LIGA 1, PE LOCUL 22 ÎN LUME ÎN ULTIMUL DECENIU

Liga 1 la fotbal ocupă locul 22, cu 6.039 de puncte, în clasamentul celor mai puternice campionate din lume în perioada 2001-2012, dat publicităţii, vineri, de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Prima poziţie este ocupată de campionatul Angliei, cu 13.627p, urmat de cel din Spania (13.597p) şi Italia (12.547p). Pe locul 4 se află campionatul brazilian (11.313p), pe cinci este Germania (11.152p), pe şase, prima ligă franceză (10.525,5p) pe şapte, campionatul Argentinei (10.512p), pe opt, primul eşalon din Olanda (8.777p), pe nouă, Portugalia (8.337), iar pe zece, Mexic (7.769,5p). IFFHS a publicat şi joi un clasament, al celor mai puternice campionate din Europa în perioada 2001-2012, în care Liga 1 ocupă locul 15, iar lider este tot Premier League.

LOBONŢ, LĂUDAT DE STEKELENBURG

Portarul Maarten Stekelenburg a declarat, după ce a redevenit titular la AS Roma la meciul cu Internazionale Milano, că nu ştie de ce a pierdut încrederea tehnicianului Zdenek Zeman şi că aducerea lui Mauro Goicoechea a fost inutilă, având în vedere că în lot se află şi internaţionalul român Bogdan Lobonţ. „Ultimul meci pe care îl jucasem era cel din 11 decembrie, cu Atalanta. Au trecut şase săptămâni. Am avut o problemă la gambă şi Goicoechea mi-a luat locul. De ce am pierdut încrederea lui Zeman? Nu ştiu, nu am discutat şi nu pot face nimic pentru a schimba această situaţie. Pe de altă parte am considerat total inutilă aducerea lui Goicoechea în luna august. Eu şi Lobonţ suntem doi portari buni. Mai era nevoie de al treilea? Eu vreau să joc, nu să stau pe bancă”, a spus Stekelenburg.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI

Egalurile au devenit o obişnuinţă la cea de-a 29-a ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni, victoriile devenind excepţia de la regulă! Niger şi DR Congo au terminat la egalitate un meci nul din toate punctele de vedere, propulsând Ghana în postura de mare favorită la calificare. Egal a fost şi în primul meci de vineri, dintre Zambia şi Nigeria, eroul meciului fiind portarul zambian Mweene. Acesta a apărat, în prima repriză, un penalty executat de Obi Mikel, iar spre finalul meciului a reuşit să... egaleze din penalty! Rezultate - Grupa B: Niger - DR Congo 0-0. Clasament: 1. Ghana 4p, 2. Mali 3p, 3. DR Congo 2p, 4. Niger 1p; Grupa C: Zambia - Nigeria 1-1, Burkina Faso - Etiopia 4-0. Clasament: 1. Burkina Faso 4p, 2-3. Zambia şi Nigeria 2p, 4. Etiopia 1p. Programul din weekend - sâmbătă, Grupa D: Cote d’Ivoire - Tunisia, Algeria - Togo; duminică, Grupa A: Maroc - Africa de Sud, I-le Capului Verde - Angola.

SCHIMB ÎNTRE PARMA ŞI AC MILAN

Fundaşul Cristian Zaccardo, în vârstă de 31 de ani, campion mondial cu Italia în 2006, a fost transferat de la Parma la AC Milan în schimbul internaţionalului algerian Djamel Mesbah, a anunţat clubul milanez. Presa italiană scria, joi, că în schimb ar fi urmat să fie inclus mijlocaşul Rodney Strasser de la AC Milan, dar cele două cluburi nu au confirmat această informaţie.

FENERBAHCE VA JUCA FĂRĂ SPECTATORI PRIMUL MECI DIN LIGA EUROPEI

Echipa Fenerbahce Istanbul a fost sancţionată cu disputarea cu porţile închise a următorului meci de pe teren propriu din cupele europene, întâlnirea cu BATE Borisov, programată la 21 februarie, în 16-imile de finală ale Ligii Europa, a anunţat UEFA. Comisia de Control şi Disciplină a UEFA a luat această decizie ca urmare a comportamentului fanilor grupării turce la meciul cu Borussia Monchengladbach, disputat la 6 decembrie. La partida respectivă, fanii au aruncat cu diverse obiecte şi cu dispozitive pirotehnice. În plus, clubul turc a fost amendat cu 40.000 de euro. Incidente similare au avut loc şi la 29 august, la un meci cu Spartak Moscova.

