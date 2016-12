STEAUA, LOCUL 51 ÎN CLASAMENTUL CELOR MAI BUNE ECHIPE ÎN PERIOADA 2001-2012

Echipa Steaua Bucureşti ocupă locul 51, cu 1.480,5 puncte, în clasamentul celor mai bune cluburi în perioada 2001-2012 al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), fiind formaţia română cel mai bine clasată în această ierarhie. Dinamo Bucureşti se află pe poziţia 68, cu 1.239,5p, următoarea formaţie din România fiind Rapid Bucureşti, pe locul 77, cu 1.196,5p. Campiona en titre a României, CFR Cluj, ocupă poziţia 144, cu 810,5p. Oţelul Galaţi se află pe locul 196, cu 653p, iar FC Vaslui ocupă poziţia 209, cu 621,5p. Următoarea formaţie din România în această ierarhie este FC Timişoara, pe locul 242, cu 567p. Gloria Bistriţa ocupă poziţia 344, cu 444,5p. Pe locul 349, cu 440p, se află FC Braşov, urmată de U. Craiova, poziţia 381, cu 394,5p, şi Unirea Urziceni, locul 396, cu 377,5p. Pandurii Tg. Jiu ocupă locul 406, cu 358,5p. Astra Giurgiu se află pe poziţia 431, cu 339,5p, în timp ce formaţia FC Farul Constanţa ocupă locul 476, cu 308p. Pe poziţia 484, cu 302p, se află FC Naţional, iar Ceahlăul Piatra Neamţ ocupă locul 506, cu 287,5p. Gaz Metan Mediaş se află pe poziţia 521, cu 280,5p. Următoarea echipă din România este FC Argeş, pe locul 574, cu 245,5p. Ultima formaţie din România în acest clasament este Politehnica Iaşi, pe locul 588, cu 231p.

FC BARCELONA, CEA MAI BUNĂ ECHIPĂ DIN PERIOADA 2001-2012

Formaţia spaniolă FC Barcelona a fost desemnată cea mai bună echipă de club din perioada 2001-2012, acumulând 3.224 de puncte în clasamentul dat publicităţii, marţi, de site-ul oficial al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Pe locurile următoare în această ierarhie se află formaţia engleză Manchester United şi echipa spaniolă Real Madrid. Primele zece poziţii în acest clasament sunt ocupate de următoarele formaţii: 1. FC Barcelona (Spania) 3.224p, 2. Manchester United (Anglia) 2.987p, 3. Real Madrid (Spania) 2.828p, 4. Bayern Munchen (Germania) 2.814p, 5. Arsenal Londra (Anglia) 2.781p, 6. Internazionale Milano (Italia) 2.777p, 7. FC Liverpool (Anglia) 2.730p, 8-9. Chelsea Londra (Anglia) şi AC Milan (Italia) 2.691p, 10. Olympique Lyon (Franţa) 2.348p.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI

După Africa de Sud o altă favorită - Ghana - şi-a respectat blazonul şi a trecut mai departe în cea de-a 29-a ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni, ba chiar din postura de câştigătoare de grupă. Ghana s-a impus la scor de forfait în ultimul meci din grupă, anunţându-şi pretenţiile la un nou titlu de campioană a Africii, care ar fi al cincilea din istorie, după cele din 1963, 1965, 1978 şi 1982. Mali s-a alăturat Ghanei în sferturi de finală din această Grupă B. Ultimele rezultate: Niger - Ghana 0-3 şi RD Congo - Mali 1-1. Clasament final Grupa B: 1. Ghana 7p, 2. Mali 4p, 3. RD Congo 3p, 4. Niger 1p. Aseară s-au jucat partidele din Grupa C: Burkina Faso - Zambia 0-0 şi Etiopia - Nigeria 0-2. Clasament: 1. Burkina Faso 5p (golaveraj: 5-1), 2. Nigeria 5p (4-2), 3. Zambia 3p, 4. Etiopia 1p. Astăzi sunt programate ultimele partide din Grupa D: Algeria - Cote d’Ivoire şi Togo - Tunisia.

