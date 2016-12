CRISTIANA TUDOR, SUCCES ÎN CIRCUITUL NAŢIONAL AL FRT

Jucătoarea constănţeană de tenis Cristiana Tudor a avut un parcurs fără greşeală la turneul din cadrul Circuitului Naţional al Federaţiei Române de Tenis rezervat junioarelor sub 16 ani, care s-a încheiat, vineri, la Bucureşti, pe terenurile Academiei de Tenis “Sever Dron”. Sportiva legitimată la LPS “Nicolae Rotaru”, cap de serie nr. 2, a reuşit să se impună în finală, câştigând trofeul după victoria cu 6-4, 6-2 împotriva principalei favorite, Oana Gavrilă (CS Kofe).

OANA MANEA A DECIS SĂ SE RETRAGĂ DE LA ECHIPA NAŢIONALĂ

Pivotul echipei Oltchim Râmnicu Vîlcea, Oana Manea, a decis să se retragă de la echipa naţională a României. Handbalista în vârstă de 27 de ani şi-a motivat decizia prin faptul că instalarea ca selecţioner a lui Gheorghe Tadici a provocat noi tensiuni la prima reprezentativă. Handbalista, care a înscris 332 de goluri în 161 de meciuri a trimis un fax către FRH prin care anunţă că nu va mai răspunde afirmativ convocărilor. Oana Manea a adunat şase prezenţe la turneele finale - campionatele europene din 2004, 2008, 2010, 2012 şi mondialele din 2009 şi 2011.

ALL STAR GAME-UL ROMÂNESC, LA CRAIOVA

All Star Game, Meciul Stelelor din baschetul masculin românesc, va avea loc în 2013 la Craiova. Noua sală craioveană, cu o capacitate de 4.000 de locuri, va avea parte astfel de un prim eveniment de interes naţional. Meciul va avea loc pe 18 martie, iar în cel mai scurt timp FR Baschet va anunţa procedurile de votare ale jucătorilor şi antrenorilor.

NAŢIONALA ROMÂNIEI VA PARTICIPA LA EURO ICE HOCKEY CHALLENGE

Naţionala de hochei pe gheaţă a României va participa în perioada 7-9 februarie la turneul Euro Ice Hockey Challenge din Polonia, la care vor mai evolua Polonia, Coreea de Sud şi Ungaria. Selecţionerul canadian Tom Skinner a convocat pentru turneul de la Tychy 20 de jucători, dintre care 9 de la HSC Miercurea Ciuc, 8 de la ASC Corona Braşov, doi de la Steaua Bucureşti şi unul de la echipa suedeză Tingsryd (Roberto Gliga).

RĂZVAN PÎRCĂLABU, NOUL PREŞEDINTE AL FR LUPTE

Răzvan Pîrcălabu a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Lupte, for în cadrul căruia a ocupat până în prezent postul de vicepreşedinte. Pîrcălabu a obţinut 67 de voturi la scrutinul de vineri, în timp ce contracandidatul său, Vasile Puşcaşu, a primit 64 de voturi. Un vot a fost anulat. La Adunarea Generală de Alegeri au fost prezenţi 133 de membri cu drept de vot dintre cei 137 afiliaţi la FR de Lupte. Fostul preşedinte Cristian Poteraş a fost ales cu acest prilej preşedinte onorific al federaţiei. El a precizat că s-a retras din cursa pentru un nou mandat de preşedinte din cauză că la JO din 2012 de la Londra nu s-a îndeplinit obiectivul său asumat, câştigarea unei medalii. Noul preşedinte are 34 ani şi este fiul fostului luptător Marin Pîrcălabu, multiplu medaliat european. În posturile de vicepreşedinţi au fost aleşi Lucian Luca şi Mugurel Dumitru.

LARISA IORDACHE S-A RETRAS DE LA CUPA AMERICII

Gimnastele Larisa Iordache şi Elisabeth Price (SUA) s-au retras de la Cupa Americii, concursul de debut al sezonului competiţional 2013 în Cupa Mondială, programat pe 2 martie, la DCU Center din Worcester, ca urmare a deciziilor colectivelor tehnice. Cele două locuri au rămas deocamdată libere, urmând a fi completate în perioada următoare. Pe lista pentru acest concurs, alături de Elisabeth Seitz (Germania), Kyla Ross (SUA) sau Vanessa Ferrari (Italia), a fost înscrisă din partea forului canadian Victoria Moors - componentă a echipei olimpice de la Londra 2012, dar şi japoneza Koko Tsurumi, locul 7 la JO 2012 şi bronz la individual compus la CM 2009.

