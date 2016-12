TURCIA

Tragedie la o uzină

Şase muncitori au murit, ieri, într-o explozie accidentală la un generator de aburi de la o uzină, în Gaziantep, un oraş situat în sud-estul Turciei, a anunţat primarul localităţii, precizând că bilanţul ar putea creşte. Alţi 15 muncitori au fost răniţi, iar doi au fost daţi dispăruţi, a adăugat primarul. O anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii cauzelor accidentului.

FRANŢA

Omorâţi de pilule

Un tratament antiacnee produs de laboratorul german Bayer şi utilizat pe larg ca măsură de contracepţie va fi retras de pe piaţă în următoarele trei luni, în Franţa, după ce patru persoane au murit, a anunţat, ieri, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Medicamentelor (ANSM). Interdicţia vizează pilulele Diane 35, ca urmare a unei proceduri de suspendare a autorizaţiei de punere pe piaţă, a precizat profesorul Dominique Maraninchi, directorul general al ANSM, organism de control al medicamentelor care aparţine de Ministerul Sănătăţii. Toate loturile vor fi retrase de pe piaţă, a adăugat el, invitând pacienţii să nu întrerupă tratamentul imediat şi să-şi contacteze medicul. Aceste noi avertizări intervin după acuzaţiile potrivit cărora pilulele de a treia şi a patra generaţie produse de laboratorul Bayer cresc riscurile de formare a unor cheaguri de sânge. ANSM a anunţat, duminică, 125 de cazuri de tromboze şi patru decese imputabile unei tromboze venoase cauzate de Diane 35, în cursul ultimilor 25 de ani. Prescrise în prezent pentru 315.000 de femei în Franţa, pilulele Diane 35 au primit autorizaţia de punere în vânzare în Franţa în 1987, ca tratament împotriva acneei, dar utilizarea iniţială a fost deturnată, fiind administrată oral drept contraceptiv.

GRECIA

Birou ministerial ocupat

Protestatari împotriva austerităţii au luat cu asalt, ieri, biroul ministrului grec al Muncii şi s-au confruntat violent cu poliţia. Confruntările au izbucnit după ce poliţia a arestat mai mulţi membri ai frontului sindical comunist PAME, care pătrunseseră prin forţă în clădirea Ministerului Muncii, ocupând, timp de două ore, biroul ministrului Yannis Vroutsis. Poliţia a utilizat gaze lacrimogene şi bastoane pentru a împrăştia circa 300 de protestatari care se adunaseră în faţa ministerului. Grecia a fost cuprinsă în ultima perioadă de un nou val de proteste împotriva măsurilor dure de austeritate impuse de creditorii săi internaţionali, în schimbul împrumuturilor acordate de aceştia pentru a evita falimentul ţării. Multe din acţiunile de protest au degenerat în violenţe. Săptămâna trecută, Guvernul a pus capăt unei greve în transportul public, ameninţându-i pe angajaţii de la metroul din Atena cu arestarea, dacă refuzau să-şi reia activitatea.

