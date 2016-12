ROMÂNIA U17, ÎNFRÂNGERE LA LIMITĂ CU TURCIA

Echipa naţională de fotbal juniori U-17 a României a pierdut, ieri, în localitatea Mersin (Turcia), primul joc de pregătire disputat în compania selecţionatei ţării gazdă, scor 0-1 (0-0), a anunţat site-ul Federaţiei Române de Fotbal. Selecţionerul Nicolae Ungureanu a folosit următoarea formulă de echipă: Vâlceanu - Baniţă, Moglan, R. Crişan, A. Radu - Tudorie, Riţă, Paţurcă - Balaure, Mareş, Tudoran. După pauză au mai evoluat C. Mihai, Luduşan, Cioablă şi Torişte. Dintre cei patru jucători ai Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” convocaţi, doar atacantul George Tudoran a fost titular. Andrei Luduşan şi Cătălin Torişte au fost utilizaţi în repriza a doua, iar Răzvan Marin nu a fost folosit. Al doilea meci de verificare dintre cele două formaţii este programat joi, de la ora 13.30, în localitatea Adana.

CONTINUĂ PROCESUL FRF VS. U. CRAIOVA

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat că va ataca cu recurs hotărârea Curţii de Apel Bucureşti din 25 iunie 2012, privind acceptarea cererii clubului Universitatea Craiova de anulare a excluderii provizorii, a cărei motivare a fost publicată luni, la peste şase luni de la pronunţarea sentinţei. FRF a precizat într-un comunicat, postat marţi, pe site-ul oficial, că nu este în conflict cu ceea ce reprezintă Universitatea Craiova, ci cu conducerea unei societăţi comerciale, în special cu reprezentantul acesteia, Adrian Mititelu. Totodată, FRF îi asigură pe fanii Universităţii Craiova că “va face toate eforturile pentru revenirea acestui simbol al fotbalului românesc în prim planul vieţii sportive, eliberând acest brand de influenţa distrugătoare a celor care i-au uzurpat imoral numele”. FRF a anunţat, pe 20 iulie 2011, că gruparea Universitatea Craiova a încălcat grav statutul federaţiei, astfel că a fost exclusă provizoriu de Comitetul Executiv, apoi măsura a fost validată, pe 14 mai 2012, de Adunarea Generală a FRF. Pe 15 noiembrie, Curtea de Apel Bucureşti a admis şi cererea SC Fotbal Club U Craiova de suspendare a Hotărârii Adunării Generale a Federaţiei Române de Fotbal din data de 14 mai 2012 de validare a Hotărârii Comitetului Executiv al FRF nr. 6 din 20 iulie 2011, în care s-a decis excluderea provizorie a grupării patronate de Adrian Mititelu, până la soluţionarea irevocabilă a cauzei.

PANDURII TG. JIU SE VA REUNI PE 16 IANUARIE

Componenţii echipei Pandurii Tg. Jiu se vor reuni la 16 ianuarie 2013 în vederea pregătirii returului din Liga I, aceştia urmând să efectueze două cantonamente, în perioada 21 ianuarie - 2 februarie, respectiv 10-22 februarie, informează site-ul oficial al grupării gorjene. După reunirea din 16 ianuarie, jucătorii antrenaţi de Petre Grigoraş şi Marian Dinu vor efectua vizita medicală pe 17 şi 18 ianuarie, iar pe 21 ianuarie vor pleca în Turcia pentru primul stagiu de pregătire. Cel de-al doilea stagiu de pregătire al iernii va fi programat în Turcia sau Spania, în perioada 10-22 februarie, urmând să fie perfectate în acest cantonament şi şase jocuri de verificare.

