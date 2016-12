CFR CLUJ A ÎNVINS PE FC LUCERNA

Formaţia CFR Cluj a învins, ieri, cu 1-0 (Weldon 37), echipa elveţiană FC Lucerna, într-un meci amical din cadrul stagiului de pregătire de la Marbella, informează site-ul oficial al clubului din Liga 1. Antrenorul Paulo Sergio a trimis în teren în prima repriză următorii jucători: Stăncioiu - Panin, Rada, Maftei, Camora - Celestino, Godemeche - Păun, Hora, Deac, Weldon. În min. 68, Paulo Sergio a schimbat echipa, şi i-a trimis în teren pe Felgueiras - Panin, Piccolo, Cadu, Sepsi - Muniru, Gabi Mureşan - Maah, Rui Pedro, Valente - Kapetanos. Următorul meci amical este programat vineri, cu Young Boys Berna.

RAPIDUL REPATRIAZĂ FOŞTI GIULEŞTENI

Fotbaliştii Ştefan Mardare şi Emil Dică au semnat contracte cu FC Rapid Bucureşti pe o perioadă de doi ani şi jumătate, respectiv un an şi jumătate, din postura de jucători liberi. „Încerc să aduc nişte jucători care au mai jucat la Rapid, care ştiu ce înseamnă Rapidul, care au simţit ceva pentru Rapid şi vor să dea o mână de ajutor în momentele grele. De astfel de caractere avem nevoie”, a spus antrenorul Marian Rada. Mardare a ajuns deja în cantonamentul echipei din Spania, urmând ca Dică să plece astăzi.

SZEKELY, DORIT DE SIENA ŞI GENOA

Mijlocaşul Janos Szekely se află în atenţia cluburilor AC Siena şi Genoa, a anunţat cotidianul Gazzetta dello Sport. Szekely, în vârstă de 29 de ani, şi-a încheiat pe cale amiabilă înţelegerea cu formaţia poloneză Korona Kielce. Anterior, el a evoluat la echipele Politehnica Timişoara, Universitatea Cluj, Oţelul Galaţi, Steaua Bucureşti, Volga Nijni Novgorod şi Korona Kielce.

CUPA AFRICII PE NAŢIUNI

Ultimul meci din prima etapă a fazei grupelor de la cea de-a 29-a ediţie a Cupei Africii pe Naţiuni s-a încheiat cu o victorie norocoasă a Tunisiei, care a învins marea rivală Algeria în prelungiri! Ieri a venit, însă, şi prima victorie clară, obţinută de ţara gazdă împotriva Angolei, Africa de Sud făcând un pas uriaş spre calificarea în sferturile de finală. Rezultate - Grupa D: Tunisia - Algeria 1-0; Grupa A: Africa de Sud - Angola 2-0. Astăzi sunt programate partidele din Grupa B: Ghana - Mali şi Niger - DR Congo.

MESSI, ÎN LOTUL ARGENTINEI PENTRU AMICALUL CU SUEDIA

Fotbalistul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, face parte din lotul Argentinei convocat de selecţionerul Alejandro Sabella în vederea meciului amical cu Suedia, din 6 februarie, de la Stockholm. Pe lista de 23 de jucători unul singur nu evoluează în Europa, mijlocaşul formaţiei Santos, Montillo. Pentru acest amical, Sabella nu a ezitat să apeleze şi la jucători mai puţin experimenţati precum portarul Alvarez (Espanyol), fundaşul Ansaldi (Kazan) sau atacantul Gaitan (Benfica). Lotul Argentinei este următorul - portari: Alvarez (Espanyol), Romero (Sampdoria), Andujar (Catania); fundaşi: F. Fernandez (Napoli), Campagnaro (Napoli), Zabaleta (Manchester City), Coloccini (Newcastle), Garay (Benfica), Ansaldi (Rubin Kazan); mijlocaşi - Gago (Valencia), Banega (Valencia), Mascherano (FC Barcelona), Di Maria (Real Madrid), A. Fernandez (Celta Vigo), Perez (Benfica), Rinaudo (Sporting Lisabona), Montillo (Santos); atacanţi - Messi (FC Barcelona), Higuain (Real Madrid), Lavezzi (Paris Saint-Germain), Kun Aguero (Manchester City), Di Santo (Wigan), Gaitan (Benfica).

