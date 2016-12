CFR CLUJ, ŞAPTE MECIURI DE PREGĂTIRE ÎN SPANIA

Echipa CFR Cluj se va reuni pe 10 ianuarie, direct în Spania, la Marbella, unde va efectua un cantonament de o lună, interval în care va disputa şi şapte meciuri de verificare. Cinci dintre cele şapte meciuri au fost deja perfectate, urmând să fie găsite încă două adversare. Astfel, campioana en titre a României va evolua, în ordine, cu echipele Vfl Osnabruck (locul 1în liga III-a germană, în 19 ianuarie), Lucerna (locul 7 în prima ligă elveţiană, în 23 ianuarie), Young Boys Berna (locul 5 în prima ligă elveţiană, în 25 ianuarie), Videoton (locul 4 în prima ligă ungară, 30 ianuarie) şi Dnepr Dnepropetrovsk (locul 2 în Ucraina, în 1 februarie). Conducerea clubului feroviar a decis ca după stagiul de pregătire din Spania, echipa să se deplaseze direct în Italia, la Milano, pentru partida cu Internazionale, din manşa tur a 16-imilor de finală ale UEFA Europa League, meci programat pe 14 februarie, de la ora 22.05. Returul va avea loc la Cluj-Napoca, pe 21 februarie, de la ora 20.00.

IONEL GANE, NOUL ANTRENOR PRINCIPAL AL ECHIPEI CS TURNU SEVERIN

Ionel Gane este noul antrenor principal al echipei CS Turnu Severin, team managerul grupării oltene, Stathis Smyris, anunţând, vineri, pe site-ul oficial că a renunţat la instalarea tehnicianului Alexios Alexandris din cauza unor “neînţelegeri” în ceea ce priveşte alcătuirea lotului. Conform afirmaţiilor lu Smyris, antrenorul grec Alexios Alexandris, al cărui contract urma să intre în vigoare la 16 ianuarie, nu a fost de acord cu noua strategie a clubului, aceea de a se folosi cu precădere jucători români. Contractul antrenorului italian Nicolo Napoli, scadent în luna decembrie, nu a mai fost prelungit de conducerea CS Turnu Severin. Ionel Gane a ocupat funcţia de antrenor secund în staff-ul lui Nicolo Napoli.

FLORIN CERNAT VA JUCA LA CAYKUR RIZESPOR

Fotbalistul Florin Cernat a semnat un contract pe un an şi jumătate cu gruparea Caykur Rizespor, la care a fost dorit de tehnicianul Mustafa Denizli, fost selecţioner al Turciei, oficialul Aykut Ferah precizând că românul va aduce o contribuţie importantă echipei, informează spor3.com. „După ultima discuţie pe care am avut-o cu el, am semnat la biroul nostru din Istanbul un contract pe un an şi jumătate. Cernat se va alătura echipei în cel mai scurt timp, după ce îşi va rezolva câteva probleme personale. Cernat este un jucător care şi-a demonstrat valoarea şi suntem convinşi că va aduce o contribuţie importantă echipei”, a declarat Aykut Ferah, membru al Consiliului de Conducere al clubului turc. Florin Cernat a evoluat în ultimii ani la Karabukspor, echipă pentru care a înscris patru goluri în acest sezon (în 16 meciuri). Caykur Rizespor ocupă locul 5 în clasamentul ligii secunde din Turcia.

CASILLAS, CEL MAI BUN PORTAR ÎN 2012

Spaniolul Iker Casillas, de la Real Madrid, a fost desemnat cel mai bun portar al anului 2012, conform unui clasament al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului. Casillas, care primeşte acest titlu pentru al cincilea an consecutiv, a acumulat 224 de puncte, fiind urmat de italianul Gianluigi Buffon (Juventus), cu 128p, şi de cehul Petr Cech (Chelsea), cu 92p. Locul 4 i-a revenit germanului Manuel Neuer (Bayern Munchen), pe cinci s-a clasat englezul Joe Hart (Manchester City), iar pe şase spaniolul Victor Valdes (FC Barcelona). Brazilianul Cassio Romos (Corinthians) s-a clasat pe şapte, iar pe opt au fost la egalitate slovenul Samir Handanovic (Internazionale Milano) şi francezul Hugo Lloris (Tottenham Hotspur).

