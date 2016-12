ŢĂLNAR, CONTRACT PE UN AN ŞI JUMĂTATE CU DINAMO

Tehnicianul Cornel Ţălnar a devenit oficial antrenorul principal al echipei Dinamo Bucureşti, el semnând, vineri, un contract valabil un an şi jumătate la finalul discuţiilor avute cu conducerea clubului bucureştean. „Am pus la punct toate detaliile şi am semnat un contract pe un an şi jumătate. Deocamdată nu am un obiectiv, dar eu sper ca la finalul sezonului Dinamo să ocupe una dintre poziţiile care să îi permită participarea în cupele europene”, a spus Ţălnar după întâlnirea cu oficialii FC Dinamo. Noul antrenor principal al dinamoviştilor a menţionat că îi va avea ca secunzi pe Florentin Petre şi “probabil” Gheorghe Mihali, având în vedere că fostul fotbalist Claudiu Niculescu a refuzat această funcţie. „M-am întâlnit cu conducerea clubului Dinamo, dar am refuzat funcţia de secund pentru că vreau să îmi continui cariera de antrenor principal. Vreau să acumulez experienţă şi să revin la Dinamo ca principal peste câţiva ani. Nu vreau să se înţeleagă faptul că am refuzat o colaborare cu nea Cornel (n.r. - antrenorul Cornel Ţălnar). Eu am o relaţie de prietenie de mai mulţi ani cu nea Cornel, dar pur şi simplu acum am ales să îmi văd de drumul meu”, a explicat fostul antrenor al echipei Universitatea Cluj. Cornel Ţălnar a pregătit până în prezent în mai multe rânduri formaţia Dinamo şi în ultima perioadă a fost antrenor la echipa a doua a clubului. Ţălnar, a declarat, vineri, că nu va pleca niciun jucător de la gruparea alb-roşie în această pauză competiţională, precizând chiar că se va încerca achiziţionarea a doi jucători pentru completarea lotului.

DORINEL MUNTEANU, ÎN RUSIA

După ce FC Dinamo Bucureşti a anunţat, joi seară, pe site-ul oficial, că convenit cu antrenorul principal Dorinel Munteanu, pe cale amiabilă, încetarea raporturilor contractuale, acesta şi-a găsit repede echipă. Dorinel Munteanu a preluat conducerea tehnică a formaţiei Dinamo pe 14 noiembrie, când a semnat un contract pe doi ani şi jumătate. Anunţat, iniţial, ca noul antrenor principal al echipei germane Jahn Regensburg, din liga a doua, Dorinel Munteanu va fi instalat în funcţia de antrenor principal al formaţiei Mordovia Saransk, aflată pe ultimul loc în prima ligă din Rusia, cu nouă puncte, la opt puncte de ultimul loc care asigură menţinerea în prima ligă. Dorinel Munteanu a semnat un contract valabil până pe 31 mai 2014 şi are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, a anunţat, vineri, pe site-ul oficial, clubul rus. Sursa citată menţionează că Dorinel Munteanu, în vârstă de 44 de ani, este primul antrenor străin din istoria grupării ruse. Dorinel Munteanu îl înlocuieşte la Mordovia pe Fedor Şcerbacenko.

OLĂROIU L-A ÎNVINS PE ŞUMUDICĂ

Formaţia Al Ain, pregătită de Cosmin Olăroiu, a învins, vineri, cu scorul de 2-0, echipa Al Shaab, pregătită de Marius Şumudică, într-un meci contând pentru Cupa Emiratelor Arabe Unite. La Al Ain, jucătorul Mirel Rădoi nu a evoluat. Marius Şumudică a preluat echipa Al Shaab în această săptămână.

LOTUL ECHIPEI OŢELUL GALAŢI SE REUNEŞTE PE 10 IANUARIE

Antrenorul principal al echipei Oţelul Galaţi, Viorel Tănase, a stabilit ca reunirea lotului pentru pregătirea din această iarnă să aibă loc la 10 ianuarie 2013, informează, site-ul oficial al grupării gălăţene. Primul antrenament în noul an va avea loc pe terenul II al stadionului Oţelul pe 10 ianuarie, de la ora 11.00. Conform programului stabilit de tehnicianul Viorel Tănase, echipa se va antrena timp de o săptămână la Galaţi, pentru ca, pe 17 ianuarie, să plece în primul stagiu de pregătire centralizat la Poiana Braşov.

MIRCEA REDNIC, VICTORIE LA SFÎRŞIT DE AN

Echipa Standard Liege, antrenată de Mircea Rednic, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (Batshuayi 45+2, Van Damme 54, Ezekiel 67), formaţia Beerschot AC, într-un meci din etapa a 22-a a campionatului Belgiei. Standard Liege ocupă locul 5 în clasamentul campionatului belgian, cu 38 de puncte.

