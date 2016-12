ÎNCEPE RETURUL ÎN DA1 LA VOLEI FEMININ

Divizia A1 la volei feminin programează astăzi, de la ora 19.00, primul meci din etapa a 12-a: CSM Bucureşti - Ştiinţa Bacău (în direct la Digi Sport 3). Programul celorlalte partide din prima etapă a returului - sâmbătă, ora 16.00: CSM Sibiu - U. Cluj; ora 16.15: SCM U. Craiova - CS Volei Alba-Blaj (în direct la Digi Sport 2); ora 18.30: CSM Lugoj - CSU Medicina Tg. Mureş. Întâlnirea CSV 2004 Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti se va disputa pe 13 februarie. Unic Piatra Neamţ nu va evolua în această etapă, deoarece echipa Argeş Volei Piteşti s-a retras din campionat. Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 32p (setaveraj: 33:3), 2. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 28p (30:7), 3. Dinamo Bucureşti 27p (29:9), 4. CS Volei Alba-Blaj 23p (26:16), 5. CSM Bucureşti 20p (23:16), 6. SCM U. Craiova 18p (21:19), 7. CSU Medicina Tg. Mureş 15p (21:23), 8. Unic Piatra Neamţ 15p (15:21), 9. CSM Lugoj 9p (13:26), 10. CSM Sibiu 6p (11:28), 11. U. Cluj 5p (9:30); 12. Argeş Volei Piteşti 0p (0:33).

ROMÂNIA, ÎN GRUPA A DIN LIGA EUROPEANĂ LA VOLEI FEMININ

Naţionala de volei feminin a României va evolua în ediţia din 2013 a Ligii Europene în Grupa A, alături de formaţiile Turciei, Bulgariei şi Ungariei. Ediţia din acest an la feminin are doar opt echipe la start. În grupa B vor juca Germania, Serbia, Israel şi Belgia. Competiţia se va derula sub formă de turnee, găzduite de fiecare participantă. La turneul final este calificată direct Bulgaria, în calitate de ţară organizatoare. La turneul final se vor califica echipele de pe primul loc din fiecare grupă, plus echipa cu cea mai bună linie de clasament de pe locul secund. Dacă Bulgaria va ocupa unul dintre primele două locuri din Grupa A, la turneul final se vor califica formaţiile de pe primele două poziţii din fiecare grupă. Turneele preliminare vor avea loc după următorul program: 13-16 iunie (în Turcia şi Belgia), 20-23 iunie (Ungaria şi Serbia), 27-30 iunie (România şi Germania) şi 4-6 iulie (Bulgaria şi Israel). Turneul final va avea loc în Bulgaria, în perioada 11-14 iulie, localitatea nefiind încă stabilită. La masculin, echipa României nu va participa, iar ediţia din 2013 are la start 12 echipe, împărţite astfel: Slovacia, Belgia, Austria, Danemarca (Grupa A), Spania, Cehia, Muntenegru, Ungaria (Grupa B), Turcia, Portugalia, Israel şi Belarus (Grupa C). Turneul final va avea loc la Bursa (Turcia), pe 13 şi 14 iulie.

NAŢIONALA DE HANDBAL MASCULIN A ROMÂNIEI, ÎNVINSĂ DE GERMANIA

Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă, miercuri seară, la Stuttgart, de reprezentativa Germaniei, scor 35-25 (19-12), în meci amical. Tricolorii se află în Germania în finalul stagiului de pregătire început în luna decembrie, în care au mai jucat două partide amicale, cu Serbia (23-29) şi cu Ungaria (27-33), şi ele fiind calificate la CM din Spania, care începe astăzi. Echipa României, care este antrenată de Eliodor Voica, a disputat, aseară, după închiderea ediţiei, tot la Stuttgart, încă un meci de verificare, cu formaţia de ligă secundă SG BBM Bietigheim.

ÎNTĂRIRI LA RCM TIMIŞOARA

După ce a reuşit să câştige titlul naţional la rugby în 2012, RCM Timişoara continuă campania de întărire a lotului şi pentru sezonul 2013. Oficialii timişoreni au reuşit deja să îşi asigure serviciile a doi jucători străini, ambii foşti componenţi ai echipei RCJ Farul Constanţa. Este vorba despre georgianul Bidzina Samhkaradze şi sud-africanul Randall Morrison. „Bidzina va fi jucătorul nostru. A evoluat la Farul împreună cu Turasvili, el ni l-a recomandat”, a confirmat preşedintele clubului timişorean, Sorin Doda. RCM Timişoara a anunţat că a transferat şapte jucători noi în această iarnă, majoritatea străini. La RCM Timişoara mai evoluează alţi doi foşti jucători ai Farului: Daniel Carpo şi Otar Turashvili.

