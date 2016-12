CINCI CONSTĂNŢENI LA TOP 12 LA TENIS DE MASĂ

Sâmbătă, în Sala “Vivasport” din Bucureşti, este programată competiţia Top 12 la tenis de masă, care aduce la start unii dintre cei mai buni sportivi din ţară, atât la feminin, cât şi la masculin. La întrecere vor participa şi cinci constănţeni: Anamaria Sebe şi Roxana Iamandi (ambele de la CS Farul) şi Alina Zaharia (LPS “Nicolae Rotaru”) - la feminin, Alexandru Cazacu şi Cristian Grigore (ambii de la CS 2004 Tomis Constanţa) - la masculin.

BC FARUL JOACĂ LUNI

Programul etapei a 18-a în Liga Naţională de baschet masculin - sâmbătă: CS Gaz Metan Mediaş - BC Mureş Tg Mureş (ora 17.30, Digi Sport 2), BC Timişoara - CS Energia Rovinari (ora 18.00), CS Dinamo Bucureşti - BCM U Piteşti (ora 18.30); duminică: CSU Atlassib Sibiu - CSM Oradea (ora 18.00, Digi Sport 2), SCM Craiova - CSS Giurgiu (ora 19.00), CSU Ploieşti - CSM Bucureşti (ora 20.00, Digi Sport 2); luni: BC Timba Timişoara - BC FARUL CONSTANŢA (ora 18.15, Digi Sport 2), BC Miercurea Ciuc - Mobitelco Cluj (ora 20.00, Digi Sport 2). Clasament: 1. CSM Oradea 33p, 2. Mureş Tg. Mureş 30p, 3. CSM Bucureşti 27p, 4. BC Timişoara 28p, 5. CSU Ploieşti 29p, 6. SCM Craiova 29p, 7. U. Cluj 28p, 8. Mediaş 26p, 9. Rovinari 26p, 10. Sibiu 25p, 11. Piteşti 24p, 12. CSS Giurgiu 23p, 13. Timba 21p, 14. Miercurea Ciuc 20p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 19p, 16. Dinamo 17p.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează. în lunile ianuarie şi februarie. ediţia 2013 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, până pe 22 ianuarie. Relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0241.613.533 şi 0721.028.663. Meciurile vor avea loc în Sala Sporturilor din Techirghiol, începând cu 26 ianuarie.

ADVERSARELE ROMÂNIEI ÎN PRELIMINARIILE CM DE VOLEI JUNIORI

Confederaţia Europeană de Volei (CEV) a anunţat, vineri, componenţa grupelor continentale de calificare la turneul final al Campionatului Mondial rezervat juniorilor (masculin şi feminin). La masculin, componenţa grupelor este următoarea - Grupa A: Rusia (organizatoarea grupei), Grecia, Danemarca, Muntenegru şi Austria; Grupa B: Belgia, Polonia, Franţa (organizatoare), Portugalia, Letonia; Grupa C: Bulgaria (organizatoare), Germania, Estonia, ROMÂNIA, Israel; Grupa D: Serbia (organizatoare), Spania, Slovacia, Finlanda, Cehia, Croaţia. La feminin, grupele au următoarea configuraţie - Grupa A: Serbia (organizatoare), Belgia, Franţa, Portugalia, Danemarca; Grupa B: Italia (organizatoare), Slovacia, Finlanda, Spania; Grupa C: Germania, Bulgaria (organizatoare), Croaţia, Grecia, Letonia; Grupa D: Rusia (organizatoare), Polonia, ROMÂNIA, Slovenia. Turneele se vor desfăşura în perioada 7-12 mai şi doar prima clasată se va califica la turneele finale, programate între 21-30 iunie (în Cehia, la Brno şi Prostejov, la feminin), respectiv 22 august - 1 septembrie (în Turcia, la Ankara şi Izmir, la masculin).

ADUNĂRILE GENERALE ALE FR DE TENIS, PE 21 ŞI 22 FEBRUARIE

Comitetul Director al Federaţiei Române de Tenis a stabilit ca Adunările Generale ale FRT să se desfăşoare, pe 21 şi 22 februarie, la Bucureşti. La şedinţa Comitetului Director desfăşurată, joi, la sediul Centrului Naţional de Tenis, au fost prezenţi Anamaria Şintie, reprezentant al Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi Aurel Chişozan, membru al Comisiei de Cenzori FRT. Pe 12 ianuarie, alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Tenis s-au amânat deoarece Adunarea Generală a FRT, programată pentru 17 ianuarie, nu a întrunit cvorumul necesar desfăşurării. Conform procesului verbal, din totalul de 233 de membri afiliaţi doar 133 au transmis delegaţiile de participare la Adunarea Generală în termenul stabilit de statut, mai exact cu cinci zile înaine de organizarea AGA. Pentru Adunarea Generală din 17 ianuarie doar două candidaturi la funcţia de preşedinte, ale Ruxandrei Dragomir şi George Cosac, fuseseră validate. Alte două propuneri pentru candidaturile lui Mihai Rusu şi Ion Şerban au fost respinse ca fiind “nevalabile” deoarece au sosit la 2 şi 3 ianuarie 2013, după expirarea termenului limită stabilit pentru 1 ianuarie 2013.

