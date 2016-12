PREMIEREA CELOR MAI BUN SPORTIVI CONSTĂNŢENI JUNIORI

Vineri, la ora 13.00, la Hotelul “Sport” din Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa îi va premia pe “Cei mai buni sportivi juniori ai anului 2012”. De asemenea, DJST va acorda şi trei premii speciale: Premiul “Fair-Play şi Toleranţă în Sport”: Andrei Szemerjai şi echipa de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa; Premiul de excelenţă pentru “Promovarea sportului universitar în lume” - Echipa de futsal a Universităţii Ovidius - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa şi, nu în ultimul rând, Premiul pentru “Promovarea sportului constănţean”: Elena Frîncu - membru COSR. „Este un prilej de sărbătoare şi o onoare să avem printre noi oameni ale căror performanţe promovează valorile sportului constănţean la un nivel la care ne putem mândri cu tot sufletul!”, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al DJST Constanţa.

LN DE HANDBAL MASCULIN

După ce miercuri a avut loc primul meci din etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, ultima a turului, în care HCM Constanţa a învins, în deplasare, echipa Poli Timişoara, scor 35-23, joi s-au desfăşurat alte patru partide, încheiate cu următoarele rezultate: Ştiinţa Bacău - CS Caraş Severin 31-25, Bucovina Suceava - CSM Bucureşti 21-20, Dinamo Bucureşti - U. Cluj 29-28, Energia Tg. Jiu - HC Odorhei 30-32. Ultima partidă a rundei, CSM Ploieşti - Potaissa Turda, este programată vineri, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1). Clasament: 1. HCM Constanţa 20p (golaveraj: 339-247), 2. Odorhei 17p (343-330), 3. Bacău 16p (324-272), 4. Turda 14p (316-287), 5. CSM Bucureşti 13p (309-280), 6. Suceava 12p (302-301), 6. Severin 10p (271-257), 8. Timişoara 8p (265-277), 9. Tg. Jiu 8p (269-289), 10. CSM Ploieşti 4p (266-311), 11. Dinamo 4p (278-354), 12. U. Cluj 4p (258-335).

DA1 LA VOLEI FEMININ

Etapa a 11-a a Diviziei A1 la volei feminin programează sâmbătă, la Bacău, ultimul joc din acest an, confruntarea dintre echipa locală Ştiinţa şi CSM Lugoj. Clasament: 1. Ştiinţa Bacău 29p/10j (setaveraj: 30:3), 2. Dinamo Bucureşti 27p (29:9), 3. CSV 2004 TOMIS CONSTANŢA 25p/10j (27:7), 4. CS Volei Alba-Blaj 23p (26:16), 5. CSM Bucureşti 20p (23:16), 6. SCM U. Craiova 18p (21:19), 7. CSU Medicina Tg. Mureş 15p (21:23), 8. Unic Piatra Neamţ 15p (15:21), 9. CSM Lugoj 9p/10j (13:23), 10. CSM Sibiu 6p (11:28), 11. U. Cluj 5p (9:30); 12. Argeş Volei Piteşti 0p/10j (0:30).

HĂNESCU SE ANTRENEAZĂ ÎN INSULELE MAURITIUS

Tenismanul Victor Hănescu se antrenează zilele acestea alături de Jeremy Chardy, Anastasia Pavliucenkova şi Serena Williams în Insulele Mauritius, acestea oferindu-le sportivilor condiţiile necesare de pregătire pentru turneul din Australia, care se apropie. „Mă bucur mult că Victor Hănescu este alături de noi, în acest cantonament special. Victor este un sportiv care ştie să ofere spectacol în tenis şi un jucător care are tăria necesară unui învingător. Îl apreciez pentru principiile sale morale, pentru faptul că este serios, muncitor şi ambiţios, cu un spirit de echipă extraordinar”, a spus Patrick Mouratoglou, care este iubitul Serenei Williams şi preşedintele Academiei de tenis franceze Mouratoglou. Patrick Mouratoglou a precizat că ideea acestui cantonament special în Insulele Mauritius este acela de a oferi sportivilor o bază importantă de pregătire pentru turneul din Australia, care se apropie. „Este o mare diferenţă de climă între Europa şi Australia, de aceea ei se vor pregăti aici în condiţii similare de căldură şi umiditate. Acest curs este şi un prilej bun de a strânge jucători interesanţi laolaltă. Juniori dintre cei mai buni din lume au şansa de a se antrena cu jucători consacraţi precum Jeremy Chardy, Victor Hănescu, Anastasia Pavlyuchenkova dar şi cu incredibila campioană, Serena Williams”, a precizat într-un comunicat preşedintele academiei.