JO JO DAN VA BOXA CU DOMINICANUL FRANKLIN GONZALEZ

Boxerul român Jo Jo Dan nu se aşteaptă să aibă probleme cu dominicanul Franklin Gonzalez (36 de ani), adversarul pe care îl va întâlni astăzi, la New York. „Meciul pe care îl voi avea cu Gonzalez va fi un meci de încălzire, de recăpătare a încrederii înaintea unui meci pentru centură. Ştiu că este stângaci, dar nu voi avea probleme cu el. Oricum vor fi doar opt reprize, nu este un meci pentru centură. Nu îmi place să fac pronosticuri, să afirm de pe acum că îl rup, că îl distrug, sunt boxer profesionist, iar atunci când mă urc în ring îmi fac treaba cât pot de bine”, a declarat Jo Jo Dan pentru ziarul Impact din Montreal, ziar al comunităţii române. Pugilistul român speră să câştige meciul cu Gonzalez, iar după aceea să aibă unul pentru o centură Nord-Americană, un meci de 10-12 reprize. El are un palmares de 29 de meciuri la profesionişti (16 victorii prin KO) şi două eşecuri, în timp ce Gonzalez are 15 victorii (10 prin KO) şi 11 înfrângeri (7 prin KO).

LINDSEY VONN A RENUNŢAT LA VIITOARELE PROBE TEHNICE ALE CUPEI MONDIALE

Schioarea americană Lindsey Vonn, regina incontestabilă a probelor de viteză, dar care traversează o perioadă dificilă a carierei, a renunţat la următoarele şase probe tehnice (slalom special, slalom uriaş, slalom paralel) din Cupa Mondială la schi alpin. În vârstă de 28 de ani, Vonn, care a ieşit de pe pistă de două ori în ultimele curse, aşa cum s-a întâmplat şi vineri în coborârea de la Val d’Isere, lasă loc liber slovenei Tina Maze, specialistă la slalom uriaş, care o devansează deja cu 385 puncte în clasamentul general al Cupei Mondiale.

KOBAYASHI VA LUA PAUZĂ ÎN 2013

Pilotul japonez Kamui Kobayashi a anunţat că în 2013 nu va concura în Campionatul Mondial de Formula 1 şi că speră într-o revenire în Marele Circ în 2014. Kobayashi, care în 2012 a pilotat pentru Sauber, a afirmat că nu a avut timpul suficient pentru a găsi o echipă competitivă de Formula 1 în anul 2013, dar speră ca acest lucru să fie posibil în 2014. Pilotul nipon speră, de asemenea, să obţină sprijinul financiar necesar pentru a continua în Formula 1, el beneficiind până acum de sponsorizare din partea mai multor companii din ţara sa, fapt care i-a permis să adune un buget de circa 8 milioane de euro. Anul acesta, Kobayashi a terminat pe locul 12 în clasamentul piloţilor. Pilotul şi-a anunţat fanii că nu a reuşit să-şi găsească un loc într-o echipă competitivă pentru 2013. Kobayashi a precizat că va folosi fondurile strânse pentru sezonul 2014, când speră să aibă mai mult noroc. Până atunci nu va concura în vreo altă competiţie. În vârstă de 26 de ani, Kobayashi a fost înlocuit la finalul sezonului 2012 cu mexicanul Esteban Gutierrez la echipa Sauber. Cea mai bună performanţă din cariera pilotului japonez a fost locul 3 ocupat chiar în ţara sa natală, la Suzuka, în acest an. El ar putea deveni în 2013 pilot de teste pentru furnizorul oficial de pneuri, Pirelli. În acest moment mai sunt vacante două locuri în Formula 1, unul la Force India şi unul la Caterham.