IORDACHE, BULIMAR ŞI KOCZI LA INTERNAŢIONALELE FRANŢEI

Gimnaştii Larisa Iordache, Diana Bulimar şi Flavius Koczi vor participa la Internaţionalele Franţei, în luna martie, a anunţat, vineri, Federaţia Română de Gimnastică. Competiţia va avea loc pe 16 şi 17 martie, la Roche sur Yon, iar cea de-a 19 ediţie a sa se constituie şi în etapă de Cupă Mondială, singura din calendar care prevede doar întrecere pe aparate. Larisa Iordache va participa la paralele şi bârnă, Diana Bulimar la bârnă, iar Flavius Koczi la sol şi sărituri. Ierarhia individuală pe aparate include lista combinată din Cupa Mondială şi Challenge Cup, învingătorii fiind desemnaţi la finalul concursului de la Osijek, ultimul din calendarul competiţional al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică în 2013. Câştigătorii 2013 Individual Apparatus World Cup & Challenge Cup Series vor fi cei care acumulează cel mai mare număr de puncte la fiecare aparat, fiind luate în calcul cele mai bune patru rezultate.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Primele meciuri din etapa a patra a TOP16 a Euroligii de baschet masculin s-au încheiat cu rezultate scontate, favoritele impunîndu-se fără probleme, chiar dacă au evoluat - toate! - în deplasare. CSKA şi Real Madrid rămân, în continuare, neânvinse în fruntea Grupei E, meciul direct urmând să aibă loc peste două săptămâni în capitala Spaniei. Rezultate din etapa a 4-a - Grupa E: Alba Berlin - Panathinaikos Atena 73-79, Brose Baskets Bamberg - Anadolu Efes Istanbul 76-94, Unicaja Malaga - Real Madrid 64-72, Zalgiris Kaunas - CSKA Moscova 73-87; Grupa F: Beşiktaş Istanbul - FC Barcelona 59-73, BC Khimki - Maccabi Tel Aviv 88-67.

DRUMUL SPRE SUPERBOWL XLVII

Campionatul profesionist de fotbal american, NFL, se apropie de celebra sa finală denumită SuperBowl. Ultimul act înaintea SuperBowl XLVII este reprezentat de finalele de conferinţe, care au loc duminică după următorul program: Atlanta Falcons - San Francisco 49-ers (NFC); New England Patriots - Baltimore Ravens (AFC). Exceptând-o pe Denver Broncos (eliminată de Ravens) este vorba de cele mai bune echipe din sezonul regulat, deci finalele de conferinţe se anunţă echilibrate orice rezultat fiind posibil.

DJOKOVIC ÎL CONSIDERĂ PE ARMSTRONG O RUŞINE PENTRU SPORT

Lance Armstrong este “o ruşine pentru sport”, a declarat nr. 1 mondial din tenis, Novak Djokovic la Australian Open, după ce rutierul american a mărturisit că s-a dopat. „Ar fi fost ridicol din partea sa să nege ceea ce era evident, deoarece există mii de dovezi despre cum a fost depistat pozitiv. Este o ruşine pentru sport să aibă un sportiv ca el. A trădat sportul. A trădat mulţi oameni din lumea întreagă cu povestea sa, cariera sa”, a declarat sârbul după calificarea în optimi la Australian Open. „Ar trebui să-i fie retrase toate titlurile. Merită să sufere. Ca mulţi oameni, mi-am pierdut încrederea în lumea ciclismului. Înainte urmăream acest sport. Toţi aceşti mari campioni, Marco Pantani, acum Lance Armstrong.... sunt atât de multe scandaluri”, a adăugat Djokovic. El a subliniat că jucătorii de tenis sunt printre “cei mai curaţi” sportivi. „Pe mine nu mă deranjează să fiu testat de 10, 20 sau 30 de ori pe an. Regulile antidoping au devenit mult mai stricte. Atât timp cât şi alţii sunt controlaţi la fel, nu mă deranjează”, a spus Djokovic.