RUSIA

Fugiţi din ţară

Şapte angajaţi ruşi de la două ONG-uri americane au fugit din Rusia împreună cu familiile lor, de teama urmăririi penale, după adoptarea unei noi legi care extinde noţiunea de înaltă trădare, a informat, ieri, cotidianul ”Kommersant”. Institutul Naţional pentru Democraţie (NDI) şi Institutul Republican Internaţional (IRI), care şi-au închis birourile din Rusia la sfârşitul lui 2012, după înăsprirea legii ruseşti privind ONG-urile, au organizat plecarea în Lituania a şapte angajaţi ruşi ameninţaţi cu acuzaţia de înaltă trădare, scrie publicaţia. Conducerea acestor ONG-uri se temea ca ei să nu fie urmăriţi în baza noii legi adoptate în noiembrie, conform căreia înalta trădare constă în furnizarea unui ajutor financiar, consultativ sau de altă natură din partea unui stat străin sau unei organizaţii străine. După adoptarea acestei legi, agenţi din cadrul serviciilor de securitate ruse (FSB) îi vizitau adeseori pe şefii birourilor celor două ONG-uri americane, potrivit unui angajat citat de publicaţie. În prezent, şapte angajaţi sunt în Lituania şi aşteaptă vize de muncă. Dacă vor primi refuzul autorităţilor lituaniene, angajaţii ar putea cere statutul de refugiat într-o altă ţară din UE. IRI este prezidat de senatorul american John McCain, cunoscut pentru luările de poziţii antiruseşti. Din momentul în care a revenit la Kremlin, în mai 2012, preşedintele rus, Vladimir Putin, a consolidat controlul asupra societăţii civile ruseşti, odată cu adoptarea unor legi represive, potrivit opoziţiei, inclusiv o lege care califică drept agenţi străini şi plasează sub supraveghere strictă ONG-urile finanţate din străinătate, mai ales din SUA şi cunoscute pentru activitate politică.

CEHIA

Canabis în scopuri terapeutice

Senatul ceh a aprobat, ieri, o lege deja adoptată de Camera Deputaţilor, care autorizează consumul de canabis în scopuri terapeutice, pentru a atenua simptomele unor boli grave. Aprobată de 67 de senatori din cei 74 prezenţi la vot, legea trebuie să fie promulgată de preşedintele ceh pentru a intra în vigoare. Destinat atenuării simptomelor unor boli grave precum cancerul, Parkinson, scleroza multiplă, psoriazisul şi dermatita atopică, canabisul nu va fi accesibil decât prin reţetă electronică, pentru a preveni abuzuri. Cehia va importa canabisul timp de un an, până când Institutul naţional pentru controlul medicamentelor va începe să acorde licenţe cultivatorilor locali, valabile timp de maxim cinci ani. Conform noii legi, care nu prevede acoperirea costurilor marijuanei de către asigurările de sănătate, institutul va delimita zonele de cultură şi va adresa fermierilor oferte de cumpărare. Cehia, cu 10,5 milioane de locuitori, este una dintre cele mai liberale ţări europene în ceea ce priveşte consumul de canabis. Persoanele care deţin până la 15 grame de marijuana sau cresc până la cinci plante riscă doar o amendă. Procentul de tineri consumatori de canabis din Cehia a scăzut de la 20,3% în 2010 la 16,1% în 2011.

POLONIA

Formatori militari în Mali

Guvernul polonez a hotărât marţi să trimită în Mali 20 de formatori militari, în cadrul unei misiuni a UE de susţtinere a armatei maliene împotriva grupărilor islamiste, a anunţat serviciul de presă al Executivului. Misiunea poloneză, care necesită încă aprobarea preşedintelui Bronislaw Komorowski, va număra 20 de militari şi va dura de la 16 februarie până la sfărşitul lui 2013. Premierul polonez, Donald Tusk, a anunţat această participare poloneză la misiunea europeană de susţinere şi formare (EUTM) pentru Mali în cursul unei vizite efectuate luni la Paris. Franţa a intervenit militar în Mali, la jumătatea lunii ianuarie, la solicitarea autorităţilor maliene, în faţa unei înaintări către Bamako a insurgenţilor islamişti, care ocupă nordul ţării de la jumătatea lui 2012.