SHAKIRA ŞI PIQUE AU DEVENIT PĂRINŢII UNUI BĂIEŢEL

Cântăreaţa columbiană Shakira şi fotbalistul spaniol al echipei FC Barcelona, Gerard Pique, au anunţat, marţi seară, pe Twitter, naşterea primului lor copil, un băieţel, într-un spital din capitala Cataluniei. „Suntem fericiţi să anunţăm naşterea lui Milan Pique Mebarak, fiul Shakirei Mebarak şi al lui Gerard Pique, născut la 22 ianuarie, la ora 21.36 la Barcelona, în Spania”, au scris cei doi pe reţeaua de socializare. Milan cântăreşte trei kilograme, iar “mama şi fiul sunt perfect sănătoşi”, au afirmat cei doi părinţi. Ca şi tatăl lui, Milan este încă de la naştere socio al FC Barcelona. Cotidianul catalan Sport a precizat că naşterea a avut loc prin cezariană, la clinica Teknon din Barcelona. Potrivit unui alt cotidian spaniol, Mundo Deportivo, cântăreaţa a sosit la centrul medical în jurul orei locale 18.30. Cuplul anunţase în septembrie 2012 că artista columbiană este însărcinată cu primul ei copil.

BUFFON ÎŞI VA ÎNCHEIA CARIERA LA JUVENTUS

Portarul Gianluigi Buffon şi-a prelungit contractul cu echipa Juventus Torino pentru încă doi ani, actuala înţelegere urmând să expire în vara anului 2015, a anunţat Tuttosport. „Gianluigi Buffon, căpitanul nostru şi al naţionalei Italiei, şi-a prelungit contractul cu Juventus Torino până în iunie 2015. Juventus este casa lui şi ne mândrim cu el”, a declarat ieri preşedintele grupării italiene, Andrea Agnelli. Buffon a spus că nu a avut oferte de la alte echipe. „Din prima zi când am ajuns la Juventus m-am simţit mândru. Am venit aici de la Parma şi nu pot să nu-mi arăt recunoştinţa pentru acel oraş şi pentru acel club. Dar aici, la Torino, m-am simţit mereu fotbalist. Nu am avut alte oferte, dar oricum aş fi ales tot Juventus”, a afirmat Buffon, în vârstă de 35 de ani, care a fost achiziţionat de Juventus Torino în 2001 de la formaţia FC Parma. Internaţional cu 123 de selecţii, Buffon a disputat la Juventus 242 de meciuri.

AS ROMA A TRANSFERAT UN MIJLOCAŞ GREC

Mijlocaşul grec al echipei Olympiakos Pireu, Vasilis Torosidis, va fi transferat la AS Roma, a anunţat, marţi, clubul italian. „Vasilis Torosidis va discuta cu oficialii de la AS Roma, după ce cele două cluburi s-au înşeles în privinţa unui transfer”, a anunţat AS Roma pe contul de Twitter. Jucătorul va efectua vizita medicală miercuri.

DE ZEEW, ÎMPRUMUTAT LA ANDERLECHT

Mijlocaşul olandez al echipei Spartak Moscova, Demy De Zeeuw, a fost împrumutat pentru şase luni la Anderlecht Bruxelles, a anunţat campioana Belgiei. „Suntem fericiţi că am putut aduce un jucător de calibrul lui De Zeeuw. Este vorba de un fost internaţional cu experienţă (n.r. - 27 selecţii)”, a declarat directorul general al grupării Anderlecht, Herman Van Holsbeeck. Demy De Zeeuw, în vârstă de 29 de ani, este un fost jucător al echipelor Go Ahead Eagles (2001-2005), AZ Alkmaar (2005-2009) sau Ajax Amsterdam (2009-2011) şi juca la Spartak Moscova din 2011.