RĂZBOI ÎNTRE HĂNESCU ŞI FRT

Tenismanul Victor Hănescu a declarat că dorinţa sa a fost şi este în continuare să joace în echipa României de Cupa Davis, dar nu se vrea acest lucru. „Sunt informaţii inexacte, ofensatoare la adresa mea şi care mă întristează. Sper că acum se vede, o dată pentru totdeauna, că dorinţa mea a fost şi este în continuare să joc în echipa României la Cupa Davis, dar nu se doreşte acest lucru. Nu este felul meu de a fi să intru în astfel de discuţii, dar insist pentru că vreau să-mi reprezint ţara şi pentru România joc pro bono oricând. Tot ce am cerut eu au fost doar drepturile cuvenite oricărui jucător profesionist şi mai ales suport în ceea ce priveşte pregătirea sportivă: teren de joc, antrenor, fizioterapeut”, a afirmat Victor Hănescu. Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Ciprian Porumb a declarat că a făcut eforturi pentru a-l aduce în lot şi pe Victor Hănescu, la meciurile cu Danemarca, din 1-3 februarie, dar nu s-a putut ajunge la un consens.

COPIL, ELIMINAT ÎN SFERTURI LA HEILBRONN OPEN

Tenismanul Marius Copil a fost eliminat, vineri, în sferturile de finală ale turneului Heilbronn Open de la Talheim (Germania), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Românul a fost învins de belgianul Olivier Rochus, cu 6-4, 6-2. La dublu, perechea formată din Florin Mergea şi Philipp Marx (Germania), cap de serie nr. 4, a acces în semifinale, după ce a trecut în sferturi de cuplul german Andreas Beck şi Nils Langer, cu 6-1, 6-4.

MURRAY, ÎN FINALĂ LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul britanic Andy Murray, cap de serie nr. 3, l-a învins pe elveţianul Roger Federer, al doilea favorit, şi s-a calificat, vineri, în finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Andy Murray s-a impus în faţa lui Federer, cu 6-4, 6-7, 6-3, 6-7, 6-2, şi va juca pentru a şasea oară într-o finală de Mare Şlem. Adversarul britanicului din finală va fi sârbul Novak Djokovic, cap de serie nr. 1 şi deţinătorul trofeului.

SUCCES ITALIAN ÎN PROBA DE DUBLU LA MELBOURNE

Perechea italiană Sara Errani şi Roberta Vinci, cap de serie nr. 1, a câştigat, vineri, proba de dublu feminin din cadrul turneului Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Errani şi Vinci au învins în finală, cu 6-2, 3-6, 6-2, cuplul australian Casey Dellacqua şi Ashleigh Barty. Errani şi Vinci devin astfel primele reprezentate ale Italiei care câştigă proba de dublu a turneului de la Antipozi, după ce anul trecut au pierdut finala în faţa rusoaicelor Svetlana Kuzneţova şi Vera Zvonareva. Pentru cele două jucătoare italiene, acesta este al treilea lor titlu la dublu cucerit la ultimele patru turnee de Mare Şlem, după ce anul trecut s-au impus la Roland Garros şi US Open. La numai 16 ani, australianca Ashleight Baty a ratat ocazia de a deveni cea mai tânără câştigătoare a unui titlu de Mare Şlem, de la victoria elveţiencei Martina Hingis în proba de simplu a Openului Australiei ediţia 1997.