FEDERAŢIILE UEFA SOLICITĂ UN MANDAT MAI SCURT PENTRU PREŞEDINŢIA FIFA

Cele 53 de federaţii membre ale UEFA au cerut, într-o declaraţie comună, ca FIFA să limiteze mandatul preşedintelui său, după modelul Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). Declaraţia cuprinde propuneri pentru modificări ale statutelor FIFA, ce vor fi dezbătute la congresul forului mondial, în luna mai. „Un mandat maxim pentru preşedintele FIFA trebuie pus în aplicare începând din 2015, având ca model regulamentul CIO, ce prevede că primul mandat este de opt ani şi al doilea şi ultimul este de patru ani“, a declarat secretarul general al UEFA, Gianni Infantino, la finalul reuniunii reprezentanţilor federaţiilor europene. Preşedintele FIFA, elveţianul Sepp Blatter, a fost reales în 2011 pentru al patrulea mandat de patru ani. O limitare pe duratele propuse de reprezentanţii federaţiilor europene ar face ca mandatele să fie totuşi mai lungi decât cele menţionate anul trecut de o comisie independentă, într-un raport către FIFA: două mandate de câte patru ani. Federaţiile din Europa mai vor ca orice candidat la postul de preşedinte al FIFA să dispună de o anumită susţinere, de exemplu să fie susţinut de zece federaţii naţionale. De asemenea, candidatul trebuie să aibă un rol activ în propria federaţie sau confederaţie. Europa mai pledează pentru o limită de vârstă în ceea ce priveşte toţi candidaţii pentru instanţele FIFA - să aibă cel mult 72 de ani în momentul alegerii sau numirii. În schimb, cele 53 de federaţii nu consideră necesară revizuirea componenţei Comitetului Executiv.

AMENDĂ DE 20.000 EURO PENTRU JUVENTUS TORINO

Clubul Juventus Torino a fost amendat cu 20.000 de euro din cauza scandărilor “discriminatorii“ ale suporterilor din timpul meciului cu Lazio Roma, scor 1-1, disputat marţi, în prima manşă a semifinalelor Cupei Italiei. De asemenea, jucătorii echipei Internazionale Milano, Freddy Guarin şi Alvaro Pereira, au fost suspendaţi un joc după cea de-a doua semifinală a Cupei Italiei, de miercuri, scor 2-1 pentru gruparea milaneză în faţa formaţiei AS Roma. Un joc a fost suspendat şi Nicolas Burdisso, de la AS Roma. Partidele din manşa secundă a semifinalelor Cupei Italiei sunt programate la 29 ianuarie (Lazio - Juventus) şi 17 aprilie (Inter - AS Roma).

LIEDSON, ÎMPRUMUTAT LA FC PORTO

Fotbalistul portughez Liedson a fost împrumutat de gruparea braziliană Flamengo la FC Porto, până la finalul sezonului, a anunţat clubul lusitan. „Liedson, care va purta tricoul cu numărul 19, a semnat un contract valabil până la finalul sezonului“, se arată pe site-ul FC Porto. Atacantul brazilian naturalizat portughez, în vârstă de 35 de ani, s-a remarcat la Sporting Lisabona, grupare pentru care a evoluat opt sezoane, până în 2011. În ianuarie 2011, el a semnat un contract cu Corinthians, iar în vara anului 2012 s-a transferat la Flamengo.

UN FAN ENGLEZ ÎN VÂRSTĂ DE 74 DE ANI A FOST ARESTAT

Un pensionar în vârstă de 74 de ani a fost arestat după ce a aruncat cu o banană spre arbitrul meciului AFC Wimbledon - Port Vale, scor 2-2, disputat joi, în cadrul League Two, al patrulea eşalon din Anglia. Pensionarul a fost chestionat de poliţie, după care a fost eliberat pe cauţiune. Bărbatul a aruncat cu o banană spre arbitrul Graham Scott, însă incidentul nu ar fi avut un caracter rasist. “Am văzut banana aruncată pe teren şi apoi am vizionat imaginile surprinse de camerele de televiziune. Se pare că un suporter, enervat de o decizie a arbitrului, a aruncat cu banana către el. Nu a avut ca ţintă vreun jucător”, a declarat un reprezentant al forţelor de ordine, Sam Cunningham.

ESCUDERO, ÎMPRUMUTAT LA GETAFE

Fundaşul spaniol Sergio Escudero a fost împrumutat de Schalke 04 la Getafe până la finalul sezonului, au anunţat, vineri, cele două cluburi. Fundaşul dreapta de 23 de ani revine în campionatul Spaniei, după două sezoane petrecute în Bundesliga, unde a venit în 2010, de la Real Murcia. Sub contract până în 2014, Escudero a jucat doar trei meciuri în acest sezon, cu echipa a doua a clubului Schalke, în a patra ligă. Getafe ocupă locul 11 în campionatul Spaniei, în timp ce Schalke se află pe 5 în Bundesliga.