ARMSTRONG A RECUNOSCUT CĂ S-A DOPAT

Fostul ciclist american Lance Armstrong a recunoscut că s-a dopat şi a trişat în cariera sa, plus că nu putea câştiga altfel de şapte ori Turul Franţei. Texanul s-a confesat într-un interviu acordat celebrei Oprah Winfrey, înregistrat luni la casa lui din Austin şi difuzat joi, fără a intra însă în detalii despre dopajul sistematic şi organizat. El a răspuns scurt şi sec cu “Da!” la mai multe întrebări privind substanţele dopante pe care le-a folosit, precum eritropoietina (EPO), hormoni umani de creştere şi transfuzii sangvine. Armstrong a dat un răspuns ambiguu la întrebarea de ce a minţit mereu asupra acestui subiect: „Nu ştiu dacă am un răspuns bun. Acum e prea târziu, probabil pentru cei mai mulţi, şi este vina mea. Am văzut această situaţie ca o mare minciună şi am repetat-o de multe ori. Nu eu am inventat această cultură a dopajului, dar nici nu am încercat s-o opresc. Este greu de vorbit despre asta şi nu vreau să acuz pe nimeni. Sunt aici să-mi recunosc greşelile.” Fostul ciclist a precizat că ultima oară când s-a dopat a fost în 2005, când câştiga al 7-lea său Tur al Franţei, iar după revenirea din 2009 nu a mai utilizat substanţe interzise. El a negat că un test pozitiv al său din 2001 a fost acoperit de oficialii UCI şi a admis că a făcut o donaţie către UCI, dar nu pentru a ascunde testul pozitiv din Turul Elveţiei 2001, ci la solicitarea forului internaţional. Cu aceste dezvăluiri, americanul a declanşat o serie de acţiuni în instanţă din partea mai multor sponsori şi parteneri care vor să-şi recupereze banii investiţi, plus alte acţiuni legale împotriva sa din partea guvernului american.

BRYANT, LA AL 15-LEA ALL STAR GAME CONSECUTIV

Kobe Bryant, în pofida unui sezon mai modest al echipei sale, Los Angeles Lakers, a fost ales pentru al 15-lea an consecutiv să joace în All Star Game, meciul care va opune vedetele Conferinţei de Est celor din Conferinţa de Vest, pe 17 februarie, la Houston. Bryant a strâns cele mai multe voturi, 1.591.437, depăşindu-l pe LeBron James ca popularitate, şi i-a egalat pe Kevin Garnett şi Shaquille O’Neal la numărul de selecţii pentru All Star, clasamentul fiind condus de Kareem Abdul-Jabbar, cu 19. Între 1998 şi 2013, Bryant a ratat doar selecţia din 1999! Conform votului, din echipa Conferinţei de Vest fac parte Kobe Bryant, Dwight Howard (ambii de la Lakers), Kevin Durant (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin şi Chris Paul (ambii de la Los Angeles Clippers). 5-ul de start al Conferinţei de Est îi cuprinde pe LeBron James, Dwayne Wade (ambii de la Miami Heat), Carmelo Anthony (New York Knicks), Rajon Rondo şi Kevin Garnett (ambii de la Boston Celtics). Rezervele vor fi anunţate joia viitoare, în urma votului antrenorilor din NBA.

A CINCEA ZI LA AUSTRALIAN OPEN

Şapte capi de serie de pe tabloul masculin şi patru de pe cel feminin, între care şi românca Sorana Cîrstea, au fost eliminaţi, vineri, în cea de-a cincea zi de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Pe tabloul masculin, americanul Sam Querrey, al 20-lea favorit, a fost învins în turul al treilea, scor 7-6 (8/6), 7-5, 6-4, de elveţianul Stanislas Wawrinka, cap de serie nr. 15. Spaniolul Fernando Verdasco, cap de serie nr. 22, a fost eliminat de sud-africanul Kevin Anderson, scor 4-6, 6-3, 4-6, 7-6 (7/4), 6-2, iar polonezul Jerzy Janowicz, al 24-lea favorit, a fost învins de Nicolas Almagro (Spania, cap de serie nr. 10), cu 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 6-1. Austriacul Jurgen Melzer, al 28-lea favorit, a pierdut în faţa cehului Tomas Berdych (nr. 5), scor 3-6, 2-6, 2-6, cipriotul Marcos Baghdatis, cap de serie nr. 28, a fost învins de spaniolul David Ferrer, favoritul nr. 4, scor 6-4, 6-2, 6-3, principalul favorit, sârbul Novak Djokovic, l-a eliminat pe cehul Radek Stepanek (nr. 31), scor 6-4, 6-3, 7-5, iar francezul Julien Benneteau (nr. 32) a fost învins de un alt sârb, Janko Tipsarevic (nr. 8), scor 3-6, 6-4, 2-6, 6-4, 6-3. La feminin, românca Sorana Cîrstea, cap de serie nr. 27, a fost eliminată, în turul al treilea, de chinezoiaca Na Li, a şasea favorită, scor 6-4, 6-1. Vineri au mai fost eliminate sportiva franceză Marion Bartoli, cap de serie nr. 11, de jucătoarea rusă Ekaterina Makarova (nr. 19), scor 6-7 (4/7), 6-3, 6-4, americanca Venus Williams, a 25-a favorită, de rusoaica Maria Şarapova, cap de serie nr. 2, scor 6-1, 6-3, şi sportiva sârbă Jelena Jankovic (nr. 22), de compatrioata sa Ana Ivanovic (nr. 13), scor 7-5, 6-3.