XAVI HERNANEZ ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FC BARCELONA

Mijlocaşul Xavi Hernanez a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona până în iunie 2016, a anunţat clubul catalan. În vârstă de 33 de ani, Xavi Hernandez este al treilea jucător care îşi prelungeşte contractul, după Messi (până în 2018) şi Puyol (2016).

DROGBA A SEMNAT UN CONTRACT PE UN AN ŞI JUMĂTATE CU GALATASARAY

Atacantul ivorian Didier Drogba, care a evoluat ultima dată la echipa chineză Shanghai Shenhua, a semnat, luni seară, un contract pe un an şi jumătate cu formaţia Galatasaray Istanbul, a anunţat clubul turc. „Am ajuns la un acord cu Didier Drogba şi acesta a semnat un contract pe un an şi jumătate. Drogba va avea un salariu de zece milioane de euro pentru 18 luni şi un bonus de 15.000 de euro pentru fiecare meci jucat”, a anunţat gruparea turcă pe site-ul oficial. „Am semnat cu Galatasaray pe un an şi jumătate şi sunt nerăbdător să ajung la Istanbul. Este o provocare pentru mine să joc la un club istoric şi în faţa unor suporteri extraordinari. Este o nouă aventură”, a scris Drogba pe site-ul său. Internaţionalul ivorian, aflat cu naţionala la Cupa Africii pe Naţiuni, este al doilea transfer de marcă realizat de Galatasaray Istanbul în această iarnă, după mijlocaşul olandez Wesley Sneijder, venit de la Internazionale Milano.

DAVID BECKHAM SE ANTRENEAZĂ CU ARSENAL

Fostul căpitan al echipei naţionale a Angliei, David Beckham, se antrenează alături de jucătorii formaţiei Arsenal Londra pentru a se menţine în formă, a declarat managerul “tunarilor” Arsene Wenger, informează presa engleză. În vârstă de 37 de ani, Beckham este liber de contract după ce înţelegerea cu Los Aangeles Galaxy a expirat la finalul sezonului din Major League Soccer, în luna decembrie. „El a cerut să vină aici şi să se menţină în formă. Nu a mai făcut nimic de multă vreme. M-a sunat şi este vorba doar de antrenamente, nu se pune problema să semneze. Nu ne vom alege cu nimic, doar ajutăm pe cineva care credem că merită, după ce a adus atât de multe servicii fotbalului englez”, a spus Wenger. Fostul jucător al echipelor Manchester United şi Real Madrid s-ar fi aflat în atenţia echipelor Paris Saint-Germain, Queens Park Rangers şi West Ham United. Beckham s-a mai antrenat alături de Arsenal în 2008, în timp ce în 2010 s-a pregătit alături de Tottenham Hotspur.

MANCHESTER UNITED, CEL MAI VALOROS CLUB DIN LUME

Liderul campionatului englez, Manchester United, a devenit primul club profesionist din lume cu o valoare de piaţă de peste trei miliarde de dolari (aproximativ 2,38 de miliarde de euro), potrivit Forbes Magazine. Valoarea de piaţă a celor de la Manchester United este în acest moment de 3,3 miliarde de dolari (2,61 miliarde de euro). Faţă de anul trecut, valoarea de piaţă a celor de la Manchester United a crescut cu mai mult de un miliard de dolari, când a fost de 2,23 de miliarde de dolari. Pe locul secund în clasamentul celor mai valoroase cluburi profesioniste din lume se află gruparea de fotbal nord-american, Dallas Cowboys, 2,1 miliarde de dolari (aproximativ 1,67 miliarde de euro). United, care susţine că are 659 de milioane de fani în întreaga lume, este deţinută de familia americană Glazer. Real Madrid este al doilea club de fotbal din lume ca valoare, 1,88 miliarde de dolari (1,49 miliarde de euro), în timp ce FC Barcelona se află pe locul trei între cele mai bogate grupări de fotbal cu 1,31 miliarde de dolari (1,039 miliarde de euro), şi pe opt la general.