FRANŢA

Repatrieri

Un număr de 148 de romi macedoneni şi români au fost repatriaţi voluntar, marţi, de autorităţile franceze, la bordul unui avion charter cu destinaţia Bucureşti. Avionul charter a decolat marţi la prânz de pe aeroportul Saint-Exupéry din Lyon, cu destinaţia Bucureşti, via Skopje, Fosta Republică Iugoslavă Macedonia. Potrivit prefecturii din Rhône, la bordul avionului charter s-au aflat 148 de persoane de naţionalitate română sau macedoneană. Dintre acestea, 95 de persoane proveneau din Rhône, iar celelalte din departamentele Loire, Isère, Drôme şi Puy de Dôme. În cadrul dispozitivului de repatriere voluntară, romii primesc 300 de euro per adult şi 100 de euro per copil. Asociaţiile denunţă însă o formă de expulzare deghizată. Aproape în fiecare lună, un avion charter plin cu romi decolează din Lyon. Ultimul de acest tip a plecat la 16 noiembrie, cu 192 de persoane la bord.

JAPONIA

Incident naval

Trei nave guvernamentale chineze au pătruns ieri în apele teritoriale ale insulelor administrate de către Japonia, la o zi după ce premierul japonez a propus organizarea unui summit cu China destinat unei ameliorări a relaţiilor bilaterale, a anunţat Tokyo. Paza de Coastă japoneză a declarat că navele chineze de supraveghere maritimă s-au apropiat către prânz de Insulele Senkaku, în Marea Chinei de Est, revendicate de Beijing sub numele de Diaoyu. China trimite frecvent nave în zonă, inclusiv avioane, începând din septembrie, după ce Japonia a naţionalizat trei dintre cele cinci insule ale acestui arhipelag nelocuit, cumpărându-le de la un proprietar privat nipon. Diferendul teritorial dintre cele două ţări vecine s-a agravat brusc la vremea respectivă, urmând o săptămână de manifestaţii antijaponeze, uneori violente, pe întreg teritoriul chinez. În paralel, Tokyo a anunţat marţi că va înfiinţa o forţă specială de 600 de oameni şi 12 nave pentru a supraveghea şi proteja arhipelagul Senkaku, Paza de Coastă urmând să fie dotată cu zece noi nave, de 1.000 de tone.

ISRAEL

Fonduri deblocate

Israelul a deblocat 100 de milioane de dolari, reprezentând o parte a sumelor datorate Autorităţii Palestiniene (AP) ce au fost blocate în noiembrie, după ce Palestina a obţinut statutul de stat observator la ONU, a declarat un oficial, ieri. Acest transfer priveşte doar sumele aferente unei luni. Premierul israelian nu s-a angajat să continue aceste transferuri. Blocarea transferului de fonduri a provocat o criză bugetară acută Autorităţii Palestiniene. Chemată în ajutor, Liga Arabă a anunţat, la 13 ianuarie, trimiterea unei delegaţii conduse de către secretarul general al organizaţiei Nabil al-Arabi şi premierul palestinian, Salam Fayyad, în ţările arabe, pentru a le solicita să îşi onoreze angajamentul de a aloca suma de 100 de milioane de dolari pe lună, pentru a compensa efectele sancţiunilor financiare israeliene. Guvernul palestinian apreciază că are nevoie de 240 de milioane de dolari pe lună pentru a îşi îndeplini obligaţiile, în perioada în care Israelul continuă să blocheze fondurile pe care le percepe în contul său. Protocolul de la Paris din 1994 prevede retrocedarea de către Israel a taxelor colectate în numele palestinienilor, care reprezintă două treimi dintre încasările bugetare ale Autorităţii Palestiniene, fără de care aceasta nu este în măsură să îşi plătească funcţionarii. Funcţionarii palestinieni din Cisiordania se află de mai multe săptămâni în grevă, în semn de protest faţă de neplata salariilor.

RUSIA

Importuri sistate

Rusia va interzice, începând cu 11 februarie, importurile de carne din SUA, pe care le acuză că nu respectă criteriile sale sanitare, au anunţat, ieri, serviciile veterinare ruse. Autorităţile le reproşează crescătorilor americani de vite şi porci că folosesc ractopamină, un aditiv alimentar utilizat pentru creşterea masei musculare a animalelor. Substanţa este interzisă în Rusia, pe motiv că poate avea efecte negative asupra sănătăţii consumatorilor.