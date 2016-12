CSM BUCUREŞTI, ÎN SFERTURILE CUPEI CHALLENGE LA VOLEI FEMININ

Echipa de volei feminin CSM Bucureşti a învins, miercuri seară, în deplasare, formaţia norvegiană Stod Volley Steinkjer, cu 3:0 (25:11, 25:18, 25:15), după 69 minute de joc, în manşa retur a optimilor de finală ale Cupei Challenge şi s-a calificat în sferturile de finală. În tur, CSM a învins, pe teren propriu, cu acelaşi scor, 3:0, iar cu dubla victorie s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei. În această fază din Cupa Challenge, CSM Bucureşti va înfrunta echipa germană Aurubis Hamburg. Partidele se vor disputa pe 6 februarie (turul, la Hamburg) şi pe 13 februarie (returul, la Bucureşti).

CUPA LIGII LA HANDBAL MASCULIN

Liga Profesionistă de Handbal din România organizează, la Chiajna, la finele acestei săptămâni, prima ediţie a Cupei Ligii la handbal masculin. Competiţia are caracter amical şi reuneşte la startul său patru formaţii: HC Odorhei, Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău, ACS Potaissa Turda şi Dinamo Bucureşti. La competiţie ar fi trebuit să participe şi campioana HCM Constanţa, însă conducerea formaţiei de pe litoral a declinat invitaţia pentru că decizia organizării a fost luată abia în luna decembrie şi nu la începutul sezonului, aşa cum ar fi fost normal. Nici CSM Bucureşti, o altă formaţie invitată nu mai participă, echipa bucureşteană având mari probleme financiare. Programul partidelor - astăzi: HC Odorhei - Dinamo Bucuresti (ora 16.00), Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău - ASC Potaissa Turda (ora 18.00); sâmbătă: Ştiinţa Bacău - Dinamo Bucureşti (ora 15.30), HC Odorhei - ASC Potaissa Turda (ora 17.30); duminică: ASC Potaissa Turda - Dinamo Bucureşti (ora 10.00), HC Odorhei - Ştiinţa Bacău (ora 12.00).

KELEMEN S-A CALIFICAT PENTRU PROGRAMUL LIBER LA CE DE PATINAJ ARTISTIC

Programul scurt al probei masculine din cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Zagreb, desfăşurat ieri, a fost dominat de francezul Florent Amodio, care a obţinut cel mai bun rezultat al sezonului, 89,82 puncte. Reprezentantul României, Zoltan Kelemen, s-a situat pe locul 16, cu 57,44p, ceea ce i-a adus calificarea pentru programul liber, care va avea loc sâmbătă, cu participarea primilor 24 de concurenţi. Amodio şi-a depăşit cu nu mai puţin de 15 puncte cel mai bun punctaj din actualul sezon, fiind urmat de spaniolul Javier Fernandez, cu 88,80p, şi de un alt francez, Brian Joubert, cu 83,94p. Rusul Evgheni Pluşenko este doar pe locul 6, cu 74,92p.

FINALA K-1 SE VA DESFĂŞURA LA ZAGREB, PE 15 MARTIE

Finala K-1, la care va participa şi românul Cătălin Moroşanu, se va desfăşura pe 15 martie 2013 la Zagreb (Croaţia), au anunţat Mike Kim, patronul circuitului K-1, şi promotorul Eduard Irimia, preşedintele Superkombat. Marea finală trebuia să se desfăşoare iniţial în decembrie 2012, la New York. Moroşanu este singurul român calificat în finala K-1, după ce l-a învins în Final 16 de la Tokyo, în octombrie, pe polonezo-australianul Paul Slowinski. Ceilalţi finalişti sunt croatul Mirko Filipovic, azerul Zabit Samedov, americanul Jarrel Miller, surinamezul Ismael Londt, australianul Ben Edwards, egipteanul Hesdy Gerges şi japonezul Makoto Uehara. Premiul pentru noul campion mondial K-1 va fi de un milion de dolari, finalistul urmând să plece acasă cu un cec în valoare de 300.000 de dolari, iar semifinaliştii cu câte 100.000 de dolari. Tot ieri a fost anunţat parteneriatul dintre Kim şi Irimia pentru găsirea de noi sportivi, la nivel mondial. În acest scop, se vor desfăşura în perioada următoare selecţii în Grecia (25 ianuarie), Germania (9 februarie), Anglia (15 februarie), Croaţia (22 februarie), Statele Unite ale Americii (28 februarie), Cipru (1 martie), Egipt (8 martie), Bulgaria (15 martie), România (18 martie) şi Brazilia (23 martie).

COPIL, ÎN SFERTURI LA HEILBRONN OPEN

Tenismanul Marius Copil s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului Heilbronn Open de la Talheim (Germania), iar Adrian Ungur, al cincilea favorit, a fost eliminat în turul al doilea al turnelui dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro. Copil l-a învins în turul secund, cu 6-4, 7-5, pe sportivul ceh Jan Hajek, cap de serie nr. 7, şi îl va întâlni în runda următoare pe belgianul Olivier Rochus. Ungur a pierdut în turul al doilea, scor 6-3, 3-6, 3-6, în faţa germanului Jan-Lennard Struff. La dublu, perechea Florin Mergea / Philipp Marx (România / Germania), cap de serie nr. 4, a acces în sferturile de finală, după ce a trecut, în primul tur, de cuplul Karol Beck / Andre Begemann (Slovacia / Germania), scor 4-6, 6-2, 10-5.

