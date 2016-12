LOTUL POLONIEI PENTRU MECIUL AMICAL CU ROMÂNIA

Fundaşul Piotr Celeban de la FC Vaslui face parte din lotul de 18 jucători convocaţi de selecţionerul reprezentativei Poloniei, Waldemar Fornalik, pentru meciul amical cu România, care va avea loc pe 2 februarie, la Malaga, informează site-ul oficial al Federaţiei Poloneze de Fotbal. Lotul Poloniei cuprinde următorii jucători - portari: Lukasz Skorupski (Gornik Zabrze), Jakub Slowik (Jagiellonia Bialystok); fundaşi: Artur Jedrzejczyk, Jakub Rzezniczak şi Jakub Wawrzyniak (toţi de la Legia Varşovia), Lukasz Broz (Widzew Lodz), Tomasz Jodlowiec (Slask Wroclaw), Piotr Celeban (FC Vaslui); mijlocaşi: Dominik Furman, Daniel Lukasik şi Jakub Kosecki (toţi de la Legia Varşovia), Przemyslaw Kazmierczak şi Waldemar Sobota (ambii de la Slask Wroclaw), Pawel Wszolek (Polonia Varşovia), Szymon Pawlowski (Zaglebie Lubin), Tomasz Kupisz (Jagiellonia Bialystok); atacanţi: Mariusz Stepinski (Widzew Lodz), Arkadiusz Piech (Ruch Chorzow). Partida amicală România - Polonia, neinclusă în calendarul oficial internaţional, se va disputa pe 2 februarie, la Malaga, de la ora 21.45. Conform site-ului oficial al Federaţiei Poloneze de Fotbal, un bilet de intrare la acest meci va costa 10 euro.

CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează. în lunile ianuarie şi februarie. ediţia 2013 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, până pe 22 ianuarie. Relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0241.613.533 şi 0721.028.663. Meciurile vor avea loc în Sala Sporturilor din Techirghiol, începând cu 26 ianuarie.

DAN PETRESCU POATE READUCE PE DINAMO MOSCOVA LA NIVELUL OBIŞNUIT

Golgheterul all-time al echipei Dinamo Moscova, Oleg Terehin, a lăudat, într-un material publicat de site-ul oficial al UEFA, impactul pe care antrenorul Dan Petrescu l-a avut la clubul rus, şi mai ales modul în care tehnicianul român şi-a impus autoritatea, readucând gruparea la nivelul său normal. După un debut de sezon 2012-2013 cu trei înfrângeri consecutive sub conducerea lui Serghei Silkin, o schimbare de antrenor a fost necesară pentru crearea unui impact la echipa care acum are cinci victorii consecutive cu Dan Petrescu la “timonă”. „Petrescu a venit la Dinamo în luna august, când echipa nu avea niciun punct. Însă, de atunci şi-a îmbunătăţit jocul şi a bătut unele echipe de top precum ŢSKA Moscova şi Zenit Sankt Petersburg. Este ca diferenţa dintre zi şi noapte. Dinamo are acum 30 de puncte şi în ciuda faptului că se află pe locul nouă, totuşi e la două puncte de locul patru”, a spus Terehin, pentru uefa.com.

CFR CLUJ L-A TRANSFERAT PE ROBERT MAAH

Atacantul francez de origine cameruneză Robert Maah, de la echipa italiană de Serie B Cittadella, este noul jucător al campioanei României, CFR Cluj. Fotbalistul african a semnat un contract pentru doi ani şi jumătatea cu gruparea ardeleană. În vârstă de 27 de ani, Maah a mai evoluat în carieră la AS Bari, Ravenna, Pro Sesto, Grosseto, Mouscron şi Como.

