un program Erasmus în România şi a efectuat numeroase călătorii în străinătate, notează cotidianul belgian.

BULGARIA

Taxă redusă

Prefectul oraşului bulgar Ruse, Stefko Burudjiev, a cerut ca şi România să reducă taxele percepute pentru traversarea podului peste Dunăre între Giurgiu şi Ruse, informează presa din oraşul dunărean. Burudjiev s-a întâlnit, ieri, la Ruse, cu ambasadorul României la Sofia, Anton Păcureţu. Prefectul a declarat că reducerea taxelor şi, ulterior, eliminarea lor vor duce la creşterea traficului prin pod şi vor contribui la realizarea unei mai bune legături între oraşele Ruse şi Giurgiu. În prezent, traversarea singurului pod dintre Bulgaria şi România costă 2 euro pentru un autoturism în direcţia Ruse - Giurgiu şi 6 euro în direcţia Giurgiu - Ruse. Pentru autocare şi camioane, taxele sunt aceelaşi în ambele direcţii şi variază între 12 şi 37 de euro, în funcţie de tonajul vehiculului. Burudjiev şi Păcureţu au abordat şi oportunităţile din următoarea perioadă de programare a UE 2014-2020 de realizare a unor proiecte în domeniul economiei, infrastructurii şi industriei.

R. MOLDOVA

Istorici premiaţi de Putin

Doi istorici moldoveni, Sergiu Nazaria şi Piotr Sornicov, au fost decoraţi cu Ordinul Prieteniei, de către preşedintele rus, Vladimir Putin, scrie presa moldoveană de ieri. Cei doi istorici sunt adepţii ”teoriei moldovenismului”. Nazaria este conferenţiar la Chişinău, iar Sornicov lucrează în cadrul Institutului de Istorie de la Tiraspol. Distincţia le-a fost atribuită pentru consolidarea prieteniei între R. Moldova şi Rusia, precizează un comunicat al preşedinţiei ruse.

GERMANIA

Cec suspect

Vameşi germani de pe aeroportul din Dusseldorf au găsit în posesia fostului ministru iranian de Finanţe, Tachmaschb Masaheri, un cec în valoare de 54 de milioane de euro, a informat, duminică, publicaţia ”Bild am Sonntag”. Masaheri, care a condus Banca Centrală a Iranului până în 2008, a fost controlat de vameşi pe aeroportul din Dusseldorf, la 21 ianuarie, în timp ce sosea din Turcia, anunţă ”Bild am Sonntag”. Potrivit publicaţiei, un cec emis de Banca Centrală a Venezuelei în valoare de 300 de milioane de bolivari (54 de milioane de euro) a fost descoperit într-un buzunar al bagajului de mână. Serviciile vamale germane efectuează o anchetă privind o posibilă spălare de bani, a precizat publicaţia. Conform informaţiilor oferite de ”Bild am Sonntag”, Masaheri a afirmat că cecul trebuia să servească pentru finanţarea construcţiei a 10.000 de locuinţe noi, mulţumită Guvernului venezuelean.

