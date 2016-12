CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL ÎN SALĂ

Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Constanţa organizează. în lunile ianuarie şi februarie. ediţia 2013 a Campionatului Judeţean de fotbal în sală. Echipele care doresc să participe se pot înscrie la sediul AJF din strada Ion Bănescu nr. 2, de luni până vineri, între orele 9.00 şi 13.00, până pe 22 ianuarie. Relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0241.613.533 şi 0721.028.663. Meciurile vor avea loc în Sala Sporturilor din Techirghiol, începând cu 26 ianuarie.

STEAUA A PIERDUT CU CELTIC

Echipa Steaua Bucureşti, calificată în 16-imile de finală ale UEFA Europa League, a pierdut, marţi seară, scor 1-2 (Nikolic 13 / Samaras 51, Bangura 54), la Marbella (Spania), partida amicală susţinută în faţa formaţiei scoţiene Celtic Glasgow, care este calificată în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Acesta a fost primul meci susţinut de Steaua de la reluarea pregătirilor. Pentru Steaua (antrenor Laurenţiu Reghecampf) au evoluat următorii jucători: Stanca - Chipciu (46 Cr. Tănase), Szukala (46 Gardoş), Chiricheş (75 D. Bratu), Latovlevici - Bourceanu, Pintilii (68 L. Filip) - Ad. Popa (64 M. Costea), Rusescu (79 Roşu), Prepeliţă (60 Pîrvulescu) - Nikolic (46 Adi Rocha).

NOUL MARACANA VA FI INAUGURAT CU MECIUL BRAZILIA - ANGLIA

Celebrul stadion Maracana din Rio de Janeiro, supus unui amplu proces de modernizare în vederea CM 2014, va fi inaugurat cu un amical de lux, între Brazilia şi Anglia, programat pe 2 iunie, cu două săptămâni înaintea startului Cupei Confederaţiilor 2013 (15-30 iunie 2013). „Nu este nimic mai bun decât să înfrunţi un adversar de talia Angliei, cu 15 zile înaintea Cupei Confederaţiilor. Va fi un meci mare, un clasico pe care nimeni nu vrea să-l piardă”, a declarat selecţionerul Braziliei, Luiz Felipe Scolari. Omologul său, Roy Hodgson, consideră că amicalul cu Selecao reprezintă o bună ocazie pentru Anglia să meargă să joace în Brazilia şi să ia contact cu atmosfera din ţara-gazdă a Campionatului Mondial de anul viitor. „Sunt aproape 30 de ani de la ultimul meci disputat de Anglia în Brazilia, aşa că va fi un moment de mândrie să duc naţionala din nou acolo”, a precizat Hodgson. Stadionul Maracana, în modernizarea căruia autorităţile braziliene au investit 900 milioane reali (332 milioane euro), urma să fie redeschis în luna februarie a acestui an. El va găzdui finalele Cupei Confederaţiilor 2013 şi Campionatului Mondial 2014.

GUARDIOLA VA PRELUA PE BAYERN MUNCHEN

Tehnicianul spaniol Josep Guardiola, care nu a mai pregătit nicio echipă după ce a plecat în vară de la FC Barcelona, va antrena formaţia germană Bayern Munchen din sezonul viitor, a anunţat, ieri, site-ul oficial al grupării germane. Guardiola a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu vicecampioana Germaniei. „Suntem fericiţi că am reuşit să-l convingem pe Guardiola, care a fost contactat de mai multe cluburi de prestigiu. Guardiola este unul dintre cei mai de succes antrenori din lume şi sperăm ca împreună să facem lucruri importante. Aşteptăm cu nerăbdare să-şi înceapă munca pe 31 iulie”, a declarat Karl-Heinz Rumenigge, preşedintele Consiului de Administraţiei al clubului Bayern Munchen. „Contractul lui Jupp Heynckes se încheie la finalul sezonului şi am vrut să aducem un antrenor de valoare în locul lui. Primul la care ne-am gândit a fost Josep Guardiola şi suntem încântaţi că a acceptat oferta noastră”, a spus preşedintele bavarezilor, Uli Hoennes. Bayern Munchen este antrenată în acest moment de Jupp Heynckes, care a dus echipa germană până în finala Ligii Campionilor din sezonul trecut. În actuala stagiune, Bayern Munchen este calificată în optimile de finală ale Ligii Campionilor şi se află pe primul loc în Bundesliga, cu nouă puncte avans faţă de Bayer Leverkusen.