PLATINI VREA ÎN CONTINUARE ORGANIZAREA CUPEI MONDIALE DIN QATAR ÎN TIMPUL IERNII

Preşedintele UEFA, Michel Platini, a pledat din nou pentru ca ediţia din 2022 a Cupei Mondiale din Qatar să fie organizată pe timpul iernii, din cauza temperaturilor mari din emirat şi a propus ca şi alte ţări din Golf să găzduiască meciuri. Platini a afirmat, în faţa participanţilor la Dubai International Sports Conference, că organizarea CM din 2022 pe timpul iernii ar fi “benefică pentru toată lumea”. Platini a mai spus că dacă FIFA şi Qatar-ul sunt de acord, alte ţări din regiune ar putea găzdui mai multe meciuri. „Ar fi un lucru bun”, a declarat preşedintele UEFA.

FOSTUL FOTBALIST BRAZILIAN RONALDO DIVORŢEAZĂ

Fostul fotbalist brazilian Ronaldo, în vârstă de 36 de ani, a anunţat că se desparte de soţia sa, Maria Beatriz Antony, după şapte ani de căsnicie. „După şapte ani de căsnicie, anunţăm că ne despărţim. Iubirea noastră, prietenia şi admiraţia nu se vor schimba”, se arată într-un comunicat al fostului fotbalist. Acesta este al treilea divorţ al lui Ronaldo, care a mai fost căsătorit cu Milene Domingues şi cu Daniella Cicarelli. Ronaldo şi Bia au două fetiţe, Maria Alice, în vârstă de doi ani, şi Maria Sophia, în vârstă de patru ani. El mai are un băiat, Ronald, de 12 ani, din căsătoria cu Milene Domingues. De asemenea, anul trecut, el a recunoscut că este tatăl unui băieţel de 7 ani, Alex, născut dintr-o scurtă relaţie cu Michele Umezu.

WENGER, INTERESAT DE UN ÎMPRUMUT AL LUI THIERRY HENRY...

Managerul grupării Arsenal Londra, Arsene Wenger, a confirmat, vineri, că este interesat de un împrumut al lui Thierry Henry, atacantul echipei New York Red Bulls, dar deocamdată nu au existat discuţii în acest sens. „Nu mi-am pierdut interesul pentru el. El se antrenează din nou cu noi. Avem o relaţie foarte strânsă. A avut o a doua carieră reuşită la club sezonul trecut (n.r. - trei goluri în şase săptămâni la începutul anului 2012)”, a declarat Wenger. „Trebuie însă să fim atenţi, să nu fie prea mult a treia oară. Nu resping ideea unui nou împrumut, dar nu am discutat despre acest aspect”, a adăugat Wenger. În vârstă de 35 de ani, Thierry Henry este cel mai bun marcator din istoria clubului Arsenal (229 goluri), unde a jucat opt sezoane.

... DAR NU ŞI DE UN TRANSFERE AL LUI DEMBA BA

Managerul francez al grupării Arsenal Londra, Arsene Wenger, a respins, vineri, posibilitatea de a-l transfera pe atacantul senegalez de la formaţia Newcastle, Demba Ba, în perioada de mercato din iarnă. Ba, în vârstă de 27 de ani, care a marcat deja 11 goluri în campionat în acest sezon, are o clauză de reziliere care îi permite să plece de la Newcastle pentru suma de nouă milioane de euro. „Îmi place Demba Ba. Nu cred că este momentul să vorbim de un transfer, mai ales că mâine jucăm cu Newcastle şi nu vreau să creez o situaţie nepotrivită. Dacă mă întrebaţi dacă îl voi transfera pe Demba Ba, răspunsul este nu”, a declarat Wenger. Potrivit presei englezei, Arsenal este una dintre grupările interesate de atacantul african.

ALEX MCLEISH, ANTRENOR LA NOTTINGHAM FOREST

Tehnicianul Alex McLeish, în vârstă de 53 de ani, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Nottingham Forest, din a doua ligă engleză. Alex McLeish îl înlocuieşte pe Sean O\'Driscol, demis de Fawaz Al Hasawi, proprietarul clubului. McLeish a mai antrenat formaţiile Aston Villa, Birmingham, dar şi naţionala Scoţiei.

FEDERAŢIA TURCĂ A REDUS SUSPENDAREA LUI MEIRELES

Comisia de Apel a Federaţiei Turce de Fotbal (TFF) a redus de la 11 la patru meciuri suspendarea internaţionalului portughez al echipei Fenerbahce Istanbul, Raul Meireles, sancţiune decisă pe 22 decembrie, pentru comportamentul fotbalistului la adresa unui arbitru. După ce a vizionat peste şase ore de mărturii şi imagini privind incidentul, comisia a ajuns la concluzia că fotbalistul l-a insultat pe arbitru la o partidă cu Galatasaray, din 16 decembrie, dar nu l-a scuipat. „Deoarece fotbalistul a continuat să vorbească pe toată durata incidentului, era fizic imposibil ca el să scuipe”, se arată în procesul verbal al Comisiei de Apel. În schimb, comisia a confirmat amendă de 8.400 de euro.