CSM TÎRGOVIŞTE, ÎNFRÂNGERE ÎN EUROLIGA DE BASCHET FEMININ

CSM Tîrgovişte, campioana României la baschet feminin, a fost învinsă, miercuri seară, pe teren propriu, de formaţia ungară UE Sopron, scor 65-57 (35-23), în a zecea partidă din Grupa B a Euroligii. Faţă de meciul tur cu UE Sopron, în care CSM a câştigat cu 87-82, partida de miercuri a adus dezamăgire, mai ales prin prisma faptului că echipa din Tîrgovişte a evoluat pe teren propriu. După zece partide, campioana României are 13 puncte în Grupa B şi a rămas pe locul 6. Aflată în premieră în Euroligă, CSM Tîrgovişte mai are de disputat doar două meciuri în Grupa B: în deplasare, cu Arras (30 ianuarie) şi pe teren propriu, cu Good Angels Kosice (6 februarie).

VICTORIE PENTRU ICIM ARAD ÎN LIGA EUROPEI CENTRALE

Echipa de baschet feminin ICIM Arad a încheiat neînvinsă meciurile din Grupa B a Ligii Europei Centrale (CEWL), după ce a trecut pe teren propriu de cehoaicele de la DSK Praga, scor 86-43 (46-21). ICIM Arad a încheiat grupa cu 12 puncte, neînvinsă, şi s-a calificat pentru Final Four, la fel ca echipa de pe locul secund, Valosun Brno. Din Grupa A sunt calificate Kara Trutnov (Cehia) şi DSK Miskolc (Ungaria). Turneul final al Ligii Europei Centrale este programat pe 23 şi 24 februarie, iar pentru organizarea acestuia şi-au depus candidatura cluburile din Miskolc şi Brno.

EŞEC PENTRU CSM ORADEA ÎN LIGA CAMPIONILOR LA POLO

Campioana României la polo, CSM Oradea, a fost învinsă pe teren propriu de formaţia sârbă Partizan Belgrad, scor 10-6, în cea de-a şaptea partidă din Grupa D a Ligii Campionilor. Marcatorii echipei noastre în meciul de miercuri au fost Diaconu 2, Chioveanu, Dunca, Samuilă şi Creţu. După şapte etape, în clasamentul grupei conduce Szeged, cu 15 puncte, urmată de Partizan 13p, Galatasaray 10p, CSM Oradea 6p şi Spandau 3p. Campioana României mai are de jucat un singur meci în Grupa D, în deplasare, cu liderul Szeged (6 februarie). Obiectivul campioanei României este trecerea de faza grupelor, care ar însemna o clasare în primele patru locuri.

LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI MASCULIN

Eliminarea formaţiilor Trentino Diatec (Italia, locul 3 anul trecut) şi PGE Skra Belchatow (Polonia, finalista de anul trecut, adversara echipei CVM Tomis în Grupa E în actualul sezon), după “setul de aur”, în duelurile cu Dinamo Moscova (Rusia, de asemenea adversara echipei CVM Tomis în Grupa E), respectiv Arkas Izmir (Turcia, locul 4 anul trecut), reprezintă surprizele din play-off 12 în Liga Campionilor la volei masculin. Rezultatele din play-off 12: Zenit Kazan - Berlin Recycling Volleys 3:2 (25:15, 21:25, 28:30, 25:13, 16:14) - în tur: 3:2 (27:25, 23:25, 17:25, 25:16, 18:16), Trentino Diatec - Dinamo Moscova 3:0 (25:19, 25:18, 25:12) şi 12:15 în “setul de aur” - în tur: 2:3 (21:25, 23:25, 25:20, 25:17, 12:15), Noliko Maaseik - Zaksa Kedzierzyn-Kozle 2:3 (25:22, 18:25, 25:18, 31:33, 13:15) - în tur: 0:3 (16:25, 27:29, 25:27), PGE Skra Belchatow - Arkas Izmir 2:3 (14:25, 25:21, 22:25, 25:18, 18:20) şi 12:15 în “setul de aur” - în tur: 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:13); Lube Banca Marche Macerata - Asseco Resovia Rzeszow 3:1 (25:23, 25:18, 23:25, 25:18) - în tur: 3:0 (25:23, 26:24, 25:19), Bre Banca Lannutti Cuneo - ACH Volley Ljubljana 3:1 (25:16, 25:21, 24:26, 25:16) - în tur: 3:0 (25:23, 25:17, 25:23). Programul partidelor din play-off 6 (6 februarie - turul şi 13 februarie - returul): Zenit Kazan - Dinamo Moscova, Zaksa Kedzierzyn-Kozle - Arkas Izmir şi Lube Banca Marche Macerata - Bre Banca Lannutti Cuneo. Echipa rusă Lokomotiv Novosibirsk va găzdui Final Four-ul Ligii Campionilor din acest an, pe 16 şi 17 martie.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele patru partide din etapa a cincea a TOP16 din Euroliga de baschet masculin sunt programate în această seară, între ele fiind şi derby-ul dintre Panathinaikos şi Real Madrid, două dintre cele mai titrate echipe din istorie! Dacă pînă anul trecut Real “trăia” doar din amintiri, în acest sezon echipa spaniolă reprezintă o candidată serioasă la trofeu, fiind chiar lideră în Grupa E cu maximum de puncte şi va încerca în această seară să-şi păstreze invincibilitatea din TOP16. Programul de astăzi - Grupa E: CSKA Moscova - Unicaja Malaga, Anadolu Efes Istanbul - Zalgiris Kaunas, Panathinaikos Atena - Real Madrid; Grupa F: Montepaschi Siena - Beşiktaş Istanbul.