DAYRON ROBLES S-A RETRAS DIN ACTIVITATE LA 26 DE ANI

Dayron Robles (26 ani), fostul campion olimpic la 110 m garduri, a anunţat că nu mai doreşte să concureze şi a părăsit lotul Cubei, a anunţat un responsabil al Federaţiei cubaneze de atletism. “Este oficial. Robles nu mai face parte din echipa naţională de atletism. El a cerut să se retragă şi, normal, i s-a permis acest lucru”, a declarat Jorge Luis Sanchez, la două săptămâni după ce antrenorul alergătorului, Santiago Antunez, se arăta sceptic în privinţa şanselor ca Robles să mai revină în competiţie. Medaliat cu aur la JO 2008, de la Beijing, Robles a abandonat în timpul finalei de la Londra, acuzând o accidentare la coapsa dreaptă. Cubanezul a deţinut recordul mondial la probei de 110 m garduri, înainte de a fi depăşit de americanul Aries Merritt, câştigătorul titlului olimpic la Londra.

EL CLASICO ŞI ÎN SEMIFINALELE CUPEI SPANIEI

FC Barcelona şi Atletico Madrid sunt ultimele echipe calificate în semifinalele Cupei Spaniei, după ce au trecut în sferturi de Malaga, respectiv de Betis Sevilla. Barcelona s-a impus cu 4-2 (Pedro 8, Pique 49, Iniesta 75, Messi 80 / Joaquin 12, Santa Cruz 68) la Malaga, după ce în tur cele două echipe au terminat la egalitate, scor 2-2. Atletico Madrid a remizat în deplasare cu Betis Sevilla, scor 1-1 (Diego Costa 45 / Jorge Molina 90), iar în tur câştigase cu 2-0. Real Madrid va juca în semifinale cu FC Barcelona, iar Atletico Madrid cu FC Sevilla. Turul este programat pe 30 ianuarie, la Madrid, iar returul pe 27 februarie.

ŞAHTIOR L-A ÎMPRUMUTAT PE DENTINHO LA BEŞIKTAŞ

Campioana Ucrainei, Şahtior Doneţk, l-a împrumutat pe brazilianul Dentinho, pentru un an, echipei Beşiktaş Istanbul. Conform înţelegerii dintre cele două părţi, Beşiktaş va plăti ucrainenilor un milion de euro pentru acest transfer, acordul prevăzând totodată posibilitatea prelungirii împrumutului cu încă şase luni, în schimbul sumei de 700.000 euro. Presa turcă precizează că Dentinho va primi din partea lui Beşiktaş un milion de euro, în patru tranşe egale, clubul din Istanbul având şi opţiunea unui transfer definitiv al jucătorului brazilian, în vara anului viitor, pentru suma de 9 milioane de euro.

MANCHESTER UNITED L-A TRANSFERAT PE ZAHA

Tânărul internaţional englez Wilfried Zaha (20 ani), jucător curtat de toate marile cluburi din Premier League, a ales în final oferta lui Manchester United, formaţie la care va juca începând din sezonul viitor. Oficialii grupării de pe Old Trafford şi cei ai lui Crystal Palace (liga a doua) au ajuns vineri dimineaţă la un acord în privinţa atacantului, care va fi lăsat până la finalul sezonului la dispoziţia actualului său club, sub formă de împrumut. Contractul cu Manchester United va fi valabil din iulie 2013, transferul său fiind estimat la aproximativ 18 milioane euro.

NEWCASTLE A MAI TRANSFERAT UN FRANCEZ!

Echipa engleză Newcastle United, ocupanta locului 16 în Premier League, l-a achiziţionat pe mijlocaşul francez Moussa Sissoko, de la formaţia Toulouse. În vârstă de 23 ani, Sissoko, jucător cu şase selecţii în reprezentativa ”cocoşului galic”, completează astfel colonia franceză de la Newcastle, club care i-a mai transferat în această perioadă de mercato pe Mapou Yanga-Mbiwa (Montpellier), Mathieu Debuchy (Lille) şi Yoan Gouffran (Bordeaux). Alţi şase jucători din Hexagon se află deja în lotul ”Coţofenelor”: Yohan Cabaye, Romain Amalfitano, Hatem Ben Arfa, Sylvain Marveaux, Gabriel Obertan şi Mehdi Abeid.

MACHEDA A FOST ÎMPRUMUTAT LA STUTTGART

Fotbalistul italian Federico Macheda a fost împrumutat de Manchester United grupării VfB Stuttgart, până la finalul sezonului. Folosit puţin la Manchester, jucătorul în vârstă de 21 de ani a jucat doar în 22 de partide din Premier League şi în patru meciuri din Liga Campionilor. Aflat sub contract cu gruparea engleză din 2009, înţelegere valabilă până în 2014, Macheda a fost împrumutat în 2011 la Sampdoria şi în 2012 la Queens Park Rangers.