LUGANO, ÎMPRUMUTAT LA MALAGA

Fundaşul uruguayan Diego Lugano va fi împrumutat de Paris Saint-Germain la Malaga până la finalul sezonului, a anunţat ieri gruparea spaniolă. „Fundaşul Diego Lugano va juca la Malaga până la finalul acestui sezon“, a anunţat Malaga pe site-ul oficial. Valoarea acordului nu a fost precizată. Diego Lugano, în vârstă de 32 de ani, nu a jucat niciun meci pentru PSG în acest sezon.

BRADFORD CITY, ÎN FINALA CUPEI LIGII ANGLIEI

Echipa de ligă a patra Bradford City s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei, în ciuda înfrângerii din meciul cu Aston Villa, cu 1-2, marţi, în returul semifinalelor, la Birmingham, după ce se impusese în meciul tur, cu 3-1. Bradford este al doilea club din eşalonul al patrulea al Angliei care ajunge în finala Cupei Ligii, egalând astfel performanţa lui Rochdale din 1962. Totodată, Bradford este primul club din istoria fotbalului englez care ajunge în ultimul act al Cupei Ligii după ce a eliminat nu mai puţin de trei echipe din Premier League: Wigan, Arsenal şi Aston Villa. În a doua semifinală, Chelsea s-a deplasat aseară în Ţara Galilor, unde a jucat în compania formaţiei Swansea, care s-a impus în tur, cu 2-0.

ASHLEY COLE RĂMÂNE LA CHELSEA

Fundaşul stânga englez Ashley Cole a semnat prelungirea contractului pentru încă un sezon cu Chelsea Londra. Precedentul contract expira la finalul acestui sezon, iar presa engleză a scris în repetate rânduri că jucătorul de 32 de ani ar putea pleca la Real Madrid sau Paris Saint-Germain. „Sunt foarte fericit, îmi voi începe al optulea sezon la Chelsea”, a declarat Cole, care a venit la gruparea de pe “Stamford Bridge” în 2006, de la Arsenal Londra.

CANTONA ŞI-A VÂNDUT MAŞINA ROLLS ROYCE LA LICITAŢIE

Maşina Rolls Royce a fostului fotbalist Eric Cantona, decorată cu graffiti de artistul de street art JonOne, s-a vândut la licitaţie cu 125.000 euro, suma fiind destinată Fundaţiei Abbe Pierre, care îi apără în Franţa pe cei fără adăpost. La cererea fostului jucător de la Manchester United, modelul Corniche din 1984 a fost decorat de JonOne pe platourile unei populare emisiuni de televiziune, fiind apoi donat Fundaţiei Abbe Pierre. Scoasă la vânzare cu preţul de pornire de 20.000 euro, maşina personalizată a atras mulţi curioşi, fiind disputată în cele din urmă de doi licitatori. Automobilul a fost adjudecat în cele din urmă de un colecţionar francez, la un preţ considerat record de casa de licitaţii. La sfârşitul anului 2011, Eric Cantona a făcut presiuni asupra candidaţilor la preşedinţia Franţei, cerându-le să facă din problema locuinţelor o prioritate.

NEWCASTLE L-A TRANSFERAT ŞI PE GOUFFRAN

Yoan Gouffran, atacantul francez al echipei de fotbal Bordeaux, a anunţat pe Twitter transferul său la clubul Newcastle United, confirmând zvonurile din ultimele zile legate de plecarea sa în Anglia, unde ar urma să semneze un contract pe patru ani şi jumătate, după vizita medicală. Gouffran, în vârstă de 26 de ani, sosit la Bordeaux în 2008 de la Caen, clubul său formator, mai avea contract valabil până în luna iunie. În patru sezoane şi jumătate sub culorile echipei Bordeaux, el a câştigat un titlu de campion al Franţei şi o Cupă a Ligii în 2009, disputând în total 183 de meciuri în campionatul francez, în care a înscris 40 de goluri. La Newcastle se va vorbi intens limba franceză! Acum câteva zile, gruparea engleză i-a luat pe Mapou Yanga Mbiwa de la Montpellier şi pe Massadio Haidara de la Nancy, iar la “Magpies” mai joacă Hatem Ben Arfa, Yohan Cabaye, Sylvain Marveaux şi Mathieu Debuchy!