SPANIA, PRIMA FINALISTĂ A CM DE HANDBAL MASCULIN

Naţionala de handbal masculin a Spaniei este prima finalistă a Campionatului Mondial pe care îl găzduieşte, după ce a eliminat vineri seară, în prima semifinală, reprezentativa Sloveniei. Ibericii s-au impus cu 26-22 (13-12) şi vor juca finala mare, duminică, în compania câştigătoarea din cea de-a doua semifinală, disputată tot vineri seară, după închiderea ediţiei, între Danemarca şi Croaţia. Învinsele vor juca pentru medalia de bronz, sâmbătă. Ambele finale vor avea la Barcelona. Deţinătoarea trofeului de la ultimele două ediţii, Franţa, a fost eliminată în sferturile de finală, ocupând doar locul 6. Spania revine în finala Campionatului Mondial după opt ani. În 2005, Spania a câştigat titlul mondial, singurul din palmares, după o finală cu Croaţia (scor 40-34). La acea vreme, în lotul spaniol se afla şi Alexandru Buligan, în calitate de antrenor secund. La ediţia din 2011 a CM, ibericii au cucerit medalia de bronz, după 24-23 cu Suedia.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Etapa a cincea din TOP16 din Euroliga de baschet masculin a adus prima înfrângere pentru Caja Laboral, care a pierdut chiar pe teren propriu în faţa campioanei Spaniei - FC Barcelona. Victorie externă a reuşit şi campioana en titre, Olympiacos impunându-se la Tel Aviv în faţa unui Maccabi care a ajuns pe ultimul loc în Grupa F, după ce a câştigat grupa în prima fază a Euroligii! Rezultate de joi - Grupa E: Alba Berlin - Brose Baskets Bamberg 82-63; Grupa F: Fenerbahce Ulker Istanbul - BC Khimki 85-82, Caja Laboral - FC Barcelona 79-90, Maccabi Tel Aviv - Olympiacos Pireu 77-78. Aseară s-au jucat meciurile: CSKA Moscova - Unicaja Malaga 81-94 şi Anadolu Efes Istanbul - Zalgiris Kaunas 56-52.

VOLOSOZHAR ŞI TRANKOV, CAMPIONI EUROPENI LA PATINAJ

Ruşii Tatiana Volosozhar şi Maxim Trankov au câştigat pentru a doua oară consecutiv titlul european în proba de perechi, impunându-se la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Zagreb. Volozhar şi Trankov au acumulat 212,45 puncte. Germanii Aliona Savcenko şi Robin Szolkowy, campioni mondiali en titre, au obţinut medalia de argint, cu 205,24 puncte, iar pe locul trei s-au clasat italienii Stefania Berton şi Ondrej Hotarek (187,45).

PLUŞENKO S-A RETRAS DE LA CE DE PATINAJ

Sportivul rus Evgheni Pluşenko, campion olimpic în 2006, s-a retras de la Campionatele Europene de patinaj artistic, după ce s-a clasat pe locul şase la programul scurt, el acuzând dureri la spate, au anunţat organizatorii competiţiei. Triplul medaliat olimpic, în vârstă de 30 de ani, suferă de probleme cronice la spate, conform buletinului medical citat în comunicatul organizatorilor. Pluşenko a fost operat la spate sezonul trecut, el fiind supus şi unei intervenţii chirurgicale la genunchi. La sfârşitul lunii decembrie, patinatorul a câştigat campionatele Rusiei, deşi avea dureri. „Nu poţi să te lupţi cu adversarii cu astfel de dureri“, a declarat antrenorul sportivului, Alexei Mişin. Evgheni Pluşenko a obţinut joi, în programul scurt, un punctaj de 74.82, în timp ce primul clasat, francezul Florent Amodio, a fost notat cu 89.82.

AU FOST ANUNŢAŢI JUCĂTORII CONVOCAŢI LA ALL STAR GAME

Cinci baschetbalişti din Conferinţa de Est şi unul din Conferinţa de Vest au fost convocaţi în premieră pentru All Star Game, meciul vedetelor din NBA, care va avea loc în data de 17 februarie, la Houston. Tyson Chandler (New York), Paul George (Indiana), Jrue Holiday (Philadelphia), Kyrie Irving (Cleveland) şi Joakim Noah (Chicago) au fost selecţionaţi de antrenorii din NBA ca rezerve pentru Conferinţa de Est, alături de Chris Bosh (Miami), aflat la a opta participare şi Luol Deng (Chicago), selecţionat pentru a doua oară. Titularii echipelor din cele două conferinţe pentru cea de-a 62-a ediţie a All Star Game au fost aleşi săptămâna trecută, în urma votului publicului. Kobe Bryant a stabilit un record, cu 15 selecţii consecutive. În Conferinţa de Vest, singurul debutant este James Harden, de la Houston. Alături de el au mai fost selecţionaţi LaMarcus Aldridge (Portland), Tim Duncan (San Antonio), David Lee (Golden State), Zach Randolph (Memphis), Russell Westbrook (Oklahoma City) şi Tony Parker (San Antonio). Parker a devenit baschetbalistul european cu cele mai multe selecţii (5), după germanul Dirk Nowitzki (11). Componenţa celor două echipe: Conferinţa de Est: Rajon Rondo (Boston), Dwyane Wade (Miami), Carmelo Anthony (New York), LeBron James (Miami), Kevin Garnett (Boston). Rezerve: Chris Bosh (Miami), Tyson Chandler (New York), Luol Deng (Chicago), Paul George (Indiana), Jrue Holiday (Philadelphie), Kyrie Irving (Cleveland), Joakim Noah (Chicago); Conferinţa de Vest: Chris Paul (Los Angeles Clippers), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City), Blake Griffin (Clippers), Dwight Howard (Lakers). Rezerve: LaMarcus Aldridge (Portland), Tim Duncan (San Antonio), James Harden (Houston), David Lee (Golden State), Tony Parker (San Antonio), Zach Randolph (Memphis), Russell Westbrook (Oklahoma City).

