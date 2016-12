RECORD NAŢIONAL PENTRU VALENTIN SCANGHEL

Constănţeanul Valentin Scanghel a stabilit un nou record naţional de juniori II în proba de triplusalt, vineri, în prima zi a Campionatelor Naţionale de atletism în sală rezervate juniorilor II, care au loc la Complexul Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti. Sportivul legitimat la CS Farul şi pregătit de Cecilia Gevat şi Alin Larion a câştigat proba cu performanţa de 14,61 m, depăşindu-l pe al doilea clasat cu peste un metru. Din păcate, niciun alt atlet constănţean nu a mai urcat pe podium în prima zi a competiţiei, cel mai aproape fiind Nicoleta Zavelcă (CS Farul, antrenori Cecilia Gevat şi Alin Larion), care a încheiat pe locul 4 în proba de 400 m.

TREI CONSTĂNŢENI LA TOP 12 LA JUNIORI I LA TENIS DE MASĂ

La finalul acestei săptămâni, la Câmpulung Muscel, va avea loc turneul Top 12 la tenis de masă rezervat juniorilor I. La startul competiţiei vor fi prezenţi cei mai buni sportivi din ţară, atât la feminin, cât şi la masculin, printre care se numără şi trei constănţeni. Astfel, Sedan Orazali şi Cristian Pletea (ambii de la LPS “Nicolae Rotaru”) au fost repartizaţi în Grupa A la masculin, în timp ce Andreea Bucur (LPS “Nicolae Rotaru”) va evolua în Grupa B la feminin.

LN DE BASCHET MASCULIN, ETAPA A 20-A

Vineri, în primul meci al etapei a 20-a a Ligii Naţionale de baschet masculin, BC Timişoara a câştigat, cu 63-56, confruntarea cu prima clasată, CSM Oradea. Celelalte întâlniri sunt programate astfel: sâmbătă - ora 18.00: CSS Giurgiu - BC Mureş Tg. Mureş, BC Miercurea Ciuc - BCM Piteşti, Atlassib Sibiu - Dinamo Bucureşti; ora 18.30: Gaz Metan Mediaş - Energia Rovinari (Digi Sport 3); ora 20.00: BC Timba Timişoara - CSM Bucureşti; ora 20.15: CSU Ploieşti - U. Cluj (Digi Sport 3); luni, ora 19.30: SCM Craiova - BC Farul Constanţa (Digi Sport 3). Clasament: 1. CSM Oradea 38p, 2. BC Timişoara 34p, 3. Mureş Tg. Mureş 33p, 4. SCM Craiova 33p, 5. U. Cluj 32p, 6. CSU Ploieşti 32p, 7. CSM Bucureşti 31p, 8. Gaz Metan Mediaş 30p, 9. Energia Rovinari 29p, 10. CSU Sibiu 28p, 11. BCM Piteşti 27p, 12. CSS Giurgiu 25p, 13. Timba Timişoara 24p, 14. Miercurea Ciuc 22p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 22p, 16. Dinamo Bucureşti 19p.

LIGA CAMPIONILOR LA HANDBAL FEMININ

Liga Campionilor la handbal feminin se reia cu partidele din faza grupelor principale. În prima etapă din Grupa B, Oltchim Rm. Vîlcea va întâlni, duminică, pe teren propriu, de la ora 19.00, în direct la Digi Sport 2, formaţia maghiară FTC Rail Cargo Hungaria. În cealaltă partidă din această grupă, Zvezda Zvenigorod va înfrunta, tot duminică, de la ora 18.00, RK Krim Mercator. În Grupa A, sâmbătă, de la ora 17.00, va avea loc meciul Gyori Audi ETO KC - Buducnost. Din această grupă s-a disputat, pe 26 ianuarie, întâlnirea Larvik - Randers HK, scor 25-19. Din fiecare grupă se vor califica în semifinale primele două clasate.