TERRY SOLICITĂ RETRAGEREA TRICOULUI LUI LAMPARD

Căpitanul echipei Chelsea Londra, John Terry, a solicitat retragerea tricoului cu numărul 8 atunci când mijlocaşul Frank Lampard îşi va încheia cariera la gruparea londoneză, informează presa engleză. „Devastat este foarte puţin spus. Ar trebui să retragem tricoul cu numărul opt în onoarea lui Lamps”, a notat Terry pe un site de socializare. Totuşi retragerea unui număr a fost destul de rară la echipele engleze, însă nu acelaşi lucru se poate spune şi despre cluburile italiene. AC Milan a retras tricoul cu numărul 3 purtat de Paolo Maldini, acelaşi lucru întâmplându-se şi cu tricoul cu numărul 6 al lui Franco Baresi, în timp ce Napoli a retras tricoul cu numărul 10 al argentinianului Diego Maradona. În Anglia, doar West Ham United a retras tricoul cu numărul 6 purtat de căpitanul din 1966 al Angliei, Bobby Moore, şi Manchester City a renunţat la tricoul cu numărul 23 purtat de fostul fotbalist Marc-Vivien Foe, care a decedat în 2003, în timpul unui meci de la Cupa Confederaţiilor. Deşi Chelsea nu a retras niciun număr de pe tricou, cel purtat de Gianfranco Zola până în 2003, 25, nu a mai fost folosit de niciun alt jucător. Presa internaţională a scris, în această săptămână, despre interesul echipei italiene Lazio Roma pentru transferul lui Frank Lampard, al cărui contract cu Chelsea Londra expiră la finalul sezonului. Însă, agentul jucătorului, Steve Kutner, a negat această variantă.

PATO VA JUCA LA CORINTHIANS

Atacantul echipei AC Milan, Alexandre Pato, a ajuns la un acord cu gruparea Corinthians, pentru patru sezoane şi 15 milioane de euro, a anunţat clubul brazilian pe site-ul oficial. „În următoarele zile, Pato, care va purta numărul şapte, va efectua testele medicale şi va semna pe patru ani”, se arată în comunicatul clubului. În vârstă de 23 de ani, Pato, accidentat adeseori în ultimele trei sezoane la AC Milan, nu a jucat decât şapte partide în acest an (patru în campionatul Italiei şi trei în Liga Campionilor). În sezonul trecut, el a jucat 11 meciuri în Serie A şi cinci în Liga Campionilor. Atacantul brazilian a venit la AC Milan în 2007, de la Internacional Porto Alegre.

MANCHESTER UNITED ÎŞI SCHIMBĂ GAZONUL DUPĂ ŞASE ANI

Managerul echipei Manchester United, Sir Alex Ferguson, a declarat că gazonul de pe Old Trafford va fi schimbat la finalul sezonului, după ce fundaşul Darren Fletcher nu a putut evolua pe el în meciurile din perioada sărbătorilor de iarnă, informează The Independent, care citează Press Assosiaction. Sir Alex Ferguson a confirmat că Manchester United va renunţa la actuala suprafaţă de joc, pe care o folosea de şase ani, după ce Fletcher nu a putut să evolueze pe ea din cauza terenului prea greu. După ce a suferit de o boală cronică la intestine, Fletcher a fost implicat în patru dintre meciurile disputate luna trecută. Totuşi, el nu a apărut pe teren decât pentru un minut în prelungirile partidei cu Newcastle United, disputată pe 26 decembrie. Potrivit lui Ferguson, motivul pentru care Fletcher a jucat doar un minut este suprafaţa de joc, care pur şi simplu a cedat. „Suprafaţa de joc din ultimele săptămâni nu i s-a potrivit lui Darren. Sunt terenuri grele. Din păcate, se pare că gazonul de pe Old Trafford a cedat în ultimele două săptămâni. Am avut şase ani foarte buni pe această suprafaţă. Îngrijitorul terenului, Tony Sinclair, a făcut o treabă fantastică, dar acum gazonul arată obosit şi cred că vom avea un nou gazon din vară”, a declarat Ferguson.