SVINDAL A CÂŞTIGAT SUPERG-UL DE LA KITZBUEHEL

Norvegianul Aksel Lund Svindal (30 ani) a câştigat proba de slalom super-uriaş desfăşurată vineri la Kitzbuehel şi contând pentru Cupa Mondială la schi alpin. El a fost urmat de austriacul Matthias Mayer (22 ani), la 13 sutimi, şi de italianul Christof Innerhofer, la 40 de sutimi. Pentru campionul olimpic din 2010 a fost prima victorie din carieră pe această pârtie, după ce în 2009 şi 2011 a urcat pe podium, tot la superG, şi a patra a sezonului (trei la superG). La 22 ani, Mayer se află la primul podium în această specialitate. Svindal este al doilea în clasamentul general al Cupei Mondiale, cu 847 de puncte, după Marcel Hirscher, 935p, care nu a concurat vineri. Următorii clasaţi sunt americanul Ted Ligety 736p şi germanul Felix Neureuther 646p. Sâmbătă, la Kitzbuehel, pe celebra pârtie Streif, are loc proba de coborâre, în care Svindal pleacă din nou ca favorit, având şansa să se apropie sau chiar să treacă de liderul clasamentului general.

INNERHOFER, AMENDAT ŞI DECLASAT DUPĂ CE A CĂZUT LA ANTRENAMENT

Schiorul italian Christof Innerhofer va lua startul al 46-lea în proba de coborâre de sâmbătă, din Cupa Mondială la schi alpin, drept pedeapsă din partea Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS), după ce a căzut la antrenamentul de joi. Innerhofer a ignorat steagul galben, care îl obligă să se oprească, după ce a pierdut un schi şi a căzut la antrenamentul de joi. Innerhofer şi-a pus schiul la loc şi a continuat cursa, ignorând un membru al juriului care îi spusese să se îndepărteze de pârtie. „Un schior nu trebuie niciodată să continue după ce i s-a arătat steagul galben, deoarece nu poate şti dacă în josul pârtiei sunt oameni care lucrează pe traseu”, a afirmat directorul cursei de la Kitzbuehel, Guenther Hujara. Italianul a precizat că a primit sfaturi confuze de la organizatori, care i-au spus că poate continua să schieze, dar nu printre porţi, iar dacă totuşi va schia printre porţi să nu o facă în viteză. Plecarea de pe locul 46 în cursă reduce drastic şansele lui Innerhofer, având în vedere că schiorii de top iau startul la coborâre între poziţiile 15 şi 22. Innerhofer, amendat cu 999 de franci elveţieni (800 de euro), este cel care a câştigat sâmbătă coborârea de la Wengen.

ARMSTRONG, DAT ÎN JUDECATĂ DE CITITORII BIOGRAFIEI SALE

După ce o bibliotecă din oraşul australian Sydney a anunţat că a mutat toate cărţile lui Lance Armstrong la secţiunea „cărţi de ficţiune”, iată că mai mulţi cititori ai fostei glorii a ciclismului au anunţat că intenţionează să-l acţioneze în instanţă pentru a-şi recupera banii pe cărţi. Campionul căzut în dizgraţie a dezminţit cu vehemenţă, timp de mai mulţi ani, informaţiile că s-ar fi dopat, însă recent el a recunoscut deschis, într-un deja celebru interviu televizat alături de Oprah Winfrey, că a luat o serie de substanţe interzise pentru a-şi îmbunătăţi performanţele la pedale. Cititorii îl acuză pe Armstrong de fraudă şi de falsă publicitate pentru că nu a precizat că aceste cărţi sunt opere de ficţiune.