DJOKOVIC, ÎN FINALĂ LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul sârb Novak Djokovic, cap de serie nr. 1 şi deţinătorul trofeului, s-a calificat în finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Sârbul l-a învins, ieri, în semifinale, cu 6-2, 6-2, 6-1, pe spaniolul David Ferrer, al patrulea favorit al competiţiei. Djokovic va juca a patra finală din carieră la Australian Open, el reuşind să le câştige pe primele trei în 2008, 2011 şi 2012. În finala de la Melbourne, Djokovic îl va întâlni pe învingătorul partidei dintre britanicul Andy Murray, cap de serie nr. 3, şi elveţianul Roger Federer, al doilea favorit al competiţiei.

NA LI ŞI AZARENKA, ÎN ULTIMUL ACT LA AUSTRALIAN OPEN

Jucătoarea chineză de tenis Na Li, cap de serie nr. 6, şi bielorusa Victoria Azarenka, principala favorită a competiţiei, s-au calificat în finală la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Na Li a învins-o, în semifinale, cu 6-2, 6-2, pe Maria Şarapova (Rusia), cap de serie nr. 2, în timp ce Victoria Azarenka, deţinătoarea trofeului la Melbourne, a trecut, cu 6-1, 6-4, de Sloane Stephens (SUA), a 29-a favorită a competiţiei. Chinezoaica Na Li, câştigătoare la Roland-Garros în 2011, va disputa a doua finală din carieră la Australian Open, după cea pierdută în 2011 în faţa lui Kim Clijsters. Azarenka va juca a treia finală de Mare Şlem din carieră, după cea câştigată la Australian Open şi cea pierdută la US Open, ambele în 2012. Azarenka îşi va păstra primul loc în clasamentul WTA dacă se va impune în finala de la Melbourne, în caz contrar noul lider al ierarhiei feminine va redeveni americanca Serena Williams.

FINALĂ INEDITĂ ÎN PROBA DE DUBLU MASCULIN LA MELBOURNE

Perechea americană formată din fraţii Bob şi Mike Bryan, cap de serie nr. 1, şi cuplul olandez Robin Haase şi Igor Sijsling s-au calificat în finala probei de dublu masculin de la Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului. Fraţii Bryan au învins, în semifinale, cu 6-4, 4-6, 6-1, perechea italiană Simone Bolelli şi Fabio Fognini, în timp ce Haase şi Sijsling au trecut, în penultimul act al competiţiei, cu 7-5, 6-4, de cuplul spaniol Marcel Granollers şi Marc Lopez, cap de serie nr. 3.

NEW YORK KNICKS, CEA MAI VALOROASĂ ECHIPĂ DIN NBA

New York Knicks este cea mai valoroasă echipă din Liga profesionistă nord-americană de baschet, potrivit clasamentului dat publicităţii de revista Forbes, care evidenţiază o creştere medie în NBA de 30 de procente faţă de anul trecut. Valoarea medie a unei echipe din NBA este acum de 509 milioane de dolari, creştere determinată de veniturile mai mari din drepturile de televizare, arenele noi sau renovate şi noul acord global al ligii. Knicks a detronat-o de pe primul loc al clasamentului pe Los Angeles Lakers, cu o valoare de 1,1 miliarde dolari. O creştere de 41 de procente faţă de anul precedent, în principal datorită renovării arenei Madison Square Garden (980 milioane dolari), care va fi încheiată în cursul acestui an. Lakers, care a avut cele mai mari salarii din ligă anul trecut, fapt ce a dus la aplicarea unei taxe pe lux de 12,6 milioane dolari, se află pe locul secund în ierarhie, cu un miliard de dolari, 11 procente în plus faţă de anul anterior. Knicks şi Lakers sunt primele echipe din NBA evaluate la peste un miliard de dolari. Pe locurile următoare ale clasamentului se află Chicago Bulls (800 milioane dolari), Boston Celtics (730 milioane dolari) şi Dallas Mavericks (685 milioane dolari). Valoarea campioanei NBA, Miami Heat, a crescut cu 37 de procente, ajungând acum la 625 milioane dolari, cu care se află pe locul 6 în ierarhie.