ROONEY ABSENTEAZĂ DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Atacantul formaţiei Manchester United, Wayne Rooney, va absenta de pe teren încă două săptămâni, din cauza unei accidentări la un genunchi, a declarat antrenorul Alex Ferguson. Englezul a jucat ultima oară cu Swansea (1-1), la 23 decembrie, el lipsind de atunci la trei meciuri. „Este o absenţă mai lungă decât ne aşteptam. Nu are nimic grav, dar va mai lipsi încă două săptămâni”, a declarat Ferguson.

JOE COLE S-A ÎNTORS LA WEST HAM UNITED

Mijlocaşul Joe Cole a fost transferat gratuit de la Liverpool la West Ham United, după două sezoane petrecute la “cormorani”. Cole, care a semnat un contract pe un sezon şi jumătate cu West Ham, a jucat 42 de meciuri pentru Liverpool, reuşind să marcheze cinci goluri, ultimul chiar împotriva noii sale echipe, în decembrie. În sezonul trecut, mijlocaşul a fost împrumutat la OSC Lille. Cole se întoarce astfel la West Ham United, pentru care a mai evoluat în perioada 1998-2003.

CRIS A SEMNAT PE UN SEZON CU GREMIO PORTO ALEGRE

Fundaşul Cris, al cărui contract cu Galatasaray Istanbul a fost reziliat miercuri, s-a înţeles cu gruparea braziliană Gremio Porto Alegre, el semnând un contract pentru un sezon. Înainte de a evolua la Galatasaray, Cris, în vârstă de 35 de ani, a jucat opt sezoane la Olympique Lyon. Gremio Porto Alegre ocupă locul 3 în campionatul Braziliei, echipa fiind antrenată de Vanderlei Luxemburgo.

JAGIELKA, CONVINS SĂ RĂMÂNĂ LA EVERTON

Fundaşul englez Phil Jagielka, în vârstă de 30 de ani, şi-a prelungit pentru patru sezoane şi jumătate contractul cu gruparea Everton. Jagielka, care s-a aflat în atenţia lui Juventus Torino, a venit la Everton în 2007, de la Sheffield United. Săptămâna trecută, un alt jucător de la Everton, fundaşul irlandez Seamus Coleman, şi-a prelungit contractul pentru cinci sezoane şi jumătate.

CHAMAKH, ÎMPRUMUTAT DE ARSENAL LA WEST HAM

Atacantul marocan al echipei Arsenal Londra, Marouane Chamakh, a fost împrumutat pentru şase luni grupării West Ham, a declarat, vineri, tehnicianul Sam Allardyce. „L-am adus pentru perioada de până la finalul sezonului. Este atacantul de care aveam nevoie, în aşteptarea refacerii lui Andy Carroll”, a explicat Allardyce. Fotbalistul în vârstă de 28 de ani este legitimat la Arsenal din 2010, când a fost transferat de la Girondins Bordeaux.

FEGHOULI ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU VALENCIA

Mijlocaşul franco-algerian Sofiane Feghouli şi-a prelungit pentru încă două sezoane contractul cu formaţia Valencia, a anunţat clubul spaniol pe site-ul oficial. Contractul anterior al lui Sofiane Feghouli era valabil până în 2014, astfel că jucătorul va evolua la Valencia până în 2016. Feghouli a venit la Valencia în 2010 de la echipa franceză Grenoble.

DEMBA BA A SEMNAT CU CHELSEA

Atacantul senegalez al formaţiei Newcastle, Demba Ba, a semnat un contract pe trei sezoane şi jumătate cu gruparea Chelsea, a anunţat clubul londonez. Valoarea transferului nu a fost dezvăluită, dar se pare că echipa Chelsea a activat clauza de reziliere a senegalezului, de 8,6 milioane de euro. Ba a venit la Newcastle în 2011, după ce a jucat la Mouscron în Belgia, la Hoffenheim în Germania şi pentru scurt timp la West Ham. El ocupă în prezent locul 2 în clasamentul golgheterilor din Premier League, cu 13 goluri marcate în acest sezon.