... CU TOATE CĂ DOREA SĂ ANTRENEZE ÎN ANGLIA

Fostul tehnician al echipei FC Barcelona Josep Guardiola a declarat că speră să antreneze în Anglia, precizâd că vrea să îi cunoască pe suporterii din Premier League şi ambianţa pe care o creează, dar şi stilul jucătorilor din acest campionat, pe care îl consideră fascinant. „Vreau să-i cunosc pe suporteri şi pe jucători, vreau să cunosc ambianţa, stilul jucătorilor şi mass-media. Ca jucător, nu mi-am îndeplinit visul de a juca în Anglia. Dar sper ca în viitor să am ocazia de a antrena în acest campionat. Am considerat întotdeauna că fotbalul englez este fascinant. Susţinea publicului pe stadioane este extraordinară. Fiind tânăr încă, la 41 de ani, sper să am ocazia de antrena aici”, a declarat Guardiola, într-un mesaj video, care va fi difuzat cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la fondarea Federaţiei Engleze de Fotbal (FA). Guardiola şi-a luat un an sabatic după ce a părăsit pe FC Barcelona, în vara trecută. Presa internaţională a scris că tehnicianul spaniol a discutat despre revenirea sa în activitate cu oficiali de la Manchester City, Manchester United şi Chelsea Londra, precum şi de la Bayern Munchen.

INTER, ÎN SEMIFINALELE CUPEI ITALIEI

Formaţia Internazionale Milano, adversara CFR Cluj în 16-imile de finală ale UEFA Europa League, s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, în urma victoriei de marţi seară, de pe teren propriu, scor 3-2, după prelungiri, în faţa echipei Bologna. Pentru Inter au marcat Guarin, Palacio şi Ranocchia (în min. 120!), iar pentru Bologna au înscris Diamanti şi Gabbiadini. La Inter, fundaşul Cristian Chivu a fost doar rezervă.

SAINT-ETIENNE, FINALISTĂ ÎN CUPA LIGII FRANŢEI

Formaţia Saint-Etienne, fără Bănel Nicoliţă, accidentat, s-a calificat pentru prima oară în istorie în finala Cupei Ligii Franţei, în urma victoriei din partida cu OSC Lille, scor 7-6 după executarea loviturilor de departajare. Saint-Etienne va întâlni pe 20 aprilie, pe “Stade de France”, câştigătoarea semifinalei de aseară, dintre Rennes şi Montpellier. Este pentru a treia oară în această ediţie a Cupei Ligii când Saint-Etienne se califică mai departe la lovituri de departajare, după victoriile din meciurile cu Lorient, în 16-imi, şi PSG, în sferturi.

OSCAR CARDOZO CONTINUĂ LA BENFICA

Atacantul Oscar Cardozo şi-a prelungit contractul cu Benfica Lisabona până în 2016, clauza de reziliere fiind stabilită la 60 de milioane de euro, informează site-ul oficial al grupării lusitane. Cardozo joacă la Benfica din sezonul 2007-2008. Fotbalistul din Paraguay este actualul golgheter al campionatului, cu 13 goluri. Alţi doi jucători, Matic şi Jardel şi-au prelungit contractele cu Benfica.