GUARDIOLA ÎŞI ÎMBĂGĂŢEŞTE CUNOŞTINŢELE DE LIMBĂ GERMANĂ

Tehnicianul Pep Guardiola rămâne deocamdată la New York pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbă germană şi nu vrea să se amestece în activitatea lui Jupp Heynckes, căruia îi va succede la finalul sezonului, a declarat Karl Heinz Rummenigge, preşedintele CA al Bayern Munchen. „Pot să fac o dezminţire în ceea ce priveşte zvonurile legate de venirea lui Pep Guardiola, vineri (n.r. - astăzi), la Munchen. El va rămâne deocamdată la New York şi va învăţa intensiv limba germană. În niciun caz nu vrea să se amestece în activitatea lui Jupp Heynckes în acest sezon”, a declarat Rummenigge într-o conferinţă de presă. Oficialul clubului din Bundesliga a precizat că a avut, miercuri, o conversaţie lungă cu Guardiola, care a început discuţia întrebându-l în germană: „Wie geht’s Jupp?” (Cum este Jupp?). Fără să dea detalii, Rummenigge a precizat că Heynckes l-a anunţat înainte de Crăciun că nu vrea să mai rămână la Bayern după finalul sezonului, iar atunci oficialii germani au intensificat contactele cu Guardiola. Însă Rummenigge a subliniat că Bayern nu ar fi avut nicio şansă să îl atragă pe Pep Guardiola la Munchen dacă tehnicianul catalan în vârstă de 42 de ani ar fi fost tensat doar de bani. Karl Heinz Rummenigge este convins că Guardiola va ajunge să stăpânească limba germană până la prezentarea oficială la Bayern, care va avea loc, probabil, pe 1 iulie. „Cred că atunci când va veni nu va avea probleme”, a spus Rummenigge.

FALCAO, TOT MAI GREU DE ŢINUT LA ATLETICO

Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, a declarat la un post de radio spaniol că nu ştie dacă gruparea madrilenă va putea să îl păstreze în lot, pentru sezonul viitor, pe atacantul columbian Radamel Falcao. „Trebuie să fim realişti, nu îmi place să îi mint pe oameni. Nu ştim ce se va întâmpla cu Falcao, trebuie să ne bucurăm de el atâta timp cât e aici. Falcao este aici în acest moment şi ne ajută să câştigăm. Să sperăm că va rămâne, dar dacă nu va fi aşa îi urez succes”, a spus Simeone. Atacantul în vârstă de 26 de ani, aflat pe locul al doilea în clasamentul marcatorilor din Spania, cu 18 goluri, este dorit de numeroase cluburi din întreaga lume. Falcao, legitimat la Atletico din vara anului 2011, are contract până în 2016 cu gruparea madrilenă, iar clauza de reziliere a înţelegerii este de 60 de milioane de euro.

KAKA AR PUTEA REVENI LA AC MILAN

Agenţii mijlocaşului Kaka, care evoluează foarte puţin la echipa Real Madrid, s-au întâlni, ieri, cu oficialii clubului AC Milan şi au discutat despre revenirea brazilianului sub formă de împrumut la formaţia italiană, a scris presa din Peninsulă. Gaetano şi Dario Paolillo au avut o întâlnire cu administratorul delegat al clubului AC Milan, Adriano Galliani, şi i-au transmis acestuia că Ricardo Kaka vrea să revină la formaţia italiană şi este dispus să accepte un salariu mai mic decât la Real Madrid. Adriano Galliani declarase, miercuri, că o revenire a lui Kaka la Milan este imposibilă din cauza salariului prea mare al jucătorului. Ricardo Izecson dos Santos Leite Kaka, în vârstă de 30 de ani, a mai jucat la AC Milan în perioada 2003-2009.

SAHA VA PLECA DE LA SUNDERLAND

Managerul echipei Sunderland, Martin O’Neill, a declarat, ieri, pentru presa locală, că atacantul francez Louis Saha este liber să negocieze cu alte cluburi. „I-am transmis lui Saha că este liber să negocieze cu alte cluburi. Sper să-şi găsească un contract. Am ajuns la o înţelegere pentru rezilierea contractului pe cale amiabilă”, a spus O’Neill. Fostul jucător al echipei Manchester United, în vârstă de 34 de ani, a venit la Sunderland la începutul sezonului, după ce şi-a reziliat înţelegerea cu Tottenham Hotspur.

FEDERAŢIA ENGLEZĂ DE FOTBAL A SĂRBĂTORIT 150 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE

Federaţia Engleză de Fotbal (FA) a sărbătorit, miercuri seară, 150 de ani de la înfiinţare, printr-o ceremonie organizată la Londra şi la care au participat peste 400 de invitaţi. Printre invitaţi s-au aflat Fabio Capello, Marcel Desailly, Patrick Vieira şi Bobby Charlton. De asemenea, prinţul William, David Beckham, Jose Mourinho, Alex Ferguson, Michel Platini şi Joseph Blatter au trimis mesaje video.