TROFEUL CARPAŢI LA HANDBAL FEMININ

Trofeul Carpaţi la handbal feminin, competiţie organizată tradiţional spre finalul anului, se va desfăşura în 2013 între 22 şi 24 martie, cu participarea echipelor Germaniei, Spaniei şi două loturi ale României. Naţionala României are programată reunirea în 15 martie, iar stagiul de zece de zile se va încheia cu meciurile din cadrul Trofeului Carpaţi. Antrenorul Gheorghe Tadici continuă procesul de verificare a cât mai multe jucătoare, astfel că va alinia două loturi ale României la Trofeul Carpaţi. Turneul s-ar putea desfăşura la Craiova. Următorul stagiu de pregătire al reprezentativei, conform programului anunţat de FR Handbal, va fi între 24-28 aprilie, interval în care se doreşte şi perfectarea a două partide de verificare. Echipa României se pregăteşte cu aceste teste pentru primele meciuri oficiale din 2013, din play-off-ul Campionatului Mondial din acest an, cu reprezentativa Slovaciei, în 1-2 iunie (în deplasare), respectiv 8-9 iunie (pe teren propriu). Următoarele două partide oficiale din acest an vor avea loc în 23-24 şi 26-27 octombrie, în preliminariile CE din 2014, urmate de cele de la Campionatul Mondial din Serbia, din luna decembrie, dacă România se va califica.

CÎRSTEA, ÎN SEMIFINALE LA PATTAYA

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, locul 30 WTA şi cap de serie nr. 4, s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului de la Pattaya (Thailanda), dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Cîrstea a învins-o, în sferturile de finală, cu 6-3, 6-0, după 56 de minute de joc, pe Anastasija Sevastova (Letonia), jucătoare venită din calificări şi locul 183 WTA. În semifinale la Pattaya, Cîrstea o va întâlni pe învingătoarea din meciul dintre rusoaicele Elena Vesnina şi Maria Kirilenko. Pentru calificarea în sferturi, Cîrstea va primi 130 de puncte WTA şi un cec în valoare de 10.725 de dolari.

DOROFTEI DOREŞTE UN AUR OLIMPIC ÎN 2016

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei, afirmă că unul dintre obiectivele sale este de a găsi „un nou Nicolae Linca”, respectiv un pugilist care să câştige o medalie de aur la viitoarele Jocuri Olimpice de la Rio de Janeiro, în anul 2016. El a declarat că pentru găsirea unui boxer capabil să câştige aurul olimpic vor fi organizate competiţii la nivel naţional. „Mai avem trei ani şi jumătate. Avem timp, avem antrenori, trebuie doar mobilizaţi, puşi la treabă. Pentru găsirea unui astfel de boxer vom organiza competiţii în ţară, va fi o campanie naţională. Sunt 50 de ani în care noi am trăit numai cu ruşinea medaliilor de bronz şi de argint la Jocurile Olimpice”, a spus Doroftei. Nicolae Linca este singurul pugilist român medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, în 1956, la Melbourne.

ION ŢIRIAC VA FI INCLUS ÎN TENNIS HALL OF FAME

În cadrul unei ceremonii care va avea loc în luna iulie, fostul tenisman Ion Ţiriac, de trei ori finalist al Cupei Davis cu echipa României, va fi inclus în International Tennis Hall of Fame. Ţiriac devine astfel al doilea român care intră în galeria celebrităţilor acestui sport, după Ilie Năstase. În cadrul ceremoniei care va avea loc pe 13 iulie, la Rhode Island din Newport, vor mai fi primite în Hall of Fame şi alte foste mari vedete ale tenisului: Martina Hingis, Michael Stich, Helena Sukova, Cliff Drysdale şi Charlie Pasarell. Ilie Năstase, primul lider mondial ATP, a fost invitat în galeria celebrităţilor din tenis în anul 1991. Preşedintele organizaţiei International Tennis Hall of Fame este Stan Smith, tenisman care a făcut parte din echipa SUA care a învins România în cele trei finale de Cupa Davis disputate în anii 1969, 1971 şi 1972.

