CHIVU, ELIMINAT ÎN MECIUL SIENA - INTERNAZIONALE MILANO

Fundaşul Cristian Chivu a fost eliminat în meciul pe care echipa sa Internazionale Milano, adversara formaţiei CFR Cluj în 16-imile de finală ale Ligii Europa, l-a pierdut, ieri, în deplasare, cu 1-3 (Cassano 22 / Emeghara 21, Sestu 25, Rosina 55-pen.), cu AC Siena, în etapa a 23-a a campionatului italian. Chivu a început titular la Internazionale Milano şi a fost eliminat în min. 54, după ce a comis un fault în careu în poziţie de ultim apărător. Antrenorul formaţiei Internazionale Milano, Andrea Stramaccioni, a folosit următoarea formulă de echipă: Handanovic - Ranocchia, Chivu, Juan Jesus - Schelotto (46 Kovacic), Zanetti, Kuzmanovic, Nagatomo - Guarin (85 Gargano) - Cassano (73 Rocchi), Palacio. Campioana României, CFR Cluj, va întâlni echipa Internazionale Milano în 16-imile de finală ale UEFA Europa League. CFR va juca meciul tur în deplasare, pe 14 februarie, de la ora 22.05, returul urmând să aibă loc la Cluj-Napoca, pe 21 februarie, de la ora 20.00.

FORMAŢIA LUI TORJE A ÎNVINS REALUL!

Echipa internaţionalului român Gabriel Torje, Granada CF, a produs surpriza etapei a 22-a a campionatului de fotbal al Spaniei, învingând pe teren propriu, cu 1-0, formaţia Real Madrid. Gazdele au obţinut victoria în urma unui autogol al portughezului Cristiano Ronaldo, care a trimis balonul în propria poartă, în min. 22, la o lovitură de colţ a gazdelor executată de Nolito, noua achiziţie a Granadei. Torje a fost titular în acest joc, fiind înlocuit în min. 87 cu Juanma. În urma acestui eşec, Real Madrid a rămas pe locul 3, la 15 puncte distanţă de liderul FC Barcelona, care a jucat aseară la Valencia.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI

Nigeria a furnizat, ieri, prima mare surpriză din sferturile de finală ale celei de-a 29-a ediţii a Cupei Africii pe Naţiuni, eliminând principala favorită la victoria finală - Cote d’Ivoire! Nigerienii au condus tot timpul ostilităţile şi au obţinut o victorie meritată în faţa lui Drogba & Co. Naţionala Insulelor Capului Verde n-a mai putut face minuni în faţa uneia din marile favorite la victoria finală şi a pierdut clar meciul cu Ghana. A fost eliminată şi selecţionata ţării gazdă, dar numai după prelungiri şi lovituri de departajare, portarul malian Diakite apărând trei penalty-uri! Rezultate din sferturi de finală: Ghana - I-le Capului Verde 2-0; Africa de Sud - Mali 1-1, 1-3 la loviturile de departajare; Cote d’Ivoire - Nigeria 1-2.

AS ROMA L-A DEMIS PE ANTRENORUL ZDENEK ZEMAN

Echipa italiană de fotbal AS Roma, la care evoluează şi portarul român Bogdan Lobonţ, l-a concediat pe antrenorul ceh Zdenek Zeman, la mai puţin de 24 ore după înfrângerea suferită pe teren propriu în faţa formaţiei Cagliari (2-4), vineri, în cadrul etapei a 23-a din Serie A. Într-un comunicat dat publicităţii de AS Roma se precizează că italianul Aurelio Andreazzoli, care face parte din staff-ul tehnic al grupării giallorossa încă din perioada lui Luciano Spalletti, va asigura provizoratul la conducerea tehnică a echipei romane. Conform presei italiene, fostul selecţioner al Franţei, Laurent Blanc, are cele mai mari şanse să devină noul antrenor al Romei. Un alt nume vehiculat este cel al lui Marco Giampaolo, fostul antrenor al lui Adrian Mutu la Cesena. Zeman se afla la conducerea tehnică a echipei din capitala Italiei din iunie 2012.

