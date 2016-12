AMICALE PENTRU HANDBALIŞTII TRICOLORI

Astăzi şi sâmbătă, naţionala de handbal masculin a României va susţine două jocuri de verificare în compania unor formaţii puternice din Europa, calificate la Campionatul Mondial din 2013, competiţie care se va desfăşura în Spania. Astfel, România va întâlni, astăzi, de la ora 17.00, echipa Serbiei, iar sâmbătă, de la ora 12.40, Ungaria. Ambele partide vor avea loc la Balaton, în Ungaria. Iată şi lotul convocat de selecţionerul Eliodor Voica pentru acest turneu - portari: Ionuţ Ciobanu (HC Odorhei), Emilian Marocico (CS Caraş-Severin); extreme: Gabriel Florea (HC Odorhei), Florin Dospinescu (Ştiinţa Bacău), Marius Sadoveac (HCM Constanţa), Flavius Cîmpan (Potaissa Turda); interi: Ionuţ Ramba, Cristian Ghiţă (ambii Ştiinţa Bacău), Alexandru Şimicu (HCM Constanţa), Andrei Grasu (Poli Timişoara); centri: Ionuţ Rotaru (Ştiinţa Bacău), Cristian Fenici (Poli Timişoara); pivoţi: Marius Novanc, Dragoş Iancu (ambii Ştiinţa Bacău), Huba Talas (HC Odorhei). De menţionat că portarul Mihai Popescu şi interul Bogdan Criciotoiu (ambii de la HCM Constanţa) au fost menajaţi din cauza unor probleme medicale.

MUTU, DECEPŢIA TURULUI DE CAMPIONAT ÎN FRANŢA

Evoluţiile sporadice şi chair dezamăgitoare ale lui Mutu în tricoul formaţiei Ajaccio, i-au determinat pe jurnaliştii francezi să-l considere decepţia turului de campionat pe Adrian Mutu în Ligue 1. “Briliantul” ocupă primul loc în topul ţepelor din Ligue 1 realizat de sports.fr. Pe lângă numărul mic de goluri marcate, în alegerea lui Mutu a contribuit şi conflictul pe care l-a avut cu fostul antrenor Alex Dupont. „Anunţat ca un mare star, atacantul ajacciean nu a avut un comportament pe măsură nici pe teren, nici în afara lui”, explică francezii. Mutu este urmat în top de Salomon Kalou, Marvin Martin, Gregory Van der Wiel, Fabian Monzon, Emmanuel Herrera, Daniel Congre şi Anthony Mounier.

CS TURNU SEVERIN A ACHIZIŢIONAT UN PORTAR GREC

Conducerea clubului CS Turnu Severin a ajuns la un acord cu Leonidas Panagopoulos, fostul portar al naţionalei under-21 a Greciei semnând un contract pe un an de zile, informează site-ul oficial al grupării oltene. Leonidas Panagopoulos are 25 de ani, 1,88 m şi 84 kg şi în cariera sa a mai evoluat la Olympiacos Pireu (echipa U-21), Panionios şi Vyzas. Portarul grec se va alătura echipei oltene pe 9 ianuarie 2013, când este programată reunirea lotului.

COSMIN RADU, CEL MAI BUN POLOIST ROMÂN ÎN 2012

Federaţia Română de Polo a stabilit clasamentul celor mai buni zece poloişti ai sezonului 2012, în care reprezentativa României a participat la Jocurile Olimpice, după o pauză de 16 ani. Cel mai bun poloist român al anului 2012 a fost desemnat Cosmin Radu (Mladost Zagreb), care primeşte acest titlu pentru al doilea an consecutiv. Pe podium s-au mai situat Dragoş Stoenescu (Dinamo Bucureşti) şi Kadar Kalman (CSM Digi Oradea). Pe locurile următoare s-au clasat: 4. Alexandru Ghiban, 5. Alexandru Matei, 6. Nicuşor Diaconu (toţi trei de la CSM Digi), 7. Tiberiu Negrean (Szolnok, Ungaria), 8. Mihnea Chioveanu (CSM Digi), 9. Ramiro Georgescu (Szolnok, Ungaria), 10. Andrei Buşilă (CSM Digi).

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Prima etapă din Top 16 din Euroliga de baschet masculin programează astăzi ultimele trei partide, în toate trei gazdele fiind mari favorite. De fapt cele trei echipe gazdă de astăzi sunt trei dintre ultimele patru campioane ale Euroligii şi mari favorite la Final Four în acest sezon. Programul din această seară - Grupa E: CSKA Moscova - Anadolu Efes Istanbul, Panathinaikos Atena - Zalgiris Kaunas; Grupa F: FC Barcelona - Fenerbahce Ulker Istanbul.

MURRAY A ÎNCEPUT SEZONUL CU O ÎNFRÂNGERE LA ABU DHABI

Tenismanul britanic Andy Murray, nr. 3 mondial, a fost învins de sârbul Janko Tipsarevic (locul 9 ATP), scor 6-3, 6-4, în primul său meci al sezonului, disputat ieri, în cadrul turneului demonstrativ de la Abu Dhabi. În semifinale, Tipsarevic îl va întâlni pe spaniolul Nicolas Almagro, nr. 11 mondial. Tot joi, spaniolul David Ferrer (nr. 5) s-a impus în faţa cehului Tomas Berdych (nr. 6), cu scorul de 6-2, 6-4. Ferrer îl va întâlni vineri pe nr. 1 mondial, sârbul Novak Djokovic.

NADAL ŞI-A AMÂNAT REVENIREA PE TEREN

Tenismanul spaniol Rafael Nadal s-a retras de la turneul demonstrativ de la Abu Dhabi, care are loc în aceste zile, din cauza unei infecţii la stomac. „Sunt foarte dezamăgit că nu pot evolua, în acest an, la Abu Dhabi. Recuperarea mea a decurs bine, genunchii mei sunt bine şi eram nerăbdător să revin pe teren. Din nefericire, medicii m-au sfătuit să mă odihnesc, pentru ca organismul meu să poată lupta cu infecţia de la stomac. Doresc să-mi cer scuze fanilor mei din Emiratele Arabe Unite şi din întreaga lume, dar sper să joc în 2013 la Abu Dhabi”, a scris Rafael Nadal pe pagina sa de Facebook. Fost lider mondial din perioada 18 august 2008 - 5 iulie 2009 şi 7 iunie 2010 - 3 iulie 2011, Nadal nu a mai jucat tenis după eliminarea de la Wimbledon, în faţa cehului Lukas Rosol, din cauza unei rupturi parţiale a tendonului rotulian şi a unei inflamari a ţesutului gras interrotulian la genunchiul stâng, cunoscută sub numele de sindromul Hoffa. La turneul demonstrativ de la Abu Dhabi participă Novak Djokovic, Andy Murray, David Ferrer, Thomas Berdych sau Janko Tipsarevic.