GRECIA

Rele tratamente

O polemică a izbucnit ieri în Grecia, după ce în presă au apărut fotografii ”retuşate” de către poliţie, pentru a ascunde, probabil, rele tratamente aplicate la adresa a patru tineri arestaţi şi suspectaţi de legături cu o grupare extremistă. Părinţii şi avocaţii celor patru tineri cu vârste între 20 şi 25 de ani, arestaţi vineri, în timpul unui atac armat în apropiere de oraşul Kozani, au apreciat că fotografiile publicate duminică de poliţie au fost retuşate pentru a disimula semnele de rele tratamente aplicate de către poliţişti. Fotografiile au fost publicate pe reţelele de socializare şi în presă, provocând proteste în cadrul partidelor de stânga. Practicile poliţiei greceşti au fost deseori criticate de Consiliul Europei şi mai multe organizaţii pentru drepturile omului, care au condamnat abuzul de putere şi utilizarea excesivă a violenţei. Cei patru tineri au fost arestaţi pentru că au participat vineri la două atacuri armate asupra unor bănci, în comuna Velvedos, în apropiere de Kozani. În vehiculul lor, poliţiştii au descoperit două puşti de asalt Kalaşnikov, o mitralieră Scorpion şi alte două revolvere. Doi dintre tineri sunt suspectaţi că aparţin grupării anarhiste Conspiraţia Celulelor de Foc, iar poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili eventuale legături privind ceilalţi doi. Figurând pe lista neagră a organizaţiilor teroriste internaţionale întocmită de SUA, gruparea este cunoscută mai ales pentru trimiterea de colete-bombă la adresa unor ambasade străine sau lideri europeni, care au alertat întreaga Europă în 2010. Şapte membri ai grupării au fost arestaţi şi condamnaţi în 2011 la pedepse grele de închisoare.

ISRAEL

Palestinieni arestaţi

Armata israeliană a arestat, în noaptea de duminică spre luni, circa 20 de membri ai Hamas, printre care trei parlamentari, în Cisiordania. Armata israeliană a anunţat efectuarea a 25 de arestări, fără a da şi alte detalii. Potrivit Hamas, doi dintre deputaţii săi au fost arestaţi la Hebron, iar un al treilea, la Ramallah. Deputatul arestat la Ramallah, un ales din Ierusalimul de Est, fusese arestat şi la 26 septembrie 2011 de armata israeliană, înainte de a fi expulzat în Cisiordania. Hamas numără 74 de deputaţi printre cele 132 de locuri disponibile în consiliul legislativ palestinian, dintre care 12 sunt deţinuţi de Israel, incluzându-i aici şi pe cei trei parlamentari arestaţi în noaptea de duminică spre luni. Arestările de militanţi şi deputaţi palestinieni din Cisiordania s-au multiplicat în ultima vreme. Incidentele s-au înmulţit în teritoriul palestinian, în ultimele luni, iar Israelul şi-a intensificat campania de arestări ale unor suspecţi palestinieni, în încercarea de a preveni ca aceste violenţe locale să degenereze într-o a treia intifada.

JAPONIA

Poluare... made in China

Poluarea atmosferică provenind de pe teritoriul Chinei a început să atingă, de câteva zile, partea de vest a Japoniei, au anunţat autorităţile japoneze, care au fost nevoite să difuzeze instrucţiuni de securitate. Nivelul maxim de poluare autorizat a fost depăşit în ultimele zile, a declarat Atsushi Shimizu, un oficial de la Institutul Naţional pentru Studii de Mediu (NIES). ”Este dificil să se spună cu certitudine absolută că aceasta provine în totalitate din China, dar este sigur că o bună parte a poluării atmosferice actuale provine din ţări situate la vest de Japonia”, a apreciat el. Problema cea mai îngrijorătoare este concentrarea unor particule foarte fine, care a atins până la 50 de micrograme pe metru cub în ultimele zile, cu mult peste norma maximă autorizată de 35 de micrograme. Aceste particule pot proveni fie de la nisipul din deşerturi chineze sau mongole, fie de la gaze de eşapament şi fumul emis de uzine. Ministerul japonez al Mediului a anunţat că site-ul său a fost luat cu asalt, în ultimele zile, de persoane care doreau să se informeze şi să afle cum să se protejeze. Nivelul ridicat al poluării atmosferice înregistrate la Beijing în ultima perioadă a provocat un aflux de pacienţi care acuză probleme respiratorii, la spitale. Beijingul şi alte oraşe din nordul Chinei au fost afectate de la jumătatea lui ianuarie de acest fenomen. În capitală, numărul cazurilor de persoane afectate de probleme pulmonare sau dificultăţi respiratorii a înregistrat o creştere de 20%, potrivit unei anchete a publicaţiei ”Beijing Morning Post”.