PENTRU AL NOUĂLEA AN CONSECUTIV, HĂNESCU ESTE ÎNTRE PRIMII 100 DE JUCĂTORI AI LUMII

Tenismanul Victor Hănescu a mai urcat două poziţii în clasamentul ATP după ce a ajuns în semifinala turneului Challenger Masters Sao Paolo (Brazilia), ajungând pe poziţia a 62-a. În 2012, sportivul român a reuşit performanţa ca în decurs de trei luni să urce 95 de poziţii în clasamentul ATP. În septembrie, Hănescu a câştigat turneul de la Szczecin, din Polonia, cel de la Banja-Luka (Bosnia & Herţegovina) şi Timişoara Challenger. Hănescu a reuşit astfel să se menţină între primii 100 de jucători ai lumii pentru al nouălea an consecutiv. „În noul an am nevoie de concentrare maximă. În 2013 voi participa la turneele ATP şi Grand Slam direct pe tabloul principal. Încep cu turneul ATP de la Doha, Qatar, de la începutul lui ianuarie”, a declarat Hănescu, care după Doha va pleca imediat către Noua Zeelandă, la turneul de la Auckland, iar apoi la Australian Open.

CSM ORADEA, A DOUA VICTORIE ÎN GRUPA D A LIGII CAMPIONILOR LA POLO

Campioana României la polo, CSM Oradea a învins, miercuri seară, pe teren propriu, formaţia germană Spandau 04 Berlin, scor 11-7, în cea de-a cincea partidă din Grupa D a Ligii Campionilor. Tot miercuri s-a jucat partida dintre ungurii de la Szegedi VE şi Galtasaray, scor 11-8. Szegedi conduce clasamentul, cu 15 puncte, urmată de Partizan Belgrad, cu 7p, CSM Oradea, cu 6p, Galatasaray, cu 4p şi Spandau, cu 3p. În următorul meci, CSM Oradea va juca, în deplasare, pe 9 ianuarie, cu Galatasaray Istanbul. Obiectivul campioanei României este trecerea de faza grupelor, care ar însemna o clasare în primele patru locuri

REZULTATE DIN NBA

Rezultatele înregistrate în partidele disputate în Liga Profesionistă Nord-Americană de Baschet (NBA): Memphis - Milwaukee 90-80, Los Aangeles Clippers - New Orleans 93-77, Boston - Cleveland 103-91, Atlanta - Oklahoma 92-100, Sacramento - Golden State 131-127, Phoenix - Charlotte 121-104, Houston - Philadelphia 125-103, New York Knicks - Brooklyn Nets 100-86, Orlando - Washington 90-83, Toronto - Detroit 97-91, Indiana - Utah 104 - 84.

RUTIERUL DENIS GALIMZIANOV, SUSPENDAT DOI ANI PENTRU DOPAJ

Rutierul Denis Galimzianov (Katusha), câştigător al cursei Paris - Bruxelles în 2011, a fost suspendat doi ani pentru dopaj, a anunţat, joi, Agenţia Rusă Antidoping. „S-a decis ca sportivul Denis Galimzianov să fie suspendat doi ani, începând din data de 13 aprilie 2012, pentru încălcarea regulamentului antidoping”, se arată într-un comunicat al agenţiei ruse. În vârstă de 25 de ani, Galimzianov a fost depistat pozitiv cu EPO în luna martie şi suspendat provizoriu în aprilie, de către Uniunea Ciclistă Internaţională. Ulterior el a admis că s-a dopat şi a renunţat la analiza eşantionului B. „Ceea ce s-a întâmplat cu Galimzianov nu îl priveşte decât pe el şi nu are legătură cu echipa Katusha”, a declara antrenorul Viaceslav Ekimov, citat de RIA Novosti. Uniunea Ciclistă Internaţională a exclus în noiembrie echipa Katusha din WorldTour, acuzând în special conducerea sa că nu face suficiente eforturi în domeniul antidoping. Pentru a participa la cursele importante, Katusha trebuie să aştepte o invitaţie a organizatorilor.

GEORGES JOBE, CVINTUPLU CAMPION MONDIAL LA MOTOCROS, A DECEDAT

Belgianul Georges Jobe, cvintuplu campion mondial la motocros, a decedat la vârsta de 51 de ani, învins de o formă de leucemie, au anunţat, miercuri seară, televiziunea RTBF şi agenţia de presă Belga. Considerat unul dintre cei mai buni piloţi din istorie, Jobe a marcat motocrosul devenind, în 1980, cel mai tânăr campion mondial, la clasa 250 cc. Jobe a obţinut două titluri mondiale la 250 cc (în 1980 şi 1983) şi trei la 500 cc (1987, 1991, 1992). Paralizat ca urmare a unui accident suferit la Dubai, în timpul unui antrenament al piloţilor tineri, în 2007, el s-a recuperat după trei ani. În 2010, el s-a vindecat de cancer de piele. De câteva luni, el a fost diagnosticat însă cu o formă de leucemie.