ROBBIE KEANE ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU LOS ANGELES GALAXY

Atacantul irlandez Robbie Keane a semnat un nou acord, multianual, cu echipa Los Angeles Galaxy, din Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS). Keane a avut o contribuţie importantă la succesele înregistrate de Galaxy, care a câştigat titlurile de campioană a MLS în ultimele două sezoane. Irlandezul, care se afla în ultimul act de contract, a mai evoluat în cursul carierei sale la Wolverhampton Wanderers, Internazionale Milan, FC Liverpool şi Tottenham Hotspur. În vârstă de 32 ani, Robbie Keane a marcat 16 goluri în 28 de partide disputate anul trecut în sezonul regulat, fiind autorul ultimei reuşite a lui Galaxy în finala MLS, câştigată cu 3-1 în faţa formaţiei Houston Dynamo.

AS ROMA A ELIMINAT FIORENTINA ÎN CUPA ITALIEI

Formaţia AS Roma a învins, miercuri seară, în deplasare, cu 1-0 (Destro 97), după prelungiri, echipa Fiorentina, în sferturile de finală ale Cupei Italiei, şi s-a calificat în semifinalele competiţiei, la finalul unui meci în care au fost eliminaţi trei jucători. În min. 117, de la AS Roma a fost eliminat Taddei, iar cinci minute mai târziu au mai primit cartonaşe roşii Cuadrado (Fiorentina) şi Dodo (AS Roma). În semifinalele Cupei Italiei s-au mai calificat echipele Internazionale Milano, Lazio Roma şi Juventus Torino.

MANCHESTER UNITED ŞI ARSENAL LONDRA, ÎN 16-IMILE CUPEI ANGLIEI

Formaţiile Manchester United şi Arsenal Londra s-au calificat în 16-imile de finală ale Cupei Angliei la fotbal, după ce au învins, miercuri seară, cu 1-0, echipele West Ham, respectiv Swansea. Cele patru echipe au fost nevoite să rejoace partidele din această fază a competiţiei deoarece au terminat la egalitate meciurile programate iniţial, scor 2-2 (ambele jocuri). Manchester United a trecut de West Ham datorită unui gol înscris. în min. 9. de Wayne Rooney, care a revenit astfel cu un succes pe teren, după trei săptămâni de absenţă. United va întâlni în 16-imile de finală ale Cupei Angliei formaţia Fulham. Arsenal s-a impus în faţa formaţiei Swansea prin golul marcat de Wilshere, în min. 86, şi va întâlni în faza următoare echipa de ligă secundă Brighton and Hove.

RENNES VA ÎNTÂLNI SAINT-ETIENNE ÎN FINALA CUPEI LIGII FRANŢEI

Rennes s-a calificat în finala Cupei Ligii Franţei, după ce a învins pe teren propriu, scor 2-0 (Feret 7, Erding 51), echipa Montpellier, în semifinala jucată miercuri seară. Rennes va întâlni în finala din 20 aprilie echipa lui Bănel Nicoliţă, AS Saint-Etienne. Rennes revine pe Stade de France pentru o finală după ce, în urmă cu patru ani, a fost învinsă de Guingamp în ultimul act al Cupei Franţei, scor 2-1.

CUPA GOLFULUI, “FATALĂ” PENTRU RIJKAARD ŞI AUTUORI

Federaţia Saudită de Fotbal l-a demis din funcţia de selecţioner pe olandezul Frank Rijkaard, după eliminarea din primul tur al Cupei Golfului, competiţie ce se desfăşoară în Bahrain. El fusese numit în funcţie în iulie 2011, olandezul semnând un contract pe trei ani. Conform presei saudite, Rijkaard avea un salariu anual de nouă milioane de dolari şi o clauză în contract prin care va primi patru milioane de dolari în cazul demiterii. După eliminarea echipei naţionale, şeful sportului, prinţul Nawaf Ben Faycal, care este şi preşedintele federaţiei, a declarat că este pregătit să plătească clauza de reziliere a contractului cu Rijkaard. Fostul jucător al echipelor Ajax Amsterdam şi AC Milan avea ca obiectiv principal calificarea Arabiei Saudite la CM 2014. De asemenea, Federaţia de Fotbal din Qatar l-a demis pe selecţionerul brazilian Paulo Autuori, în funcţie din februarie 2012, după eliminarea din primul tur de la Cupa Golfului. Rezilierea contractului s-a făcut pe cale amiabilă, iar înlocuitorul lui Autuori este Fahd Thani.