PRIMUL ANTRENAMENT DIN 2013 PENTRU CSV 2004 TOMIS

CSV 2004 Tomis Constanţa, campioana României la volei feminin, va efectua astăzi primul antrenament din acest an. Reluarea pregătirilor pentru voleibalistele antrenate de Darko Zakoc şi Constantin Alexe se face cu gândul la dificila “dublă” din Challenge Round-ul Cupei CEV, cu puternica echipă rusă Omichka Omsk Region, programată pe 15 ianuarie (la Constanţa, manşa tur) şi pe 23 ianuarie (în deplasare, returul).

CS KARATE DINAMIC CONSTANŢA, ÎN TOP 10

Clubul Sportiv Karate Dinamic Constanţa s-a clasat între primele zece echipe în ierarhia generală a cluburilor de karate din România întocmită în 2012. De asemenea, sportivii clubului constănţean clasaţi în Top 10 au fost Mălina Miliu - la junioare, Diana Drăghici - la tineret, Sebastian Oancea - la cadeţi, Laura Popescu şi Dana Pânzaru - la seniori. Reamintim că în clasamentul din 2012 al celor mai buni sportivi ai Constanţei s-au situat, la seniori, Laura Popescu şi Dana Pânzaru, care, anul trecut, au primit titlul de Maestru al Sportului, şi Mălina Miliu, la juniori. „Îi felicit pe toţi pentru rezultatele obţinute, antrenori, sportivi, părinţi şi vreau să le mulţumesc celor care ne susţin în desfăşurarea activităţii, Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Constanţa, Direcţia Judeţeană Pentru Sport şi Tineret Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Palatul Copiilor Constanţa şi nu în ultimul rând presa constănţeană. Ca proiecte ale Clubului Sportiv Karate Dinamic pentru 2013 sunt extinderea activităţii cu încă trei săli în Constanşa şi şase-şapte în mediul rural, în orice localitate în care consiliile locale si primăriile ne acordă sprijinul. De asemenea, ne dorim înfiinţarea unei secţii pentru copiii cu dizabilităţi şi să putem oferi antrenamente gratuite pentru sportivii din casele de copii”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Gabriel Popescu.

CUPA ROMÂNIEI LA BASCHET MASCULIN, SFERTURI DE FINALĂ

Rezultatele înregistrate în manşa tur a sferturilor de finală din Cupa României la baschet masculin, sezonul 2012-2013 - vineri, 28 decembrie: CSS Giurgiu - CSU Ploieşti 63-76; sâmbătă, 29 decembrie: BC Timişoara - CSU Atlassib Sibiu 84-82, BCM U. Piteşti - Gaz Metan Mediaş 74-68, CSM Oradea - U. Mobitelco Cluj 76-70. Programul partidelor din manşa retur - vineri, 4 ianuarie: CSU Atlassib Sibiu - BC Timişoara (ora 18.00, în direct la Digi Sport 2), CSU Ploieşti - CSS Giurgiu (ora 20.00, în direct la Digi Sport 1); sâmbătă, 5 ianuarie: Gaz Metan Mediaş - BCM U. Piteşti (ora 18.00, în direct la Digi Sport 1), U. Mobitelco Cluj - CSM Oradea (ora 20.00, în direct la Digi Sport 1). Final Four-ul Cupei României la baschet masculin este programat pe 6 şi 7 aprilie.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Ultimele trei partide din etapa inaugurală a TOP 16 a Euroligii de baschet masculin s-au încheiat cu rezultate scontate - Grupa E: CSKA Moscova - Anadolu Efes Istanbul 90-71, Panathinaikos Atena - Zalgiris Kaunas 67-66; Grupa F: FC Barcelona - Fenerbahce Ulker Istanbul 100-78. Etapa a doua din TOP 16 programează jumătate din partide în această seară, cea mai echilibrată părând a fi cea dintre BC Khimki şi FC Barcelona, ambele formaţii fiind învingătoare clare în prima etapă. Programul din această seară - Grupa E: Brose Baskets Bamberg - Real Madrid, Anadolu Efes Istanbul - Panathinaikos Atena; Grupa F: BC Khimki - FC Barcelona, Maccabi Tel Aviv - Caja Laboral.

LA CLIPPERS, ÎNFRÂNGERE ÎN NBA DUPĂ 17 VICTORII CONSECUTIVE

Echipa Los Angeles Clippers a suferit prima înfrângere după 17 victorii consecutive în NBA, marţi, la Denver, scor 78-92. Alte rezultate înregistrate marţi, în NBA: Los Angeles Lakers - Philadelphia 99-103, New York Knicks - Portland 100-105, Detroit - Sacramento 103-97, New Orleans - Atlanta 86-95, Washington - Dallas 94-103.

WIGGINS ŞI MURRAY, DECORAŢI DE REGINA MARII BRITANII

Ciclistul Bradley Wiggins, câştigătorul Turului Franţei şi medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, dar şi jucătorul de tenis Andy Murray, figurează pe lista personalităţilor decorate de regina Elisabeta a II-a cu ocazia Anului Nou. Wiggins a fost desemnat şi personalitatea sportivă a anului 2012 de către BBC. „Este o recunoaştere supremă pentru un sportiv şi reprezintă încununarea a doisprezece ani de muncă şi reuşite”, a spus Wiggins, în vârstă de 32 de ani, care a devenit, în iulie, primul britanic care a câştigat Turul Franţei. De asemenea, Andy Murray va fi decorat, după ce în acest an a câştigat aurul olimpic, dar şi primul său turneu de Grand Slam, US Open. În total, peste o mie de persoane au fost decorate, dintre care 47% femei şi 10% sportivi, după crearea, în acest an, a unei liste speciale pentru Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice de la Londra.