AMENDĂ ŞI ELIMINARE PENTRU JERZY JANOWICZ LA OPENUL AUSTRALIEI

Polonezul Jerzy Janowicz, finalist la Paris-Bercy, a fost eliminat, vineri, în turul al treilea la Openul Australiei, primul Grand Slam al anului, de spaniolul Nicolas Almagro, şi a primit o amendă pentru comportament nesportiv într-un meci precedent. Învins, scor 7-6, 7-6, 6-1, de nr. 11 mondial, polonezul a primit şi o amendă de 2.500 de dolari pentru că a contestat o decizie a arbitrului la meciul din primul tur cu indianul Somdev Devvarman. “De câte ori, de câte ori?”, a strigat el de mai multe ori, lovind scaunul arbitrului cu racheta. Janowicz a spus după meci că uneori îşi pierde cumpătul şi că se aşteaptă la o amendă.

NANI ROMA A URCAT PE LOCUL 3 ÎN RALIUL DAKAR

Disputată joi, între Fiambala (Argentina) şi Copiapo (Chile), etapa a 12-a a Raliului Dakar 2013, lungă de 715 km, dintre care 315 km de probe speciale, i-a revenit la clasa auto echipajului hispano-francez Nani Roma-Michel Perin, pe Mini. Succesul le-a permis să urce pe locul 3 în clasamentul general, la o oră şi jumătate de liderul Stephen Peterhansel (Mini), practic învingător al competiţiei, având peste 50 de minute avans faţă de sud-africanul Giniel De Villiers (Toyota). La secţiunea moto, etapa i-a revenit olandezului Frans Verhoeven (Yamaha), însă la general continuă să conducă francezul Cyril Despres (KTM), urmat la 5 minute şi 39 de secunde de coechipierul său Ruben Faria (Portugalia). Competiţia se va încheia duminică.

MECIUL FROCH - KESSLER VA AVEA LOC PE 25 MAI, LA LONDRA

Meciul de unificare a centurilor IBF şi WBA de la categoria supermijlocie, dintre britanicul Carl Froch şi danezul Mikkel Kessler, va avea loc pe 25 mai la Londra. Froch, în vârstă de 35 ani, supranumit “Cobra”, are în palmares 30 de victorii (22 înainte de limită) şi două înfrângeri. El a devenit campion mondial IBF în mai 2011, când l-a învins prin KO pe fostul deţinător al titlului, Lucian Bute. Viitorul său adversar, Mikkel Kessler, are 33 de ani şi a câştigat până în prezent 46 dintre cele 48 de meciuri disputate, 35 de victorii fiind obţinute prin KO. Dincolo de miza principală, unificarea centurilor, confruntarea reprezintă o revanşă a meciului din aprilie 2010, când danezul l-a învins la puncte pe Froch cu centura WBC pe masă. Britanicul suferea atunci prima sa înfrângere în ringul profesionist.

PINTURAULT S-A IMPUS ÎN SUPER-COMBINATA DE LA WENGEN

Schiorul francez Alexis Pinturault a câştigat super-combinata de la Wengen (Elveţia), desfăşurată vineri şi contând pentru Cupa Mondială la schi alpin. Clasat pe locul 21 după cursa de coborâre, el a reuşit o manşă de slalom perfectă, trecându-şi în palmares a treia victorie în Cupa Mondială şi a doua a sezonului, după slalomul de la Val d’Isere. Pinturault (21 de ani) a fost urmat de croatul Ivica Kostelic, la o secundă şi 15 sutimi, şi de elveţianul Carlo Janka, la 1,49. Cel mai bun timp la coborâre l-a obţinut italianul Christoph Innerhofer (locul 5 în clasamentul final), urmat la 11 sutimi de austriacul Hannes Reichelt (locul 12) şi la 43 de sutimi de norvegianul Kjetil Jansrud (abandon la slalom). Tot la Wengen, sâmbătă va avea loc coborârea clasică de pe pârtia Lauberhorn, iar duminică un slalom special. Fetele vor concura în două probe de viteză la Cortina d’Ampezzo (Italia), unde sâmbătă este programată o coborâre, iar duminică un slalom super-uriaş.