GROSJEAN ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU LOTUS-RENAULT

Pilotul francez Romain Grosjean şi-a prelungit cu un an contractul cu echipa de Formula 1 Lotus-Renault, a anunţat team-ul care a încheiat sezonul 2012 pe locul 4 în clasamentul constructorilor. În vârstă de 26 de ani, Grosjean născut la Geneva, a terminat pe locul 8 în ierarhia piloţilor, reuşind trei clasări pe podium (Bahrain, Canada, Ungaria), la primul sezon complet în Marele Circ. Pe lângă performanţele înregistrate, Romain Grosjean s-a distins în 2012 prin faptul că a provocat mai multe accidente în primul tur al unor curse. Cel mai grav s-a produs la Marele Premiu al Belgiei, când o eroare comisă de pilotul echipei Lotus s-a soldat cu patru abandonuri, printre piloţii scoşi din cursă numărându-se liderul clasamentului din acel moment, Fernando Alonso, şi britanicul Lewis Hamilton. Atunci, francezul a fost suspendat o etapă, aceasta fiind cea mai drastică sancţiune primită de un pilot în ultimii ani în Formula 1.

KUBICA SE REORIENTEAZĂ SPRE RALIURI

Polonezul Robert Kubica, fostă mare speranţă a Formulei 1, se gândeşte foarte serios la ideea de a participa în 2013 la Campionatul Europei de raliuri (ERC), probabil pe un Ford Fiesta RRC sau într-un Citroen DS3 RRC. În ambele cazuri, Kubica, 28 de ani, va pilota o maşină echipată cu un schimbător de viteză la volan, întrucât braţul său drept nu s-a refăcut total după accidentul dintr-un mic raliu italian, de la începutul anului 2011, într-o perioadă în care era pilot de Formula 1 la Lotus-Renault.

TOM BOONEN, CEL MAI BUN SPORTIV DIN BELGIA ÎN 2012

Ciclistul Tom Boonen (Omega Pharma) a fost desemnat Sportivul anului 2012 în Belgia, pentru a treia oară consecutiv, la capătul unui sezon în care a dominat marile curse clasice ale primăverii. Rutierul din Mol, în vârstă de 32 ani, a acumulat 658 de puncte în cadrul votului pentru desemnarea celui mai bun sportiv belgian, devansându-l pe decatlonistul Hans Van Alphen (432p), al treilea fiind un alt ciclist, campionul mondial Philippe Gilbert (403p). Supranumit “Tornada”, Boonen a încheiat anul 2012 cu 13 victorii, între care cele din Turul Flandrei, Paris-Roubaix şi Gent-Wevelgem, succese graţie cărora a fost desemnat “Regele Primăverii” în ciclismul profesionist.

LANCE ARMSTRONG, DEPOSEDAT DE TROFEUL BBC

Fostul ciclist american Lance Armstrong a fost deposedat de prestigiosul trofeul BBC, postul tv britanic precizând că a luat această decizie “urmând hotărârea UCI de a i se retrage toate succesele din Turul Franţei”. Armstrong a fost răsplătit cu titlul de personalitatea mondială a anului acordat de BBC în 2003, după ce a reuşit o victorie în Turul Franţei, iar numele lui nu mai apare în palmaresul trofeului pentru anul 2012.

ARANTXA SANCHEZ VICARIO A DEMISIONAT DE LA ECHIPA DE FED CUP A SPANIEI

Arantxa Sanchez Vicario a demisionat din funcţia de căpitan al echipei de Fed Cup a Spaniei, de comun acord cu un numeros grup de jucătoare care şi-au manifestat opoziţia faţă de actualul preşedinte al Federaţiei Spaniole de Tenis (RFET), Jose Luis Escanuela. Contractul fostului lider mondial cu federaţia ar fi urmat să expire pe 31 decembrie 2013. Pe 26 decembrie va fi convocată Adunarea Generală a federaţiei, care va alege conducătorul tenisului spaniol, pe 19 ianuarie. Pe 11 decembrie, principalele jucătoare spaniole şi-au anunţat decizia „de a rupe relaţiile la nivel personal şi profesional” cu Escanuela, considerând că acesta nu a respectat acordurile semnate de ambele părţi în urmă cu doi ani pentru a se asigura viitorul tenisului feminin.