JULIO GRONDONA PLEACĂ DE LA CONDUCEREA FEDERAŢIEI ARGENTINIENE ÎN 2015

Julio Grondona a anunţat, ieri, că va părăsi conducerea Federaţiei Argentiniene de Fotbal la finalul mandatului său, în 2015, informează France Football. Grondona, în vârstă de 81 de ani, este şef al federaţiei argentiniene din 1979. El a spus că este “obosit” şi ar vrea să se retragă încă de pe acum, dar are un mandat de dus până la final şi de aceea va rămâne în funcţie.

COSTA RICA A CÂŞTIGAT COPA CENTROAMERICANA

Ediţia a 12-a a Copei Centroamericana, care a reunit şapte naţiuni grupate în Uniunea Centroamericană de Fotbal (CONCACAF), a fost câştigată de naţionala statului Costa Rica, învingătoare în finala de la San Jose cu Honduras, scor 1-0 (Giancarlo Gonzales 37). Costa Rica a jucat a cincea sa finală în compania Hondurasului şi a cucerit al 7-lea trofeu. În meciul pentru locul 3, El Salvador a învins Belize cu 1-0. Primele cinci clasate, Costa Rica, Honduras, Salvador, Belize şi Panama, s-au calificat pentru Concacaf Gold Cup din SUA.

GOURCUFF A REFUZAT TRANSFERUL LA ATLETICO MADRID

Yoann Gourcuff, mijlocaşul francez al lui Olympique Lyon, a refuzat să ajungă la Atletico Madrid, deşi cele două cluburi se înţeleseseră ca jucătorul să fie împrumutat în această iarnă, cu opţiune de cumpărare. Gourcuff nu este de acord să schimbe echipa în cursul sezonului şi va rămâne la Lyon încă şase luni. Mijlocaşul a avut o experienţă în afara Franţei, nu tocmai fericită, la AC Milan, formaţie pentru a jucat 35 de meciuri şi a marcat două goluri în două campionate (2006-2008). După două sezoane la Bordeaux, el s-a transferat în 2010 la Lyon.

ŞI-A FĂCUT NEVOILE PE MAŞINA LUI BALOTELLI!

Un fan al echipei Manchester United a urinat pe maşina Bentley de 160.000 de lire sterline (200.000 de euro), vopsită în culori de camuflaj, aparţinând atacantului italian Mario Balotelli, de la rivala Manchester City. În fotografiile publicate de Daily Mail, se poate vedea cum fanul s-a apropiat de maşina lui Balotelli, care se afla la un restaurant, şi şi-a făcut nevoile pe portiera de la şofer. Presa engleză a anunţat luni că Balotelli va fi transferat la AC Milan. Internaţionalul italian, în vârstă de 22 de ani, a fost achiziţionat de Manchester City în vara anului 2010 de la Internazionale Milano, contra sumei de 28 de milioane de euro.

LYON A REFUZAT O OFERTĂ DE LA JUVENTUS PENTRU LISANDRO LOPEZ

Clubul francez Olympique Lyon a refuzat noua ofertă de împrumut făcută de campioana Italiei, Juventus Torino, pentru atacantul Lisandro Lopez. Conform Gazzetta dello Sport, ultima ofertă a lui Juve pentru atacantul argentinian viza un împrumut gratuit, cu opţiune de cumpărare obligatorie fixată la 4 milioane de euro. Preşedintele lui OL, Jean-Michel Aulas, nu a fost mulţumit de această propunere, el cerând o sumă de două ori mai mare. Conform Bild, Lyon este foarte aproape să se despartă de brazilianul Michel Bastos, care ar urma să semneze cu Schalke 04, grupare din Bundesliga la care evoluează şi Ciprian Marica. Un alt jucător al lui Lyon, atacantul Jimmy Briand, este aproape de un împrumut la divizionara secundă AS Monaco.