DJOKOVIC, ÎNFRÂNGERE ÎN PRIMUL MECI DIN 2013

Nr. 1 mondial în tenis, sârbul Novak Djokovic, a fost învins, ieri, în primul meci al anului 2013, în două seturi, scor 6-4, 6-4, de australianul Bernard Tomic (nr. 52), în faza grupelor la Hopman Cup, la Perth (Australia). Luni, 31 decembrie, Djokovic l-a învins pe italianul Andreas Seppi, cu 6-3, 6-4, la acest turneu disputat de echipe naţionale mixte.La sfârşitul anului trecut, pe 29 decembrie, Djokovic a câştigat turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, după ce l-a învins în fnală pe spaniolul Nicolas Almagro, cu 6-7, 6-3, 6-4. Nr. 1 mondial a fost câştigător la Abu Dhabi şi în 2011. În meciul pentru locul 3, spaniolul David Ferrer a trecut de sârbul Janko Tipsarevic, cu 7-6, 6-2.

DEL POTRO NU VA EVOLUA PENTRU ARGENTINA ÎN CUPA DAVIS ÎN 2013

Tenismanul argentinian Juan Martin Del Potro a anunţat că renunţă la Cupa Davis în 2013, preferând să se concentreze pe cariera individuală. „Nu a fost o decizie uşor de luat, dar am obiective importante pe circuit. Visez să câştig alte turnee de Grand Slam şi să devin numărul 1 mondial”, a declarat Del Potro. Relaţiile câştigătorului US Open 2009 cu căpitanul nejucător Martin Jaite sunt tensionate, chiar dacă Del Potro a precizat că-l respectă. Argentina va juca, în perioada 1-3 februarie, cu Germania, în primul tur al Cupei Davis.

FERRER NU VA JUCA ÎMPOTRIVA CANADEI ÎN CUPA DAVIS

Tenismanul David Ferrer nu va evolua pentru Spania în meciul cu echipa Canadei, din primul tur al Cupei Davis. “Este doar din cauza calendarului. David va juca la Doha, la Auckland, la Openul Australiei şi nu poate pleca apoi până în Canada. Să nu uităm că în acest an David nu a avut decât cinci zile de vacanţă, este epuizat şi trebuie să aibă grijă de el”, a declarat agentul jucătorului, Albert Molina. Spania, finalista ediţiei 2012, întâlneşte Canada, la Vancouver, în perioada 1-3 februarie.

ANDREA PETKOVIC NU VA PARTICIPA LA OPENUL AUSTRALIEI

Sportiva germană Andrea Petkovici nu va participa la Openul Australiei, primul turneu de Grand Slam al anului, după ce s-a accidentat la genunchiul drept la Cupa Hopman, la Perth. Fostul număr 9 mondial, aflată în prezent pe locul 126 din cauza accidentărilor la gleznă şi spate, a abandonat în meciul cu australianca Ashleigh Barty. Petkovici, 25 de ani, a precizat că s-a accidentat la meniscul drept, unde a suferit deja o operaţie în 2008. Ea se va întoarce în Germania, unde va primi îngrijiri şi va reveni pe teren în circa o lună.

NORVEGIANUL MAGNUS CARLSEN, NOU RECORD MONDIAL LA COEFICIENTUL ELO

Marele maestru internaţional norvegian Magnus Carlsen a stabilit un nou record absolut în ceea ce priveşte coeficientul ELO, care stabileşte clasificarea mondială a şahului, în lista publicată la începutul lui 2013 el figurând cu 2.861 puncte, cu 12 mai multe decât precedentul record, istoric, al rusului Gari Kasparov - 2.849p. În vârstă de 22 de ani, Carlsen, supranumit “Mozart al şahului”, pentru jocul lui armonios şi imaginativ, dar şi pentru precocitatea sa, domină ierarhia mondială, depăşind recordul pe care Kasparov îl deţinea de 12 ani, punctele necesare acestei reuşite fiind obţinute în luna decembrie a anului trecut, prin victoria din turneul de la Londra, unde a câştigat cinci partide din şapte, încheind remiză cu actualul campion mondial, indianul Viswanathan Anand. Rusul Vladimir Kramnik se află pe locul secund la ELO, cu 2.810p, acest coeficient, imaginat şi concretizat de un om de ştiinţă ungur, fiind calculat după capacitatea şahistică a jucătorilor, în funcţie de rezultatele obţinute şi de categoria adversarilor lor. Carlsen pregăteşte acum turneul candidaţilor la titlul suprem, care se va disputa în perioada 13-31 martie, la Londra, cu participarea a opt mari maeştri internaţionali, care se vor confrunta de câte două ori, învingătorul primind dreptul de a juca pentru titlul mondial cu Anand. Printre cei mai bine clasaţi în ierarhia masculină ELO se află, în continuare, de mai bine de două decenii, şahista din Ungaria Judit Polgar, cu 2.696p. Iată ierarhia primilor zece şahişti ai lumii: 1. Magnus Carlsen (Norvegia) 2.861p, 2. Vladimir Kramnik (Rusia) 2.810p, 3. Levon Aronian (Armenia) 2.802p, 4. Teimur Radjabov (Azerbaidjan) 2.793p, 5. Fabiano Caruana (Italia) 2.781p, 6. Serghei Kariakin (Rusia) 2.780p, 7. Viswanathan Anand (India) 2.772p, 8. Veselin Topalov (Bulgaria) 2.771p, 9. Hikaru Nakamura (SUA) 2.769p, 10. Shahiar Mamediarov (Azerbaidjan) 2.766p.