ORADEA S-A IMPUS ŞI LA PITEŞTI

CSM Oradea continuă să domine sezonul regulat al Ligii Naţionale de baschet masculin, obţinând a 15-a victorie din 16 partide posibile. Orădenii s-au impus, miercuri seară, pe terenul echipei BCM Piteşti cu scorul de 81-74 şi îşi păstrează avansul în clasament. Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat şi ultima partidă a etapei a 16-a, prima din retur: BC Timişoara - BC Mureş Tg. Mureş. Clasament: 1. CSM Oradea 31p, 2. CSU Ploieşti 28p, 3. BC Timişoara 27p, 4. CSM Bucureşti 27p, 5. SCM Craiova 27p, 6. Mureş Tg. Mureş 26p, 7. U. Cluj 24p, 8. Mediaş 25p, 9. Rovinari 24p, 10. Sibiu 24p, 11. Piteşti 23p, 12. CSS Giurgiu 21p, 13. Timba 20p, 14. Miercurea Ciuc 19p, 15. BC FARUL 17p, 16. Dinamo 16p. Sâmbătă, de la ora 20.00, la Sala Sporturilor, în etapa a 17-a, BC Farul Constanţa va întâlni pe Gaz Metan Mediaş.

FR BASCHET A ANUNŢAT BASCHETBALIŞTII ANULUI 2013

În cadrul şedinţei Biroului Federal al Federaţiei Române de Baschet care a avut loc ieri au fost anunţaţi cei mai buni jucători din anul 2012. Laureaţii din România sunt Gabriela Mărginean - la feminin şi Vlad Moldoveanu - la masculin. De asemenea, Angel Santana (BC Farul Constanţa) a fost desemnat cel mai bun jucător de 3x3 (streetball).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele patru partide din etapa a treia a TOP16 a Euroligii de baschet masculin sunt programate în această seară, derby-ul rundei şi poate chiar al acestei faze a competiţiei fiind meciul de la Barcelona. Acolo unde FC Barcelona va întâlni campioana en titre, Olympiacos, într-o reeditare a primului meci din Final Four-ul anului trecut, atunci când grecii au reuşit surpriza ediţiei, impunându-se cu 68-64! Spaniolii sunt mari favoriţi în această seară, dar aşa a fost şi în sezonul trecut şi... Olympiacos a câştigat titlul! Programul din această seară u Grupa E: Anadolu Efes Istanbul - Alba Berlin, Real Madrid - Zalgiris Kaunas; Grupa F: Montepaschi Siena - BC Khimki, FC Barcelona - Olympiacos Pireu. Aseară, într-un meci contând pentru Grupa E: CSKA Moscova - Brose Baskets Bamberg 90-83.

JOHN ISNER LIPSEŞTE DE LA AUSTRALIAN OPEN

Tenismanul american John Isner, nr. 13 mondial, nu va participa la Australian Open, din cauza unei accidentări la genunchi, au anunţat, ieri, organizatorii primului turneu de Mare Şlem. Isner s-a accidentat în timpul Cupei Hopman, competiţie pentru echipe mixte, sâmbătă, la Perth. El a revenit, miercuri, la turneul de la Sydney, la care a fost învins de compatriotul său Ryan Harrison, cu 6-4, 6-4. „Medicii m-au avertizat că dacă aş continua să joc starea genunchiului meu s-ar agrava”, a declarat tenismanul înalt de 2,06 m. Isner va fi înlocuit pe tabloul principal de la Australian Open de un lucky-loser (jucător tras la sorţi dintre cei care pierd în ultimul tur al calificărilor).

RALIUL DAKAR A FĂCUT VICTIME ŞI ÎN ACEST AN

Două persoane au decedat, miercuri, la ora 21.30 în Peru, în urma unui accident de circulaţie în care care a fost implicat un vehicul de asistenţă de la Raliul Dakar 2013, a anunţat ASO, societatea care organizează întrecerea. Persoanele decedate sunt conducătorul şi pasagerul unui taxi, după ce maşina în care se aflau a fost lovită frontal de vehiculul de asistenţă al raliului. Conform unui comunicat al ASO, în accident au fost implicate trei maşini, două taxiuri şi vehiculul de asistenţă în care se aflau trei persoane. În afara celor două persoane decedate, alţi şapte oameni au fost transportaţi la spitalul din Tacna. Accidentul a survenit la puţin timp după încheierea etapei a 5-a a Raliului Dakar, care a avut loc între localitatea peruană Arequipa şi oraşul chilian Arica.

ATLETUL DAYRON ROBLES S-AR PUTEA RETRAGE

Atletul cubanez Dayron Robles, campion olimpic în 2008 în proba de 110 m garduri, nu va participa la sezonul de iarnă şi s-ar putea retrage din activitate din cauza accidentărilor, a declarat antrenorul Santiago Antunez. „Nu va participa la sezonul de iarnă şi nu ştiu dacă îşi va mai continua cariera. Încă nu s-a decis”, a spus Antunez. Santiago Antunez, ales cel mai bun antrenor în 2010 de Federaţia Internaţională de Atletism, a precizat că Robles este dezamăgit de accidentarea suferită în finala olimpică de la Londra, câştigată de americanul Aries Merritt. Dayron Robles, în vârstă de 26 de ani, a avut mai multe accidentări în 2012.