KOMPANY VA FI INDISPONIBIL DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Fotbalistul echipei Manchester City, Vincent Kompany, va fi indisponibil cel puţin două săptămâni din cauza unei accidentări la pulpă, a anunţat antrenorul Roberto Mancini. Kompany s-a accidentat la meciul de sâmbăta trecută, 1-0 cu Stoke City în Cupa Angliei. „Sper că el va reveni după FA Cup”, a declarat Mancini, făcând referire la optimile de finală ale Cupei Angliei, programate pe 17 februarie.

BECKHAM VA ÎNCEPE ANTRENAMENTELE CU PSG PE 13 FEBRUARIE

Mijlocaşul englez David Beckham, care a semnat un contract pe cinci ani cu Paris Saint-Germain, va participa la primul antrenament alături de noii săi coechipieri pe 13 februarie, a anunţat directorul sportiv al echipei din capitala Franţei, brazilianul Leonardo. „Beckham va veni cu noi la Valencia (n.r. - pentru prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, pe 12 februarie), însă nu pentru a juca. Ideea este că va începe antrenamentele pe 13 februarie”, a precizat Leonardo. „David are nevoie să se antreneze şi să-şi recupereze forma fizică. Îl voi utiliza ca mijlocaş defensiv sau pe partea dreaptă, însă va juca dacă va merita”, a spus la rândul său antrenorul italian Carlo Ancelotti.

PUYOL REVINE DUPĂ UN AN ÎN REPREZENTATIVA SPANIEI

Căpitanul echipei FC Barcelona, Carles Puyol, revine după un an în reprezentativa de fotbal a Spaniei, în vederea meciului amical cu selecţionata Uruguayului, programat miercuri la Doha. Puyol nu a mai jucat pentru “La Roja” din 29 februarie 2012, de la amicalul împotriva Venezuelei, câştigat cu 5-0 de spanioli la Malaga. La meciul cu Uruguay, fundaşul Barcelonei va putea sărbători cea de-a 100-a sa selecţie în naţionala Spaniei, cu care a cucerit titlul european în 2008 şi pe cel mondial în 2010, ratând însă victoria de la EURO 2012, din cauza unei accidentări. Principala surpriză a lotului anunţat de Vicente del Bosque, care nu poate conta pe portarul şi căpitanul său, Iker Casillas (operat la mâna stângă), o reprezintă convocarea tânărului Francisco ”Isco” Alarcon, marea speranţă a echipei Malaga. Del Bosque a renunţat, totodată, la mai mulţi dintre jucătorii pe care îi convoca în mod obişnuit, între care Fernando Torres şi Raul Albiol, apelând în schimb la Cesar Azpilicueta, fundaşul dreapta de la Chelsea, în locul lui Juanfran Torres (Atletico Madrid). Faţă de ultimul amical, cel cu naţionala Panama, mai lipsesc din lotul Spaniei Benat Etxebarria (Betis Sevilla), Martin Montoya (FC Barcelona), Markel Susaeta (Athletic Bilbao), Javi Martinez (Bayern Munchen), Jesus Navas (FC Sevilla) şi Roberto Soldado (Valencia).

WEBO VA JUCA LA FENERBAHCE

Atacantul camerunez al echipei Istanbul BB, Pierre Webo, a semnat sâmbătă un contract pe un an şi jumătate cu formaţia Fenerbahce Istanbul. Pentru aducerea lui Webo, Fenerbahce a plătit trei milioane de euro. Pierre Webo, în vârstă de 31 de ani, a marcat 23 de goluri în 52 de partide jucate la Istanbul BB. Camerunezul a mai evoluat în cariera sa la formaţiile Nacional Montevideo, Leganes, Osasuna Pamplona şi Real Mallorca.