ICIM ARAD - KARA TRUTNOV, ÎN SEMIFINALELE LIGII EUROPEI CENTRALE

Echipa de baschet feminin ICIM Arad va juca împotriva formaţiei cehe Kara Trutnov în semifinalele Ligii Europei Centrale, în timp ce DSK Miskolc (Ungaria) va întâlni pe Valosun Brno (Cehia). Ambele partide vor avea loc pe 23 februarie, la Brno, oraş care găzduieşte Turneul Final Four. Pe 24 februarie, învinsele vor juca finala mică, iar învingătoarele se vor lupta pentru trofeu. ICIM Arad a încheiat Grupa B din Liga Europei Centrale neînvinsă şi s-a calificat la turneul final de pe primul loc.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Echipele spaniole au câştigat cele două derby-uri pentru şefia Grupelor E şi F din TOP16 din Euroliga de baschet masculin. Dacă FC Barcelona n-a avut emoţii în disputa cu Montepaschi, cu Real Madrid situaţia a fost cu totul alta. Spaniolii au avut nevoie de mult noroc (precum şi o zi proastă a ruşilor la aruncările de trei puncte) pentru a ajunge în prelungiri unde s-au impus finalmente. Campioana en titre începe să-şi revină la forma care i-a adus titlul anul trecut învingând lejer pe Fenerbahce. Rezultate din etapa a 6-a - Grupa E: Zalgiris Kaunas - Alba Berlin 92-56 şi Real Madrid - CSKA Moscova 86-78(OT); Grupa F: Beşiktaş Istanbul - Maccabi Tel Aviv 55-77, Olympiacos Pireu - Fenerbahce Ulker Istanbul 82-71 şi FC Barcelona - Montepaschi Siena 85-66.

START ÎN SIX NATIONS LA RUGBY

Cel mai vechi turneu internaţional de rugby din lume - Turneul celor 6 Naţiuni - ajuns la ediţia cu numărul 119 (incluzând şi perioada când au fost patru, respectiv cinci competitoare), programează în acest weekend meciurile primei etape. Campioana en titre, Ţara Galilor, va primi replica Irlandei, echipă pe care a învins-o anul trecut la Dublin cu o lovitură de pedeapsă în ultimul minut de joc! Prima etapă programează şi cel mai vechi meci internaţional din lume, cel dintre Anglia şi Scoţia, care luptă şi pentru Cupa Calcutta, trofeu pus prima oară în joc în meciul dintre aceste două echipe în 1880! Cel mai dezechilibrat meci al rundei pare cel dintre Italia şi Franţa, dar italienii i-au învins pe francezi, acum doi ani, la Roma, tot în Six Nations! Programul primei etape - sâmbătă: Ţara Galilor - Irlanda (ora 15.30); Anglia - Scoţia (ora 18.00); duminică: Italia - Franţa (ora 19.00).

MP DE FORMULA 1 AL GERMANIEI VA AVEA LOC LA NURBURGRING

Marele Premiu de Formula 1 al Germaniei va avea loc pe 7 iulie la Nurburgring, în ciuda crizei financiare cu care se confruntă acest circuit, a anunţat societatea care îl gestionează. Bernie Ecclestone, şeful Formulei 1, s-a decis pentru acest circuit în defavoarea celui de la Hockenheim. „Apreciez mult circuitul de la Nurburgring şi istoria sa. Acest Mare Premiu este mereu foarte exigent pentru piloţi şi echipe. Mi-a plăcut să mă angajez pentru disputarea acestui Mare Premiu de Formula 1 la Nurburgring, pentru a duce mai departe tradiţia”, a spus Ecclestone. Acest anunţ pune capăt unei lungi perioade de incertitudini legate de tradiţionalul MP de F1 al Germaniei. Începând din 2009, circuitul de la Hockenheim găzduieşte cursa o dată la doi ani, în alternanţă cu noul circuit de la Nurburgring, unde a avut loc ediţia 2012. Circuitul de la Nurburgring se confruntă cu o gravă criză financiară, fiind afectat de costul renovării sale. Firma care gestionează circuitul a depus în luna iulie o cerere de redresare judiciară.

F138, AL 59-LEA MONOPOST DE FORMULA 1 FABRICAT DE FERRARI

Echipa Ferrari a lansat, vineri, la Maranello, modelul F138, al 59-lea monopost de Formula 1 din istoria sa, cu care speră să pună capăt dominaţiei Red Bull din ultimele trei sezoane, informează autosport.com. Singura echipă participantă la toate ediţiile Campionatului Mondial de Formula 1 a prezentat o maşină despre care managerul Stefano Domenicali a spus că este o “evoluţie” faţă de predecesoarea, F2012, cu care scuderia a încheiat pe locul secund în clasmentul constructorilor în 2012. Ferrari marchează faptul că Formula 1 se va despărţi în acest sezon de motoarele cu opt cilindri în V, adăugând la numele maşinii cifra 8 după ultimele două cifre al anului curent. Începând din 2014, monoposturile din Marele Circ vor fi echipate cu motoare turbo V6. Team-ul de la Maranello şi-a reorganizat compartimentul tehnic de curând, iar F138 este primul produs al noii echipe de ingineri, coordonată de directorul tehnic Pat Fry şi de designerul-şef Nikolas Tombazis. Suspensia de tip pull-rod, introdusă anul trecut, a fost păstrată, dar şasiul a fost reproiectat pentru a îmbunătăţi performanţele aerodinamice, “călcâiul lui Ahile” al maşinii F2012, un monopost foarte fiabil, dar lent comparativ cu cele ale adversarilor, mai ales în calificări. Sistemul KERS, de recuperare a energiei cinetice, a fost revizuit, devenind astfel mai uşor. F138 a fost dezvoltat în tunelul aerdinamic al Toyota de la Koln, după ce Ferrari şi-a închis activitatea în propria instalaţie de acest gen, pentru a o îmbunătăţi.