REMY VA SEMNA PENTRU QUEENS PARK RANGERS

Managerul grupării Queens Park Rangers, Harry Redknapp, a declarat că gruparea sa îl va transfera pe atacantul francez al echipei Olympique Marseille, Loic Remy, confirmând şi interesul pentru mijlocaşul formaţiei Rennes, Yann Mvila. „Remy a avut vizita medicală, totul este rezolvat”, a anunţat Redknapp, care a declarat despre Mvila că este un „jucător fantastic”. La începutul acestei săptămâni, OM anunţase că Remy urma să ajungă la Newcastle, însă negocierile nu s-au finalizat. Atacantul s-a transferat la OM în vara lui 2010, venind de la Nisa pentru 15,5 milioane de euro. Remy (1,85 m, 78 kg), autor a 12 goluri anul trecut în Ligue 1, şi cu 15 reuşite în sezonul precedent, are 17 selecţii şi 4 goluri în naţionala Franţei.

CARLOS TEVEZ, FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE PENTRU ŞASE LUNI

Atacantul echipei Manchester City, Carlos Tevez, a rămas fără permis de conducere pentru şase luni după ce a refuzat să răspundă la solicitările scrise ale poliţiei în ceea ce priveşte depăşirea vitezei legale. Totuşi, Tevez, în vârstă de 28 de ani, a negat că el conducea maşina atunci când a fost surprinsă de aparatele radar. El susţine că nu a recunoscut scrisorile oficiale ale poliţiei deoarece nu cunoaşte semnificaţia cuvântului “constabulary” (n.r. - “forţă poliţienească” în limba engleză). Jucătorul argentinian a admis faptul că nu a răspuns la două dintre solicitările poliţiei. De asemenea, el va trebui să plătească amenzi în valoare de 1.540 de lire sterline (aproximativ 1.800 de euro).

DINAMO KIEV L-A ÎMPRUMUTAT PE RAFFAEL LA SCHALKE ‘04

Brazilianul Raffael, atacantul al echipei Dinamo Kiev, a fost împrumutat până în vară la formaţia Schalke ’04 Gelsenkirchen, la care evoluează şi Ciprian Marcia, gruparea germană având opţiune de cumpărare definitivă, a anunţat, ieri, site-ul oficial al UEFA. „Sunt fericit să mă întorc în Bundesliga. Suporterii să fie siguri că voi da totul pentru ca Schalke să câştige fiecare meci”, a declarat Raffael. Atacantul brazilian a mai jucat în Germania pentru Hertha Berlin, în perioada 2008-2012, reuşind să înscrie 23 de goluri în 110 meciuri. Directorul general al clubului Schalke ‘04, Horst Heldt, a spus că Raffael a fost adus deoarece sunt mulţi jucători accidentaţi. „Numeroasele accidentări ale jucătorilor, mai ales cea a lui Affelay, care va lipsi două luni, ne-a obligat să ne mişcăm pe piaţa transferurilor. Raffael reprezintă o opţiune pentru ofensivă şi cred că se va integra repede, deoarece a mai jucat patru ani în Germania”, a afirmat Heldt.

CLUBUL BULGAR MINIOR PERNIK, ÎN PRAGUL DESFIINŢĂRII

Clubul bulgar de primă ligă Minior Pernik, fondat în 1919, este pe punctul de a fi desfiinţat din cauza datoriilor şi ar putea fi exclus din campionat. Jucătorii şi antrenorii nu şi-au mai primit salariile de câteva luni, iar clubul are datorii către federaţie, stat şi terţe părţi. Primarul oraşului Pernik, Rosiţa Ianakieva, a declarat presei că datoriile depăşesc 2 milioane dolari. În noiembrie, Minior a concediat patru jucători de bază, care au refuzat să mai joace în două meciuri din cauza restanţelor salariale. Clubul ocupă locul 13 în clasament, cu 12 puncte acumulate în 15 meciuri, la două puncte distanţă de evitarea retrogradării. Multe cluburi se confruntă cu probleme financiare în liga bulgară, care din sezonul următor se va reduce de la 16 la 14 echipe.