CAMPION OLIMPIC, CONDAMNAT LA ÎNCHISOARE PENTRU VIOL

Japonezul Masato Uchishiba, fost dublu campion olimpic la judo (2004 şi 2008) la categoria 66 kg, a fost condamnat, vineri, la cinci ani de închisoare cu executare pentru viol. Masato Uchishiba, în vârstă de 34 de ani, a fost condamnat pentru că a abuzat sexual de o tânără judoka de la o echipă pe care o antrena. Tânăra a fost violată într-un hotel din Tokyo. Faptele datează din septembrie 2011, când echipa de la universitatea din Kyushu era în deplasare la Tokyo. După ce a petrecut într-un bar, tânăra, atunci în vârstă de 18 sau 19 ani, s-a dus la hotel, unde a adormit rapid, fiind în stare de ebrietate. Potrivit procurorului, citat de televiziunea publică NHK, ea ar fi fost trezită brutal de avansurile antrenorului. De-a lungul procesului, Uchishiba, care este căsătorit, a negat violul, spunând că relaţia a fost consimţită. El a decis, vineri, să facă apel. Uchishiba s-a retras din activitatea sportivă în octombrie 2010.

HIRSCHER ŞI DUERR, CEI MAI BUNI ÎN SLALOMUL PARALEL DE LA MOSCOVA

Austriacul Marcel Hirscher şi germanca Lena Duerr au câştigat cursele de slalom paralel disputate la Moscova, contând pentru Cupa Mondială la schi alpin. Duerr a obţinut primul ei succes din Cupa Mondială, fiind urmată de Veronika Zuzulova-Velez (Slovacia) şi de Mikaela Shiffrin (SUA). Slovena Tina Maze, liderul detaşat al Cupei Mondiale, a fost eliminată în sferturi de finală, însă a mai acumulat 30 de puncte în clasamentul general, totalizând acum 1694 de puncte. Punctajul său e dublu faţă de al următoarelor clasate: Maria Hoefl-Riesch (Germania) are 806p, iar Lindsey Vonn (SUA) doar 740p. Interesant este că Duerr (21 de ani) a concurat la Moscova în locul compatrioatei sale Veronika Rebensburg, care a declarat forfait! La masculin, podiumul a fost completat de Andre Myhrer (Suedia) şi Ivica Kostelic (Croaţia). Hirscher (23 de ani) s-a detaşat în clasamentul general, având 214 puncte avans faţă de următorul clasat, norvegianul Aksel Lund Svindal, cei doi fiind singurii schiori cu şanse la Marele Glob de Cristal.

FOSTUL CICLIST GREG LEMOND, SPITALIZAT DUPĂ UN ACCIDENT RUTIER

Fostul ciclist american Greg Lemond, câştigător a trei ediţii ale Turului Franţei, a fost rănit la spate şi spitalizat după un accident rutier, în apropierea locuinţei sale din Minnesota, a anunţat, vineri, site-ul Velonation. Potrivit sursei citate, fostul campion, în vârstă de 51 de ani, nu-şi aminteşte de accident. El a fost rănit la spate, iar soţia lui spune că va fi nevoit să poarte un corset timp de trei luni. Lemond ar urma să fie externat la finalul acestei săptămâni. Greg Lemond ar fi suferit accidentul în timp ce se ducea la dentist, condiţiile de circulaţie fiind foarte dificile, cu drum acoperit de polei. Lemond a devenit primul american care s-a impus la Turul Franţei, în 1986. Victima unui grav accident de vânătoare în 1987, el a reuşit să revină la cel mai înalt nivel şi să se impună din nou în Marea Buclă în 1989 şi 1990. El a fost şi campion mondial în 1983 şi 1989.